Cu câteva ore de întâlnirea Trump-Zelenski, Rusia a atacat Ucraina cu rachete balistice
Observatorul de Nord, 18 august 2025 09:20
Rusia a lansat o serie de atacuri cu rachete împotriva orașelor ucrainene în seara zilei de 17 august, cu doar câteva ore înainte ca președintele Zelenski să se întâlnească cu Trump la Casa Albă, relatează kyivindependent.com, citată de digi24.ro și moldpres.md Primarul orașului Harkiv, Ihor Terekhov, a raportat în jurul orei 23:00, ora locală, că […] Post-ul Cu câteva ore de întâlnirea Trump-Zelenski, Rusia a atacat Ucraina cu rachete balistice apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 10 minute
09:20
Renunțarea la Crimeea și la aderarea la NATO – acesta ar fi prețul păcii, pentru UIcraina # Observatorul de Nord
În ajunul venirii președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, la Washington, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că „…pacea cu Rusia ar fi posibilă doar dacă Ucraina renunță la Crimeea și la aderarea la NATO” și că „…ziua de 18 august la Casa Albă va fi una mare”. După cum am mai scris, președintele Zelensky este […] Post-ul Renunțarea la Crimeea și la aderarea la NATO – acesta ar fi prețul păcii, pentru UIcraina apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Cu câteva ore de întâlnirea Trump-Zelenski, Rusia a atacat Ucraina cu rachete balistice # Observatorul de Nord
Rusia a lansat o serie de atacuri cu rachete împotriva orașelor ucrainene în seara zilei de 17 august, cu doar câteva ore înainte ca președintele Zelenski să se întâlnească cu Trump la Casa Albă, relatează kyivindependent.com, citată de digi24.ro și moldpres.md Primarul orașului Harkiv, Ihor Terekhov, a raportat în jurul orei 23:00, ora locală, că […] Post-ul Cu câteva ore de întâlnirea Trump-Zelenski, Rusia a atacat Ucraina cu rachete balistice apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 30 minute
09:00
Președintele ucrainean, Volodomir Zelenski a solicitat să fie însoțit, în cadrul vizitei de astăzi, la întâlnirea cu președintele SUA Donald Trump, de mai mulți lideri europeni. Astfel, șefa Comisiei Europene Ursula Von Der Leyen, dar și liderii Franţei, Germaniei şi Marii Britanii îl vor însoți pe liderul ucrainean Vladimir Zelenski, în vizita acestuia la Washington. […] Post-ul Astăzi, liderul de la Kiev nu va merge singur la întâlnirea cu Donald Trump apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Astăzi a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere și alte tipuri de îndemnizații # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că astăzi a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, indemnizațiilor de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă în valoare totală de 65,96 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul […] Post-ul Astăzi a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere și alte tipuri de îndemnizații apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum o oră
08:40
Curs valutar: 18 august 2025: 19 lei și 47 de bani valorează astăzi euro. Vezi cât costă alte valute de referință # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 18 august 2025, moneda unică europeană valorează 19 lei și 47 de bani, iar dolarul american costă 16 lei și 66 de bani. Leul românesc poate fi cumpărat cu 3 lei și 84 de bani, hrivna ucraineană valorează 0,40 lei, iar […] Post-ul Curs valutar: 18 august 2025: 19 lei și 47 de bani valorează astăzi euro. Vezi cât costă alte valute de referință apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Volodimir Zelenski: „Constituția Ucrainei interzice renunțarea la teritorii sau comercializarea terenurilor” # Observatorul de Nord
În cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a declarat că un acord de pace dintre cele două părți poate fi semnat după instituire unui armistițiu. „Negocierile nu pot fi purtate sub presiunea armelor”, a spus liderul de la Kiev. Zelemski a mai declarat, […] Post-ul Volodimir Zelenski: „Constituția Ucrainei interzice renunțarea la teritorii sau comercializarea terenurilor” apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Tânăra de 24 de ani care a decedat într-un accident rutier la Strășeni era o moderatoare de evenimente și o violonistă, pe care o cunoșteau mai mulți artiști soroceni. Astfel, maestrul Ion Vorotneac a scris pe pagina sa de Facebook: Adio, Marina… Mereu te așteptat cu drag, la Soroca. Vă reamintim că accidentul fatal a […] Post-ul Adio, Marina… Mereu te așteptat cu drag, la Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 4 ore
07:10
Horoscopul zilei de 18 august 2025. Racii sunt energici. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
În cele din urmă, lasă-ți intuiția să te ghideze prin energia vibrantă a zilei. Combinația dintre creativitate și comunicare din universul tău te încurajează să împărtășești ideile și viziunile tale artistice cu cei din jur. Fiecare interacțiune are potențialul de a inspira și de a ridica moralul, țesând o tapiserie de conexiuni care îți îmbogățește […] Post-ul Horoscopul zilei de 18 august 2025. Racii sunt energici. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 18 august 2025: început de săptămână cu vreme frumoasă și fără precipitații # Observatorul de Nord
