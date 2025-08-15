După „Satul european” a venit și „Satul inteligent” cu investiții de peste 21 mil. de lei
15 august 2025
Pentru prima dată în R. Moldova este implementat conceptul european de Sat Inteligent, menit să susțină dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin tehnologie, eficiență energetică și servicii publice inteligente. Localitățile Larga, Coșnița, Sipoteni, Lozova și Mereni au fost selectate pentru acest program-pilot. Fiecare comunitate primește granturi de până la 1,5 mil. de lei pentru proiecte […]
2.606 cetățeni moldoveni de peste hotare s-au înscris în prelabil pentru votul prin corespondență, care va fi aplicat pentru a doua oară de Comisiai Electorală Centrală (CEC). Pentru scrutinul din septembrie, lista statelor unde moldovenii pot solicita votul prin corespondență a fost extinsă până la 10. Cei mai mulți solicitanți ai votului prin poștă sunt […]
Zeci de mii de cetățeni din toate cele cinci regiuni ale R. Moldova vor beneficia, în următorii ani, de apă potabilă, drumuri modernizate, infrastructură turistică și condiții mai bune pentru afaceri. Din 205 propuneri depuse de primării și consilii raionale, 87 au fost selectate pentru finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală: 47 […]
Alegerile parlamentare din R. Moldova ar putea fi monitorizate de peste 200 de observatori OSCE/BIDDO # Jurnalist.md
15 experți ce reprezintă 14 state membre ale OSCE formează echipa de bază a misiunii Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) de observare a alegerilor din 28 septembrie. În scurt timp, după finalizarea procedurilor de acreditare, 30 de observatori pe termen lung vor fi detașați în teritoriu. Ulterior, misiunea va solicita detașarea […]
Parlamentul de la Chișinău se convoacă în sesiune specială duminică, 17 august. Biroul permanent a aprobat hotărârea de convocare a Parlamentului și proiectul ordinii de zi a ședinței plenare din sesiunea specială. Astfel, duminică urmează să se desfășoare ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale desemnați de Parlament, Guvern și […]
Aroma îmbietoare de pâine proaspăt coaptă umple diminețile într-o mică brutărie din Tiraspol. În fiecare zi, Ivan Cernicenko aranjează pe rafturi pâine, baghete, chifle și biscuiți. Puțini știu că Ivan, un brutar cunoscut în oraș, e absolvent al Facultății de Fizică și Matematică și pentru o scurtă perioadă și profesor la Dubăsari. „La un moment […]
Pe segmentul satului Băhrinești, raionul Florești, au început lucrările de curățare a râului Răut. Râul va fi curățat pe o lungime de aproximativ 10 kilometri și are ca obiectiv restabilirea cursului natural și prevenirea revărsărilor în gospodăriile din preajmă. Această intervenție nu doar protejează casele și terenurile oamenilor, ci va îndepărta nămolul și vegetația excesivă, […]
Statul oferă un adaos de 3.000 de lei la salariile tinerilor la primul lor loc de muncă. Nu toate posturile sunt eligibile # Jurnalist.md
Tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică vor beneficia de un adaos de 3.000 de lei la salariul lunar, timp de un an. Un Program Național de acordare a indemnizației la prima angajare a fost lansat astăzi. Prezent la eveniment, premierul Dorin Recean a menționat că 380 de întreprinderi, din […]
Linia Independenței Energetice a R. Moldova – peste 35 km de conductoare electrice, întinse # Jurnalist.md
Lucrările la Linia Electrice Aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău, numită și Linia Independenței Energetice, înaintează într-un ritm susținut, fiind desfășurate simultan din ambele capete ale traseului, transmite Ministerul Energiei. Dinspre sud, echipele au ajuns la Stația Electrică Vulcănești, iar dinspre centru, în raionul Ialoveni, aproape de Stația Electrică Chișinău. În prezent, pe linie se […]
