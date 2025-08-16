(VIDEO) Complex Sportiv ultramodern - într-un parc din sectorul Rîșcani. Terenuri de fotbal, volei pe plajă, baschet, tenis, kickboxing și cabine de duș

09:30

Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin şi-au făcut apariţia în sala de presă de la Anchorage, Alaska, pentru a ţine o conferinţă de presă comună, după ce summitul lor a durat aproape trei ore. Însă curând s-a dovedit că cei doi lideri au venit în faţa presei doar pentru a face o declaraţie de presă comună, care a durat câteva minute, fără a lua întrebări din partea jurnaliştilor, în ciuda aşteptărilor foarte mari în acest sens.