Confotm prognozelor meteorologilor astăzi, 18 august 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme frumoasă, cu valori termice adecvate perioadei și fără precipitații. Astfel, în prima zi a săptămânii valorile termice se vor încadra între +12 și +23 de grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 20 la sută, umiditatea aerului va […] Post-ul Meteo, 18 august 2025: început de săptămână cu vreme frumoasă și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
19:40
Horoscop săptămânal Berbec: 18-24 august 2025 Procesul de tranziție în care te afli îți oferă oportunitatea de a te maturiza din mai multe puncte de vedere. Saturn este destul de energic, astfel încât tot ceea ce vei trăi te va ajuta să descoperi lucruri noi despre tine ca persoană și ca femeie. De cele mai […] Post-ul Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 18-24 august 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
19:10
Secolul XX a adus inovații majore, dar și tragedii de proporții, care au schimbat radical cursul lumii. De la războaie mondiale și genociduri, la regimuri totalitare și crize economice, lecțiile trecutului rămân vitale pentru prezent și viitor. Privind înapoi spre evenimentele dramatice ale secolului XX, istoria oferă o listă clară de erori costisitoare. Iată șapte […] Post-ul 7 greșeli ale istoriei din secolul XX pe care nu trebuie să le repetăm apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:30
Început cu stângul. EFA pierde, acasă, în confruntarea cu „feroviarii” din Ocnița # Observatorul de Nord
Primă etapă cu surprize în cel de-al treilea eșalon al fotbalului moldovenesc. Etapa inaugurală a consemnat câteva rezultate neașteptate, cel mai important pentru noi fiind înregisatrat la Visoca. Pe teren propriu, gazdele au cedat în fața formației Locomotiva din Ocnița. Chiar dacă ocnițenii nu sunt o echipă oarecare, dar unul din liderii competiției scorul este […] Post-ul Început cu stângul. EFA pierde, acasă, în confruntarea cu „feroviarii” din Ocnița apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Pericolul imens din aparatele de aer condiționat: Când confortul devine risc pentru sănătate # Observatorul de Nord
Aparatele de aer condiționat, aproape indispensabile în timpul caniculelor, pot deveni un pericol major pentru sănătate dacă nu sunt întreținute corespunzător. Lipsa curățării și igienizării filtrelor transformă aceste dispozitive într-un veritabil focar de bacterii, fungi și virusuri, avertizează experți în microbiologie și sănătate. Printre riscurile asociate se numără sindromul clădirii bolnave și legioneloza, o formă […] Post-ul Pericolul imens din aparatele de aer condiționat: Când confortul devine risc pentru sănătate apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Frumusețea trandafirilor nu ține doar de soi sau de condițiile meteo, ci și de îngrijirea atentă pe care o primesc. Specialiștii în horticultură atrag atenția că un gest simplu, făcut la momentul potrivit, poate transforma complet aspectul acestor flori, stimulându-le să producă boboci mai mari și mai spectaculoși. În plin sezon estival, această intervenție poate […] Post-ul Gestul simplu care ajută trandafirii să înflorească mai mari și mai frumoși apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
07:50
Este un exponent de vază a culturii sorocene din ultimii ani, a crescut mai multe generații de muzicieni, este autorul unei cărți, care este un „alfabet” de căpătâi pentru acei care au ales să profeseze muzica și, mai nou, este fondatorul unui Festival-concurs de anvergură, soarta l-a dus departe de orașul tinereții, dar de ceva […] Post-ul Valeriu Bagrii: La Soroca este casa mea, la figurat și la propriu / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Vara 2025 a adus în prim-plan lecturi diverse – de la thrillere care te țin cu sufletul la gură, la romane inspiraționale și povești care schimbă perspectiva asupra lumii. Librăriile și platformele online au fost dominate de titluri ce au stârnit conversații aprinse și recenzii entuziaste. Pe fondul vacanțelor și al timpului petrecut la plajă, […] Post-ul Top 7 cărți care au cucerit cititorii în vara 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 17 august 2025: vreme frumoasă, fără precipitații și cu valori termice ridicate # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 17 august 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea valori termice cuprinse între +16 și +29 de grade Celsius, probabilitatea unor ploi este zero, umiditatea aerului va fi de 38 la sută, iar vântul va bate cu viteza de 14 km/oră. Mâine vremea nu se va schimba. Post-ul Meteo, 17 august 2025: vreme frumoasă, fără precipitații și cu valori termice ridicate apare prima dată în Observatorul de Nord.
