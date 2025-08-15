Partidele „Șansă”, „Victorie” și „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” păstrează șanse minime de a participa la alegerile din toamnă
PulsMedia, 15 august 2025 15:50
Partidele „Șansă”, „Victorie” și „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” ar putea fi interzise la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Curtea Supremă de Justiție este instanța care va tranșa definitiv această chestiune.
Acum 5 minute
16:10
Donald Tusk către Putin înaintea întâlnirii cu Trump: „Rusia nu este invincibilă. Pacea se obține prin forță” # PulsMedia
Premierul polonez Donald Tusk a transmis un mesaj dur către Vladimir Putin, înaintea întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin.
16:10
(VIDEO) Poliția sectorului Buiucani în acțiune. L-au reținut pe un individ care inscripționat pe mașini adresa unui magazin oline de droguri # PulsMedia
Autorul inscripțiilor aplicate pe mai multe mașini din sectorul Buiucani al capitalei a fost identificat și reținut. La 13 august, Poliția s-a autosesizat după ce în spațiul public au apărut imagini video în care apar mai multe mașini pe care a fost inscripționată adresa unui canal de comercializare a drogurilor online.
Acum 15 minute
15:50
Acum 30 minute
15:50
(VIDEO) Cebotari: „PDM a fost înlăturat de la putere prin efort rus și german pentru că punea accent pe relațiile transatlantice” # PulsMedia
Partidul Democrat din Moldova a fost înlăturat de la putere în 2019 în urma unei înțelegeri dintre Moscova și Berlin, pentru că a pledat pentru o politică externă cu un accent mai mare pe relațiile transatlantice, nu pe alianțe europene regionale.
15:50
200 de elevi din UTA Găgăuzia și Taraclia vor participa la o tabără de vară de limbă română, la Iași # PulsMedia
200 de elevi din clasele IX-XII din instituțiile de învățământ alolingve din raionul Taraclia și UTA Găgăuzia vor beneficia de cursuri intensive de limbă română, activități interactive de comunicare și vizite ghidate în cadrul Taberei de vară de limbă română. Activitatea va avea loc la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în perioada 18–29 august, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării din România și din Republica Moldova, precum și al Ambasadei României la Chișinău.
15:40
La data de 14 august 2025, funcționarii postului vamal Leușeni, sectorul „Ieșire pasageri”, în cadrul controlului coordonat cu inspectorii vamali din România și în baza analizei de risc, au supus verificărilor de specialitate un autovehicul de model Mercedes C-Class, care se deplasa din Republica Moldova spre Italia.
15:40
Tatăl primarului de la Frumușica a fost plasat în arest pentru 30 de zile la Penitenciarul numărul 13 din capitală, potrivit surselor UNIMEDIA din cadrul Inspectoratului Național de Investigații.
Acum o oră
15:30
Banca Mondială sprijină Moldova în gestionarea durabilă a terenurilor, adaptarea la climă și restaurarea ecosistemelor # PulsMedia
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, s-a întâlnit cu Ulrich Schmitt, noul manager de țară al Grupului Băncii Mondiale pentru Republica Moldova. Cu această ocazie, l-a felicitat pentru numire și a subliniat rolul esențial al Băncii Mondiale în sprijinirea proiectelor de mediu din țară.
15:30
Foștii procurori și judecători trebuie să susțină examenul de calificare pentru a deveni avocați # PulsMedia
Curtea Supremă de Justiție a anunțat că foștii procurori și judecători trebuie să susțină examenul de calificare pentru a deveni avocați, chiar dacă au solicitat admiterea în avocatură până la 25 ianuarie 2022, când legea a introdus pentru ei acest examen.
15:10
Un deținut condamnat la moarte și-a scos ochii pentru a evita execuția. A ucis doi copii și le-a scos inimile # PulsMedia
Un bărbat condamnat la moarte în Texas, pentru uciderea soției și a celor doi copii, a recurs la gesturi șocante în încercarea de a scăpa de pedeapsă: și-a smuls ambii ochi, iar pe unul dintre ei l-a înghițit.
