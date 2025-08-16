Igor Dodon: Întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump este un eveniment istoric și un exemplu de responsabilitate

13:20

Parcul-pădure din sectorul Rîșcani al capitalei este în plin proces de reabilitare, după ani întregi de degradare. Terenul, care anterior prezenta un pericol pentru vizitatori din cauza lipsei de iluminare, mobilier urban sau infrastructură de bază, capătă acum un nou suflu. “Oamenii nu au crezut că acest parc va fi reabilitat, după ce ani la […]