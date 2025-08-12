Prețul gazelor în Europa se menține peste 400 de dolari pe 1000 m3

Logos-Press, 12 august 2025 14:15

De la începutul anului 2025, livrările de gaz rusesc prin gazoduct către Europa prin singura rută disponibilă, Turkish Stream, sunt cu 6,92% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut, a raportat Logos Press.

Acum 10 minute
14:15
Acum 2 ore
13:15
Biometrie în loc de ștampile la intrarea în UE Logos-Press
Începând cu 12 octombrie, Uniunea Europeană va lansa un nou sistem de intrare/ieșire – EES, înlocuind ștampilele tradiționale din pașapoarte cu scanarea biometrică digitală pentru cetățenii țărilor din afara UE, inclusiv cei care au dreptul de a călători fără viză, – informează Logos Press cu referire la Myfin.by.
Acum 4 ore
12:15
Tinerii depind mai ales de banii părinților lor Logos-Press
Banii de la părinți rămân principala sursă de trai pentru o treime dintre tinerii din Moldova, relatează Logos Press.
11:15
Volumul emisiunilor de valori mobiliare a crescut cu o treime Logos-Press
În perioada ianuarie-iunie 2025, volumul emisiunilor de valori mobiliare înregistrate pe piața primară de capital a crescut cu 33,8% față de aceeași perioadă din 2024, la 427,2 milioane de lei, informează Logos Press.
Acum 6 ore
10:15
Turismul medical devine un motor de creștere Logos-Press
Exportul de servicii medicale și educaționale din Moldova s-a dublat în ultimii cinci ani. Pacienții din alte țări economisesc până la 90 la sută în comparație cu costurile din țara de origine, primind tratament de calitate la prețuri competitive în clinicile private din Moldova”, relatează Logos Press.
09:15
Creșterea taxelor în România va afecta Moldova Logos-Press
De la 1 august, în România, cota de bază a TVA a fost majorată de la 19% la 21%, în timp ce cota redusă, care se aplică anumitor bunuri și servicii, a fost stabilită la 11%, informează Logos Press.
Acum 8 ore
08:15
Moldova, printre primii 6 cumpărători de produse ucrainene Logos-Press
Conform rezultatelor din iulie 2025, Moldova s-a clasat pe locul șase în topul celor mai mari importatori de produse fabricate în Ucraina, achiziționând produse de la vecinii săi în valoare totală de 100,3 milioane de dolari, – informează Logos Press.
Acum 24 ore
19:00
Vânzările de mașini electrice în Europa bat recorduri Logos-Press
La sfârșitul primei jumătăți a anului, vânzările de mașini electrice în Europa au depășit pentru prima dată pragul de 1 milion de unități, – informează Logos Press.
18:15
„Probleme delicate” ale legislației UE pentru vinificatori Logos-Press
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a convenit cu vinificatorii din țară să solicite în negocierile cu UE o perioadă de tranziție de până la 10 ani pentru extinderea suprafețelor viticole cu soiuri tehnice, informează Logos Press.
17:15
UE adoptă prima lege a presei pentru a proteja jurnaliștii Logos-Press
La 8 august a intrat în vigoare Actul UE privind libertatea presei (EMFA), primul regulament UE privind presa, informează Logos Press.
16:15
AIPA anunță o nouă cerere de candidaturi din partea producătorilor de animale Logos-Press
Începând cu 15 august, va fi lansată o nouă etapă de colectare a cererilor pentru plăți directe în sectorul zootehnic. Rezultatele celei precedente au fost rezumate – plățile pentru capre și oi au început, informează Logos Press.
15:15
Duo-ul de dans moldovenesc a câștigat Jocurile Mondiale Logos-Press
Dansatorii Alexei Glukhov și Anastasia Glazunova au câștigat o medalie de aur la Jocurile Mondiale care au loc în Chengdu, China, a raportat Logos Press.
Ieri
14:15
Inflația a continuat să încetinească în iulie Logos-Press
Inflația anuală și-a continuat tendința descendentă în iulie, situându-se la 7,9%, față de 8,2% în iunie, a anunțat Logos Press.
13:15
Diaspora va fi implicată în educația tinerilor Logos-Press
Orientarea profesională va fi susținută de profesioniști din diaspora în cadrul programului „Busola Tineretului”, informează Logos Press.
12:15
Jungietu a anunțat inspecții la Termoelectrica SA în urma unei anchete privind prețurile umflate Logos-Press
Termoelectrica S.A. va fi supusă inspecției Ministerului Energiei.
11:00
Moldova combină digitalizarea și medicina Logos-Press
În Moldova a fost semnat un memorandum privind crearea unui HealthTech Hub la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, care va deveni o platformă națională pentru inovații în domeniul sănătății, informează Logos Press.
10:15
Semințele sunt principalul produs de export din Moldova în Bulgaria Logos-Press
În 2024, cifra de afaceri comercială dintre Moldova și Bulgaria a depășit 267 de milioane de dolari, în creștere cu 14,8% față de anul precedent, potrivit Logos Press.