Acum 2 ore
15:00
Un avion de vânătoare rusesc în valoare de 50 de milioane de dolari s-a prăbușit în Marea Neagră, la 40km de România # PulsMedia
Un avion de vânătoare rusesc Suhoi Su-30SM s-a prăbușit în apropierea Insulei Șerpilor, la 40 de km de granița cu România, iar epava avionului a fost găsită fără piloți, a declarat Marina ucraineană.
14:50
Maia Sandu admite că R. Moldova și Ucraina pot avansa separat în procesul de aderare la UE: Nu există rigori ca mai multe țări să meargă împreună # PulsMedia
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat la informațiile publicate de publicația Politico privind posibila accelerare a parcursului european al R. Moldova, subliniind că procesul de aderare la Uniunea Europeană se bazează pe merite și nu impune ca mai multe țări candidate să avanseze în același ritm.
14:40
Comerț bilateral în creștere: Moldova a exportat fructe uscate în Franța cu +246%, mobilă +24% în 2024 # PulsMedia
Franța se situează pe locul șapte în rândul celor mai importanți parteneri comerciali ai Republicii Moldova din Uniunea Europeană. În 2024, valoarea comerțului bilateral a atins 260,4 milioane dolari, în creștere cu 1,5% față de 2023. Comparativ, în 2017 schimburile comerciale însumau 163,5 milioane dolari, ceea ce evidențiază o evoluție stabilă și continuă a relațiilor economice dintre cele două state.
14:30
(FOTO) Spitalul Raional Soroca a fost dotat cu echipament chirurgical endoscopic modern, cu sprijinul Guvernului SUA # PulsMedia
Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisăcari” a fost dotat cu echipament chirurgical endoscopic de ultimă generație, datorită unei donații din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii, prin intermediul Organizației Internaționale pentru Migrație.
14:20
(VIDEO) Record periculos la alcoolemie! Un biciclist a depășit de peste 15 ori limita de alcool admisă, în Dondușeni # PulsMedia
2,38 mg/l alcool în aerul expirat – atât a indicat aparatul Drager în cazul unui bărbat de 45 de ani din raionul Dondușeni, documentat de polițiștii Direcției patrulare Nord a INSP.
14:10
(VIDEO) Ministrul rus de externe a sosit în Alaska îmbrăcat într-un pulover pe care scrie „URSS” # PulsMedia
Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a sosit în Anchorage, Alaska, cu câteva ore înainte de începerea summitului dintre liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, şi preşedintele american Donald Trump. El purta un pulover pe care scria mare, la mijloc, „CCCP”, acronimul chirilic pentru „URSS”, relatează BFM TV.
14:10
(VIDEO) Au amenințat cu moartea un bărbat: Patru membri ai unui grup criminal, reținuți pentru șantaj de proporții # PulsMedia
Patru bărbați cu vârste cuprinse între 32 și 38 de ani, locuitori ai municipiului Chișinău, au fost reținuți după ce timp de trei luni, sub un pretext inventat, au exercitat presiuni psihologice și au amenințat cu violența fizică și moartea un bărbat de 33 de ani, precum și rudele acestuia, cu scopul de a-l determina să cedeze cota-parte deținută în cadrul unui SRL, evaluată la 115.000 euro (2.271.008,50 lei).
Acum 4 ore
14:00
(VIDEO) Stamate: Reforma justiției a eșuat în momentul în care PAS a înțeles că este mai convenabil să controlezi justiția # PulsMedia
Reforma justiției din Republica Moldova, lansată cu obiective ambițioase, s-a confruntat cu obstacole majore din cauza încercărilor autorităților de a controla sistemul judecătoresc. Declarația a fost făcută de deputata independentă Olesea Stamate în cadrul emisiunii „Teritoriul libertății” de la Rlive TV.
13:50
VIDEO // Vladimir Cebotari, fondatorul noului Partid Democrat (PDMM), amintește că Maia Sandu a ajuns premier cu ajutorul rușilor # PulsMedia
Maia Sandu, care „chipurile luptă cu Estul acum” a fost instalată în funcția de prim-ministru de Moscova. Dezvăluirea aparține liderului Partidului Democrat Modern, Vladimir Cebotari, fost vicepreședinte al PDM. Potrivit lui, oamenii trebuie să înțeleagă că accentele pe care încearcă să le pună în societate actuala guvernare sunt manipulatorii.
