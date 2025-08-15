LOC și AUR au depus actele la CEC pentru participare la alegerile din 29 septembrie
Curentul.md, 15 august 2025 09:30
Pe parcursul zilei de astăzi, Comisia Electorală Centrală a recepționat două cereri de înregistrare a listei de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 din partea a două formațiuni politice. Cererea de înregistrare a listei de 53 de candidați a fost depusă de către Partidul Politic […]
• • •
Acum 5 minute
09:30
Acum 30 minute
09:10
PSRM promite că va proteja votul diasporei împreună cu partenerii de bloc și alte forțe politice # Curentul.md
Membrul Comitetului Executiv al PSRM, Olga Cebotari, a reiterat angajamentul Partidului Socialistilor de a apăra dreptul la vot al cetățenilor moldoveni din diaspora, subliniind că aceștia fac parte din comunitatea noastră și nu trebuie percepuți ca fiind „departe” sau „străini”. „Diaspora nu este ceva îndepărtat sau străin – sunt copiii rudelor noastre, părinții prietenilor noștri, […]
Acum 24 ore
17:40
ANTA răspunde revendicărilor transportatorilor: Suntem deschiși pentru un dialog constructiv # Curentul.md
Agenția Națională Transport Auto declară că respectă dreptul operatorilor de transport de a-și exprima opiniile și își menține deschiderea pentru un dialog transparent și constructiv cu toate asociațiile din domeniu. Instituția mizează pe o cooperare reciprocă, pentru a sprijini dezvoltarea durabilă a sectorului transporturilor, în acord cu prioritățile stabilite și în beneficiul atât al transportatorilor, […]
17:10
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău își extinde rețeaua de destinații prin introducerea zborurilor directe către Wroclaw, Polonia. Începând de astăzi, noua conexiune este operată de două ori pe săptămână, în fiecare zi de miercuri și duminică – oferind pasagerilor mai multe opțiuni de călătorie și noi oportunități de explorare. Totodată, Wizz Air își consolidează […]
16:40
În primele șase luni ale acestui an, peste 1,2 milioane de oameni au găsit sprijin și răspuns rapid apelând la 112. Fie că a fost vorba de incendii, accidente rutiere, urgențe medicale sau alte situații critice, operatorii au rămas conectați 24/7 cu nevoile celor aflați în pericol. Timpul face diferența: aproape 9 din 10 apeluri […]
16:40
Sondaj: Cine credeți că a luptat mai mult cu Vlad Plahotniuc? Andrei Năstase sau Maia Sandu? # Curentul.md
Canalul de Telegram SPPOT a efectuat un sondaj cu întrebarea „Cine credeți că a luptat mai mult cu Vlad Plahotniuc?”. Variantele de răspuns pentru abonații canalului sunt: Andrei Năstase, Maia Sandu, informează CURENTUL. 433 de persoane au votat în cadrul sondajului până la moment, 91% fiind de părerea că Andrei Năstase e cel care a […]
16:20
Partidul Republican „Inima Moldovei” consideră că toate acţiunile dirijate direct de către cei de la guvernare au un singur scop – să sperie oameni… # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, îşi exprimă indignarea faţă de acţiunile PAS şi ale slugilor sale, care au declanşat un nou val de teroare împotriva cetăţenilor, informează TRIBUNA. Într-o declarație a formațiunii se menționează: „În ultimele zile poliţiştii au efectuat zeci de percheziţii sub pretexte inventate. Oamenii sunt intimidaţi, persecutaţi, umiliţi etc. […]
16:10
Situația drepturilor omului în Moldova 2024 – concluziile raportului Departamentului de Stat al SUA, prezentate de Promo-LEX # Curentul.md
Asociația Promo-LEX anunță că ieri, 13 august, Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul anual privind situația drepturilor omului în Republica Moldova pentru anul 2024. Documentul arată că, per ansamblu, nu s-au înregistrat schimbări majore față de anul precedent, însă persistă probleme grave de drepturile omului, în special legate de tortură și tratamente inumane, […]
15:40
Cuplu din Chișinău prins în flagrant cu 40 de pachețele de amfetamină și alte substanțe narcotice # Curentul.md
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și cei de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău- oficiul Ciocana, au documentat și destructurat activitatea infracțională a unui grup implicat în realizarea drogurilor în proporții deosebit de mari. Bănuiții distribuiau drogurile pe teritoriul sectorului Ciocana, în special prin aplicația mobilǎ […]
15:10
ANRE explică în detaliu cum se formează prețul reglementat al gazelor naturale în Republica Moldova # Curentul.md
Pentru a evita speculațiile care circulă în ultima perioadă în spațiul public, ANRE informează consumatorii cu privire la modul de formare a prețului de furnizare a gazelor naturale, prezentând detalii despre structura acestuia și despre componentele de cost care îl influențează. Costul de achiziție a gazelor naturale, inclus în structura prețurilor reglementate, reprezintă media ponderată […]
