„Podul culorilor” sub supraveghere atentă

Lucrările de construcție a podului de autostradă de la Ungheni sunt în grafic și ar trebui să fie finalizate la timp. Acest lucru este important pentru autoritățile moldovenești și române, deoarece finalizarea proiectului va fi un moment istoric – pentru prima dată în ultimii 60 de ani, va fi construit un nou pod de autostradă peste Prut. Acesta este motivul pentru care are un nume simbolic – „Podul Culorilor”.

