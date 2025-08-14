Trump în ajunul întrevederii cu Putin: „Dacă e o întâlnire proastă, nu sun pe nimeni, dacă e o întâlnire bună, îl voi suna pe Zelenski și pe liderii europeni”
Politik, 14 august 2025 19:20
La discuțiile de mâine de la Anchorage, Statele Unite vor fi reprezentate de Donald Trump, vicepreședintele J.D. Vance, secretarul de stat Marco Rubio, trimisul special Steve Witkoff și secretarul Trezoreriei Scott Bessent. Rusia va fi reprezentată de Putin, miniștrii de externe și ai apărării Lavrov și Belousov, ministrul de finanțe Siluanov, reprezentantul special pentru Statele ...
• • •
Acum 10 minute
19:20
Trump în ajunul întrevederii cu Putin: „Dacă e o întâlnire proastă, nu sun pe nimeni, dacă e o întâlnire bună, îl voi suna pe Zelenski și pe liderii europeni"
La discuțiile de mâine de la Anchorage, Statele Unite vor fi reprezentate de Donald Trump, vicepreședintele J.D. Vance, secretarul de stat Marco Rubio, trimisul special Steve Witkoff și secretarul Trezoreriei Scott Bessent. Rusia va fi reprezentată de Putin, miniștrii de externe și ai apărării Lavrov și Belousov, ministrul de finanțe Siluanov, reprezentantul special pentru Statele ... Trump în ajunul întrevederii cu Putin: „Dacă e o întâlnire proastă, nu sun pe nimeni, dacă e o întâlnire bună, îl voi suna pe Zelenski și pe liderii europeni” The post Trump în ajunul întrevederii cu Putin: „Dacă e o întâlnire proastă, nu sun pe nimeni, dacă e o întâlnire bună, îl voi suna pe Zelenski și pe liderii europeni” appeared first on Politik.
19:20
Criză de cadre didactice în Moldova – Anul școlar începe cu un deficit de peste 1.500 de profesori în școlile din ţară # Politik
Anul școlar 2025-2026 va începe cu un deficit de peste 1.500 de cadre didactice în instituțiile publice de învățământ general, semnalând o scădere constantă a numărului de profesori în școlile din R. Moldova. Matematica se situează pe primul loc în topul disciplinelor afectate de lipsa cadrelor didactice. Potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării (MEC),numărul posturilor ...
Acum 2 ore
18:10
CEC sesizează Procuratura Anticorupție după finalizarea controlului financiar la mai multe partide # Politik
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat joi, 14 august, că va sesiza Procuratura Anticorupție și ministerul Justiției în legătură cu acțiunile partidelor „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei", „VICTORIE", „ȘANSĂ" și „RENAȘTERE", precum și ale candidatului independent Victoria Furtună, privind utilizarea ilegală a fondurilor bănești pentru evenimente politice și socio-culturale. Potrivit CEC, sumele ...
18:10
Partidul Liga Orașelor și Comunelor a depus actele la CEC – Bujorean: „Avem o echipă profesionistă și reprezentativă, pregătită să administreze treburile în această țară” # Politik
Co-președintele Partidului LOC, Liga Orașelor și Comunelor, Alexandru Bujorean, a anunțat că formațiunea a depus actele pentru înregistrarea la Comisia Electorală Centrală în calitate de concurent electoral. „LOC vine în această campanie cu o echipă profesionistă, cu o listă reprezentativă de candidați. Am încercat să îmbinăm viziunea aleșilor locali și liderilor comunitari cu experiența și ...
18:10
Igor Cujbă, Partidul Nostru: „Interesul nostru național este refacerea economiei, iar pentru asta sunt necesari profesioniști” # Politik
Nu este departe ziua în care țara va trebui să aleagă – să existe în continuare ori să dispară – iar interesul nostru național acum este refacerea economiei. Cu această declarație a venit, în cadrul emisiunii „Главное" de la TVC21, reprezentantul Partidului Nostru, Igor Cujba. El a adăugat că, pentru aceasta, este nevoie de oameni ...
