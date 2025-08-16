Succes al vinurilor moldovenești la Het Wijn Festijn

Logos-Press, 16 august 2025 15:15

Vinurile moldovenești au fost prezentate pe larg în Țările de Jos la festivalul Het Wijn Festijn din Haga, unde s-au bucurat de succes în rândul publicului local.

Acum 15 minute
15:15
Acum 4 ore
13:15
„Podul culorilor” sub supraveghere atentă Logos-Press
Lucrările de construcție a podului de autostradă de la Ungheni sunt în grafic și ar trebui să fie finalizate la timp. Acest lucru este important pentru autoritățile moldovenești și române, deoarece finalizarea proiectului va fi un moment istoric – pentru prima dată în ultimii 60 de ani, va fi construit un nou pod de autostradă peste Prut. Acesta este motivul pentru care are un nume simbolic – „Podul Culorilor”.
12:30
Oamenii de știință americani au descoperit un nou vaccin împotriva cancerului Logos-Press
Vaccinul a fost testat clinic și s-a dovedit a fi eficient.
Acum 6 ore
10:15
Bursa rusă se prăbușește după discuțiile dintre Putin și Trump Logos-Press
Negocierile dintre președinții Rusiei și Statelor Unite s-au încheiat în Alaska, dar nu s-a putut ajunge la un acord. Ca urmare, acțiunile s-au prăbușit în tranzacționarea de peste noapte, a raportat Logos Press citând RBC.
Acum 24 ore
19:15
Peste 15,5 % din populația lumii este formată din tineri Logos-Press
În Moldova, în perioada 8-16 august, se desfășoară „Săptămâna Tineretului” cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, informează Logos Press.
18:15
Realizarea unică a lui PSG Logos-Press
PSG Paris a învins Tottenham Londra la loviturile de departajare, scor 4-3, în meciul din Supercupa Europei, care opune câștigătoarea Ligii Campionilor câștigătoarei trofeului Europa League.
17:00
Goldman Sachs: sentimentul investitorilor se schimbă în favoarea Europei Logos-Press
Zona euro continuă să rămână în urma SUA în ceea ce privește creșterea producției și a productivității, dar tendințele economice se schimbă în favoarea Europei – informează Logos Press.
16:15
Ei doresc să mențină tinerii în câmpul muncii cu bonusuri Logos-Press
Mai mult de 300 de companii și-au exprimat deja dorința de a deveni participante la programul de sprijinire a tinerilor care își găsesc pentru prima dată un loc de muncă, informează Logos Press.
Ieri
15:15
Exporturile au scăzut timp de 26 de luni consecutive Logos-Press
În prima jumătate a anului 2025, exporturile de bunuri au totalizat 1601,2 milioane de dolari, în scădere cu 10,1% față de perioada corespunzătoare din 2024, a raportat Logos Press.
14:15
Nu mai există cluburi moldovenești în cupele europene Logos-Press
Cluburile moldovenești Milsami și Sheriff au fost eliminate din Liga Conferinței după ce au pierdut în fața celor de la Virtus (San Marino) și, respectiv, Anderlecht (Belgia) la generalul celor două meciuri din turul trei preliminar al turneului, informează Logos Press.
13:15
Înghețata câștigă potențial de export Logos-Press
Între 2020 și 2025, producția de înghețată din Moldova a crescut de la 13,8 milioane de litri la un nivel record de 17,14 milioane de litri, a raportat Logos Press.
12:15
Creșterea economică în UE s-a oprit Logos-Press
Creșterea economică a Europei aproape s-a oprit în al doilea trimestru din 2025, iar producția industrială a scăzut brusc, alimentând temerile că redresarea economică a blocului a rămas deja fără avânt, a raportat Logos Press, citând Euronews.
11:15
Moldova și Ucraina convin asupra unor noi norme pentru serviciile de transport cu autobuzul Logos-Press
Termenul de valabilitate a autorizațiilor pentru noi rute de transport de pasageri cu autobuzul între Moldova și Ucraina va fi majorat de la 3 la 5 ani, a anunțat Logos Press.
10:15
Banca Națională: economia duce lipsă de bani! Logos-Press
Primele date experimentale ale Băncii Naționale arată că nevoia de finanțare a economiei este mai mare decât oportunitatea oferită acesteia. Acest lucru este valabil în special pentru sectorul gospodăriilor, a relatat Logos Press.
09:15
Pentru prima dată în istoria Moldovei, toate deciziile Curții Constituționale au fost executate Logos-Press
Această declarație a fost făcută de președintele CC, Domnica Manole, cu ocazia prezentării raportului de țară 2019-2025 – Logos Press reports.
08:15
Expoziții speciale: de la mașini de scris la Saint-Exupéry Logos-Press
Bibliotecile din Moldova organizează sistematic expoziții, extinzând formele de lucru cu cititorii. În perioada august-octombrie, Biblioteca Națională a Moldovei oferă mai multe expoziții, relatează Logos Press.
14 august 2025
19:15
Cum promovează germanii sportul moldovenesc Logos-Press
Ministerul Educației a finalizat proiectul „Moldova în mișcare”, menit să popularizeze sportul, informează Logos Press.
