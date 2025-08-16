Dmitri Torner: Așteptările noastre au fost exagerate. Summitul Trump-Putin s-a încheiat fără rezultat
Curentul.md, 16 august 2025 13:50
„Toată lumea a fost, noaptea trecută, cu ochii pe Alaska, unde se aștepta un summit istoric: Trump-Putin. Se vorbea chiar despre „o nouă ordine mondială”. Se aștepta o voce a rațiunii, pentru că Europa așteaptă pace. Unii chiar încercau să facă o paralelă între Summitul de pe Alaska și Conferința de la Ialta, februarie 1945. […]
• • •
Alte ştiri de Curentul.md
Acum 10 minute
13:50
Dmitri Torner: Așteptările noastre au fost exagerate. Summitul Trump-Putin s-a încheiat fără rezultat # Curentul.md
„Toată lumea a fost, noaptea trecută, cu ochii pe Alaska, unde se aștepta un summit istoric: Trump-Putin. Se vorbea chiar despre „o nouă ordine mondială”. Se aștepta o voce a rațiunii, pentru că Europa așteaptă pace. Unii chiar încercau să facă o paralelă între Summitul de pe Alaska și Conferința de la Ialta, februarie 1945. […]
Acum 4 ore
10:40
Igor Dodon: Întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump este un eveniment istoric și un exemplu de responsabilitate # Curentul.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, spune că întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump este un eveniment istoric și un exemplu de responsabilitate și maturitate politică a liderilor celor două mari puteri mondiale. „Noi, în Republica Moldova, salutăm sincer orice eforturi orientate spre oprirea conflictului. Acest lucru corespunde intereselor noastre naționale, este […]
10:30
Irina Vlah, despre întâlnirea din Alaska: Susțin necondiționat eforturile diplomatice care vor permite salvarea a mii de vieți # Curentul.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că întâlnirea președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, este „întâlnire istorică, șansă istorică!”. „Astăzi, speranțele tuturor celor care apreciază cu adevărat pacea și sunt interesați de încetarea conflictului din Ucraina sunt legate de rezultatul întâlnirii președinților Trump și Putin […]
Acum 24 ore
16:40
Comisia Electorală Centrală informează că procesul de înregistrare pentru votul prin corespondență s-a încheiat pe 14 august 2025, ora 23:59:59, ora locală a țării gazdă. Astfel, conform datelor de pe platforma https://vpc.cec.md/, în total s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență 2 606 persoane, după cum urmează: Australia – 57 înregistrări; Canada – 682 înregistrări; […]
16:10
Ministrul Mediului, în vizită la Silva Sud: 170 hectare de teren împădurite în această primăvară # Curentul.md
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, s-a întâlnit astăzi cu silvicultorii din cadrul Silva Sud. În cadrul întrevederii ministrul a discutat cu pădurarii despre despre reușitele Programului de împădurire, cât și provocările cu care se confruntă zilnic specialiștii din teren. Ministrul Lazarencu a mulțumit pădurarilor pentru munca depusă și pentru rezultatele obținute, subliniind importanța colaborării cu primăriile […]
15:40
Ministra Finanțelor la relansarea Camerei Bilaterale Moldova–România: Conectăm investitorii de pe ambele maluri ale Prutului # Curentul.md
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a participat la evenimentul de relansare a Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Republica Moldova – România. Momentul a marcat o nouă etapă în dezvoltarea instituției, prin lansarea identității corporative actualizate și reafirmarea angajamentului de consolidare a legăturilor economice dintre cele două state, precum și de extindere a cooperării comerciale în […]
15:20
Agricultura în Moldova este ca un pacient pe patul de moarte, la care cedează organ după organ, constată fermierul Serghei Ivanov, reprezentant al Partidului Nostru # Curentul.md
Agricultura Republicii Moldova se află într-o stare critică, comparabilă cu un „pacient aflat pe patul de moarte”, a declarat fermierul Serghei Ivanov, reprezentant al Partidului Nostru, în cadrul unui interviu la emisiunea „Agenda 28” cu Igor Cujba. Potrivit fermierului, situația actuală necesită măsuri urgente și sprijin financiar real, pentru a evita colapsul economic și social. […]