13:40
Agricultura în Moldova este ca un pacient pe patul de moarte, la care cedează organ după organ, constată fermierul Serghei Ivanov # PulsMedia
Agricultura Republicii Moldova se află într-o stare critică, comparabilă cu un „pacient aflat pe patul de moarte”, a declarat fermierul Serghei Ivanov, reprezentant al Partidului Nostru, în cadrul unui interviu la emisiunea "Agenda 28" cu Igor Cujba.
13:30
Șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, a avut în data de 14 august a. c., o întrevedere de curtoazie cu reprezentanți din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova și București (România).
13:30
(VIDEO) Fugarul Șor planifică un protest violent în Chișinău, avertizează un fost membru al echipei. Țurcanu: Vărsări de sânge # PulsMedia
„Protestele anunțate – o singura direcție: vărsări de sânge!”, este avertizarea făcută de Dinu Țurcanu, fost președinte al raionului Orhei din partea Partidului ȘOR, scos în afara legii. Într-o intervenție video, Țurcanu spune că mitingurile lui Șor „se doresc a fi unele violente”. Sâmbătă, 16 august, un protest a fost anunțat la Gara Feroviară din Chișinău.
13:20
(VIDEO) Trei bărbați implicați în cultivarea marijuanei și a ciupercilor halucinogene în laboratoare improvizate # PulsMedia
Ofițerii Direcției Antidrog a INI în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău au destructurat o grupare criminală specializată în cultivarea plantelor cu efect psihotrop și halucinogen în condiții de laborator, precum și în comercializarea acestora pe teritoriul țării prin aplicația Telegram.
13:20
Comisia Electorală Centrală informează că procesul de înregistrare pentru votul prin corespondență s-a încheiat pe 14 august 2025, ora 23:59:59, ora locală a țării gazdă.
13:10
(VIDEO) Două avioane și-au ciocnit aripile pe aeroportul din Manchester, iar zborurile au fost suspendate o vreme # PulsMedia
Zborurile au fost suspendate pentru scurt timp, vineri dimineaţă, pe aeroportul din Manchester, după ce două avioane easyJet s-au ciocnit, atingându-se cu aripile în timp ce rulau pe pistă pentru decolare, relatează The Guardian.
12:40
Primăria Chișinău informează că, în perioada 15 august, ora 00:01 – 17 august, ora 12:00, va fi suspendat traficul rutier pe str. Vlaicu Pârcălab, pe tronsonul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – str. 31 August 1989 și pe str. Veronica Micle, tronsonul str. A. Pușkin – str. Mihai Eminescu, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente.
12:30
(FOTO) Ministra Catlabuga a inspectat reabilitarea sistemelor de irigare din raionul Ștefan Vodă # PulsMedia
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a efectuat joi, 14 august curent, o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă, unde a avut întrevederi cu reprezentanții a 4 Asociații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) și cu fermieri interesați să dezvolte sau să modernizeze infrastructura de irigare.
12:10
Avocatul Poporului cu ochii pe „Satul German”, după mai multe accidente fatale pe șantier # PulsMedia
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a inițiat din oficiu o investigație după mai multe accidente de muncă soldate cu decese, produse pe șantierle de construcții din Chișinău, două dintre care pe șantierul „Satul German”, în ultimele luni. Cazurile ridică suspiciuni privind nerespectarea normelor de securitate și sănătate în muncă.
12:10
Arest preventiv pe 30 de zile pentru șoferul vinovat în accidentul soldat cu două decese din Cahul # PulsMedia
Urmare a demersului procurorilor din cadrul Procuraturii Cahul, a fost dispusă aplicarea măsurii preventive – arest preventiv pe un termen de 30 de zile în privința unui bărbat învinuit de încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei, fapt ce a cauzat din imprudență decesul a două persoane.