18:10
Bașcanul Evhenia Guțul și-a găsit avocați din Franța și Spania – Aceștia preiau dosarul la Curtea de Apel # Politik
Doi avocați internaționali preiau apărarea bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului „Șor", declarat neconstituțional. Este vorba despre Gonzalo Boye, din Spania, și William Julié, din Franța. Anunțul a fost făcut de deputatul independent Vadim Fotescu, afiliat fugarului Ilan Șor, în cadrul unui nou protest ...
18:10
Fugarul Ilan Șor, condamnat pentru fraudă bancară, a anunțat din Rusia o nouă locație pentru protestele „pe termen nelimitat" împotriva guvernării, la care a promis „salarii" lunare de câte 3.000 de dolari participanților. Susținătorii săi sunt în continuare chemați în stradă pe 16 august, însă nu în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), ci ...
18:10
Clădirirea fostei Zemstve din Chișinău urmează a fi restaurată în cadrul unui contract de finanțare de 63 milioane lei # Politik
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și Agenția de Dezvoltare Regională Chișinău au semnat contractul de finanțare, în valoare de 63 milioane lei, pentru restaurarea și reabilitarea clădirii istorice din centrul capitalei, care a găzduit în trecut conducerea Zemstvei guberniale a Basarabiei. Proiectul, inclus în Documentul Unic de Program 2025-2027, are ca obiectiv oprirea ...
18:10
Ministerul Justiției a reluat discuțiile cu Uniunea Avocaților – Principalele subiecte, procesul de admitere în profesie și răspunderea disciplinară # Politik
Ministerul Justiției și Uniunea Avocaților din Republica Moldova au avut o ședință de lucru axată pe îmbunătățirea activității avocaților și a organelor colegiale ale Uniunii. Principalele subiecte au vizat procesul de admitere în profesie și răspunderea disciplinară. În privința accesului în profesie, s-a discutat despre transparentizarea procedurii, digitalizarea etapelor, revizuirea criteriilor de admitere la stagiul ...
Acum 4 ore
16:10
Decizie a autoritățillor de frontieră din Republica Moldova și România – Punctul de trecere Leova–Bumbăta va funcționa non-stop, din 15 august # Politik
Începând cu ziua de vineri, 15 august, ora 08:00, punctul de trecere a frontierei Leova–Bumbăta va funcționa în regim 24/24 de ore, oferind participanților la trafic posibilitatea de a traversa frontiera în orice moment al zilei sau al nopții. Decizia a fost luată de comun acord de autoritățile de frontieră și vamale din Republica Moldova ...
16:10
Primarul orașului Cantemir, Roman Ciubaciuc, Partidul Nostru – „În oraș vor începe lucrările de reparație a mai multor străzi” # Politik
Primarul orașului Cantemir, Roman Ciubaciuc, ales din partea Partidului Nostru, a anunțat despre lansarea unui proiect de reparație a mai multor străzi din localitate. Primăria a lansat deja licitația pentru selectarea antreprenorilor. Lucrările sunt finanțate din bugetul de stat și bugetul local. „Locuitorii orașului și oaspeții localității vor avea în curând acces la drumuri mai ...
16:10
ANTA, reacţie la protestul transportatorilor: „Implementăm politici și nu elaborăm proiecte legislative” # Politik
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a reacționat la protestul transportatorilor care a avut loc joi, 14 august, pe strada Piața Gării, în fața sediului instituției. Transportatorii au cerut publicarea metodologiei de calcul a tarifelor pentru serviciile de transport, retragerea proiectului de hotărâre privind sistemele e-GPS și e-bilet și eliminarea obligației de adaptare a mijloacelor de ...
16:10
Tratamentul chimioterapeutic pentru pacienții cu boli oncologice va fi accesibil în spitalele raionale și în Spitalul Clinic Bălți # Politik
Pacienții din Republica Moldova diagnosticați cu patologii oncologice vor putea primi tratament chimioterapeutic și în spitalele raionale și la Spitalul Clinic Bălți, fără a mai fi nevoiți să se deplaseze la Chișinău. Anunțul a fost făcut de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, pe 14 august, după semnarea unui ordin care permite organizarea și desfășurarea acestui tip ...
Acum 6 ore
13:30
Prețurile imobilelor în Chișinău continuă să crească – Programul „Prima Casă Plus” a umflat piața imobiliară # Politik
Prețurile imobilelor din municipiul Chișinău continuă să crească, deși ritmul s-a moderat, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM) pentru trimestrul II 2025. Indicele prețului bunurilor imobile rezidențiale (RPPI) a urcat la 222,0%, în creștere cu 4,9% față de trimestrul I și cu 33,7% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Pe piața primară, indicele a ...