09:15
Teatrul Cehov deschide cursuri de actorie pentru oamenii de afaceri Logos-Press
Pentru prima dată în Moldova, pe 2 septembrie, Teatrul Cehov va deschide cursuri de actorie pentru non-actori – pentru oameni de afaceri, manageri, avocați – informează Logos Press.
08:15
Zece companii moldovenești generează o cifră de afaceri de 3,5 miliarde de euro Logos-Press
Potrivit HitHorizons, cele mai mari zece companii din Moldova generează o cifră de afaceri combinată de peste 3,49 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 6,37% din piața națională”, informează Logos Press.
10 august 2025
18:15
„Recepție ministerială” Logos-Press
Sportivii moldoveni care au participat la cea de-a 32-a Universiadă de Vară au fost primiți de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Țara noastră a fost reprezentată de 31 de sportivi la competițiile din Germania.
16:15
Eco-producție: jucării Montessori Logos-Press
O companie start-up din Moldova a lansat producția de jucării pentru copii fabricate din materiale ecologice. Peste 90% din jucăriile din lume sunt fabricate din plastic, iar majoritatea ajung la groapa de gunoi după mai puțin de un an, potrivit unui raport Greenpeace.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:15
2 mii de companii străine au apărut în Moldova Logos-Press
În ultimii patru ani, în Republica Moldova au fost înregistrate 2109 societăți cu capital străin și mixt.
12:15
Producătorii moldoveni de textile vor merge la Paris Logos-Press
Grupul Moldova Textile Export s-a impus pe piața internațională: în acest an va participa la Săptămânile Modei de la Paris și Milano.
10:15
Belarușii au cumpărat un start-up moldovenesc Logos-Press
SE Ranking, o companie fondată de antreprenori din Belarus, a achiziționat Planable, un start-up moldovenesc cu o cifră de afaceri de 22 de milioane de lei (1,1 milioane de euro).
9 august 2025
14:15
Un proces de 5 miliarde de euro a fost intentat împotriva FIFA Logos-Press
Justice For Players, o organizație cu sediul în Țările de Jos, a dat în judecată Federația Internațională de Fotbal Asociație (FIFA) și federațiile naționale de fotbal din Germania, Franța, Țările de Jos, Danemarca și Belgia din cauza nemulțumirii față de normele actuale care reglementează transferurile, informează Logos Press.
12:15
„Banii copiilor”. Logos-Press
Mai mult de 7 000 de copii, dintre care 169 din Ucraina, au primit plăți.
10:15
Echipa UTM – campioana Moldovei la rugby pe plajă Logos-Press
De-a lungul campionatului, echipa Universității Tehnice din Moldova nu a suferit nicio înfrângere în nouă meciuri, – informează Logos Press.
8 august 2025
19:15
Centrele medicale vor fi „tratate” pe cheltuiala fondurilor de asigurări Logos-Press
Un total de 97 de milioane de lei pentru 90 de proiecte vor fi alocate din fondurile de asigurări de sănătate pentru finanțarea proiectelor de modernizare a instituțiilor medicale în 2025. Unii câștigători au fost deja identificați, informează Logos Press.
18:15
Eurostat înregistrează o scădere a activității economice Logos-Press
În primul trimestru al anului 2025, rata înregistrărilor de noi întreprinderi în UE a scăzut cu 5,1 %, a raportat Logos Press.
17:15
Corneliu Dodu sa stins din viața Logos-Press
Ieri, 7 august, fostul președinte al Bursei de Valori a Moldovei, economistul și antreprenorul Corneliu Dodu a murit subit la vârsta de 58 de ani.
17:00
Efes Vitanta va aloca 95% din profituri pentru dividende Logos-Press
Efes Vitanta Moldova Brewery va aloca aproximativ 170 de milioane de lei pentru plata dividendelor. Aceasta reprezintă 95% din profitul net al anului trecut, informează Logos Press.
16:15
Sculptorul mondial Verdianu este prezentat la Muzeul de Artă Logos-Press
Muzeul Național de Artă prezintă opera sculptorului de renume mondial Dumitru Verdianu până pe 26 august, informează Logos Press.
15:30
Hydromet finanțat: previziunile meteorologice vor deveni mai bune Logos-Press
Date mai exacte privind vremea și nivelul apei vor fi furnizate de Hidrometria de Stat din Moldova, datorită dotării cu stații meteorologice și hidrologice moderne, precum și 14 senzori pentru monitorizarea temperaturii și umidității solului”, informează Logos Press.
15:15
Grădinițele vor preda competențe digitale Logos-Press
Ministerul Educației a aprobat Planul-cadru pentru învățământul preșcolar pentru anul școlar 2025-2026, care introduce pentru prima dată educația digitală pentru grupele terminale și pregătitoare (copii cu vârste cuprinse între 5 și 7 ani), informează Logos Press.
14:15
Instalația de reciclare a deșeurilor animaliere promite să fie ecologică Logos-Press
O instalație în construcție pentru gestionarea durabilă a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman va funcționa fără a afecta mediul sau sănătatea umană, a informat Logos Press.