18:15
Meditrina Pharmaceuticals și-a schimbat proprietarii Logos-Press
Compania italiană Fidia Farmaceutici a achiziționat o participație majoritară în Meditrina Pharmaceuticals, un distribuitor farmaceutic care operează pe piețele din România și Republica Moldova, a informat Logos Press.
17:15
Peste 420 000 de certificate de concediu medical vor fi digitalizate Logos-Press
Faptul incapacității temporare de muncă va fi stabilit utilizând Portalul concediilor medicale și platformele existente (MConnect, semnătura electronică, mCabinet și Portalul antreprenorilor), a informat Logos Press.
16:15
Banca Națională: piața imobiliară este alimentată de ipoteci Logos-Press
Potrivit BNM, în trimestrul II al anului 2025, prețul mediu de ofertă pentru proprietățile din Chișinău a crescut de la 104,5 mii euro la 107,0 mii euro, – informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:15
Moldova este un „debitor net” Logos-Press
Conform calculelor Băncii Naționale, diferența dintre toate activele și toate datoriile țării crește în prezent în rău din cauza creșterii fără precedent a pasivelor, – informează Logos Press.
14:00
„Primă de risc” pentru membrii forțelor speciale Logos-Press
A intrat în vigoare un decret al Cabinetului de Miniștri, care a actualizat metodologia de evaluare a posturilor din sectorul bugetar, a raportat Logos Press.
13:15
Un articol privind hărțuirea la locul de muncă a fost adăugat la Codul muncii Logos-Press
Codul muncii din Republica Moldova a fost completat cu noi prevederi care interzic violența și hărțuirea la locul de muncă, informează Logos Press.
12:15
Trump a înrăutățit prognoza inflației în Moldova Logos-Press
Prognoza pe termen mediu actualizată a Băncii Naționale provine în principal din riscurile dezinflaționiste cauzate de războaiele comerciale ale lui Donald Trump și de condițiile externe, care au înrăutățit capacitatea autorității de reglementare de a ține inflația sub control”, a informat Logos Press.
11:15
Moldova va deveni epicentrul mondial al vinurilor spumante Logos-Press
La începutul lunii septembrie, Chișinăul va găzdui pentru prima dată Concours Mondial de Bruxelles, informează Logos Press.
10:15
Renovarea Muzeului de Etnografie, estimată la 63 de milioane de lei Logos-Press
Clădirea Muzeului de Etnografie din Chișinău va fi restaurată în cadrul unui proiect de anvergură în valoare de 63 de milioane de lei, informează Logos Press.
09:15
443 de canale TikTok vor fi blocate în Moldova Logos-Press
Autoritățile moldovenești au solicitat blocarea a 443 de canale pe TikTok care răspândesc dezinformări care afectează securitatea națională, a raportat Logos Press.
08:15
O companie ucraineană va reabilita drumul din Giurgiulești Logos-Press
Administrația de Stat a Drumurilor a semnat un contract în valoare de 57 de milioane de euro cu compania ucraineană Avtomagistrali-Pivdeni International pentru reconstrucția a 42 de kilometri din drumul R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești, informează Logos Press.
13 august 2025
19:15
Voleibaliștii de plajă, desemnați cei mai buni la „Chișinău Open 2025” Logos-Press
În parcurile „Valea Morilor” și „La Izvor” din capitală s-a desfășurat Campionatul deschis de volei pe plajă Chișinău, la care au participat 67 de echipe din Moldova, Ucraina și România, – informează Logos Press.
18:15
Programul BRIDGE Export va ajuta întreprinderile să promoveze Logos-Press
Asociațiile de producători pot primi finanțare pentru promovarea produselor membrilor lor în cadrul programului BRIDGE Export, cu un buget de 17,5 milioane de lei, informează Logos Press.
17:15
Orașele din Europa de Est conduc în clasamentul siguranței turiștilor Logos-Press
„Perla Adriaticii”, orașul Dubrovnik din Croația, aflat în patrimoniul mondial UNESCO, a fost recunoscut drept cel mai sigur oraș pentru turiști, informează Logos Press.
16:15
Camera de Conturi: delimitarea terenurilor are loc cu pierderi pentru bugetele locale Logos-Press
Un audit extern al Curții de Conturi a apreciat procesul de delimitare a patrimoniului funciar de stat deținut de unitățile administrativ-teritoriale ca fiind ineficient și neregulamentar, informează Logos Press.
15:15
Licența Premier Energy a fost prelungită până în 2050 Logos-Press
Potrivit unui raport publicat la Bursa de Valori București (BVB) pe 12 august, licența Premier Energy pentru distribuția de energie electrică în Republica Moldova a fost prelungită cu 25 de ani, până la 21 iulie 2050, informează Logos Press.
14:00
Hotelul „Zentrum” își schimbă proprietarii „în cadrul unei proceduri simplificate” Logos-Press
Controlul în comun al societății „Zmanagement” SRL, care deține hotelul „Zentrum”, va fi preluat de un grup de persoane fizice după achiziționarea capitalului social de la actualul proprietar unic, – informează Logos Press.
