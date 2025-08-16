Semnalul puternic al Consiliului European după întâlnirea Putin-Trump privind pacea din Ucraina – Rusia nu poate decide viitorul Ucrainei sau relația acesteia cu Uniunea Europeană
16 august 2025 16:50
Consiliul European dă un semnal major după întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump privind pacea din Ucraina. Consiliul transmite că Rusia nu poate decide viitorul Ucrainei sau relația acesteia cu Uniunea Europeană. Consiliul European a făcut sâmbătă, 16 august, publică o declarație comună semnată de președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, cancelarul ... Semnalul puternic al Consiliului European după întâlnirea Putin-Trump privind pacea din Ucraina – Rusia nu poate decide viitorul Ucrainei sau relația acesteia cu Uniunea Europeană
Alte ştiri de Politik
16:50
Opt lideri europeni, care au avut o discuție telefonică cu președintele SUA, Donald Trump, după întâlnirea acestuia cu omologul rus, Vladimir Putin, la care a fost discutată invazia rusă din Ucraina, au publicat o declarație comună. Aceștia au menționat că Ucraina trebuie să aibă „garanții de securitate solide" pentru a-și apăra eficient suveranitatea și integritatea ... Declarație comună a liderilor europeni după întâlnirea Trump-Putin: „Vom face mai mult pentru a menține Ucraina puternică"
16:50
16:50
Strada Nicolae H. Costin din sectorul Buiucani al Capitalei se aflǎ în plin proces de reabilitare, anunțǎ Primǎria municipiului Chişinǎu. Autoritǎțile precizeazǎ cǎ în prezent sunt schimbate şi reparate bordurile, iar pe alocuri create trotuare noi și frezat asfaltul vechi de pe carosabil. De asemenea, pentru conducǎtorii auto sunt create locuri de parcare. Muncitorii urmeazǎ ... Lucrările de modernizare pe strada Nicolae H. Costin din sectorul Buiucani continuǎ
16:50
În orașul Drochia începe implementarea a două proiecte importante, cu o valoare totală de peste 49 de milioane de lei. Primul proiect prevede extinderea rețelei de canalizare cu aproximativ 14,5 km în zona Policlinicii. Etapa a doua vizează dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în zona de revitalizare „Valea Curechiului", unde vor fi reabilitați 1,5 km de ... Două proiecte mari de infrastructură de 50 de milioane de lei vor fi realizate la Drochia – Primarul Nina Cereteu, Partidul Nostru: Este un pas uriaș pentru oraș
16:50
Fostul președinte al Parlamentului și ex-lider al formațiunii Pro Moldova, Andrian Candu, care se ocupă de consultanță a transmis un mesaj public în care îndeamnă foștii săi colegi politici să se unească și să sprijine valorile comune în perspectiva alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. „Unele legături trec dincolo de timp, funcții sau distanțe. Astăzi ... Aflat în domeniul consultanței, Andrian Candu privește în zona politicului – A transmis un apel la sprijin şi unitate pentru noul Partid Democrat Modern din Moldova
11:00
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, la Washington pe 18 august. „O conversație lungă și semnificativă cu președintele Trump, mai întâi față în față, apoi și cu participarea liderilor europeni. În total, am discutat mai mult de o oră și jumătate, aproximativ o oră cu președintele ... Zelenski se va întâlni cu Trump la Washington
10:50
Retragerea licenței „Moldovagaz" ar putea fi legată de încercarea de a distruge documente cu grif secret privind fraudele din sectorul gazelor. Ideea a fost exprimară de către Denis Șova, consilier în Consiliul Municipal Chișinău din partea Partidului Nostru. El a amintit de achizițiile de gaz de anul trecut, când autoritățile au început să îl cumpere ... Denis Șova, Partidul nostru – Retragerea licenței „Moldovagaz" ar putea fi legată de încercarea de a distruge documente cu grif secret privind fraudele cu gaz scump
10:20
