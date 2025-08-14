Trump în ajunul întrevederii cu Putin: „Dacă e o întâlnire proastă, nu sun pe nimeni, dacă e o întâlnire bună, îl voi suna pe Zelenski și pe liderii europeni”

13:30

În următorul Parlament, toți trebuie să se așeze la masa negocierilor și să ajungă la un acord. Într-o societate civilizată, nimeni nu are dreptul să conducă de unul singur – acest lucru nu duce la nimic bun. O astfel de opinie a exprimat reprezentantul Partidului Nostru, Igor Cujba, în cadrul emisiunii „Главное" de la TVC21. ... Igor Cujba, Partidul Nostru: Politicienii care ajung în Parlament nu pot guverna de unii singuri, de aceea, trebuie să găsească un limbaj comun în interesul țării