15:10
Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisăcari” a fost dotat cu echipament chirurgical endoscopic de ultimă generație, datorită unei donații din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii, prin intermediul Organizației Internaționale pentru Migrație. Echipamentul include un turn laparoscopic 2D B. Braun-Aesculap, un set de instrumente chirurgicale și consumabile endoscopice, precum trocare, canule, pense, foarfece, clipse etc. Valoarea […]
14:40
Punctul de trecere a frontierei de stat „Leova–Bumbăta” va activa 24/24 începând de azi # Curentul.md
PTFS „Leova–Bumbăta” va funcționa permanent, oferind participanților la trafic posibilitatea de a traversa frontiera în orice moment al zilei sau al nopții, începând de azi. Decizia a fost luată de comun acord de autoritățile de frontieră și vamale din Republica Moldova și România, cu scopul de a spori mobilitatea și confortul cetățenilor. Avantajele noului program: […]
14:10
Agenția de Investiții promovează parteneriatul economic Moldova–România la relansarea Camerei de Comerț Moldo-Române # Curentul.md
Agenția de Investiții a fost prezentă la evenimentul de relansare a Camerei de Comerț Moldo-Română, un moment de importanță strategică pentru dezvoltarea relațiilor economice bilaterale. România este în prezent piața de export nr. 1 pentru Republica Moldova, cu peste 1 600 de companii cu capital românesc active pe piața noastră. Doar în 2024 au fost […]
14:00
Igor Dodon acuză guvernarea de „strategie a fricii” și continuă mobilizarea electorală # Curentul.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, spune că „regimul Sandu trăiește din frică. Ei seamănă ură prin sate și orașe, seamănă frică în sufletul oamenilor. Le place să dezbine, să învrăjbească, să facă din moldoveni dușmani între ei. Asta e singura lor „strategie de guvernare””. „Noi, Blocul […]
Ieri
13:30
Un nou protest la sediul PAS. Partidul Republican „Inima Moldovei” acuză partidul de guvernare de dictatură # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, în această dimineață, a protestat la sediul partidului de guvernare – Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Mesajul transmis de protestatari a fost: „PAS va intra în istorie ca o grupare de criminali care a transformat Moldova într-o dictatură săracă în centrul Europei”. Potrivit unui comunicat de presă, participanții la acțiune au prezentat […]
13:20
Cum să răcim piața imobiliară: un plan de acțiune pentru Moldova bazat pe experiența Ucrainei și a României # Curentul.md
Piața imobiliară din Moldova este supraîncălzită. Acesta este un dat. Asta spun specialiștii și economiștii, iar statisticile o confirmă. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, în primul trimestru al anului 2025, indicele prețurilor la locuințe a crescut cu 18,4% în ritm trimestrial și cu 35,4% în termeni anuali. Pentru clădirile noi, creșterea a fost de 20,6% […]
13:20
(VIDEO) Parcul-pădure Rîșcani se modernizează! Ion Ceban: parcul treptat prinde viață, iar toate aceste schimbări le facem pentru oameni # Curentul.md
Parcul-pădure din sectorul Rîșcani al capitalei este în plin proces de reabilitare, după ani întregi de degradare. Terenul, care anterior prezenta un pericol pentru vizitatori din cauza lipsei de iluminare, mobilier urban sau infrastructură de bază, capătă acum un nou suflu. “Oamenii nu au crezut că acest parc va fi reabilitat, după ce ani la […]
13:10
Începând cu 18 august 2025, Agenția Servicii Publice va primi și înregistra toate documentele pe suport de hârtie, aferente domeniilor licențierii activității de întreprinzător, autorizării operațiunilor cu mărfuri strategice și clasificării structurilor de primire turistică cu funcții de cazare, exclusiv la sediul central din municipiul Chișinău, str. Alexandru Pușkin nr. 42, blocul G. Accesul se […]
12:20
Andrei Năstase prezintă un program solid pentru Diaspora: „O singură țară, oriunde am fi” # Curentul.md
