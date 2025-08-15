Respect Moldova propune diminuarea numărului de ministere de la 16 la 9

08:50

Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlnesc vineri faţă în faţă după şase ani, timp în care miliardarul american a reuşit să ajungă din nou la Casa Albă, iar liderul de la Kremlin şi-a pus în aplicare planul mai vechi de a acapara Ucraina. Lumea s-a schimbat mult în aceşti ani, iar o bună parte din bulversarea geostrategică li se datorează.