13:30
Departamentul de Stat al SUA – Moldova se confruntă cu probleme serioase în domeniul drepturilor omului și ingerințe în libertatea de exprimare # Politik
Asociația Promo-LEX anunță că Departamentul de Stat al SUA a publicat, pe 13 august, raportul anual privind situația drepturilor omului în Republica Moldova pentru 2024. Documentul relevă că, deși nu au fost schimbări majore față de anul precedent, persistă probleme grave, în special cazuri de tortură, tratamente inumane și ingerințe în libertatea de exprimare. Principalele ...
13:30
Igor Cujba, Partidul Nostru: Politicienii care ajung în Parlament nu pot guverna de unii singuri, de aceea, trebuie să găsească un limbaj comun în interesul țării # Politik
În următorul Parlament, toți trebuie să se așeze la masa negocierilor și să ajungă la un acord. Într-o societate civilizată, nimeni nu are dreptul să conducă de unul singur – acest lucru nu duce la nimic bun. O astfel de opinie a exprimat reprezentantul Partidului Nostru, Igor Cujba, în cadrul emisiunii „Главное" de la TVC21. ...
13:30
Ambasadorul UE la Chișinău, Jānis Mažeiks își încheie mandatul – Diplomatul a avut o discuție de adio cu ministrul Popșoi # Politik
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, ambasadorul Jānis Mažeiks, aflat la finalul mandatului său de patru ani. Cei doi oficiali au trecut în revistă principalele evoluții din relația Republicii Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2021–2025, inclusiv obținerea statutului de candidat la ...
13:30
Transportatorii au protestat în fața sediului ANTA – Alexa: „O instituție coruptă care vrea să bage frica în șoferi” # Politik
Transportatorii auto din țarǎ au ieşit joi, 14 august, la un nou protest. Protestul s-a desfășurat pe strada Piața Gării, în fața sediului Agenţiei Naţionale a Transport Auto (ANTA). Asociația Patronală a Operatorilor Auto este nemulțumită de modul cum autoritățile vor să implementeze sistemele e-gps și e-bilet. Potrivit directorului APOTA, Olega Alexa , „ANTA s-a transformat ...
13:30
Dodon, despre sesiunea specială a Parlamentului: „Vor să captureze definitiv Curtea Constituțională“ – Reacția PAS # Politik
Liderul Socialiștilor, Igor Dodon, critică decizia șefului Legislativului, Igor Grosu de a convoca Parlamentul într-o ședință specială, în zi de duminică. Fostul președinte de stat acuză partidul de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS) că ar încerca, astfel, să „captureze definitiv" Curtea Constituțională. Acuzațiile au fost lansate cu doar câteva ore înainte ca judecătorii constituționali să ...
13:30
Rata anuală a inflației în Republica Moldova s-a redus de la 8,8% în martie 2025 la 8,2% în iunie 2025, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Media anuală a inflației pentru trimestrul II a constituit 7,9%, cu 0,9 puncte procentuale mai mică decât în trimestrul precedent. BNM precizează că, în lipsa impactului ...
13:30
Ambasada SUA la Chișinău: Depășirea perioadei de ședere poate duce la interdicție permanentă de intrare în Statele Unite # Politik
Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova atrage atenția asupra consecințelor grave ale depășirii perioadei autorizate de ședere pe teritoriul american. Potrivit instituției, o astfel de încălcare poate atrage „impunerea unei interdicții permanente de a intra pe teritoriul american". Reprezentanții consulari „au acces complet la istoricul dumneavoastră de imigrare și vor identifica orice încălcare anterioară", subliniază ...
Acum 12 ore
10:40
Pentru creștinii ortodocși de stil vechi a început astăzi Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut și ca Postul Sfintei Marii sau al Sântămăriei. Postul, care durează două săptămâni, îi pregătește pe credincioși prin rugăciune, post și fapte bune pentru praznicul Adormirii Maicii Domnului, sărbătorit pe 28 august, stil vechi. Considerat unul dintre cele mai aspre din ...