14:40
Peste 17 mii de contracte de locațiune, înregistrate de la începutul anului – creștere de 17% # Curentul.md
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 28,1% în perioada ianuarie-iulie 2025 și constituie 52,4 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2024. Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada ianuarie-iulie 2025 au fost identificate 1051 persoane fizice ce dau […]
14:00
Andrei Năstase prezintă 4 inițiative cheie pentru viitorul Parlament: Să avem curaj, să votăm legi dure, și viața noastră va fi mai bună # Curentul.md
Andrei Năstase, primul candidat independent înregistrat în alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, va fi numărul 4 în buletinul de vot și astfel a prezentat „doar 4 inițiative din primul pilon al proiectului meu”. Politicianul a declarat că este vorba de: „ORDINE EUROPEANĂ ÎN ADMINISTRAȚIE ȘI FINANȚE. 10 MILIARDE PENTRU OAMENI. 1. Mai puțini deputați, 61, […]
13:40
Blocul ALTERNATIVA gata să voteze în Parlament proiecte importante pentru cetățeni, indiferent de coaliție # Curentul.md
Blocul ALTERNATIVA este gata să voteze în viitorul Parlament proiecte importante pentru cetățenii Republicii Moldova atât cu partidele de dreapta, cât și cu cele de stânga. Astfel a răspuns Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului, la întrebarea despre coaliții și situația de după campania electorală. ”Blocul ALTERNATIVA are fixate mai multe angajamente în raport cu […]
13:10
Unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Ion Chicu, acuză formațiunea de guvernare PAS și gruparea condusă de Ilan Șor că acționează „ca un tandem”, servindu-și reciproc interesele politice. În cadrul emisiunii Rezoomat Chicu a afirmat că acțiunile publice și protestele grupării Șor duc, de regulă, la creșterea ratingului PAS: „Cum crește vizibilitatea acțiunilor grupării Șor, cum […]
12:40
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a depus la Comisia Electorală Centrală sesizarea nr. CEC-7/21664, prin care solicită emiterea unei decizii privind sesizarea Ministerului Justiției pentru înaintarea către Curtea de Apel Centru a unei acțiuni prin care să fie cerută dizolvarea partidului politic „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE), în temeiul art. 3 alin. (11) și […]
12:10
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), a venit cu o reacție la anunțul președintelui Parlamentului de a convoca Parlamentul în ședință pentru ca judecătorii constituționali să depună jurământul. „Noua componenta a vechii Curți Constituționale va depune pe 17 august Jurământul în fața partkomukui, adică a Parlamentului RM. Aberația este dublă. Cei mai […]
11:40
O crimă veche de 7 ani din Florești, redeschisă: patru persoane reținute, inclusiv primarul # Curentul.md
Ofițerii INI în comun cu procurorii investighează un caz de omor, comis în 2018. Rudele victimei abia acum s-au adresat instituțiilor de drept și au comunicat mai multe detalii, urmând reținerea a patru persoane. Cazul a avut loc acum 7 ani, într-o localitate din raionul Florești. Oamenii legii au stabilit preliminar că un bărbat era […]
11:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că astăzi, 14 august 2025, este ultima zi pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență. Astfel, cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, se vor afla pe teritoriul unuia dintre statele: Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii […]
10:40
Vicepremierul Roman Roșca, în dialog cu autoritățile locale pe problema curselor de transport public din raionul Dubăsari # Curentul.md
La inițiativa viceprim-ministrului pentru reintegrare Roman Roșca, a fost convocată o ședință de lucru consultativă referitor la potențiale măsuri de intervenție în vederea soluționării problemei asigurării locuitorilor din satele Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata și Molovata Nouă din raionul Dubăsari cu servicii regulate de transport public de pasageri. La ședință a participat conducerea raionului Dubăsari, […]
10:10
Gruparea anticonstituțională PAS în regim de urgență vrea să captureze definitiv Curtea Constituțională prin transformarea acesteia în filiala de partid. Declarația a fost făcută de liderul socialiștilor Igor Dodon, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic. El a spus că, „Curtea „noastră” Constituțională trebuie întărită cu “oameni buni”, de încredere pentru PAS, unii chiar cu carnet […]
09:40
Uniunea Centristă din Moldova a depus actele la CEC pentru participare la parlamentare # Curentul.md