Donald Trump și Vladimir Putin au ieșit împreună în fața presei, după aproximativ trei ore de discuții cu ușile închise la summitul din Alaska. După declarațiile celor doi, de circa 10 minute și fără întrebări de la jurnaliști, nu e clar dacă s-a agreat ceva și ce, dar este limpede că Vladimir Putin a fost ... Ce s-a obținut în Alaska – Trump a descris summitul ca fiind „extrem de productiv", dar a precizat că „nu am ajuns încă" la încheierea conflictului – Îl va sfătui pe Zelenski să „facă un acord"
10:20
Structura logistică a exporturilor de cereale din Republica Moldova s-a schimbat în ultimele sezoane, arată analiza economistului Iurie Rija. Dacă în 2021 transportul rutier domina fluxurile comerciale, în prezent cea mai mare parte a migrat către transportul naval, care a devenit principalul canal de expediere, notează bani.md Potrivit datelor, în prima jumătate a anului 2025, ... Structura logistică a exporturilor de cereale din Moldova – Doar 4% pleacă cu trenul – Transportul naval domină fluxurile comerciale
02:00
Discuțiile private dintre Trump și Putin la Anchorage, s-au încheiat. Conferința de presă începe, iar în sala de presă sunt deja 200 de jurnaliști. Trump a spus că vrea să aibă o altă întâlnire cu Putin scrie Fox News.El a mai declarat că dorește să pună capăt conflictului din Ucraina „săptămâna aceasta, nu săptămâna viitoare". ... LIVE: Conferința de presă dintre Trump și Putin după discuția din Alaska
21:10
După șase ani, Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc vineri, 15 august, față în față, la Anchorage, Alaska. Pe fondul războiului devastator din Ucraina și al unui context geopolitic exploziv, summit-ul este considerat cel mai important moment diplomatic al anului, cu mize uriașe pentru Europa și întreaga lume. La baza militară Elmendorf-Richardson din Alaska, ... LIVE: Summit în Alaska – Trump: Dacă nu merge bine, plec – Zelenski: Contăm pe America – Putin aterizează în Anchorage, discuțiile ar putea dura 6-7 ore, zice Peskov
21:10
Victoria Sanduța, fost judecător, a depus la Comisia Electorală Centrală documentele pentru înregistrarea în cursa electorală din 28 septembrie 2025 în calitate de candidat independent la funcția de deputat. Actele și listele de subscripție cu semnăturile colectate au fost recepționate astăzi, 15 august, de către CEC. Potrivit procedurilor legale, instituția a stabilit ordinea prealabilă de ... Fostul judecător, Victoria Sanduța a depus actele la CEC pentru înregistrarea ca independent la parlamentarele din toamnă
21:10
Comisia Electorală Centrală a refuzat înregistrarea partidului „Renaștere", afiliat grupării criminale „ȘOR". Hotărârea a fost aprobată cu puțin timp în urmă. Potrivit Deschide.md, propunerea privind înregistrarea formațiunii a fost susținută de doar trei membri CEC, în timp ce 5 au votat împotrivă, iar unul s-a abținut. Președintele Comisiei, Angelica Caraman, a atras atenția asupra faptului ... Partidul „Renaștere" exclus de la parlamentare – Cererea de înregistrare, respinsă de CEC
17:50
Biroul Parlamentului European de la Chișinău va fi inaugurat în luna septembrie, în prezența președintei PE, Roberta Metsola, și a vicepreședintelui PE, Victor Negrescu, responsabil de relația cu Republica Moldova. Cu această ocazie, va fi prezentat și șeful Biroului, un cetățean român, anunță RFI. „Urmează în cursul lunii septembrie să fiu acolo, împreună cu președintele ... Parlamentul European inaugurează, în septembrie, un Birou la Chișinău
17:50
Fostul președinte al raionului Orhei din partea partidului „ȘOR", Dinu Țurcanu, avertizează că protestul anunțat pentru sâmbătă de Ilan Șor ar putea degenera în violențe. Într-un mesaj video, el a îndemnat cetățenii să rămână activi civic, dar să acționeze exclusiv „prin metode legale". „Din start este compromis, intenţiile sincere ale protestatarilor, au pentru ce protesta ... Ex-președintele raionului Orhei, Dinu Ţurcanu despre protestul anunțat de Șor: „Este într-un cadru penal, se va solda cu vărsări de sânge"
17:50
Banii trimiși acasă de către moldovenii care muncesc peste hotare au un impact major pentru economia țării. În ultimii 25 de ani, ei au trimis în țară 56,5 miliarde de dolari (mlrd/USD). În prezent, aproape 14% din veniturile bugetului public național provin din aceste resurse. Timp de 15 ani consecutivi, acestea au depășit totalul salariilor ... Banii moldovenilor din diasporă mențin economia țării – Aproape 14% din veniturile bugetului național provin din aceste resurse