Acum 6 ore
12:00
VIDEO // Inițiativa lui Vlad Plahotniuc „Cetățenie prin investiții” a fost „o idee rezonabilă”, laudă Vasile Tofan, afiliat PAS # PulsMedia
Omul de afaceri, Vasile Tofan, apropiat actualului partid de guvernamânt, a declarat că programul „Cetățenie prin investiții”, inițiat de Vladimir Plahotniuc și implementat de Partidul Democrat atunci când se afla la guvernare, a fost „o idee rezonabilă” cu potențial economic major.
11:50
(FOTO) Poliția de Frontieră își consolidează profesionalismul prin schimb de experiență în Spania # PulsMedia
Pe parcursul săptămânii precedente, un reprezentant al Poliției de Frontieră a participat la Programul de schimb CEPOL ICU 2025, organizat la Malaga, Regatul Spaniei, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru formarea în domeniul aplicării legii.
11:40
Șeful IGP: Persoanele influențate de promisiunea de 3000 de dolari a lui Șor riscă să acumuleze sancțiuni mult mai costisitoare # PulsMedia
Inspectoratul General al Poliției (IGP) trage un semnal de alarmă în legătură cu protestul anunțat de gruparea Șor, care ar urma să înceapă sâmbătă, 16 august. Potrivit șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu, persoanele care se lasă atrase de promisiunea unei „remunerații” de 3000 de dolari pe lună riscă să acumuleze sancțiuni mult mai costisitoare.
11:30
Biroul Parlamentului European de la Chișinău va fi condus de un cetățean român. Inaugurarea va avea loc în septembrie # PulsMedia
Biroul Parlamentului European (PE) de la Chișinău, care va fi inaugurat în luna septembrie, va fi condus de un cetățean român „foarte bine pregătit”, a anunțat vicepreședintele PE, Victor Negrescu, într-un interviu pentru RFI. Acesta a precizat că deschiderea va avea loc în prezența președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, și a sa, în calitate de oficial responsabil de relația cu Republica Moldova.
11:30
Ion Creangă este internat în spital. Avocat: 6 luni la domiciliu, fără condiţioner la ultimul etaj, s-au agravat bolile # PulsMedia
Şeful suspendat al Direcţiei Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, nu s-a prezentat în instanţă pentru a fi audiat în dosarul în care e acuzat de trădare de patrie. Acesta s-a îmbolnăvit şi este internat în spital, spune avocatul. Şedinţa a fost amânată pentru săptămâna viitoare.
10:50
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat la 14 august 2025 sentința de condamnare fostului deputat în Parlamentul Republicii Moldova și fost ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, pentru îmbogățire ilicită.
10:20
(FOTO) Poliția oferă noi detalii despre tragedia de la Orhei. „În remorcă se afla un minor de 13 ani” # PulsMedia
Poliția vine cu noi detalii despre tragedia care a avut loc noaptea trecută, pe traseul R6, în apropierea localității Fedoreuca din raionul Orhei, cu implicarea unui Mercedes Sprinter și a unui motocultor.
10:10
Bătrân trimis la pușcărie pentru două decenii, după ce și-a ucis iubita din cauza geloziei în Chișinău # PulsMedia
Un bătrân de 71 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare fiind acuzat de omorul concubinei, comis cu deosebită cruzime.
Acum 8 ore
09:40
„Unchiul Sam” lovește în rețeaua cripto a lui Ilan Șor: sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane # PulsMedia
Statele Unite ale Americii au anunțat sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane din Federația Rusă și Republica Kârgâzstan, acuzate că au contribuit la eludarea restricțiilor internaționale impuse Moscovei.
08:50
Campania de propagandă care zguduie alegerile din Moldova. Cernăuțeanu: „Este construită pe modelul utilizat recent în România” # PulsMedia
Șeful Poliției Naționale din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, a declarat în cadrul emisiunii News Hour with CNN de la Antena 3 CNN, că țara noastră se confruntă cu o campanie de dezinformare fără precedent, desfășurată în special pe platforma TikTok. Potrivit acestuia, în spatele propagandei pro-ruse s-ar afla persoane afiliate unui fost candidat la alegerile prezidențiale din România.