10:40
Un primar de la PAS încătușat pentru comiterea unui omor – Poliția a confirmat cazul – Partidul de guvernământ i-a retras alesului local sprijinul politic # Politik
Crimǎ șocantǎ descoperitǎ dupǎ șapte ani. Un primar din partea partidului de guvernământ este principalul suspect, notează PulsMedia.MD. Este vorba despre primarul localității Frumușica, din raionul Florești, Victor Boicu, în vârstă de 38 de ani. Bǎrbatul ar fi fost reținut miercuri, 13 august. Informația nu a fost confirmatǎ deocamdatǎ de Poliție. Acum şapte ani, bǎrbatul ...
10:40
Pentru a contracara speculațiile apărute în spațiul public, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a prezentat detalii despre formarea prețului de furnizare a gazelor naturale, subliniind că acesta este influențat în principal de costul de achiziție. Potrivit ANRE, costul mediu de achiziție inclus în tariful reglementat este de 9.381 lei pentru 1.000 m³ și ...
10:40
Liderii europeni îngrijoraţi că întâlnirea ruso-americană ar putea da un rezultat defavorabil Kievului – Teritoriile ucrainene pe care le-ar putea cere Putin în schimbul păcii # Politik
Liderii europeni rămân îngrijoraţi ăn ajunul întâlnirii ruso-americane di Alaska care ar putea conduce la un rezultat defavorabil Ucrainei prin pierderea unor teritorii pe care le-ar putea cere Putin în schimbul păcii Deși Donald Trump a propus un schimb de teritorii între Ucraina și Rusia, este neclar cum ar putea deveni acest plan realitate. În ...
Acum 24 ore
20:00
Liderii europeni, optimiști după discuțiile cu Trump înaintea întâlnirii cu Putin – Există speranță că ar putea fi pace în Ucraina – SUA caută un loc pentru o întâlnire trilaterală # Politik
Cu doar două zile înainte de summit-ul Trump-Putin din Alaska, liderii europeni au participat la o conferință video cu președintele SUA, Donald Trump, și vicepreședintele JD Vance, într-o încercare de a influența direcția negocierilor privind războiul din Ucraina. Inițiativa i-a aparținut cancelarului german Friedrich Merz, care l-a avut alături la Berlin pe președintele ucrainean Volodimir ...
Ieri
17:20
Olesea Stamate, înregistrată oficial candidat independent la parlamentare:”Lupta pentru dreptate continuă” # Politik
Olesea Stamate a anunțat miercuri, 13 august, printr-un mesaj pe Facebook, că a fost înregistrată oficial de Comisia Electorală Centrală în calitate de candidat independent la funcția de deputat. „Am ajuns până la această etapă împreună și, cu ajutorul și sprijinul vostru, merg cu încredere mai departe. Multe lucruri au părut imposibile, până în momentul ...
17:20
Echipa CFM a evaluat progresul lucrărilor de la Cantemir. Este vorba de reabilitarea platformei de transbordare, modernizarea
15:10
Primarul Ion Ceban a demarat acțiunea de contestare și suspendare a deciziei privind interdicția de intrare în România și în spațiul Schengen – Ce spun avocații edilului # Politik
Primarul Ion Ceban a declarat într-o conferințî de presă că a demarat acțiunile pentru procedura de contestare și suspendare a deciziei privind interdicția de intrare în România și spațiul Schengen. Avocații edilului spun că până în acest moment, „nu se cunoaște autoritatea care a emis această decizie, temeiurile legale, motivația concretă”. Ion Ceban a declarat ... Primarul Ion Ceban a demarat acțiunea de contestare și suspendare a deciziei privind interdicția de intrare în România și în spațiul Schengen – Ce spun avocații edilului The post Primarul Ion Ceban a demarat acțiunea de contestare și suspendare a deciziei privind interdicția de intrare în România și în spațiul Schengen – Ce spun avocații edilului appeared first on Politik.
14:40
Câte două secții de votare în Rusia, Ucraina și Israel la parlamentarele din toamnă – CEC invocă motive de securitate # Politik
Comisia Electorală Centrală propune ca la alegerile parlamentare din 28 septembrie să fie deschise câte două secții de votare în Federația Rusă, Ucraina și Israel. Motivul invocat de instituție este asigurarea securității funcționarilor electorali și a echipamentului necesar procesului de vot, transmite IPN. Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, susține că trimiterea personalului electoral în zone aflate ... Câte două secții de votare în Rusia, Ucraina și Israel la parlamentarele din toamnă – CEC invocă motive de securitate The post Câte două secții de votare în Rusia, Ucraina și Israel la parlamentarele din toamnă – CEC invocă motive de securitate appeared first on Politik.