Orașul Leova, comuna Copceac din Găgăuzia și comuna Sireți din raionul Strășeni au fost selectate pentru a elabora și implementa proiecte dedicate transformării locale, în cadrul inițiativei „Primarii pentru Creștere Economică”, finanțată de UE și implementată de PNUD. În următorul an, aceste localități vor lucra împreună cu experți și cu oamenii din comunitate pentru a […]
Un segment de 40 km de drum național Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești va fi reabilitat # Jurnalist.md
Contractul de finanțare a fost semnat, la Chișinău, de Administraţia Națională a Drumurilor și compania care va executa lucrările de reabilitare. În valoare de peste 57 de mil. de euro, proiectul este finanțat de Banca Europeană pentru Investiții. În următorii trei ani, drumul va fi reconstruit și lărgit, vor fi amenajate accesele către terenurile agricole […]
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că va convoca vineri Biroul Permanent pentru a decide convocarea Legislativului într-o sesiune specială în ziua de duminică, 17 august. În această sesiune specială ar urma să aibă loc ceremonia de depunere a jurământului de către judecătorii Curții Constituționale, a scris Grosu pe pagina sa de Facebook. Noii judecători […]
Pe șantierul „Podului de Flori” din zona Zagarancea, raionul Ungheni, lucrările avansează conform graficului stabilit, anunță Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Șantierul a fost vizitat, la 11 august, de viceprim-ministrul Vladimir Bolea și secretarul de stat de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România, Irinel Ionel Scrioșteanu. Lucrările se desfășoară simultan pe ambele maluri ale […]
La Hâncești este în derulare un proiect pentru valorificarea luncii râului Cogîlnic prin amenajarea zonelor de agrement și excluderea riscului de inundație. Până acum au fost curățate și restabilite plăcile de beton pe aproximativ 4 km din albia râului, finalizate terasamentele și parcările din parc (70%), ridicate două pasarele metalice și realizat în proporție de […]
La Biblioteca Națională din Chișinău găzduiește expoziția „Lumea fermecată a lui Harry Potter”. Aceasta este dedicată aniversării a 60 de ani de la nașterea celebrei autoare britanice J.K. Rowling. Vizitatorii vor putea descoperi universul magic al seriei Harry Potter printr-o selecție de volume, inclusiv ediții traduse în mai multe limbi. Expoziția prezintă atât personajele și […]
Consumul de cafea în Republica Moldova a înregistrat o creștere spectaculoasă în ultimii 10 ani, cu o rată anuală de 18% per adult. Dacă acum cinci ani, un moldovean consuma, în medie, o singură ceașcă de cafea pe an, anul trecut cifra a ajuns la 167 de cești, depășind media globală de 140 cești per […]
Uniunea Europeană investește în reparația grădiniței „Albinuța” din orașul Hîncești, cu o investiție de peste 3,8 mil. de lei. Clădirea este renovată complet. Sunt izolați pereții, se schimbă acoperișul, se modernizează sistemul de încălzire și se reabilitează zona exterioară. Din toamnă, când va începe noul an educațional, grădinița „Albinuța” va fi complet renovată, cu termoizolare, […]
Parlamentul R. Moldova a adoptat, în ultimii 4 ani, circa 140 de acte de armonizare a legilor la standardele UE # Jurnalist.md
Parlamentul de la Chișinău, care și-a încheiat mandatul, a adoptat 139 de acte normative de armonizare a legislației naționale la standardele europene. 21 din totalul inițiativelor legislative adoptate s-au regăsit în Planul național de acțiuni pentru aderarea R. Moldova la UE pentru anii 2024-2027. Astfel, fiecare al unsprezecelea act adoptat de Parlamentul de legislatura a […]
Agenția Proprietății Publice a anunțat despre finalizarea concursului public pentru postul de administrator al Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga”. Candidatul Sergiu Spoială a obținut cel mai mare punctaj în cele două etape ale concursului, fiind declarat învingător. La concurs au participat 11 candidați, dintre care pentru etapa a doua – cea a interviului – au […]
