Cum promovează germanii sportul moldovenesc

Logos-Press, 14 august 2025 19:15

Ministerul Educației a finalizat proiectul „Moldova în mișcare”, menit să popularizeze sportul, informează Logos Press.

Acum 10 minute
19:15
Cum promovează germanii sportul moldovenesc Logos-Press
Acum 2 ore
18:15
Meditrina Pharmaceuticals și-a schimbat proprietarii Logos-Press
Compania italiană Fidia Farmaceutici a achiziționat o participație majoritară în Meditrina Pharmaceuticals, un distribuitor farmaceutic care operează pe piețele din România și Republica Moldova, a informat Logos Press.
Acum 4 ore
17:15
Peste 420 000 de certificate de concediu medical vor fi digitalizate Logos-Press
Faptul incapacității temporare de muncă va fi stabilit utilizând Portalul concediilor medicale și platformele existente (MConnect, semnătura electronică, mCabinet și Portalul antreprenorilor), a informat Logos Press.
16:15
Banca Națională: piața imobiliară este alimentată de ipoteci Logos-Press
Potrivit BNM, în trimestrul II al anului 2025, prețul mediu de ofertă pentru proprietățile din Chișinău a crescut de la 104,5 mii euro la 107,0 mii euro, – informează Logos Press.
Acum 6 ore
15:15
Moldova este un „debitor net” Logos-Press
Conform calculelor Băncii Naționale, diferența dintre toate activele și toate datoriile țării crește în prezent în rău din cauza creșterii fără precedent a pasivelor, – informează Logos Press.
14:00
„Primă de risc” pentru membrii forțelor speciale Logos-Press
A intrat în vigoare un decret al Cabinetului de Miniștri, care a actualizat metodologia de evaluare a posturilor din sectorul bugetar, a raportat Logos Press.
Acum 8 ore
13:15
Un articol privind hărțuirea la locul de muncă a fost adăugat la Codul muncii Logos-Press
Codul muncii din Republica Moldova a fost completat cu noi prevederi care interzic violența și hărțuirea la locul de muncă, informează Logos Press.
12:15
Trump a înrăutățit prognoza inflației în Moldova Logos-Press
Prognoza pe termen mediu actualizată a Băncii Naționale provine în principal din riscurile dezinflaționiste cauzate de războaiele comerciale ale lui Donald Trump și de condițiile externe, care au înrăutățit capacitatea autorității de reglementare de a ține inflația sub control”, a informat Logos Press.
Acum 12 ore
11:15
Moldova va deveni epicentrul mondial al vinurilor spumante Logos-Press
La începutul lunii septembrie, Chișinăul va găzdui pentru prima dată Concours Mondial de Bruxelles, informează Logos Press.
10:15
Renovarea Muzeului de Etnografie, estimată la 63 de milioane de lei Logos-Press
Clădirea Muzeului de Etnografie din Chișinău va fi restaurată în cadrul unui proiect de anvergură în valoare de 63 de milioane de lei, informează Logos Press.
09:15
443 de canale TikTok vor fi blocate în Moldova Logos-Press
Autoritățile moldovenești au solicitat blocarea a 443 de canale pe TikTok care răspândesc dezinformări care afectează securitatea națională, a raportat Logos Press.
08:15
O companie ucraineană va reabilita drumul din Giurgiulești Logos-Press
Administrația de Stat a Drumurilor a semnat un contract în valoare de 57 de milioane de euro cu compania ucraineană Avtomagistrali-Pivdeni International pentru reconstrucția a 42 de kilometri din drumul R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești, informează Logos Press.
Ieri
19:15
Voleibaliștii de plajă, desemnați cei mai buni la „Chișinău Open 2025” Logos-Press
În parcurile „Valea Morilor” și „La Izvor” din capitală s-a desfășurat Campionatul deschis de volei pe plajă Chișinău, la care au participat 67 de echipe din Moldova, Ucraina și România, – informează Logos Press.
18:15
Programul BRIDGE Export va ajuta întreprinderile să promoveze Logos-Press
Asociațiile de producători pot primi finanțare pentru promovarea produselor membrilor lor în cadrul programului BRIDGE Export, cu un buget de 17,5 milioane de lei, informează Logos Press.
17:15
Orașele din Europa de Est conduc în clasamentul siguranței turiștilor Logos-Press
„Perla Adriaticii”, orașul Dubrovnik din Croația, aflat în patrimoniul mondial UNESCO, a fost recunoscut drept cel mai sigur oraș pentru turiști, informează Logos Press.
16:15
Camera de Conturi: delimitarea terenurilor are loc cu pierderi pentru bugetele locale Logos-Press
Un audit extern al Curții de Conturi a apreciat procesul de delimitare a patrimoniului funciar de stat deținut de unitățile administrativ-teritoriale ca fiind ineficient și neregulamentar, informează Logos Press.