Pe parcursul zilei de astăzi, 13 august 2025, Comisia Electorală Centrală a recepționat o cerere de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea unei formațiuni politice. Cererea de înregistrare a listei de 55 de candidați a fost depusă de către Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova. Conform procedurii, CEC a […]
Ieri
09:10
Procuratura generală a venit cu precizări privind procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc. Instituția informează că, la 13 august, Curtea de Apel Atena (Republica Elenă) a emis un aviz favorabil extrădării, ca urmare a cererii transmise de autoritățile Republicii Moldova la 24 iulie 2025. Procuratura subliniază că acest aviz nu constituie o hotărâre definitivă, […]
13 august 2025
17:20
Ceban: „Nu există temei și nu există nicio situație pentru care mi s-a pus interdicția în România” # Curentul.md
Liderul Mișcării Alternativa Națională, parte a Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, în cadrul unei conferințe de presă, a spus nu există temei și nu există nicio situație pentru care mi s-a aplicat interdicția în România, iar avocații Irina Șerban și Ion Dragne au declarat astăzi că este exces de putere și încălcare a drepturilor omului, informează CURENTUL. […]
17:20
Avocatul Irina Șerban și avocatul din cadrul Societății Civile de Avocați „Dragne și Asociații”, Ion Dragne, în cadrul unei conferințe de presă – susținută împreună cu primarul capitalei, Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională, au declarat că interdicția impusă de România primarului este „o formă de exces de putere”. Totodată, apărătorii au anunțat că au […]
17:10
Autoritățile din Republica Moldova și România au verificat stadiul lucrărilor de modernizare a infrastructurii feroviare pe segmentul Fălciu–Cantemir, parte a procesului de reconectare la rețeaua feroviară internațională. La stația Prut 2, lucrările avansează într-un ritm susținut, iar infrastructura ar urma să fie pregătită pentru relansarea traficului de mărfuri în toamna acestui an. Vizite similare au […]
17:00
Corneliu Iațco, Blocul Alternativa: Digitalizarea înseamnă economie mai eficientă, servicii mai bune pentru cetățeni și un mediu mai curat # Curentul.md
Corneliu Iațco, expert IT și reprezentant al Blocului ALTERNATIVA, spune că digitalizarea este motorul modernizării Republicii Moldova. „Planul nostru se bazează pe acțiuni clare și investiții anuale de cel puțin 500 milioane lei în domenii strategice: Medicină – modernizarea serviciilor prin soluții digitale și acces rapid la date medicale. Agricultură – utilizarea IoT pentru monitorizarea […]
17:00
Ion Ceban, despre interdicția sa: Îi deranja tare pe cei de la Chișinău că merg în vizite oficiale în România și că sunt primit foarte bine # Curentul.md
Liderul Mișcării Alternativa Națională, parte a Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, în cadrul unei conferințe de presă, a spus nu există temei și nu există nicio situație pentru care mi s-a aplicat interdicția în România, iar avocații Irina Șerban și Ion Dragne au declarat astăzi că este exces de putere și încălcare a drepturilor omului. „Nici […]
16:40
Viitorul vinului moldovenesc, discutat la cea de-a IX-a ediție a Conferinței Naționale Vitivinicole # Curentul.md
Pe 22 august 2025, la Chișinău, se va desfășura cea de-a IX-a ediție a Conferinței Naționale Vitivinicole, organizată de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) împreună cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Evenimentul va reuni reprezentanți ai industriei, autorități, exportatori, investitori și parteneri internaționali pentru a analiza transformările majore din sectorul vitivinicol al […]
16:20
16:10
Cetățenii cu drept de vot pot obține informații despre procesul de organizare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 apelând Centrul de Apel, cu numărul unic de telefon (+373) 22 880101. Centrul va funcționa până pe 29 septembrie 2025. Pe durata acestei perioade, operatorii Centrului de Apel vor oferi sprijin persoanelor responsabile de gestionarea listelor electorale din cadrul autorităților publice locale, […]
15:40
Construcția Liniei Electrice Vulcănești–Chișinău, înregistrează progrese: Ministrul Dorin Junghietu, în vizită pe șantier # Curentul.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită de lucru la principalele obiective ale proiectului Liniei Electrice Aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău, inclusiv la stațiile electrice Vulcănești și Chișinău, pentru a evalua stadiul implementării acestuia. Lucrările înaintează într-un ritm susținut, fiind desfășurate simultan din ambele capete ale traseului. Dinspre sud, echipele au ajuns la […]
15:30