Dansatorii moldoveni Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au câștigat medalia de aur la competițiile de dans sportiv de la Jocurile Mondiale, care se desfășoară în China. Locul al doilea a fost ocupat de dansatorii din România, Andreea Matei și Rareș Cojoc, iar pe locul al treilea s-au clasat Dariush Mychka și Madara Freiberga din Polonia. […]
Jumătate de milion de lei pentru reparația drumurilor spălate de ploile torețiale în satul Singureni # Jurnalist.md
Satul Singureni din raionul Rîșcani va beneficia de o fonduri de peste 500.000 de lei din partea Guvernului. Banii sunt alocați din Fondul de intervenție și au fost aprobați de Comisia pentru Situații Excepționale. Suma exactă – 529,3 mii de lei – va fi utilizată pentru reparația drumurilor publice afectate de ploile torențiale din 28 […]
Stații hidrologice și agrometeorologice, modernizate cu sprijinul Suediei, Japoniei și PNUD # Jurnalist.md
Fermierii și locuitorii din 14 raioane ale R. Moldova vor beneficia de sisteme moderne de monitorizare a vremii și apelor, datorită unui nou lot de stații hidrologice și agrometeorologice recepționat de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Echipamentele, în valoare totală de peste 290 mii USD, au fost achiziționate cu sprijinul Suediei, Japoniei și al Programului Națiunilor […]
În localitatea Valea Perjei, raionul Cimișlia, reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud și reprezentanți ai administrației publice locale au examinat aspecte de reproiectare a sistemului de canalizare și epurare a apelor uzate. Prin implementarea acestui proiect, în jur de 800 de locuitori ai satului Valea Perjei vor beneficia de acces la servicii de canalizare […]
Rezultatele primei etape a admiterii la treapta liceală. Trei licee n-au avut nici un solicitant # Jurnalist.md
După încheierea primei etape de admitere în învățământul liceal, 11.215 elevi au fost deja înmatriculați, anunță ministerul de resort. Cifra reprezintă 46% din totalul celor 24.380 de absolvenți certificați ai treptei gimnaziale. Din totalul candidaților admiși, 6.043 elevi (circa 54%) au optat pentru profilul umanist, 3.663 elevi (cca 33%) pentru profilul real, 915 (8,16%) elevi […]
Ediția a XIII-a a Programului guvernamental Diaspora*Origini*Reveniri (DOR), un proiect dedicat copiilor și tinerilor din diasporă, se desfășoară în aceste zile în R. Moldova. Participanții sunt implicați în diverse activități creative, sportive și culturale. Ei au ocazia să redescopere R. Moldova și să-și să-și îmbunătățească abilitățile de comunicare în limba română. În acest an, pentru […]
9500 de familii vulnerabile primesc EcoVouchere pentru electrocasnice eficiente energetic # Jurnalist.md
Alte 9.500 de familii vulnerabile vor beneficia de sprijin prin programul EcoVoucher, destinat înlocuirii electrocasnicelor vechi cu unele noi, eficiente energetic. Voucherele, în valoare de 6.000 lei fiecare, acoperă până la 70% din costul unui frigider sau al unei mașini de spălat rufe din clasa superioară de eficiență energetică. Sprijinul se adresează familiilor cu copii […]
KidsLand, centrul interactiv pentru copii din Tighina (Bender), a fost creat din dorința lui Mihail Gavrilenco de a oferi propriilor copii un spațiu sigur și distractiv. Constatând lipsa opțiunilor locale, el a decis să deschidă un loc modern de joacă, dar a avut nevoie de sprijin financiar pentru a-și realiza planul. Prin programul UE „Măsuri […]
Investiții de 250 de mil. de lei – pentru dezvoltarea parcurilor industriale în regiuni # Jurnalist.md
Autoritățile au anunțat că vor lansa un nou Program pentru forarea și dezvoltarea parcurilor industriale, parte a Planului Național de Dezvoltare Industrială. Inițiativa are ca obiectiv stimularea economiei regionale și reducerea disparităților teritoriale, prin crearea de noi platforme industriale moderne. În următorii doi ani vor fi alocate 250 mil. lei prin Planul de Creștere al […]
Tinerii angajați la primul loc de muncă vor primi 3000 de lei suplimentar la salariul lunar # Jurnalist.md