16 august 2025
16:40
Certificatul veterinar pentru mișcarea animalelor din gospodăriile casnice va fi gratuit, începând cu 23 august # Observatorul de Nord
Proprietarii de animale din gospodăriile non-profesionale nu vor mai plăti pentru certificatul veterinar necesar la mișcarea acestora. Începând cu 23 august 2025, serviciul va fi oferit gratuit de subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), ca urmare a modificării Legii nr. 221/2007, transmite moldpres.md „Până în prezent, obținerea certificatului implica costuri între 51 […] Post-ul Certificatul veterinar pentru mișcarea animalelor din gospodăriile casnice va fi gratuit, începând cu 23 august apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Ai învățat, ai tras de tine, ai dat „seen” tuturor tentațiilor din grupul de prieteni. Ești pregătit. Sau… ai fi, dacă n-ar interveni o migrenă fix înainte de examen. Ce faci când, în loc de concentrare, apare o durere care te scoate complet din joc? Sesiunea e ca un maraton pentru care te-ai antrenat […] Post-ul Ce faci când te lovește durerea de cap fix înainte de testul cel mare apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:10
Revenirea elevilor la lectură după vacanța de vară: idei pentru un start bun în noul an școlar # Observatorul de Nord
Pe măsură ce clopoțelul de început de an școlar se apropie, elevii nu revin doar la bănci, ci și la obiceiurile care le pun mintea în mișcare. După luni de vacanță, în care lectura a fost adesea înlocuită cu jocuri, activități în aer liber sau timp petrecut online, profesorii și părinții caută modalități prin care […] Post-ul Revenirea elevilor la lectură după vacanța de vară: idei pentru un start bun în noul an școlar apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
O recomandare populară, dar fără fundament științific solid — ideea că trebuie să facem zilnic 10.000 de pași este acum redefinită de un studiu amplu publicat în revista The Lancet Public Health. Cercetarea sugerează că un prag mult mai realist, de doar 7.000 de pași pe zi, este suficient pentru a aduce beneficii semnificative pentru […] Post-ul De ce 10.000 de pași pe zi este doar un mit inventat de marketing? apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Cum se pun ardeii copţi la borcan? Cantitatea perfectă de sare şi oţet pentru a rezista toată iarna # Observatorul de Nord
Conservarea ardeilor copți pentru iarnă este una dintre cele mai apreciate metode de a păstra gustul verii în cămară. Ardeii copți la borcan pot fi folosiți la salate, garnituri sau ca bază pentru diverse preparate. Secretul unei rețete reușite stă în proporția corectă de sare, oțet și modul de sterilizare. Cum se pun ardeii copți […] Post-ul Cum se pun ardeii copţi la borcan? Cantitatea perfectă de sare şi oţet pentru a rezista toată iarna apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Vara este sezonul perfect pentru plimbări în aer liber, drumeții sau relaxare la iarbă verde. Dar, odată cu soarele și căldura, apar și… insectele. Unele înțepături sunt doar supărătoare, altele însă pot fi periculoase sau chiar letale, mai ales pentru alergici. Cele mai răspândite insecte în Moldova care pot înțepa sunt țânțarii, albinele, viespile, tăunii, […] Post-ul Înțepăturile de insecte: când devin periculoase și cum ne protejăm apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, discreditate în alte țări. Cum arată campania orchestrată de dezinformare în Belarus # Observatorul de Nord
În perioada iunie – august 2025, în Belarus, a fost desfășurată o campanie informațională amplă care a urmărit discreditarea viitoarelor alegeri parlamentare din R. Moldova și susținerea politicianului pro-rus Igor Dodon. Analiza materialelor publicate pe canalele de YouTube ale unor instituții media de stat din Belarus a scos în evidență dovezi ale manipulării și […] Post-ul Alegerile parlamentare din Republica Moldova, discreditate în alte țări. Cum arată campania orchestrată de dezinformare în Belarus apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Municipiul Soroca: Extinderea sistemului de canalizare cu 17,7 km pentru 22.500 de persoane # Observatorul de Nord
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), a prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, rezultatele Concursului de propuneri pentru proiecte de dezvoltare regională, ediția 2024. În total, 87 de proiecte de modernizare a infrastructurii locale și regionale vor fi finanțate cu o sumă estimată la 2,5 miliarde de lei […] Post-ul Municipiul Soroca: Extinderea sistemului de canalizare cu 17,7 km pentru 22.500 de persoane apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