Igor Dodon: „Regimul Sandu va încerca din nou să falsifice alegerile. Vom apăra fiecare vot” # Curentul.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, unul dintre liderii Blo9cului Electoral Patriotic, spune că „activștii și susținătorii Blocului Patriotic se arată îngrijorați că regimul Sandu va încerca din nou să falsifice alegerile, așa cum s-a întâmplat la prezidențiale”. „Îi asigurăm pe oameni că, de această dată, voturile vor fi apărate. Opoziția va avea […]
15:30
Andrei Năstase: „Criminalitatea a atins cote îngrijorătoare. Convocați de urgență CSS!” # Curentul.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, fost ministru al Afacerilor Interne, s-a adresat repetat președintelui țării, cerându-i să convoace de urgență Consiliul Suprem de Securitate (CSS) pe subiectul „crimelor odioase din Republica Moldova”. Politicianul a remarcat că, „criminalitatea a atins cote îngrijorătoare”. „Doamnă Președinte, vă cer repetat, convocați de urgență ședința Consiliului Suprem […]
15:10
Primele localități beneficiare ale programelor „Europa este aproape” și „Curtea Europeană” intră în modernizare # Curentul.md
În mai multe localități au început lucrările de modernizare a infrastructurii, derulate prin programele „Europa este aproape” și „Curtea Europeană”. Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a vizitat primele șantiere deschise. La Hârtopul Mare, raionul Criuleni, se reabilitează 890 de metri de drum local, inclusiv pe trei străzi, pentru a facilita accesul celor peste 2.800 de locuitori către […]
14:40
În raionul Florești, a fost demarată curățarea râului Răut pentru prevenirea inundațiilor # Curentul.md
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, a fost în raionul Florești, unde au început lucrările de curățare a râului Răut în satul Băhrinești. Este o acțiune așteptată de zeci de ani atât de locuitorii din Băhrinești, dar și cei din Mărculești, Lunga și Prajila, care, după fiecare ploaie puternică, trăiau cu teama inundațiilor. Râul va fi curățat […]
14:10
Investiții de peste 23 milioane lei în modernizarea serviciilor medicale din raionul Sîngerei # Curentul.md
Sistemul medical din raionul Sîngerei a beneficiat, în ultimii ani, de investiții majore realizate de Ministerul Sănătății, din surse proprii și cu sprijinul partenerilor externi, având ca rezultat dotarea cu echipamente moderne, lucrări de reparație și eficientizare energetică, precum și îmbunătățirea capacității de intervenție a serviciilor de urgență. În cadrul vizitei efectuate astăzi în teritoriu, […]
13:40
În perioada 06.08.2025-12.08.2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 3 focare de Pestă porcină africană (PPA): – 1 focar la porci domestici, în localitatea Braniște, raionul Rîșcani; – 2 focare la porci domestici, în satul Seliște, raionul Leova; Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor(ANSA) solicită proprietarilor de porcine să informeze urgent subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor, […]
13:30
Moroșan: Guvernul PAS a arătat încă o dată de ce se teme cu adevărat – de votul onest al cetățenilor moldoveni # Curentul.md
Maxim Moroșan, liderul Organizației Teritoriale Bălți a PSRM, consilier în Consiliul Municipal Bălți, critică dur decizia privind deschiderea a doar două secții de votare în Federația Rusă la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Într-o postare pe rețelele sociale, Maxim Moroșan a spus că, astfel Guvernul PAS a arătat încă o dată de ce se teme […]
13:20
„Inima Moldovei” a protestat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale: Sub Sandu și PAS, numărul săracilor a crescut de la un sfert din populație la 33% # Curentul.md
Responsabilul principal de politica antisocială a guvernului PAS, Alexei Buzu, a primit „diagnosticul poporului” – indiferență totală față de problemele poporului. Partidul Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unei acțiuni de protest, în această dimineață, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, l-a trimis pe „ministrul galben” la pensie politică pentru incompetență și i-au înmânat, în numele cetățenilor, […]
13:20
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Vom promova în viitorul Parlament o nouă abordare faţă de proprietatea de stat # Curentul.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” constată că, în mai bine de trei decenii de independenţă, statul Republica Moldova aşa şi nu s-a decis ce vrea să fie: un jucător economic activ sau un arbitru în procesele economice ce au loc. Iar atâta timp cât statul nu-şi va stabili clar locul şi rolul ce-i […]
13:10