15:15
Licența Premier Energy a fost prelungită până în 2050 Logos-Press
Potrivit unui raport publicat la Bursa de Valori București (BVB) pe 12 august, licența Premier Energy pentru distribuția de energie electrică în Republica Moldova a fost prelungită cu 25 de ani, până la 21 iulie 2050, informează Logos Press.
14:00
Hotelul „Zentrum” își schimbă proprietarii „în cadrul unei proceduri simplificate” Logos-Press
Controlul în comun al societății „Zmanagement” SRL, care deține hotelul „Zentrum”, va fi preluat de un grup de persoane fizice după achiziționarea capitalului social de la actualul proprietar unic, – informează Logos Press.
13:15
Tichetele de masă au devenit mai eficiente Logos-Press
Cupoanele de alimente sunt acum limitate la șase luni și pot fi utilizate pentru achiziții online, potrivit Logos Press.
12:15
Agile Barzdienė: „Economia Lituaniei a suferit o „resetare”. Acum este rândul Moldovei” Logos-Press
În vara anului 2025, înaintea unor decizii geopolitice importante și a noului buget pe șapte ani al UE, Vilnius este tot mai activ în discuțiile economice europene. Ne-am întâlnit cu ministrul adjunct al economiei din Lituania, Agile Barzdienė, pentru a vorbi despre cum s-a schimbat țara în cei 20 de ani de apartenență la UE, ce lecții pot fi utile pentru Moldova pe calea sa spre integrare și cum intenționează Vilnius să sprijine Chișinăul în procesul european.
11:15
ANRE a numit principalii furnizori de combustibil din Moldova Logos-Press
În primele șase luni ale anului, în Moldova au fost importate 453 122 de tone de produse petroliere, a raportat Logos Press.
10:15
Parlamentul se va reuni în sesiune extraordinară din cauza Curții Constituționale Logos-Press
Parlamentul se va reuni în sesiune extraordinară duminică, 17 august, pentru a depune jurământul în fața membrilor nou numiți ai Curții Constituționale”, a anunțat Logos Press.
09:15
Germania este preocupată de pierderea competitivității industriale Logos-Press
În iulie 2025, una din patru companii industriale germane a înregistrat o scădere a competitivității proprii în comparație cu companiile din afara UE, a raportat Logos Press.
08:15
Pașaportul moldovenesc – locul 92 în lume Logos-Press
Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova se situează aproximativ la mijlocul clasamentului „celor mai puternice pașapoarte” din lume, ocupând locul 92 din 199 de state incluse în cercetare, – relatează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:15
Artem Livadari câștigă aurul la Jocurile Mondiale din China Logos-Press
Sportivul moldovean Artem Livadari a câștigat competiția de box thailandez în categoria de greutate până la 86 kg, desfășurată în cadrul Jocurilor Mondiale de la Chengdu (China), – informează Logos Press.
18:00
Ei nu pot face bani pe MOLDASIG Logos-Press
Statul, așa cum a promis, pune 80% din acțiunile cumpărate ale companiei de asigurări MOLDASIG într-un singur lot pentru licitație publică pe 25 august și reamintește tuturor celor „care doresc să le achiziționeze cu permisiunea Băncii Naționale”, informează Logos Press.
17:15
Poșta Română, implicată într-un scandal legat de un call center din Moldova Logos-Press
Poșta Română se află în centrul unui scandal de proporții, după ce conducerea instituției a decis să externalizeze serviciile de call center și baze de date către Republica Moldova, o țară non-UE, la 24 august 2024, informează Logos Press.
16:15
Candidații la Balonul de Aur au fost anunțați Logos-Press
Lista celor 30 de candidați la premiul Ballon d’Or 2025 a fost publicată de revista France Football”, potrivit Logos Press.
15:15
„Resurse financiare mai mari” pentru protecția victimelor violenței Logos-Press
În 2025, guvernul a alocat aproape 40 de milioane de lei pentru protecția socială a persoanelor afectate de violență, datorită fondurilor de la partenerii de dezvoltare, a raportat Logos Press.
14:15
Prețul gazelor în Europa se menține peste 400 de dolari pe 1000 m3 Logos-Press
De la începutul anului 2025, livrările de gaz rusesc prin gazoduct către Europa prin singura rută disponibilă, Turkish Stream, sunt cu 6,92% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut, a raportat Logos Press.
13:15
Biometrie în loc de ștampile la intrarea în UE Logos-Press
Începând cu 12 octombrie, Uniunea Europeană va lansa un nou sistem de intrare/ieșire – EES, înlocuind ștampilele tradiționale din pașapoarte cu scanarea biometrică digitală pentru cetățenii țărilor din afara UE, inclusiv cei care au dreptul de a călători fără viză, – informează Logos Press cu referire la Myfin.by.
12:15
Tinerii depind mai ales de banii părinților lor Logos-Press
Banii de la părinți rămân principala sursă de trai pentru o treime dintre tinerii din Moldova, relatează Logos Press.