„Nu am reușit să ajungem la o înțelegere deplină și, deocamdată, nu există niciun acord… „Am făcut progrese” și am înregistrat un avans semnificativ”, a declarat președintele SUA, Donald Trump, în cadrul întâlnirii din Alaska. „Voi suna NATO în scurt timp. Voi suna diverse persoane pe care le consider potrivite. Și, desigur, îl voi […] Post-ul Vești din Alaska – S-au făcut progrese, dar mai este mult până departe apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Murarea castraveților în oțet este una dintre cele mai vechi și iubite metode de conservare în gospodăriile românești. Deși există multe variante moderne, rețetele tradiționale din cărțile vechi de bucate au un echilibru perfect între aromă, aciditate și conservare naturală – fără conservanți sau chimicale. Cantitatea perfectă de oţet pentru castraveţii muraţi Una dintre cele […] Post-ul Cât oțet se pune la un kilogram de castraveți muraţi? apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
In memoriam: Boris Todirel …Despre un om care pleacă în lumea celor drepți s-au scris atâtea texte-clișee pe care eu, după ce a plecat la Ceruri ÎNVĂȚĂTORUL și COLEGUL MEU, BORIS TODIREL, nu doresc să le mai repet. Or, cât nu ar fi acestea de adevărate și cât nu ar fi acestea de sensibile nu […] Post-ul La revedere, dragă Învățător și Coleg – In memoriam: Boris Todirel apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 16 august 2025: euro va avea valoarea de 19 lei și 49 de bani, iar dolarul costă 16 lei și 67 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru data de 16 august 2025, un euro are valoarea de 19 lei și 49 de bani, iar dolarul costă 16 lei și 67 de bani. Leul românesc valorează 3 lei și 84 de bani, iar hrivna ucraineană rămâne la valoarea de 40 […] Post-ul Curs valutar, 16 august 2025: euro va avea valoarea de 19 lei și 49 de bani, iar dolarul costă 16 lei și 67 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Astăzi, 16 august, se dă start noului sezon fotbalistic în Liga a II-a, seria Nord. Echipa care reprezintă raionul Soroca, EFA din satul Visoca, începe competiția pe teren propriu, în compania formației FC Locomotiva din Ocnița. Începutul meciului la ora 18:00. Succes, EFA! Post-ul Start sezonului fotbalistic! EFA are meci acasă, cu „feroviarii” din Ocnița apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:20
O clipă de neatenție la malul apei poate avea consecințe dramatice. În fiecare vară, zeci de copii ajung în pericol din cauza nerespectării regulilor de siguranță la scăldat. Specialiștii avertizează: prevenția și supravegherea constantă sunt singurele „plase de siguranță” în astfel de situații. Vara aduce cu sine zile toride și dorința de răcorire, însă pentru […] Post-ul Cum îți protejezi copilul la scăldat: reguli simple care pot salva vieți apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 16 august 2025. Taurii renunță la încăpățânare. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Săgetătorii practică grija de sine și nu mai lasă nimic la voia întâmplării. Pe parcurs, totul se va așeza așa cum își doresc nativii. Stelele le vor fi alături, iar productivitatea va crește fără doar și poate. Fiecare pas va fi făcut acolo unde este necesar. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia […] Post-ul Horoscopul zilei de 16 august 2025. Taurii renunță la încăpățânare. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Anatol Rudei despre prima chitară, folk și cui îi este recunoscător la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO # Observatorul de Nord
De această dată la emisiunea “Interviu cu soroceni”, realizată de “Observatorul de Nord”, este invitat cantautorul Anatol Rudei. Am discutat cu protagonistul nostru despre muzică, importanța textului și folk. Am mai vorbit cu domnul Rudei despre „Mahala Cucului” din satul de baștină Șestaci, ce se cânta pe timpuri în familie, părinți, prima chitară, modestia valorilor, […] Post-ul Anatol Rudei despre prima chitară, folk și cui îi este recunoscător la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 16 august 2025: zi însorită, fără precipitații și cu temperaturi adecvate perioadei # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 16 august 2025, vom avea o zi frumoasă de vară, cu valori termice adecvate perioadei și fără precipitații. Astfel, temperatura aerului va oscila între +16 și +28 de grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este zero, umiditatea aerului va fi de 35 la sută, iar […] Post-ul Meteo, 16 august 2025: zi însorită, fără precipitații și cu temperaturi adecvate perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