13:15
Tichetele de masă au devenit mai eficiente Logos-Press
Cupoanele de alimente sunt acum limitate la șase luni și pot fi utilizate pentru achiziții online, potrivit Logos Press.
12:15
Agile Barzdienė: „Economia Lituaniei a suferit o „resetare”. Acum este rândul Moldovei” Logos-Press
În vara anului 2025, înaintea unor decizii geopolitice importante și a noului buget pe șapte ani al UE, Vilnius este tot mai activ în discuțiile economice europene. Ne-am întâlnit cu ministrul adjunct al economiei din Lituania, Agile Barzdienė, pentru a vorbi despre cum s-a schimbat țara în cei 20 de ani de apartenență la UE, ce lecții pot fi utile pentru Moldova pe calea sa spre integrare și cum intenționează Vilnius să sprijine Chișinăul în procesul european.
11:15
ANRE a numit principalii furnizori de combustibil din Moldova Logos-Press
În primele șase luni ale anului, în Moldova au fost importate 453 122 de tone de produse petroliere, a raportat Logos Press.
10:15
Parlamentul se va reuni în sesiune extraordinară din cauza Curții Constituționale Logos-Press
Parlamentul se va reuni în sesiune extraordinară duminică, 17 august, pentru a depune jurământul în fața membrilor nou numiți ai Curții Constituționale”, a anunțat Logos Press.
09:15
Germania este preocupată de pierderea competitivității industriale Logos-Press
În iulie 2025, una din patru companii industriale germane a înregistrat o scădere a competitivității proprii în comparație cu companiile din afara UE, a raportat Logos Press.
08:15
Pașaportul moldovenesc – locul 92 în lume Logos-Press
Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova se situează aproximativ la mijlocul clasamentului „celor mai puternice pașapoarte” din lume, ocupând locul 92 din 199 de state incluse în cercetare, – relatează Logos Press.
12 august 2025
19:15
Artem Livadari câștigă aurul la Jocurile Mondiale din China Logos-Press
Sportivul moldovean Artem Livadari a câștigat competiția de box thailandez în categoria de greutate până la 86 kg, desfășurată în cadrul Jocurilor Mondiale de la Chengdu (China), – informează Logos Press.
18:00
Ei nu pot face bani pe MOLDASIG Logos-Press
Statul, așa cum a promis, pune 80% din acțiunile cumpărate ale companiei de asigurări MOLDASIG într-un singur lot pentru licitație publică pe 25 august și reamintește tuturor celor „care doresc să le achiziționeze cu permisiunea Băncii Naționale”, informează Logos Press.
17:15
Poșta Română, implicată într-un scandal legat de un call center din Moldova Logos-Press
Poșta Română se află în centrul unui scandal de proporții, după ce conducerea instituției a decis să externalizeze serviciile de call center și baze de date către Republica Moldova, o țară non-UE, la 24 august 2024, informează Logos Press.
16:15
Candidații la Balonul de Aur au fost anunțați Logos-Press
Lista celor 30 de candidați la premiul Ballon d’Or 2025 a fost publicată de revista France Football”, potrivit Logos Press.
15:15
„Resurse financiare mai mari” pentru protecția victimelor violenței Logos-Press
În 2025, guvernul a alocat aproape 40 de milioane de lei pentru protecția socială a persoanelor afectate de violență, datorită fondurilor de la partenerii de dezvoltare, a raportat Logos Press.
14:15
Prețul gazelor în Europa se menține peste 400 de dolari pe 1000 m3 Logos-Press
De la începutul anului 2025, livrările de gaz rusesc prin gazoduct către Europa prin singura rută disponibilă, Turkish Stream, sunt cu 6,92% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut, a raportat Logos Press.
13:15
Biometrie în loc de ștampile la intrarea în UE Logos-Press
Începând cu 12 octombrie, Uniunea Europeană va lansa un nou sistem de intrare/ieșire – EES, înlocuind ștampilele tradiționale din pașapoarte cu scanarea biometrică digitală pentru cetățenii țărilor din afara UE, inclusiv cei care au dreptul de a călători fără viză, – informează Logos Press cu referire la Myfin.by.
12:15
Tinerii depind mai ales de banii părinților lor Logos-Press
Banii de la părinți rămân principala sursă de trai pentru o treime dintre tinerii din Moldova, relatează Logos Press.
11:15
Volumul emisiunilor de valori mobiliare a crescut cu o treime Logos-Press
În perioada ianuarie-iunie 2025, volumul emisiunilor de valori mobiliare înregistrate pe piața primară de capital a crescut cu 33,8% față de aceeași perioadă din 2024, la 427,2 milioane de lei, informează Logos Press.
10:15
Turismul medical devine un motor de creștere Logos-Press
Exportul de servicii medicale și educaționale din Moldova s-a dublat în ultimii cinci ani. Pacienții din alte țări economisesc până la 90 la sută în comparație cu costurile din țara de origine, primind tratament de calitate la prețuri competitive în clinicile private din Moldova”, relatează Logos Press.