17:50
Primarul satului Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu, suspectat de comiterea unui omor cu șapte ani în urmă, își va petrece următoarele 30 de zile în penitenciar. Decizia a fost luată de către magistrați în cadrul ședinței de vineri, notează TVRMoldova.md Tot 30 de zile în penitenciar vor sta și medicul legist, care ar fi falsificat ... Primarul satului Frumușica, Florești, bănuit de comiterea unui omor acum șapte ani, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile
13:40
A mulțumi guvernului pentru că implementează proiecte din bani publici este ca și cum ai mulțumi unui bancomat pentru că scoate banii tăi atunci când introduci cardul de salariu. Așa a comentat Denis Șova, consilier în Consiliul Municipal Chișinău din partea Partidului Nostru, campania guvernului pentru „informarea obiectivă" a cetățenilor despre realizările sale. „Partidul aflat ... Denis Șova, Partidul Nostru: A mulțumi guvernului pentru proiectele realizate din bani publici este ca și cum ai mulțumi unui bancomat pentru că îți dă banii tăi
13:40
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) anunță că a depus o plângere la Centrul Național Anticorupție împotriva responsabililor din Primăria Chișinău, conducerii Inspectoratului General al Poliției (IGP) și Inspectoratului Național pentru Securitate Publică (INSP), precum și a unor angajați ai acestor instituții, acuzați de „neluarea măsurilor necesare pentru buna desfășurare a protestului din ... Transportatorii acuză Primăria Chișinău și conducerea Poliției de abuzuri la proteste și sesizează CNA
13:10
Uniunea Europeană analizează scenariul deschiderii primului capitol de negocieri, „Valori fundamentale", cu R. Moldova la începutul lunii septembrie curent, un „mare pas înainte" în procesul de aderare a statului nostru. În acest caz, R. Moldova ar devansa Ucraina pentru prima dată, ceea ce ar putea deranja Kievul, remarcă Politico. Deschiderea primului capitol de negocieri ar ... Președintele Sandu despre decuplarea Republicii Moldova de Ucraina în procesul de deschidere a negocierilor cu UE
13:10
2.606 de cetățeni s-au înregistrat pentru a putea vota prin corespondență la parlamentarele din toamnă. Potrivit CEC, procesul de înregistrare s-a încheiat ieri, 14 august. Înregistrarea pentru votul prin corespondență, artă în felul următor: 1. Australia – 57 înregistrări; 2. Canada – 682 înregistrări; 3. Islanda – 38 înregistrări; 4. Japonia – 14 înregistrări; 5. ... 2.606 de cetățeni s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență la parlamentarele din toamnă
13:10
Agricultura Republicii Moldova se află într-o stare critică, comparabilă cu un „pacient aflat
12:10
Primele troleibuze asamblate integral în Republica Moldova ar putea fi produse încă din această toamnă, la noua fabrică din comuna Trușeni. Anunțul a fost făcut de primarul localității, Viorica Beregoi, scrie știri.md. Potrivit acesteia, toate actele pentru proiectare au fost deja eliberate. În prima hală, cu o suprafață estimată între 5.000 și 7.000 de metri ... Moldova ar putea produce 500 de troleibuze pe an – O nouă fabrică va fi deschisă în comuna Trușeni The post Moldova ar putea produce 500 de troleibuze pe an – O nouă fabrică va fi deschisă în comuna Trușeni appeared first on Politik.
12:10
Omul de afaceri Vasile Tofan, le sugerează autorităților să valorifice pe deplin programul „Cetățenie prin investiții”, inițiat de Partidul Democrat pe vremea când se afla la guvernare, menționând că a fost „o idee rezonabilă” cu potențial economic major. „Dar ei au avut o idee rezonabilă – cetățenia prin investiții. Și, probabil, acum îi voi supăra ... Mediul de afaceri sugerează autorităților să valorifice programul „Cetățenie prin investiții” – Putem ajunge la o cotă de export de 400 milioane de dolari The post Mediul de afaceri sugerează autorităților să valorifice programul „Cetățenie prin investiții” – Putem ajunge la o cotă de export de 400 milioane de dolari appeared first on Politik.