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Andrei Năstase, lansează un pachet amplu de măsuri dedicate cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare, menit să consolideze legătura dintre Diasporă și țară. Propunerile vizează stimulente fiscale, programe de investiții, sprijin pentru întoarcere și participare civică directă, după cum urmează: Zero taxe și impozite pentru remitențele […]
11:40
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Nouă reformă administrativ-teritorială este o necesitate stringentă # Curentul.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” consideră că o nouă reformă administrativ-teritorială este o necesitate stringentă, deoarece fără o astfel de reformă Republica Moldova nu se va putea dezvolta în continuare. Potrivit formațiunii, astăzi, în Republica Moldova practic nu există unităţi administrativ-teritoriale care să activeze în baza principiului de autogestiune, iar micile excepţii care […]
11:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat rapoartele cu privire la efectuarea controlului complex al finanțării Partidului Politic Partidul „RENAŞTERE”, Partidului Politic Forța de Alternativă şi de Salvare a Moldovei, Partidului Politic „ŞANSĂ”, Partidului Politic ,,VICTORIE” și a grupului de inițiativă și campaniei electorale a candidatului independent la funcția de Președinte al Republicii Moldova, Victoria Furtună. Aceste […]
11:10
Ion Ceban susține că ar rezolva criza gazelor și problemele economice dacă ar fi premier # Curentul.md
Majoritatea problemelor țării, cum ar fi prețul la gaze, veniturile populației, infrastructura și multe altele, ar fi soluționate dacă Ion Ceban ar deține funcția de premier, având suportul majorității parlamentare. Declarațiile au fost făcute de Ion Ceban, liderul MAN, parte a Blocului ALTERNATIVA. „Dacă aș fi prim-ministru și aș deține suportul deputaților, în asemenea condiții, […]
10:40
Autoritatea Aeronautică Civilă informează că, în seara zilei de 13 august 2025, trei aeronave înmatriculate în Ucraina au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești pentru păstrarea temporară și efectuarea lucrărilor de mentenanță. Aeronavele, aparținând categoriei de căutare-salvare, au efectuat zborul în baza unei autorizații emise de AAC, cu coordonare prealabilă prin canale diplomatice, în colaborare cu […]
10:10
Biroul permanent al Parlamentului va examina azi solicitarea lui Igor Grosu de convocare a sesiunii speciale pe 17 august # Curentul.md
Biroul permanent va examina solicitarea Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, de convocare a Parlamentului în sesiune specială la data de 17 august. În cadrul sesiunii va avea loc ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit prevederilor legislației, judecătorii Curții Constituționale depun […]
09:30
Pe parcursul zilei de astăzi, Comisia Electorală Centrală a recepționat două cereri de înregistrare a listei de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 din partea a două formațiuni politice. Cererea de înregistrare a listei de 53 de candidați a fost depusă de către Partidul Politic […]
09:10
PSRM promite că va proteja votul diasporei împreună cu partenerii de bloc și alte forțe politice # Curentul.md
Membrul Comitetului Executiv al PSRM, Olga Cebotari, a reiterat angajamentul Partidului Socialistilor de a apăra dreptul la vot al cetățenilor moldoveni din diaspora, subliniind că aceștia fac parte din comunitatea noastră și nu trebuie percepuți ca fiind „departe” sau „străini”. „Diaspora nu este ceva îndepărtat sau străin – sunt copiii rudelor noastre, părinții prietenilor noștri, […]
14 august 2025
17:40
ANTA răspunde revendicărilor transportatorilor: Suntem deschiși pentru un dialog constructiv # Curentul.md
Agenția Națională Transport Auto declară că respectă dreptul operatorilor de transport de a-și exprima opiniile și își menține deschiderea pentru un dialog transparent și constructiv cu toate asociațiile din domeniu. Instituția mizează pe o cooperare reciprocă, pentru a sprijini dezvoltarea durabilă a sectorului transporturilor, în acord cu prioritățile stabilite și în beneficiul atât al transportatorilor, […]
