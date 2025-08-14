Cum promovează germanii sportul moldovenesc
Logos-Press, 14 august 2025 19:15
Ministerul Educației a finalizat proiectul „Moldova în mișcare”, menit să popularizeze sportul, informează Logos Press.
Ministerul Educației a finalizat proiectul „Moldova în mișcare", menit să popularizeze sportul, informează Logos Press.
Compania italiană Fidia Farmaceutici a achiziționat o participație majoritară în Meditrina Pharmaceuticals, un distribuitor farmaceutic care operează pe piețele din România și Republica Moldova, a informat Logos Press.
Faptul incapacității temporare de muncă va fi stabilit utilizând Portalul concediilor medicale și platformele existente (MConnect, semnătura electronică, mCabinet și Portalul antreprenorilor), a informat Logos Press.
Potrivit BNM, în trimestrul II al anului 2025, prețul mediu de ofertă pentru proprietățile din Chișinău a crescut de la 104,5 mii euro la 107,0 mii euro, – informează Logos Press.
Conform calculelor Băncii Naționale, diferența dintre toate activele și toate datoriile țării crește în prezent în rău din cauza creșterii fără precedent a pasivelor, – informează Logos Press.
A intrat în vigoare un decret al Cabinetului de Miniștri, care a actualizat metodologia de evaluare a posturilor din sectorul bugetar, a raportat Logos Press.
Codul muncii din Republica Moldova a fost completat cu noi prevederi care interzic violența și hărțuirea la locul de muncă, informează Logos Press.
Prognoza pe termen mediu actualizată a Băncii Naționale provine în principal din riscurile dezinflaționiste cauzate de războaiele comerciale ale lui Donald Trump și de condițiile externe, care au înrăutățit capacitatea autorității de reglementare de a ține inflația sub control", a informat Logos Press.
La începutul lunii septembrie, Chișinăul va găzdui pentru prima dată Concours Mondial de Bruxelles, informează Logos Press.
Clădirea Muzeului de Etnografie din Chișinău va fi restaurată în cadrul unui proiect de anvergură în valoare de 63 de milioane de lei, informează Logos Press.
Autoritățile moldovenești au solicitat blocarea a 443 de canale pe TikTok care răspândesc dezinformări care afectează securitatea națională, a raportat Logos Press.
Administrația de Stat a Drumurilor a semnat un contract în valoare de 57 de milioane de euro cu compania ucraineană Avtomagistrali-Pivdeni International pentru reconstrucția a 42 de kilometri din drumul R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești, informează Logos Press.
În parcurile „Valea Morilor" și „La Izvor" din capitală s-a desfășurat Campionatul deschis de volei pe plajă Chișinău, la care au participat 67 de echipe din Moldova, Ucraina și România, – informează Logos Press.
Asociațiile de producători pot primi finanțare pentru promovarea produselor membrilor lor în cadrul programului BRIDGE Export, cu un buget de 17,5 milioane de lei, informează Logos Press.
„Perla Adriaticii", orașul Dubrovnik din Croația, aflat în patrimoniul mondial UNESCO, a fost recunoscut drept cel mai sigur oraș pentru turiști, informează Logos Press.
Un audit extern al Curții de Conturi a apreciat procesul de delimitare a patrimoniului funciar de stat deținut de unitățile administrativ-teritoriale ca fiind ineficient și neregulamentar, informează Logos Press.
Potrivit unui raport publicat la Bursa de Valori București (BVB) pe 12 august, licența Premier Energy pentru distribuția de energie electrică în Republica Moldova a fost prelungită cu 25 de ani, până la 21 iulie 2050, informează Logos Press.
Controlul în comun al societății „Zmanagement" SRL, care deține hotelul „Zentrum", va fi preluat de un grup de persoane fizice după achiziționarea capitalului social de la actualul proprietar unic, – informează Logos Press.
Cupoanele de alimente sunt acum limitate la șase luni și pot fi utilizate pentru achiziții online, potrivit Logos Press.
Agile Barzdienė: „Economia Lituaniei a suferit o „resetare". Acum este rândul Moldovei" # Logos-Press
În vara anului 2025, înaintea unor decizii geopolitice importante și a noului buget pe șapte ani al UE, Vilnius este tot mai activ în discuțiile economice europene. Ne-am întâlnit cu ministrul adjunct al economiei din Lituania, Agile Barzdienė, pentru a vorbi despre cum s-a schimbat țara în cei 20 de ani de apartenență la UE, ce lecții pot fi utile pentru Moldova pe calea sa spre integrare și cum intenționează Vilnius să sprijine Chișinăul în procesul european.
În primele șase luni ale anului, în Moldova au fost importate 453 122 de tone de produse petroliere, a raportat Logos Press.
Parlamentul se va reuni în sesiune extraordinară duminică, 17 august, pentru a depune jurământul în fața membrilor nou numiți ai Curții Constituționale", a anunțat Logos Press.
În iulie 2025, una din patru companii industriale germane a înregistrat o scădere a competitivității proprii în comparație cu companiile din afara UE, a raportat Logos Press.
Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova se situează aproximativ la mijlocul clasamentului „celor mai puternice pașapoarte" din lume, ocupând locul 92 din 199 de state incluse în cercetare, – relatează Logos Press.