11:20
Republica Moldova are un potențial enorm, pe care actuala guvernare nu este în stare să-l valorifice. Partidul Nostru are proiecte concrete pentru dezvoltarea economiei și îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor. Cu aceste proiecte, partidul va merge în fața oamenilor la alegerile parlamentare, pentru ca cetățenii să le aprecieze pe 28 septembrie. Declarația a fost ... Denis Șova: Guvernarea nu poate să valorifice potențialul Republicii Moldova – Partidul Nostru propune proiecte concrete pentru dezvoltarea țării The post Denis Șova: Guvernarea nu poate să valorifice potențialul Republicii Moldova – Partidul Nostru propune proiecte concrete pentru dezvoltarea țării appeared first on Politik.
11:20
Un fost deputat din Moldova și ex-ambasador a fost amendat cu 450.000 de lei pentru îmbogățire ilicită. Totodată, acesta a fost privat de dreptul de a deține funcții publice și de demnitate publică. I-a fost interzisă și exercita activități în sfera publică pe un termen de 12 ani. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, ... Un ex deputat, condamnat pentru îmbogățire ilicită – A fost obligat să achite o amendă de 450 de mii de lei The post Un ex deputat, condamnat pentru îmbogățire ilicită – A fost obligat să achite o amendă de 450 de mii de lei appeared first on Politik.
11:20
În șase luni ale anului 2025, exporturile de mărfuri au însumat 1,6 miliarde dolari SUA, în scădere cu 10,1% față de aceeași perioadă din 2024, în timp ce importurile au crescut cu 18,6%, ajungând la 5,12 miliarde dolari SUA, arată datele Biroului Național de Statistică, notează bani.md Această dinamică a generat un deficit comercial record ... Moldova se confruntă cu un deficit comercial record – Importăm mai mult decât exportăm The post Moldova se confruntă cu un deficit comercial record – Importăm mai mult decât exportăm appeared first on Politik.
10:30
Persoanele care se vor lăsa ademenite de promisiunea lui Șor privind remunerarea cu 3000 de euro pe lună pentru participarea la protestul non-stop, care ar urma să înceapă sâmbătă, 16 august, vor primi, zilnic, amenzi de 7500 de lei. Astfel, la sfârșitul prostestului, s-ar putea să se trezească cu amenzi care, însumat, îi vor costa ... Avertismentul IGP – Cetățenii, care vor merge la protestele plătite de Șor, vor fi amendați zilnic cu 7500 de lei The post Avertismentul IGP – Cetățenii, care vor merge la protestele plătite de Șor, vor fi amendați zilnic cu 7500 de lei appeared first on Politik.
10:30
Deși anul agricol 2025 a adus ploi și recolte bune, agricultorii din raionul Cahul se confruntă cu o criză majoră. În plin sezon de recoltare, mai mulți fermieri au primit notificări de executare silită din partea instituției de microfinanțare Microinvest SRL, cu termen pentru săptămâna viitoare. Potrivit Asociației „Forța Fermierilor”, cei vizați se află în ... Fermierii din Cahul, executați silit în plină recoltare – Agricultorii solicită intervenția autorităților pentru medierea acestor cazuri The post Fermierii din Cahul, executați silit în plină recoltare – Agricultorii solicită intervenția autorităților pentru medierea acestor cazuri appeared first on Politik.
10:30
Irina Vlah, liderul Partidului „Inima Moldovei”, și Victoria Furtună, liderul Partidului „Moldova Mare”, au fost surprinse în seara zilei de 14 august la aeroportul din Chișinău. Potrivit ONE TV, acestea au fost la Moscova, cu escală în Turcia. Totuși, Furtună a negat informația despre Moscova, iar Vlah a evitat să răspundă. Despre presupusa vizită la ... SURSE: Irina Vlah și Victoria Furtună ar fi mers la Moscova prin Istanbul – Ce au declarat la întoarcere The post SURSE: Irina Vlah și Victoria Furtună ar fi mers la Moscova prin Istanbul – Ce au declarat la întoarcere appeared first on Politik.
19:20
La discuțiile de mâine de la Anchorage, Statele Unite vor fi reprezentate de Donald Trump, vicepreședintele J.D. Vance, secretarul de stat Marco Rubio, trimisul special Steve Witkoff și secretarul Trezoreriei Scott Bessent. Rusia va fi reprezentată de Putin, miniștrii de externe și ai apărării Lavrov și Belousov, ministrul de finanțe Siluanov, reprezentantul special pentru Statele ... Trump în ajunul întrevederii cu Putin: „Dacă e o întâlnire proastă, nu sun pe nimeni, dacă e o întâlnire bună, îl voi suna pe Zelenski și pe liderii europeni” The post Trump în ajunul întrevederii cu Putin: „Dacă e o întâlnire proastă, nu sun pe nimeni, dacă e o întâlnire bună, îl voi suna pe Zelenski și pe liderii europeni” appeared first on Politik.