14:40
A început sesiunea de admitere suplimentară la universitățile din Moldova – Unde mai sunt locuri disponibile la buget # Politik
Astăzi, 13 august, începe sesiunea de admitere suplimentară la instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Candidații care nu au participat la concursul de admitere sau nu s-au regăsit pe listele din sesiunea de bază pot depune online dosarele pe platforma www.eadmitere.gov.md, în perioada 13-15 august, anunţă Ministerul Educaţiei. Rezultatele intermediare ale sesiunii suplimentare vor ... A început sesiunea de admitere suplimentară la universitățile din Moldova – Unde mai sunt locuri disponibile la buget The post A început sesiunea de admitere suplimentară la universitățile din Moldova – Unde mai sunt locuri disponibile la buget appeared first on Politik.
14:40
Turcia renunță treptat la sistemul all-inclusive din hoteluri pentru a reduce risipa alimentară # Politik
Guvernul Turciei a decis eliminarea sistemului all-inclusive din hoteluri, urmând să fie înlocuit cu meniuri „a la carte”, parte a unui plan mai amplu de combatere a risipei alimentare, informează sabah.com.tr și antena3.ro. Datele Fundației pentru Prevenirea Risipei arată că în Turcia se irosesc anual aproximativ 23 de milioane de tone de alimente, iar 35% ... Turcia renunță treptat la sistemul all-inclusive din hoteluri pentru a reduce risipa alimentară The post Turcia renunță treptat la sistemul all-inclusive din hoteluri pentru a reduce risipa alimentară appeared first on Politik.
14:40
Zelenski merge în Germania pentru a vorbi cu Trump alături de Cancelarul Merz – Europa pregătește o viziune comună privind Ucraina înaintea discuțiilor ruso-americane # Politik
Preşedintele ucrainean Vladimir Zelenski este aşteptat miercuri la Berlin pentru a se alătura cancelarului german Friedrich Merz într-o videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump, potrivit The Kyiv Independent. Mai mulţi lideri europeni vor discuta miercuri cu liderul SUA Donald Trump, prin videoconferinţă, pentru a încerca să îl convingă să apere interesele Ucrainei cu ocazia întâlnirii ... Zelenski merge în Germania pentru a vorbi cu Trump alături de Cancelarul Merz – Europa pregătește o viziune comună privind Ucraina înaintea discuțiilor ruso-americane The post Zelenski merge în Germania pentru a vorbi cu Trump alături de Cancelarul Merz – Europa pregătește o viziune comună privind Ucraina înaintea discuțiilor ruso-americane appeared first on Politik.
14:10
Ministrul Justiției de la Chișinău oferă detalii despre procedura de extrădare a lui Plahotniuc în Republica Moldova # Politik
Ministrul Justiției din Moldova, Veronica Mihailov-Moraru a oferit câteva detalii privind procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc după decizia autorităților judiciare din Grecia. Ministrul spune că autoritățile din Moldova urmează să fie informate despre acțiunile ulterioare. Conform Convenției Europene cu privire la extradare, odată ce o persoană a fost reținută și este dată în ... Ministrul Justiției de la Chișinău oferă detalii despre procedura de extrădare a lui Plahotniuc în Republica Moldova The post Ministrul Justiției de la Chișinău oferă detalii despre procedura de extrădare a lui Plahotniuc în Republica Moldova appeared first on Politik.