08:50
SUMMIT PUTIN-TRUMP. Toţi ochii sunt aţintiţi spre Alaska. O întâlnire cu mize pentru Ucraina, Europa şi cei doi protagonişti # PulsMedia
Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlnesc vineri faţă în faţă după şase ani, timp în care miliardarul american a reuşit să ajungă din nou la Casa Albă, iar liderul de la Kremlin şi-a pus în aplicare planul mai vechi de a acapara Ucraina. Lumea s-a schimbat mult în aceşti ani, iar o bună parte din bulversarea geostrategică li se datorează.
08:30
(VIDEO) Grav accident, cu implicarea a două camioane, unul dintre care a luat foc, la Grătiești. Sunt victime # PulsMedia
Trei persoane au ajuns la spital, după ce două camioane s-au ciocnit frontal. Impactul a avut loc în această dimineață, în jurul orei 05:39, pe șoseaua Balcani, la intrarea în localitatea Grătiești, din municipiul Chișinău.
Acum 24 ore
23:10
(VIDEO) Motocultor spulberat de un microbuz, la Orhei. O persoană a murit, alta - la spital # PulsMedia
Un bărbat murit, iar altul a ajuns la spital, după ce motocultorul cu care se deplasau a fost spulberat de un microbuz. Accidentul a avut loc în această seară, în jurul orei 22:10, în apropiere de localitatea Fedoreuca, din raionul Orhei.
21:00
(VIDEO) Cel puţin 34 de morţi în inundaţii în Caşmirul indian, o a doua catastrofă majoră cauzată de inundaţii în regiune în august # PulsMedia
Cel puţin 34 de persoane au murit din cauza unor torente de noroi, provocate de ploi torenţiale, joi, într-un sat himalayan, în Caşmirul indian, declară un oficial local de rang înalt AFP.
20:50
(FOTO) Cel puţin 87 de pacienţi morţi în Argentina, după ce au fost trataţi cu fentanil contaminat cu bacterii # PulsMedia
Justiţia argentiniană anchetează cu privire la moartea a 87 de pacienţi în diverse spitale, care au consumat fentanil medical contaminat cu o bacterie, după ce cinci loturi contaminate au fost distribuite în spitale şi centre de sănătate din ţară
20:50
Ministerul rus al Justiţiei declară „indezirabil” ONG-ul Reporters Sans Frontières, care apără drepturile presei # PulsMedia
Ministerul rus al Justiţiei declară organizaţia nonguvernamentală (ONG) de apărarea drepturilor presei Reporters Sans Frontières (RSF) ”indezirabilă” în Rusia, interzicând-o astfel de facto, în plină represiune a disidenţei în această ţară.
20:30
Președintele american Donald Trump a declarat joi că ar putea decide să țină o conferință de presă de unul singur, în loc de una comună, după summitul său din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin, dacă „întâlnirea nu se termină bine”.
19:40
Jandarmeria din Franța a confiscat 1,3 tone de cocaină, cu o valoare estimată la zeci de milioane de euro, dintr-un camion venit din Spania, duminică, în sudul orașului Bordeaux, a anunțat joi Parchetul din Bordeaux.
19:30
Pașapoartele a 100.000 de turiști din Italia, furate din bazele de date ale hotelurilor și vândute pe dark web # PulsMedia
Zeci de mii de scanări ale actelor de identitate ale turiștilor au fost furate de pe serverele unor hoteluri italiene și puse în vânzare pe dark web, a avertizat Agenția Italiană pentru Digital (Agid), relatează cotidianul național belgian în limba franceză Le Soir.
19:30
Cel puţin 40 de persoane au murit într-o săptămână în Darfur, în vestul Sudanului, în cea mai gravă epidemie de holeră pe care a cunoscut-o în ultimii ani această ţară afectată de războiul civil, a anunţat joi organizaţia Medici fără Frontiere.
19:20
Comisia Electorală Centrală a recepționat două cereri de înregistrare a listei de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 din partea a două formațiuni politice.