15 august 2025
21:40
Mini-maraton de 5 km la Soroca – inițiativa unei tinere din diaspora care a unit comunitatea # Observatorul de Nord
O simplă idee născută din pasiunea pentru sport s-a transformat, la Soroca, într-un eveniment care a adunat laolaltă oameni de toate vârstele, dornici să alerge, să se bucure și să susțină mișcarea. Autoarea acestei inițiative este Olga Veisa, originară din Soroca, stabilită de 10 ani la Praga, în Cehia. De doi ani practică sportul în […] Post-ul Mini-maraton de 5 km la Soroca – inițiativa unei tinere din diaspora care a unit comunitatea apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:30
Agricultorii din Soroca au încheiat secerișul cu sărbătoarea „Ultimul snop” / VIDEO # Observatorul de Nord
Astăzi, la Instituția Publică Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”, a avut loc sărbătoarea „Ultimul snop”, eveniment care marchează încheierea recoltării culturilor cerealiere de grupa I. Manifestarea face parte din campania „Secerișul 2025” și a fost organizată de Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului Raional Soroca. Potrivit datelor oficiale, în acest an, agricultorii din […] Post-ul Agricultorii din Soroca au încheiat secerișul cu sărbătoarea „Ultimul snop” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
Recent, funcționarii postului vamal Leușeni, sectorul „Ieșire pasageri”, în cadrul controlului coordonat cu inspectorii vamali din România și în baza analizei de risc, au supus verificărilor de specialitate un autovehicul de model Mercedes C-Class, care se deplasa din Republica Moldova spre Italia. Conducătorul auto, un bărbat cu dublă cetățenie, moldovenească și italiană, în vârstă de […] Post-ul Pistol pneumatic și sute de proiectile, ascunse sub roata de rezervă apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:50
Anii de liceu s-au încheiat pentru promoția acestui an, lăsând în urmă amintiri frumoase, experiențe importante și prietenii trainice. În curând va începe un nou an școlar, iar noi am fost curioși să aflăm ce fac absolvenții, cum își văd viitorul și ce planuri au după liceu. Unii dintre ei se pregătesc să urmeze universități […] Post-ul VOX: Ce drum aleg absolvenții după liceu? apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:40
Naștere la domiciliu la Soroca Nouă asistată cu succes de echipa de pe ambulanță # Observatorul de Nord
În zorii zilei, emoțiile s-au împletit cu bucuria în Soroca, unde o tânără de 22 de ani a adus pe lume un băiețel sănătos, chiar în propria locuință, sub îngrijirea rapidă și profesionistă a echipei SAMU Soroca. La ora 05:32, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a primit un apel pentru acordarea asistenței medicale […] Post-ul Naștere la domiciliu la Soroca Nouă asistată cu succes de echipa de pe ambulanță apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Publicitate, promovare, marketing – explicate simplu, local, pe înțelesul tuturor. # Observatorul de Nord
Produsele bune nu se vând singure. Vrei să afle lumea de tine? Atunci episodul ăsta e pentru tine. Ascultă noul episod din podcastul audio al Observatorului de Nord – „La Taclale cu Vânzare” Post-ul Publicitate, promovare, marketing – explicate simplu, local, pe înțelesul tuturor. apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:00
Credincioșii sunt așteptați mâine la hramul bisericii în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni # Observatorul de Nord
Sâmbătă, 16 august, comunitatea parohială își deschide larg porțile pentru a-i cinsti pe Sfinții Martiri Brâncoveni – domnitorul Constantin Brâncoveanu, cei patru fii ai săi și sfetnicul Ianache. Sărbătoarea aduce împreună credincioși de toate vârstele, într-o zi plină de rugăciune, pomenire și comuniune. Evenimentul va începe încă din această seară, 15 august, la ora 17:00, […] Post-ul Credincioșii sunt așteptați mâine la hramul bisericii în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
De astăzi, 15 august, fermierii pot depune cereri pentru plăți directe în sectorul zootehnic. Măsurile acoperă plăți pe cap de animal pentru junci peste 3 luni și junci peste 12 luni, precum și plăți pe kilogram de lapte de vacă, oaie și capră, informează maia.gov.md. Sunt eligibili crescătorii ale căror exploatații zootehnice sunt […] Post-ul De astăzi, fermierii din sectorul zootehnic pot solicita sprijin financiar apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Un bărbat de 71 de ani, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omorul concubinei, comis din gelozie # Observatorul de Nord