13:50
ULTIMA ORĂ: Mesajul lui Vladimir Plahotniuc după decizia justiției din Grecia de a-l extrăda – „Mingea este pe terenul autorităților de la Chișinău – Să vedem dacă guvernarea dorește sincer extrădarea mea” # Politik
Oligarhul fugar, Vladimir Plahotniuc a publicat primul mesaj audio după decizia justiției din Grecia de a-l extrăda în Republica Moldova. Plahotniuc spune că a decis să revină la Chișinău pentru a se prezinta deschis în fața justiției moldovenești pentru a combate toate acuzațiile care i-au fost înaintate. Nai mult oligarhul sugerează că vrea să revină ... ULTIMA ORĂ: Mesajul lui Vladimir Plahotniuc după decizia justiției din Grecia de a-l extrăda – „Mingea este pe terenul autorităților de la Chișinău – Să vedem dacă guvernarea dorește sincer extrădarea mea” The post ULTIMA ORĂ: Mesajul lui Vladimir Plahotniuc după decizia justiției din Grecia de a-l extrăda – „Mingea este pe terenul autorităților de la Chișinău – Să vedem dacă guvernarea dorește sincer extrădarea mea” appeared first on Politik.
13:50
Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Bălți a ajuns la etapa de implementare – Primarul Petcov și echipa Partidului Nostru a verificat stadiul lucrărilor # Politik
Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Bălți – construcția străzii Dovator – a ajuns la etapa principală de implementare. Proiectul, cu o lungime de aproape doi kilometri, va fluidiza traficul și va deschide oportunități pentru dezvoltarea întregului cartier, inclusiv zona Canalului de Canotaj, centrul orașului și „BAM”. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, ... Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Bălți a ajuns la etapa de implementare – Primarul Petcov și echipa Partidului Nostru a verificat stadiul lucrărilor The post Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Bălți a ajuns la etapa de implementare – Primarul Petcov și echipa Partidului Nostru a verificat stadiul lucrărilor appeared first on Politik.
13:10
ULTIMA ORĂ: Vladimir Plahotniuc vine în Moldova – Justiția de la Atena a decis extrădarea oligarhului # Politik
Judecătorii din Atena au acceptat cererea lui Vladimir Plahotniuc de extrădare în Republica Moldova. The post ULTIMA ORĂ: Vladimir Plahotniuc vine în Moldova – Justiția de la Atena a decis extrădarea oligarhului appeared first on Politik.
12 august 2025
20:30
Disensiuni în PDCM – Vicepreședintele Fadei Nagacevschi a părăsit formațiunea din cauza nemulțumirilor legate de modul în care a fost făcută lista candidaților Blocului Alternativa # Politik
Vicepreședintele PDCM Fadei Nagacevschi a părăsit formațiunea din cauza nemulțumirilor legate de modul în care a fost făcută lista candidaților Blocului Alternativa, din care face parte și PDCM. Despre aceasta a anunțat liderul formațiunii, Ion Chicu. „Da, au fost nemulțumiri, sunt și vreau să vă spun că aceste nemulțumiri, în cazul unor colegi, s-au materializat ... Disensiuni în PDCM – Vicepreședintele Fadei Nagacevschi a părăsit formațiunea din cauza nemulțumirilor legate de modul în care a fost făcută lista candidaților Blocului Alternativa The post Disensiuni în PDCM – Vicepreședintele Fadei Nagacevschi a părăsit formațiunea din cauza nemulțumirilor legate de modul în care a fost făcută lista candidaților Blocului Alternativa appeared first on Politik.
20:00
Parlamentul se întrunește într-o sesiune specială – Noii judecători ai Curții Constituționale vor depune jurământul # Politik
Duminică, 17 august, Parlamentul se va reuni într-o sesiune specială în cadrul căreia va avea loc ceremonia de depunere a Jurământului de către judecătorii Curții Constituționale. În acest sens, vineri va fi convocat Biroul Permanent al Parlamentului, anuță Șefil legislativului Igor Grosu Judecătorii Curții Constituționale sunt numiți pentru un mandat de șase ani, sunt independenți ... Parlamentul se întrunește într-o sesiune specială – Noii judecători ai Curții Constituționale vor depune jurământul The post Parlamentul se întrunește într-o sesiune specială – Noii judecători ai Curții Constituționale vor depune jurământul appeared first on Politik.
20:00
Domnica Manole îi sugerează fostului premier Sturza să fie mai prudent în exprimări, după declarația „Curtea Constituțională e a noastră” # Politik
Domnica Manole îi cere lui Ion Sturza să fie mai prudent în exprimări, după declarația „Curtea Constituțională e a noastră” Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, a reacționat la declarația fostului premier Ion Sturza, care a afirmat că „Curtea Constituțională e a noastră”, referindu-se la un posibil scenariu, după alegerile parlamentare, când Maia Sandu ar putea ... Domnica Manole îi sugerează fostului premier Sturza să fie mai prudent în exprimări, după declarația „Curtea Constituțională e a noastră” The post Domnica Manole îi sugerează fostului premier Sturza să fie mai prudent în exprimări, după declarația „Curtea Constituțională e a noastră” appeared first on Politik.
