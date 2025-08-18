Cu câteva ore de întâlnirea Trump-Zelenski, Rusia a atacat Ucraina cu rachete balistice

09:30

Până la începerea oficială a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare a rămas ceva mai mult de o lună, iar formațiunile politice și candidații independenți se înghesuie la Comisia Electorală Centrală pentru a se înscrie în cursă și, dacă dă Dumnezeu, să acceadă în legislativ pentru a ne face fericiți pe mine și pe Dumneavoastră. Până […] Post-ul TABLETA DE VINERI: Când se vede bine luminița din capătul tunelului moldovenilor li se propune să „strângă cureaua”… / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.