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 71 de ani, acuzat de omorul concubinei, comis cu deosebită cruzime, scrie procuratura.md Astfel, potrivit sentinței, recent emise de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, bărbatul a fost recunoscut vinovat, cu stabilirea unei pedepse sub formă de închisoare pe un […] Post-ul Un bărbat de 71 de ani, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omorul concubinei, comis din gelozie apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
În pofida riscurilor de securitate, poșta electronică Mail.ru continuă să fie utilizată de mai multe licee din R. Moldova # Observatorul de Nord
Deși poșta electronică mail.ru este asociată cu riscuri majore de securitate și nu respectă standardele europene de protecție a datelor, multe licee din Republica Moldova continuă să o folosească în corespondența oficială. Lipsa unei politici clare din partea Ministerului Educației, dar și obișnuința personalului didactic, mențin active conturi vechi și vulnerabile. Experții solicită măsuri […] Post-ul În pofida riscurilor de securitate, poșta electronică Mail.ru continuă să fie utilizată de mai multe licee din R. Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Ce spun șoferii și localnicii despre reparația drumului dintre Șolcani și Otaci? / VIDEO # Observatorul de Nord
După zeci de ani de așteptare, au parte în sfârșit și sătenii din satele alăturate, de drum bun la fel ca în Europa. Șoferii așteaptă răbdători la semafoarele temporare, știind însă că nu le-a mai rămas mult până vor circula de la Soroca la Otaci fără să-și mai pună la încercare nervii și vehiculile. Satele […] Post-ul Ce spun șoferii și localnicii despre reparația drumului dintre Șolcani și Otaci? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Ziua Internațională a Tineretului, marcată anual pe 12 august, este dedicată tinerilor și mișcării de tineret la nivel global. În Republica Moldova, evenimentul este sărbătorit prin programele Agenția Națională pentru Tineret , care mobilizează tineri din întreaga țară în localitatea ce poartă titlul de Capitala Tineretului. În acest an, orașul Edineț a transformat celebrarea Zilei […] Post-ul Orașul unde energia și visele prind aripi este Capitala Tineretului 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Într-o lume în care mobilitatea și logistica sunt esențiale pentru viața de zi cu zi, Relocare.MD se impune ca un partener de încredere pentru toți cei care caută servicii profesionale de mutare și transport. Cu o experiență consolidată, compania oferă soluții complete pentru persoane fizice, companii și instituții, asigurând o mutare rapidă, sigură și fără stres. Servicii […] Post-ul Soluții eficiente de transport și mutări în Moldova și internațional apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
TABLETA DE VINERI: Când se vede bine luminița din capătul tunelului moldovenilor li se propune să „strângă cureaua”… / VIDEO # Observatorul de Nord
Până la începerea oficială a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare a rămas ceva mai mult de o lună, iar formațiunile politice și candidații independenți se înghesuie la Comisia Electorală Centrală pentru a se înscrie în cursă și, dacă dă Dumnezeu, să acceadă în legislativ pentru a ne face fericiți pe mine și pe Dumneavoastră. Până […] Post-ul TABLETA DE VINERI: Când se vede bine luminița din capătul tunelului moldovenilor li se propune să „strângă cureaua”… / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Pe 15 august, creștinii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai mari sărbători din calendarul creștin-ortodox, marcată cu cruce roșie. Este o zi cu o puternică încărcătură spirituală, dar și cu numeroase tradiții și obiceiuri transmise din generație în generație. În trecut, multe dintre acestea erau respectate cu strictețe, însă astăzi doar puțini români […] Post-ul Ce este interzis să faci de Sfânta Maria apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
„Călătorii cu gust european” – o aventură a aromelor și tradițiilor culinare la Sofia # Observatorul de Nord
Spiritul valorilor și tradițiilor, dialogul intergenerațional și diversitatea rețetelor culinare, atât specifice neamului nostru, cât și țărilor europene, s-au îmbinat armonios într-o activitate inedită pe 12 august curent, în curtea Muzeului de Istorie și Etnografie din satul Sofia. Gospodinele sofience păstrează în mâinile lor magia tradițiilor culinare, moștenită din generație în generație. Cu șorțul […] Post-ul „Călătorii cu gust european” – o aventură a aromelor și tradițiilor culinare la Sofia apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.