17:10
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău își extinde rețeaua de destinații prin introducerea zborurilor directe către Wroclaw, Polonia. Începând de astăzi, noua conexiune este operată de două ori pe săptămână, în fiecare zi de miercuri și duminică – oferind pasagerilor mai multe opțiuni de călătorie și noi oportunități de explorare. Totodată, Wizz Air își consolidează […]
16:40
În primele șase luni ale acestui an, peste 1,2 milioane de oameni au găsit sprijin și răspuns rapid apelând la 112. Fie că a fost vorba de incendii, accidente rutiere, urgențe medicale sau alte situații critice, operatorii au rămas conectați 24/7 cu nevoile celor aflați în pericol. Timpul face diferența: aproape 9 din 10 apeluri […]
16:40
Sondaj: Cine credeți că a luptat mai mult cu Vlad Plahotniuc? Andrei Năstase sau Maia Sandu? # Curentul.md
Canalul de Telegram SPPOT a efectuat un sondaj cu întrebarea „Cine credeți că a luptat mai mult cu Vlad Plahotniuc?”. Variantele de răspuns pentru abonații canalului sunt: Andrei Năstase, Maia Sandu, informează CURENTUL. 433 de persoane au votat în cadrul sondajului până la moment, 91% fiind de părerea că Andrei Năstase e cel care a […]
16:20
Partidul Republican „Inima Moldovei” consideră că toate acţiunile dirijate direct de către cei de la guvernare au un singur scop – să sperie oameni… # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, îşi exprimă indignarea faţă de acţiunile PAS şi ale slugilor sale, care au declanşat un nou val de teroare împotriva cetăţenilor, informează TRIBUNA. Într-o declarație a formațiunii se menționează: „În ultimele zile poliţiştii au efectuat zeci de percheziţii sub pretexte inventate. Oamenii sunt intimidaţi, persecutaţi, umiliţi etc. […]
16:10
Situația drepturilor omului în Moldova 2024 – concluziile raportului Departamentului de Stat al SUA, prezentate de Promo-LEX # Curentul.md
Asociația Promo-LEX anunță că ieri, 13 august, Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul anual privind situația drepturilor omului în Republica Moldova pentru anul 2024. Documentul arată că, per ansamblu, nu s-au înregistrat schimbări majore față de anul precedent, însă persistă probleme grave de drepturile omului, în special legate de tortură și tratamente inumane, […]
15:40
Cuplu din Chișinău prins în flagrant cu 40 de pachețele de amfetamină și alte substanțe narcotice # Curentul.md
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și cei de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău- oficiul Ciocana, au documentat și destructurat activitatea infracțională a unui grup implicat în realizarea drogurilor în proporții deosebit de mari. Bănuiții distribuiau drogurile pe teritoriul sectorului Ciocana, în special prin aplicația mobilǎ […]
15:10
ANRE explică în detaliu cum se formează prețul reglementat al gazelor naturale în Republica Moldova # Curentul.md
Pentru a evita speculațiile care circulă în ultima perioadă în spațiul public, ANRE informează consumatorii cu privire la modul de formare a prețului de furnizare a gazelor naturale, prezentând detalii despre structura acestuia și despre componentele de cost care îl influențează. Costul de achiziție a gazelor naturale, inclus în structura prețurilor reglementate, reprezintă media ponderată […]
14:40
Peste 17 mii de contracte de locațiune, înregistrate de la începutul anului – creștere de 17% # Curentul.md
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 28,1% în perioada ianuarie-iulie 2025 și constituie 52,4 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2024. Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada ianuarie-iulie 2025 au fost identificate 1051 persoane fizice ce dau […]
14:00
Andrei Năstase prezintă 4 inițiative cheie pentru viitorul Parlament: Să avem curaj, să votăm legi dure, și viața noastră va fi mai bună # Curentul.md