13:15
Iulie „înfometată” a redus rezervele valutare Logos-Press
După o creștere semnificativă a activelor oficiale de rezervă în iunie, când conturile externe au primit o cantitate semnificativă de resurse împrumutate, acestea au scăzut la 5,044 miliarde EUR, sau cu 26,72 milioane EUR, în iulie 2025, a raportat Logos Press.
12:15
Vor exista noi specialități la Academia de Arte Logos-Press
În plus, școlile moldovenești intenționează să introducă predarea disciplinelor teatrale, a relatat Logos Press.
11:00
8 noi parcuri industriale vor apărea în Moldova Logos-Press
Cabinetul de Miniștri a aprobat un program de stat pentru crearea și dezvoltarea parcurilor industriale în valoare de 250 de milioane de lei, din care 50 de milioane de lei pentru anul 2025″, informează Logos Press.
10:15
Industria auto japoneză și-a înjumătățit profiturile Logos-Press
Constructorul auto japonez Honda Motor și-a redus profitul net în primul trimestru fiscal aproape la jumătate, la 1,33 miliarde de dolari, informează Logos Press.
09:15
Gestionarea terenurilor municipale a devenit digitală Logos-Press
Direcția Generală de Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare (DGAURF) din cadrul Primăriei a lansat sistemul informatic eSuperficia, care a devenit principalul instrument de organizare și gestionare a terenurilor municipale, – informează Logos Press.
08:15
În Moldova, a fost descoperită o schemă infracțională care implica furnizarea de mașini din SUA Logos-Press
O schemă frauduloasă, ai cărei organizatori promiteau să livreze mașini din SUA în Ucraina, a fost lichidată în Moldova, a raportat Logos Press.
7 august 2025
19:15
Rezultate BAC-2025: niveluri ridicate în licee și performanțe slabe la reluări Logos-Press
Dinamica de promovare a examenelor de bacalaureat în Republica Moldova rămâne ridicată. Din 2014, când 65,31% dintre candidați au promovat examenul, rezultatele absolvenților arată o îmbunătățire constantă în fiecare an. În acest an, rata generală de promovare a examenului național de bacalaureat a fost de 79,17%.
18:15
FMI a evaluat performanța Băncii Naționale Logos-Press
Expertiza FMI confirmă imaginea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) drept o „instituție avansată și transparentă”, cu o abordare modernă a managementului sistemului financiar al țării, transmite Logos Press.
17:15
Antreprenorii au fost rambursați pentru „cheltuieli comune” Logos-Press
Valoarea compensațiilor acordate antreprenorilor pentru energia electrică de la începutul anului se ridică la 81,1 milioane de lei. Termenul de acordare a compensațiilor a fost prelungit, informează Logos Press.
16:45
BNM a redus rata dobânzii de bază de la 6,5% la 6,25% pe an Logos-Press
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), la ședința din 7 august, a redus în unanimitate rata dobânzii preferențiale aplicată la principalele operațiuni pe termen scurt ale politicii monetare la 6,25% pe an, menținând rezervele obligatorii pentru bănci la nivelul actual de 22% din baza de calcul – pentru lei moldovenești și 31% – pentru valută convertibilă, – transmite Logos Press.
16:00
Achizițiile pentru organizarea Zilei Independenței vor avea loc fără licitație deschisă Logos-Press
Autoritățile au anulat o procedură de licitație deschisă pentru organizarea de evenimente cu ocazia Zilei Independenței din 27 august, a informat Logos Press.
15:15
Banii sunt destinați drumurilor locale de „importanță urgentă” Logos-Press
Aproximativ 3 milioane de lei vor fi trimise din fondul de garantare al guvernului către regiunile afectate de dezastre naturale, conform deciziei Comisiei pentru Situații de Urgență (CES), potrivit Logos Press.
14:15
Pragul de rambursare a TVA va crește la 70 Logos-Press
Cabinetul de Miniștri a aprobat o creștere de la 20% la 70% a valorii rambursărilor de TVA și a simplificat procedura de obținere a acestora fără un audit fiscal, a raportat Logos Press.
13:15
Au fost dezvăluite detaliile preluării Purcari de către Maspex Logos-Press
Maspex România a finalizat săptămâna aceasta procedura de subscriere a acțiunilor Purcari Wineries prin intermediul unei oferte publice de preluare voluntară. La finalizarea acestei tranzacții de 118,95 milioane de euro, Maspex va deține peste 72% din acțiunile Purcari (luând în considerare participația de 1,62% deținută de Maspex înainte de subscriere). În același timp, Victor Bostan a vândut 5% din acțiuni și două fonduri de investiții au ieșit din afacere – informează Logos Press.
12:00
Pierderile din distribuția de ziare și reviste au depășit 16 milioane de lei Logos-Press
Pierderile din distribuția de periodice pe bază de abonament pentru anul 2025 s-au ridicat la 16,6 milioane de lei, a anunțat Logos Press.