Un arhitect din Comrat a fost reținut de CNA pentru trafic de influență și corupere pasivă # Curentul.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar pornit pe faptele de trafic de influență și corupere pasivă. Acțiunile vizează arhitectul din cadrul Primăriei Comrat, care ar fi pretins și primit mijloace financiare necuvenite pentru eliberarea autorizației de construire. Potrivit denunțătorului, bărbatul ar fi […]
12:40
13 august 2025 – termen limită pentru înregistrarea blocurilor electorale la alegerile parlamentare # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că, astăzi, 13 august 2025, este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea blocurilor electorale pentru desemnarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, informează CURENTUL. Conform programului de primire a documentelor, aprobat prin hotărâre a Comisiei, documentele […]
12:10
Peste 400 de canale TikTok, monitorizate și blocate pentru manipulare și știri false în Republica Moldova # Curentul.md
În ultima perioadă, autoritățile Republicii Moldova, prin colaborarea Poliției Naționale, ANRCETI și Serviciului de Informații și Securitate, au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok ( care conțin mii de video-uri), implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale, informează CURENTUL. Potrivit unui comunicat al Poliției, din aceste […]
11:40
Ion Chicu: Sancțiunile împotriva lui Ion Ceban sunt o manevră politică orchestrată de guvernare # Curentul.md
Ion Chicu, lider al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) și unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a comentat în cadrul emisiunii „Gonța Show” sancțiunile impuse de România primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban – cap de listă al blocului. Chicu susține că măsura nu are fundament real și este parte a unui scenariu politic orchestrat de actuala […]
11:10
Maia Sandu s-a întâlnit cu participanții taberei DOR: „Moldova vă așteaptă mereu cu brațele deschise” # Curentul.md
De Ziua Internațională a Tineretului, care este marcată la 12 august, Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu cei aproape 100 de participanti ai taberei DOR – copii și tineri din diaspora, veniți din 16 țări, care, timp de 10 zile, au redescoperit Moldova. Șefa statului i-a îndemnat pe tineri să folosească energia și creativitatea lor pentru […]
10:40
Blocul „ÎMPREUNĂ” a depus listele de candidați pentru participare la alegerile din 28 septembrie # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală a recepționat, pe 12 august 2025, o cerere de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea unui bloc electoral. Cererea de înregistrare a listei de 59 de candidați a fost depusă de către Blocul Electoral „ÎMPREUNĂ”. Conform procedurii, CEC a stabilit ordinea prealabilă de înscriere în […]
10:10
Duminică, 17 august, Parlamentul se va reuni într-o sesiune specială, informează CURENTUL. „Parlamentul se va reuni într-o sesiune specială în cadrul căreia va avea loc ceremonia de depunere a Jurământului de către judecătorii Curții Constituționale. În acest sens, vineri voi convoca Biroul Permanent al Parlamentului”, a anunțat președintele Parlamentului, Igor Grosu.
09:30
CUB anunță reforma teritorial-administrativă: lichidarea raioanelor și consolidarea autonomiei locale sunt priorități naționale # Curentul.md
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) propune accelerarea reformei administrativ-teritoriale printr-o serie de măsuri care vor întări autonomia financiară a autorităților locale, vor eficientiza administrația centrală și vor duce la renunțarea la modelul învechit al raioanelor. CUB pledează pentru alinierea la modelul european de subsidiaritate și califică abandonarea acestei reforme esențiale drept un mare […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Ion Ceban răspunde la solicitarea Poliției: Primăria și Primarul General nu au treabă cu autorizarea evenimentelor politice # Curentul.md
Ion Ceban, primarul capitalei, a venit cu o reacție la solicitarea Poliției de a nu autoriza protestul lui Ilan Șor. Edilul a spus că, Primăria și Primarul General nu au treabă cu autorizarea evenimentelor politice. „Despre asta poliția cunoaște. Este ca și cum Primaria ar solicita poliției să danseze la Teatrul de Operă și Balet, […]
12 august 2025
17:40
Audit CCRM: Deficiențe în procesul de înregistrare, evaluare și impozitare a bunurilor imobile # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra înregistrării, evaluării și impozitării bunurilor imobile de către autoritățile publice locale (APL). Înregistrarea, evaluarea și impozitarea bunurilor imobiliare au o importanță strategică majoră, influențând direct asupra bunei guvernări, echității fiscale și sustenabilității financiare a administrației publice la nivel local. În contextul […]
