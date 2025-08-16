Certificatul veterinar pentru mișcarea animalelor din gospodăriile casnice va fi gratuit, începând cu 23 august

13:50

Astăzi, la Chișinău a fost lansat un program, în conformitate cu care autoritățile statului se angajează să acorde un adaos la salariu de 3.000 de lei tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, care se angajează în industrii de importanță strategică. Acest sprijin va fi acirdat lunar, timp de 12 luni. Autoritățile estimează […]