11:15
Volumul emisiunilor de valori mobiliare a crescut cu o treime Logos-Press
În perioada ianuarie-iunie 2025, volumul emisiunilor de valori mobiliare înregistrate pe piața primară de capital a crescut cu 33,8% față de aceeași perioadă din 2024, la 427,2 milioane de lei, informează Logos Press.
10:15
Turismul medical devine un motor de creștere Logos-Press
Exportul de servicii medicale și educaționale din Moldova s-a dublat în ultimii cinci ani. Pacienții din alte țări economisesc până la 90 la sută în comparație cu costurile din țara de origine, primind tratament de calitate la prețuri competitive în clinicile private din Moldova”, relatează Logos Press.
09:15
Creșterea taxelor în România va afecta Moldova Logos-Press
De la 1 august, în România, cota de bază a TVA a fost majorată de la 19% la 21%, în timp ce cota redusă, care se aplică anumitor bunuri și servicii, a fost stabilită la 11%, informează Logos Press.
08:15
Moldova, printre primii 6 cumpărători de produse ucrainene Logos-Press
Conform rezultatelor din iulie 2025, Moldova s-a clasat pe locul șase în topul celor mai mari importatori de produse fabricate în Ucraina, achiziționând produse de la vecinii săi în valoare totală de 100,3 milioane de dolari, – informează Logos Press.
11 august 2025
19:00
Vânzările de mașini electrice în Europa bat recorduri Logos-Press
La sfârșitul primei jumătăți a anului, vânzările de mașini electrice în Europa au depășit pentru prima dată pragul de 1 milion de unități, – informează Logos Press.
18:15
„Probleme delicate” ale legislației UE pentru vinificatori Logos-Press
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a convenit cu vinificatorii din țară să solicite în negocierile cu UE o perioadă de tranziție de până la 10 ani pentru extinderea suprafețelor viticole cu soiuri tehnice, informează Logos Press.
17:15
UE adoptă prima lege a presei pentru a proteja jurnaliștii Logos-Press
La 8 august a intrat în vigoare Actul UE privind libertatea presei (EMFA), primul regulament UE privind presa, informează Logos Press.
16:15
AIPA anunță o nouă cerere de candidaturi din partea producătorilor de animale Logos-Press
Începând cu 15 august, va fi lansată o nouă etapă de colectare a cererilor pentru plăți directe în sectorul zootehnic. Rezultatele celei precedente au fost rezumate – plățile pentru capre și oi au început, informează Logos Press.
15:15
Duo-ul de dans moldovenesc a câștigat Jocurile Mondiale Logos-Press
Dansatorii Alexei Glukhov și Anastasia Glazunova au câștigat o medalie de aur la Jocurile Mondiale care au loc în Chengdu, China, a raportat Logos Press.
14:15
Inflația a continuat să încetinească în iulie Logos-Press
Inflația anuală și-a continuat tendința descendentă în iulie, situându-se la 7,9%, față de 8,2% în iunie, a anunțat Logos Press.
13:15
Diaspora va fi implicată în educația tinerilor Logos-Press
Orientarea profesională va fi susținută de profesioniști din diaspora în cadrul programului „Busola Tineretului”, informează Logos Press.
12:15
Jungietu a anunțat inspecții la Termoelectrica SA în urma unei anchete privind prețurile umflate Logos-Press
Termoelectrica S.A. va fi supusă inspecției Ministerului Energiei.
11:00
Moldova combină digitalizarea și medicina Logos-Press
În Moldova a fost semnat un memorandum privind crearea unui HealthTech Hub la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, care va deveni o platformă națională pentru inovații în domeniul sănătății, informează Logos Press.
10:15
Semințele sunt principalul produs de export din Moldova în Bulgaria Logos-Press
În 2024, cifra de afaceri comercială dintre Moldova și Bulgaria a depășit 267 de milioane de dolari, în creștere cu 14,8% față de anul precedent, potrivit Logos Press.
09:15
Teatrul Cehov deschide cursuri de actorie pentru oamenii de afaceri Logos-Press
Pentru prima dată în Moldova, pe 2 septembrie, Teatrul Cehov va deschide cursuri de actorie pentru non-actori – pentru oameni de afaceri, manageri, avocați – informează Logos Press.
08:15
Zece companii moldovenești generează o cifră de afaceri de 3,5 miliarde de euro Logos-Press
Potrivit HitHorizons, cele mai mari zece companii din Moldova generează o cifră de afaceri combinată de peste 3,49 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 6,37% din piața națională”, informează Logos Press.
10 august 2025
18:15
„Recepție ministerială” Logos-Press
Sportivii moldoveni care au participat la cea de-a 32-a Universiadă de Vară au fost primiți de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Țara noastră a fost reprezentată de 31 de sportivi la competițiile din Germania.
16:15
Eco-producție: jucării Montessori Logos-Press
O companie start-up din Moldova a lansat producția de jucării pentru copii fabricate din materiale ecologice. Peste 90% din jucăriile din lume sunt fabricate din plastic, iar majoritatea ajung la groapa de gunoi după mai puțin de un an, potrivit unui raport Greenpeace.