Andrei Năstase, primul candidat independent înregistrat în alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, va fi numărul 4 în buletinul de vot și astfel a prezentat „doar 4 inițiative din primul pilon al proiectului meu”. Politicianul a declarat că este vorba de: „ORDINE EUROPEANĂ ÎN ADMINISTRAȚIE ȘI FINANȚE. 10 MILIARDE PENTRU OAMENI. 1. Mai puțini deputați, 61, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Blocul ALTERNATIVA gata să voteze în Parlament proiecte importante pentru cetățeni, indiferent de coaliție # Curentul.md
Blocul ALTERNATIVA este gata să voteze în viitorul Parlament proiecte importante pentru cetățenii Republicii Moldova atât cu partidele de dreapta, cât și cu cele de stânga. Astfel a răspuns Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului, la întrebarea despre coaliții și situația de după campania electorală. ”Blocul ALTERNATIVA are fixate mai multe angajamente în raport cu […]
13:10
Unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Ion Chicu, acuză formațiunea de guvernare PAS și gruparea condusă de Ilan Șor că acționează „ca un tandem”, servindu-și reciproc interesele politice. În cadrul emisiunii Rezoomat Chicu a afirmat că acțiunile publice și protestele grupării Șor duc, de regulă, la creșterea ratingului PAS: „Cum crește vizibilitatea acțiunilor grupării Șor, cum […]
12:40
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a depus la Comisia Electorală Centrală sesizarea nr. CEC-7/21664, prin care solicită emiterea unei decizii privind sesizarea Ministerului Justiției pentru înaintarea către Curtea de Apel Centru a unei acțiuni prin care să fie cerută dizolvarea partidului politic „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE), în temeiul art. 3 alin. (11) și […]
12:10
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), a venit cu o reacție la anunțul președintelui Parlamentului de a convoca Parlamentul în ședință pentru ca judecătorii constituționali să depună jurământul. „Noua componenta a vechii Curți Constituționale va depune pe 17 august Jurământul în fața partkomukui, adică a Parlamentului RM. Aberația este dublă. Cei mai […]
11:40
O crimă veche de 7 ani din Florești, redeschisă: patru persoane reținute, inclusiv primarul # Curentul.md
Ofițerii INI în comun cu procurorii investighează un caz de omor, comis în 2018. Rudele victimei abia acum s-au adresat instituțiilor de drept și au comunicat mai multe detalii, urmând reținerea a patru persoane. Cazul a avut loc acum 7 ani, într-o localitate din raionul Florești. Oamenii legii au stabilit preliminar că un bărbat era […]
11:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că astăzi, 14 august 2025, este ultima zi pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență. Astfel, cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, se vor afla pe teritoriul unuia dintre statele: Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii […]
10:40
Vicepremierul Roman Roșca, în dialog cu autoritățile locale pe problema curselor de transport public din raionul Dubăsari # Curentul.md
La inițiativa viceprim-ministrului pentru reintegrare Roman Roșca, a fost convocată o ședință de lucru consultativă referitor la potențiale măsuri de intervenție în vederea soluționării problemei asigurării locuitorilor din satele Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata și Molovata Nouă din raionul Dubăsari cu servicii regulate de transport public de pasageri. La ședință a participat conducerea raionului Dubăsari, […]
10:10
Gruparea anticonstituțională PAS în regim de urgență vrea să captureze definitiv Curtea Constituțională prin transformarea acesteia în filiala de partid. Declarația a fost făcută de liderul socialiștilor Igor Dodon, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic. El a spus că, „Curtea „noastră” Constituțională trebuie întărită cu “oameni buni”, de încredere pentru PAS, unii chiar cu carnet […]
09:40
Uniunea Centristă din Moldova a depus actele la CEC pentru participare la parlamentare # Curentul.md
Pe parcursul zilei de astăzi, 13 august 2025, Comisia Electorală Centrală a recepționat o cerere de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea unei formațiuni politice. Cererea de înregistrare a listei de 55 de candidați a fost depusă de către Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova. Conform procedurii, CEC a […]
