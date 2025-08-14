Ion Chicu: Cât timp respiră Șor, PAS-ul e în paradis

12:10

În activitatea politică a PSRM mereu ne-am ghidat de maturitate politică și înțelepciune. Iar astăzi suntem din nou un exemplu de unitate și responsabilitate față de țară. Declarațiile au fost făcute de Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, informează CURENTUL. El a spus că, împreună cu colegii din Blocul Patriotic, sunt pregătiți să […]