Sportivul moldovean Artem Livadari a câștigat competiția de box thailandez în categoria de greutate până la 86 kg, desfășurată în cadrul Jocurilor Mondiale de la Chengdu (China), – informează Logos Press.
Statul, așa cum a promis, pune 80% din acțiunile cumpărate ale companiei de asigurări MOLDASIG într-un singur lot pentru licitație publică pe 25 august și reamintește tuturor celor „care doresc să le achiziționeze cu permisiunea Băncii Naționale", informează Logos Press.
Poșta Română se află în centrul unui scandal de proporții, după ce conducerea instituției a decis să externalizeze serviciile de call center și baze de date către Republica Moldova, o țară non-UE, la 24 august 2024, informează Logos Press.
Lista celor 30 de candidați la premiul Ballon d'Or 2025 a fost publicată de revista France Football", potrivit Logos Press.
În 2025, guvernul a alocat aproape 40 de milioane de lei pentru protecția socială a persoanelor afectate de violență, datorită fondurilor de la partenerii de dezvoltare, a raportat Logos Press.
De la începutul anului 2025, livrările de gaz rusesc prin gazoduct către Europa prin singura rută disponibilă, Turkish Stream, sunt cu 6,92% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut, a raportat Logos Press.
Începând cu 12 octombrie, Uniunea Europeană va lansa un nou sistem de intrare/ieșire – EES, înlocuind ștampilele tradiționale din pașapoarte cu scanarea biometrică digitală pentru cetățenii țărilor din afara UE, inclusiv cei care au dreptul de a călători fără viză, – informează Logos Press cu referire la Myfin.by.
Banii de la părinți rămân principala sursă de trai pentru o treime dintre tinerii din Moldova, relatează Logos Press.
În perioada ianuarie-iunie 2025, volumul emisiunilor de valori mobiliare înregistrate pe piața primară de capital a crescut cu 33,8% față de aceeași perioadă din 2024, la 427,2 milioane de lei, informează Logos Press.
Exportul de servicii medicale și educaționale din Moldova s-a dublat în ultimii cinci ani. Pacienții din alte țări economisesc până la 90 la sută în comparație cu costurile din țara de origine, primind tratament de calitate la prețuri competitive în clinicile private din Moldova", relatează Logos Press.
De la 1 august, în România, cota de bază a TVA a fost majorată de la 19% la 21%, în timp ce cota redusă, care se aplică anumitor bunuri și servicii, a fost stabilită la 11%, informează Logos Press.
Conform rezultatelor din iulie 2025, Moldova s-a clasat pe locul șase în topul celor mai mari importatori de produse fabricate în Ucraina, achiziționând produse de la vecinii săi în valoare totală de 100,3 milioane de dolari, – informează Logos Press.
La sfârșitul primei jumătăți a anului, vânzările de mașini electrice în Europa au depășit pentru prima dată pragul de 1 milion de unități, – informează Logos Press.
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a convenit cu vinificatorii din țară să solicite în negocierile cu UE o perioadă de tranziție de până la 10 ani pentru extinderea suprafețelor viticole cu soiuri tehnice, informează Logos Press.
La 8 august a intrat în vigoare Actul UE privind libertatea presei (EMFA), primul regulament UE privind presa, informează Logos Press.
Începând cu 15 august, va fi lansată o nouă etapă de colectare a cererilor pentru plăți directe în sectorul zootehnic. Rezultatele celei precedente au fost rezumate – plățile pentru capre și oi au început, informează Logos Press.
Dansatorii Alexei Glukhov și Anastasia Glazunova au câștigat o medalie de aur la Jocurile Mondiale care au loc în Chengdu, China, a raportat Logos Press.
Inflația anuală și-a continuat tendința descendentă în iulie, situându-se la 7,9%, față de 8,2% în iunie, a anunțat Logos Press.
Orientarea profesională va fi susținută de profesioniști din diaspora în cadrul programului „Busola Tineretului", informează Logos Press.
Jungietu a anunțat inspecții la Termoelectrica SA în urma unei anchete privind prețurile umflate # Logos-Press
Termoelectrica S.A. va fi supusă inspecției Ministerului Energiei.
În Moldova a fost semnat un memorandum privind crearea unui HealthTech Hub la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, care va deveni o platformă națională pentru inovații în domeniul sănătății, informează Logos Press.
În 2024, cifra de afaceri comercială dintre Moldova și Bulgaria a depășit 267
Pentru prima dată în Moldova, pe 2 septembrie, Teatrul Cehov va deschide cursuri de actorie pentru non-actori – pentru oameni de afaceri, manageri, avocați – informează Logos Press.
Potrivit HitHorizons, cele mai mari zece companii din Moldova generează o cifră de afaceri combinată de peste 3,49 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 6,37% din piața națională”, informează Logos Press.
Sportivii moldoveni care au participat la cea de-a 32-a Universiadă de Vară au fost primiți de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Țara noastră a fost reprezentată de 31 de sportivi la competițiile din Germania.
O companie start-up din Moldova a lansat producția de jucării pentru copii fabricate din materiale ecologice. Peste 90% din jucăriile din lume sunt fabricate din plastic, iar majoritatea ajung la groapa de gunoi după mai puțin de un an, potrivit unui raport Greenpeace.