19:20
Anul școlar 2025-2026 va începe cu un deficit de peste 1.500 de cadre didactice în instituțiile publice de învățământ general, semnalând o scădere constantă a numărului de profesori în școlile din R. Moldova. Matematica se situează pe primul loc în topul disciplinelor afectate de lipsa cadrelor didactice. Potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării (MEC),numărul posturilor ... Criză de cadre didactice în Moldova – Anul școlar începe cu un deficit de peste 1.500 de profesori în școlile din ţară The post Criză de cadre didactice în Moldova – Anul școlar începe cu un deficit de peste 1.500 de profesori în școlile din ţară appeared first on Politik.
18:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat joi, 14 august, că va sesiza Procuratura Anticorupție și ministerul Justiției în legătură cu acțiunile partidelor „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei”, „VICTORIE”, „ȘANSĂ” și „RENAȘTERE”, precum și ale candidatului independent Victoria Furtună, privind utilizarea ilegală a fondurilor bănești pentru evenimente politice și socio-culturale. Potrivit CEC, sumele ... CEC sesizează Procuratura Anticorupție după finalizarea controlului financiar la mai multe partide The post CEC sesizează Procuratura Anticorupție după finalizarea controlului financiar la mai multe partide appeared first on Politik.
18:10
Co-președintele Partidului LOC, Liga Orașelor și Comunelor, Alexandru Bujorean, a anunțat că formațiunea a depus actele pentru înregistrarea la Comisia Electorală Centrală în calitate de concurent electoral. „LOC vine în această campanie cu o echipă profesionistă, cu o listă reprezentativă de candidați. Am încercat să îmbinăm viziunea aleșilor locali și liderilor comunitari cu experiența și ... Partidul Liga Orașelor și Comunelor a depus actele la CEC – Bujorean: „Avem o echipă profesionistă și reprezentativă, pregătită să administreze treburile în această țară” The post Partidul Liga Orașelor și Comunelor a depus actele la CEC – Bujorean: „Avem o echipă profesionistă și reprezentativă, pregătită să administreze treburile în această țară” appeared first on Politik.
18:10
Nu este departe ziua în care țara va trebui să aleagă – să existe în continuare ori să dispară – iar interesul nostru național acum este refacerea economiei. Cu această declarație a venit, în cadrul emisiunii „Главное” de la TVC21, reprezentantul Partidului Nostru, Igor Cujba. El a adăugat că, pentru aceasta, este nevoie de oameni ... Igor Cujbă, Partidul Nostru: „Interesul nostru național este refacerea economiei, iar pentru asta sunt necesari profesioniști” The post Igor Cujbă, Partidul Nostru: „Interesul nostru național este refacerea economiei, iar pentru asta sunt necesari profesioniști” appeared first on Politik.
18:10
Doi avocați internaționali preiau apărarea bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului „Șor”, declarat neconstituțional. Este vorba despre Gonzalo Boye, din Spania, și William Julié, din Franța. Anunțul a fost făcut de deputatul independent Vadim Fotescu, afiliat fugarului Ilan Șor, în cadrul unui nou protest ... Bașcanul Evhenia Guțul și-a găsit avocați din Franța și Spania – Aceștia preiau dosarul la Curtea de Apel The post Bașcanul Evhenia Guțul și-a găsit avocați din Franța și Spania – Aceștia preiau dosarul la Curtea de Apel appeared first on Politik.
18:10
Fugarul Ilan Șor, condamnat pentru fraudă bancară,ntru fraudă bancară, a anunțat din Rusia o nouă locație pentru protestele „pe termen nelimitat” împotriva guvernării, la care a promis „salarii” lunare de câte 3.000 de dolari participanților. Susținătorii săi sunt în continuare chemați în stradă pe 16 august, însă nu în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), ci ... Gara feroviară noua locație pentru protestele „pe termen nelimitat”, organizate de Șor The post Gara feroviară noua locație pentru protestele „pe termen nelimitat”, organizate de Șor appeared first on Politik.