20:00
CUB propune lichidarea raioanelor și consolidarea autonomiei locale – Actualul sistem este ineficient și de tip sovietic # Politik
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, CUB a anunțat ca priorități naționale reforma administrativ-teritorială și autonomia financiară reală a autorităților locale, criticând actualul sistem ca fiind ineficient și de tip sovietic. „Tratatele europene sunt întemeiate pe respectul pentru autonomia locală. Moldova nu poate amâna la nesfârșit această reformă crucială, blocată de guvernele anterioare și mimată ... CUB propune lichidarea raioanelor și consolidarea autonomiei locale – Actualul sistem este ineficient și de tip sovietic The post CUB propune lichidarea raioanelor și consolidarea autonomiei locale – Actualul sistem este ineficient și de tip sovietic appeared first on Politik.
20:00
Poliția îi solicită primarului Ion Ceban să nu autorizeze protestul organizat de Ilan Șor în Capitală – Reacția edilului: „Primăria nu are treabă cu autorizarea evenimentelor politice” # Politik
Inspectoratul Național de Investigații a cerut, marți, primarului Ion Ceban să nu autorizeze protestul organizat de Ilan Șor în municipiul Chișinău. Potrivit instituției, acțiunea este finanțată prin plata directă a participanților și reprezintă un demers ilegal care încalcă legislația și ordinea publică. În comunicatul instituției se menționează că această acțiune „reprezintă o etapă deliberată în ... Poliția îi solicită primarului Ion Ceban să nu autorizeze protestul organizat de Ilan Șor în Capitală – Reacția edilului: „Primăria nu are treabă cu autorizarea evenimentelor politice” The post Poliția îi solicită primarului Ion Ceban să nu autorizeze protestul organizat de Ilan Șor în Capitală – Reacția edilului: „Primăria nu are treabă cu autorizarea evenimentelor politice” appeared first on Politik.
20:00
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, a fost eliberat din arest la domiciliu – Are interdicție de a părăsi țara # Politik
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din arest la domiciliu și se află sub control judiciar, fără drept de a părăsi Chișinăul. Creangă, acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului, urmează să fie audiat în instanță pe 14 august, au confirmat pentru Teleradio-Moldova avocatul acestuia și procurorul ... Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, a fost eliberat din arest la domiciliu – Are interdicție de a părăsi țara The post Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, a fost eliberat din arest la domiciliu – Are interdicție de a părăsi țara appeared first on Politik.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Decizie favorabilă a Curții de Apel în cazul primarului de Bălți, Alexandr Petkov: Nu vom permite nimănui să facă rău orașului! # Politik
Marți, 12 august, în cadrul unei ședințe cu conducătorii întreprinderilor municipale, primarul de Bălți ales din partea Partidului Nostru, Alexandr Petkov, a anunțat că Curtea de Apel a emis o decizie definitivă în favoarea orașului. Este vorba despre cauza în care acesta era acuzat de depășirea atribuțiilor de serviciu, după ce a refuzat să dea ... Decizie favorabilă a Curții de Apel în cazul primarului de Bălți, Alexandr Petkov: Nu vom permite nimănui să facă rău orașului! The post Decizie favorabilă a Curții de Apel în cazul primarului de Bălți, Alexandr Petkov: Nu vom permite nimănui să facă rău orașului! appeared first on Politik.
16:50
Tichetele de masă vor fi oferite şi salariaţilor care lucrează în ture de noapte – Noul act normativ intrat în vigoare # Politik
Angajații vor putea primi tichete de masă în format electronic, inclusiv pentru orele prestate în turele de noapte, potrivit unei legi publicate astăzi în Monitorul Oficial. Actul normativ prevede că salariații care lucrează în schimburi mixte, de zi și de noapte, vor beneficia de tichete de masă pentru munca de noapte. De asemenea, este stabilit ... Tichetele de masă vor fi oferite şi salariaţilor care lucrează în ture de noapte – Noul act normativ intrat în vigoare The post Tichetele de masă vor fi oferite şi salariaţilor care lucrează în ture de noapte – Noul act normativ intrat în vigoare appeared first on Politik.