09:10
Procuratura generală a venit cu precizări privind procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc. Instituția informează că, la 13 august, Curtea de Apel Atena (Republica Elenă) a emis un aviz favorabil extrădării, ca urmare a cererii transmise de autoritățile Republicii Moldova la 24 iulie 2025. Procuratura subliniază că acest aviz nu constituie o hotărâre definitivă, […]
13 august 2025
17:20
Ceban: „Nu există temei și nu există nicio situație pentru care mi s-a pus interdicția în România” # Curentul.md
Liderul Mișcării Alternativa Națională, parte a Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, în cadrul unei conferințe de presă, a spus nu există temei și nu există nicio situație pentru care mi s-a aplicat interdicția în România, iar avocații Irina Șerban și Ion Dragne au declarat astăzi că este exces de putere și încălcare a drepturilor omului, informează CURENTUL. […]
17:20
Avocatul Irina Șerban și avocatul din cadrul Societății Civile de Avocați „Dragne și Asociații”, Ion Dragne, în cadrul unei conferințe de presă – susținută împreună cu primarul capitalei, Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională, au declarat că interdicția impusă de România primarului este „o formă de exces de putere”. Totodată, apărătorii au anunțat că au […]
17:10
Autoritățile din Republica Moldova și România au verificat stadiul lucrărilor de modernizare a infrastructurii feroviare pe segmentul Fălciu–Cantemir, parte a procesului de reconectare la rețeaua feroviară internațională. La stația Prut 2, lucrările avansează într-un ritm susținut, iar infrastructura ar urma să fie pregătită pentru relansarea traficului de mărfuri în toamna acestui an. Vizite similare au […]
17:00
Corneliu Iațco, Blocul Alternativa: Digitalizarea înseamnă economie mai eficientă, servicii mai bune pentru cetățeni și un mediu mai curat # Curentul.md
Corneliu Iațco, expert IT și reprezentant al Blocului ALTERNATIVA, spune că digitalizarea este motorul modernizării Republicii Moldova. „Planul nostru se bazează pe acțiuni clare și investiții anuale de cel puțin 500 milioane lei în domenii strategice: Medicină – modernizarea serviciilor prin soluții digitale și acces rapid la date medicale. Agricultură – utilizarea IoT pentru monitorizarea […]
17:00
Ion Ceban, despre interdicția sa: Îi deranja tare pe cei de la Chișinău că merg în vizite oficiale în România și că sunt primit foarte bine # Curentul.md
Liderul Mișcării Alternativa Națională, parte a Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, în cadrul unei conferințe de presă, a spus nu există temei și nu există nicio situație pentru care mi s-a aplicat interdicția în România, iar avocații Irina Șerban și Ion Dragne au declarat astăzi că este exces de putere și încălcare a drepturilor omului. „Nici […]
16:40
Viitorul vinului moldovenesc, discutat la cea de-a IX-a ediție a Conferinței Naționale Vitivinicole # Curentul.md
Pe 22 august 2025, la Chișinău, se va desfășura cea de-a IX-a ediție a Conferinței Naționale Vitivinicole, organizată de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) împreună cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Evenimentul va reuni reprezentanți ai industriei, autorități, exportatori, investitori și parteneri internaționali pentru a analiza transformările majore din sectorul vitivinicol al […]
16:20
Cristian Iațco, Blocul Alternativa: Digitalizarea înseamnă economie mai eficientă, servicii mai bune pentru cetățeni și un mediu mai curat # Curentul.md
Corneliu Iațco, expert IT și reprezentant al Blocului ALTERNATIVA, spune că digitalizarea este motorul modernizării Republicii Moldova. „Planul nostru se bazează pe acțiuni clare și investiții anuale de cel puțin 500 milioane lei în domenii strategice: Medicină – modernizarea serviciilor prin soluții digitale și acces rapid la date medicale. Agricultură – utilizarea IoT pentru monitorizarea […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.