18:10
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și Agenția de Dezvoltare Regională Chișinău au semnat contractul de finanțare, în valoare de 63 milioane lei, pentru restaurarea și reabilitarea clădirii istorice din centrul capitalei, care a găzduit în trecut conducerea Zemstvei guberniale a Basarabiei. Proiectul, inclus în Documentul Unic de Program 2025-2027, are ca obiectiv oprirea ... Clădirirea fostei Zemstve din Chișinău urmează a fi restaurată în cadrul unui contract de finanțare de 63 milioane lei The post Clădirirea fostei Zemstve din Chișinău urmează a fi restaurată în cadrul unui contract de finanțare de 63 milioane lei appeared first on Politik.
18:10
Ministerul Justiției și Uniunea Avocaților din Republica Moldova au avut o ședință de lucru axată pe îmbunătățirea activității avocaților și a organelor colegiale ale Uniunii. Principalele subiecte au vizat procesul de admitere în profesie și răspunderea disciplinară. În privința accesului în profesie, s-a discutat despre transparentizarea procedurii, digitalizarea etapelor, revizuirea criteriilor de admitere la stagiul ... Ministerul Justiției a reluat discuțiile cu Uniunea Avocaților – Principalele subiecte, procesul de admitere în profesie și răspunderea disciplinară The post Ministerul Justiției a reluat discuțiile cu Uniunea Avocaților – Principalele subiecte, procesul de admitere în profesie și răspunderea disciplinară appeared first on Politik.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Începând cu ziua de vineri, 15 august, ora 08:00, punctul de trecere a frontierei Leova–Bumbăta va funcționa în regim 24/24 de ore, oferind participanților la trafic posibilitatea de a traversa frontiera în orice moment al zilei sau al nopții. Decizia a fost luată de comun acord de autoritățile de frontieră și vamale din Republica Moldova ... Decizie a autoritățillor de frontieră din Republica Moldova și România – Punctul de trecere Leova–Bumbăta va funcționa non-stop, din 15 august The post Decizie a autoritățillor de frontieră din Republica Moldova și România – Punctul de trecere Leova–Bumbăta va funcționa non-stop, din 15 august appeared first on Politik.
16:10
Primarul orașului Cantemir, Roman Ciubaciuc, ales din partea Partidului Nostru, a anunțat despre lansarea unui proiect de reparație a mai multor străzi din localitate. Primăria a lansat deja licitația pentru selectarea antreprenorilor. Lucrările sunt finanțate din bugetul de stat și bugetul local. „Locuitorii orașului și oaspeții localității vor avea în curând acces la drumuri mai ... Primarul orașului Cantemir, Roman Ciubaciuc, Partidul Nostru – „În oraș vor începe lucrările de reparație a mai multor străzi” The post Primarul orașului Cantemir, Roman Ciubaciuc, Partidul Nostru – „În oraș vor începe lucrările de reparație a mai multor străzi” appeared first on Politik.
16:10
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a reacționat la protestul transportatorilor care a avut loc joi, 14 august, pe strada Piața Gării, în fața sediului instituției. Transportatorii au cerut publicarea metodologiei de calcul a tarifelor pentru serviciile de transport, retragerea proiectului de hotărâre privind sistemele e-GPS și e-bilet și eliminarea obligației de adaptare a mijloacelor de ... ANTA, reacţie la protestul transportatorilor: „Implementăm politici și nu elaborăm proiecte legislative” The post ANTA, reacţie la protestul transportatorilor: „Implementăm politici și nu elaborăm proiecte legislative” appeared first on Politik.
16:10
Pacienții din Republica Moldova diagnosticați cu patologii oncologice vor putea primi tratament chimioterapeutic și în spitalele raionale și la Spitalul Clinic Bălți, fără a mai fi nevoiți să se deplaseze la Chișinău. Anunțul a fost făcut de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, pe 14 august, după semnarea unui ordin care permite organizarea și desfășurarea acestui tip ... Tratamentul chimioterapeutic pentru pacienții cu boli oncologice va fi accesibil în spitalele raionale și în Spitalul Clinic Bălți The post Tratamentul chimioterapeutic pentru pacienții cu boli oncologice va fi accesibil în spitalele raionale și în Spitalul Clinic Bălți appeared first on Politik.
