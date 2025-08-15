LOC și AUR au depus actele la CEC pentru participare la alegerile din 29 septembrie

09:10

Ion Ceban, primarul capitalei, a venit cu o reacție la solicitarea Poliției de a nu autoriza protestul lui Ilan Șor. Edilul a spus că, Primăria și Primarul General nu au treabă cu autorizarea evenimentelor politice. „Despre asta poliția cunoaște. Este ca și cum Primaria ar solicita poliției să danseze la Teatrul de Operă și Balet, […]