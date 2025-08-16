LIVE: Conferința de presă dintre Trump și Putin după discuția din Alaska

13:40

A mulțumi guvernului pentru că implementează proiecte din bani publici este ca și cum ai mulțumi unui bancomat pentru că scoate banii tăi atunci când introduci cardul de salariu. Așa a comentat Denis Șova, consilier în Consiliul Municipal Chișinău din partea Partidului Nostru, campania guvernului pentru „informarea obiectivă" a cetățenilor despre realizările sale. „Partidul aflat ...