13:30
Prețurile imobilelor din municipiul Chișinău continuă să crească, deși ritmul s-a moderat, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM) pentru trimestrul II 2025. Indicele prețului bunurilor imobile rezidențiale (RPPI) a urcat la 222,0%, în creștere cu 4,9% față de trimestrul I și cu 33,7% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Pe piața primară, indicele a ... Prețurile imobilelor în Chișinău continuă să crească – Programul „Prima Casă Plus” a umflat piața imobiliară The post Prețurile imobilelor în Chișinău continuă să crească – Programul „Prima Casă Plus” a umflat piața imobiliară appeared first on Politik.
13:30
Asociația Promo-LEX anunță că Departamentul de Stat al SUA a publicat, pe 13 august, raportul anual privind situația drepturilor omului în Republica Moldova pentru 2024. Documentul relevă că, deși nu au fost schimbări majore față de anul precedent, persistă probleme grave, în special cazuri de tortură, tratamente inumane și ingerințe în libertatea de exprimare. Principalele ... Departamentul de Stat al SUA – Moldova se confruntă cu probleme serioase în domeniul drepturilor omului și ingerințe în libertatea de exprimare The post Departamentul de Stat al SUA – Moldova se confruntă cu probleme serioase în domeniul drepturilor omului și ingerințe în libertatea de exprimare appeared first on Politik.
13:30
În următorul Parlament, toți trebuie să se așeze la masa negocierilor și să ajungă la un acord. Într-o societate civilizată, nimeni nu are dreptul să conducă de unul singur – acest lucru nu duce la nimic bun. O astfel de opinie a exprimat reprezentantul Partidului Nostru, Igor Cujba, în cadrul emisiunii „Главное” de la TVC21. ... Igor Cujba, Partidul Nostru: Politicienii care ajung în Parlament nu pot guverna de unii singuri, de aceea, trebuie să găsească un limbaj comun în interesul țării The post Igor Cujba, Partidul Nostru: Politicienii care ajung în Parlament nu pot guverna de unii singuri, de aceea, trebuie să găsească un limbaj comun în interesul țării appeared first on Politik.
13:30
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, ambasadorul Jānis Mažeiks, aflat la finalul mandatului său de patru ani. Cei doi oficiali au trecut în revistă principalele evoluții din relația Republicii Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2021–2025, inclusiv obținerea statutului de candidat la ... Ambasadorul UE la Chișinău, Jānis Mažeiks își încheie mandatul – Diplomatul a avut o discuție de adio cu ministrul Popșoi The post Ambasadorul UE la Chișinău, Jānis Mažeiks își încheie mandatul – Diplomatul a avut o discuție de adio cu ministrul Popșoi appeared first on Politik.
13:30
Transportatorii auto din țarǎ au ieşit joi, 14 august, la un nou protest. Protestul s-a desfășurat pe strada Piața Gării, în fața sediului Agenţiei Naţionale a Transport Auto (ANTA). Asociația Patronală a Operatorilor Auto este nemulțumită de modul cum autoritățile vor să implementeze sistemele e-gps și e-bilet. Potrivit directorului APOTA, Olega Alexa , „ANTA s-a transformat ... Transportatorii au protestat în fața sediului ANTA – Alexa: „O instituție coruptă care vrea să bage frica în șoferi” The post Transportatorii au protestat în fața sediului ANTA – Alexa: „O instituție coruptă care vrea să bage frica în șoferi” appeared first on Politik.
13:30
Liderul Socialiștilor, Igor Dodon, critică decizia șefului Legislativului, Igor Grosu de a convoca Parlamentul într-o ședință specială, în zi de duminică. Fostul președinte de stat acuză partidul de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS) că ar încerca, astfel, să „captureze definitiv” Curtea Constituțională. Acuzațiile au fost lansate cu doar câteva ore înainte ca judecătorii constituționali să ... Dodon, despre sesiunea specială a Parlamentului: „Vor să captureze definitiv Curtea Constituțională“ – Reacția PAS The post Dodon, despre sesiunea specială a Parlamentului: „Vor să captureze definitiv Curtea Constituțională“ – Reacția PAS appeared first on Politik.
13:30
Rata anuală a inflației în Republica Moldova s-a redus de la 8,8% în martie 2025 la 8,2% în iunie 2025, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Media anuală a inflației pentru trimestrul II a constituit 7,9%, cu 0,9 puncte procentuale mai mică decât în trimestrul precedent. BNM precizează că, în lipsa impactului ... Inflația scade ușor, dar tarifele la energie țin prețurile sus – Ce spune BNM The post Inflația scade ușor, dar tarifele la energie țin prețurile sus – Ce spune BNM appeared first on Politik.