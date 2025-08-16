Maia Sandu s-a întâlnit cu un grup de elevi din din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia

15:50

200 de elevi din clasele IX-XII din instituțiile de învățământ alolingve din raionul Taraclia și UTA Găgăuzia vor beneficia de cursuri intensive de limbă română, activități interactive de comunicare și vizite ghidate în cadrul Taberei de vară de limbă română. Activitatea va avea loc la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în perioada 18–29 august, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării din România și din Republica Moldova, precum și al Ambasadei României la Chișinău.