16:50
Grădinița din Brăila, comuna Băcioi, construită de la zero cu bani alocați de Primăria Chișinău # Politik
Trei promoții de preșcolari au pășit pragurile școlii, de la deschiderea, acum doi ani, a grădiniței nr. 45 din Brăila, comuna Băcioi, construită din temelie cu fondurile alocate de Primăria Chișinău. În august 2023, în satul Brăila, și-a deschis ușile grădinița modernă, dotată cu mobilier confortabil, materiale didactice și alte resurse educaționale necesare pentru creșterea ... Grădinița din Brăila, comuna Băcioi, construită de la zero cu bani alocați de Primăria Chișinău The post Grădinița din Brăila, comuna Băcioi, construită de la zero cu bani alocați de Primăria Chișinău appeared first on Politik.
16:20
Schimbările fiscale din România ar putea genera tendințe inflaționiste în Republica Moldova # Politik
Majorarea cotei standard a TVA din România, de la 19% la 21%, ar putea genera un efect direct asupra prețurilor din Republica Moldova, prin ceea ce economiștii numesc „inflație importată”. Rata anuală a inflației a crescut puternic în luna iulie, la 7,84%. Față de luna iunie, inflația a sărit cu 2,7%. În România se simte ... Schimbările fiscale din România ar putea genera tendințe inflaționiste în Republica Moldova The post Schimbările fiscale din România ar putea genera tendințe inflaționiste în Republica Moldova appeared first on Politik.
16:20
Moldasig scoasă la vânzare – Statul vinde 80% din acțiunile companiei pentru 138 milioane lei # Politik
Statul Republicii Moldova scoate la vânzare 480.000 de acțiuni nou-emise ale companiei de asigurări „MOLDASIG” S.A., reprezentând 80% din capitalul social, evaluate la 138,81 milioane de lei. Pachetul va fi licitat cu strigare pe piața reglementată în perioada 25–26 august 2025, cu scopul atragerii unui investitor strategic și obținerii unui preț avantajos pentru stat, anunță ... Moldasig scoasă la vânzare – Statul vinde 80% din acțiunile companiei pentru 138 milioane lei The post Moldasig scoasă la vânzare – Statul vinde 80% din acțiunile companiei pentru 138 milioane lei appeared first on Politik.
16:20
Un nou complex de agrement, la Fălești, inaugurat de primarul Alexandr Severin, Partidul Nostru # Politik
În preajma platoului central din orașul Fălești a fost inaugurat un complex modern de leagăne, proiect realizat cu sprijinul Consiliului orășenesc. Primarul Alexandr Severin, ales din partea Partidului Nostru, a declarat că acest spațiu este destinat tuturor celor care vor să retrăiască emoțiile frumoase din copilărie și să petreacă momente plăcute alături de cei dragi. ... Un nou complex de agrement, la Fălești, inaugurat de primarul Alexandr Severin, Partidul Nostru The post Un nou complex de agrement, la Fălești, inaugurat de primarul Alexandr Severin, Partidul Nostru appeared first on Politik.
16:20
Scenariu postelectoral de la fostul premier Sturza – Președintele Sandu nu va accepta un Guvern cu „minimă simpatie pro-rusă” nici după un vot democratic # Politik
Fostul premier Ion Sturza, susţinător al președintelui Maia Sandu, a afirmat în cadrul unui podcast că șeful statului nu va accepta formarea unui Guvern „cu minimă simpatie pro-rusă”, chiar dacă alegerile parlamentare din 28 septembrie se vor desfășura democratic. „Curtea Constituțională e a noastră”, a spus Sturza, referindu-se la instituția care, conform legii, trebuie să ... Scenariu postelectoral de la fostul premier Sturza – Președintele Sandu nu va accepta un Guvern cu „minimă simpatie pro-rusă” nici după un vot democratic The post Scenariu postelectoral de la fostul premier Sturza – Președintele Sandu nu va accepta un Guvern cu „minimă simpatie pro-rusă” nici după un vot democratic appeared first on Politik.