Guvernul a aprobat lansarea unui program național prin care tinerii angajați pentru prima dată vor primi, timp de un an, o indemnizație lunară neimpozabilă în valoare de 3000 de lei. Programul se adresează persoanelor sub 35 de ani, cu o calificare profesională și contract de muncă cu normă întreagă, în industrii strategice care suferă de […]
Parlamentul R. Moldova de legislatura a XI-a, care-și încheie activitatea s-a întrunit, în cei patru ani de activitate, în 172 de ședințe plenare, cu o durată totală de aproape 1 100 de ore, potrivit unui bilanț publicat de Legislativ. 160 de ședințe au avut loc în sesiunile ordinare, 11 în sesiune extraordinară și una în […]
Moldovenii stabiliți în Franța vor putea primi pensii din R. Moldova, după ce Guvernul a aprobat semnarea unui Aranjament Administrativ cu partea franceză. Documentul pune în aplicare Acordul bilateral privind securitatea socială, încheiat la Paris în martie a.c.. Acordul permite cumularea stagiilor de cotizare din ambele țări și asigură plata directă a pensiilor, fără deplasări […]
În luna iulie, agricultorii și beneficiarii din mediul rural au primit sprijin financiar în valoare totală de peste 96,27 milioane de lei, prin intermediul subvențiilor autorizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Suma acoperă diverse forme de ajutor, menite să susțină dezvoltarea sectorului agroalimentar și să stimuleze investițiile în infrastructura rurală. Din total, 20,79 milioane […]
Municipiul Bălți va beneficia de un important sprijin în modernizarea transportului public prin donația a 22 de autobuze din partea orașului Reșița (România). „În doar un an de la înfrățirea cu Reșița, reușim să aducem rezultate concrete pentru orașul nostru. Sprijinul domnului Ioan Popa, edilul din Reșița a fost decisiv”, a declarat primarul de Bălți, […]
În ultimii cinci ani, 72 de instituții educaționale din Chișinău și suburbii au beneficiat de lucrări de eficientizare energetică, în cadrul unui program municipal amplu. Scopul acestuia este reducerea pierderilor de energie și îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru elevi și preșcolari. Valoarea totală a investițiilor se ridică la circa 413 milioane de lei, proveniți atât […]
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a acumulat, în lunile ianuarie-iulie, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) venituri de peste 8,3 mlrd. de lei, în creștere cu aproape 12% faţă de perioada similară a anului trecut. Cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din […]
Încă 50 de instituții preșcolare din capitală vor fi eficientizate energetic și modernizate. În acest scop vor fi cheltuiți peste 600 mil. de lei, fonduri oferite prin Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții. Startul proiectelor ar urma să fie dat în timpul apropiat. Instituțiile educaționale care vor face parte din […]
Peste o sută de tineri de pe ambele maluri ale Nistrului au participat la o tabără de vară pentru coeziune socială # Jurnalist.md
122 de tineri de pe ambele maluri ale Nistrului au participat la trei ediții ale Taberei de vară pentru coeziune socială, desfășurate în perioada 7 iulie – 1 august. Evenimentele au fost organizate în cadrul proiectului „Consolidarea coeziunii sociale în Moldova prin dialog și abilitare comunitară”, finanțat de Elveția și implementat de PNUD și UNFPA. […]
Ministerul Educației anunță „o creștere semnificativă” a ratei de promovare la examenul național de bacalaureat din acest an, în special în rândul absolvenților de liceu. Dintre cei 11.443 de liceeni care au susținut examenul, 95,83% (10.966) au obținut note de trecere. În total, la sesiunea din acest an au fost admiși 17.971 de candidați: din […]
Primăria Chișinău a demarat procesul de reactualizare a Planului Urbanistic General (PUG), cu scopul de a adapta dezvoltarea orașului la noile realități economice, sociale și demografice. Actualul PUG, aprobat în 2007, își încheie perioada de valabilitate în 2025. Lucrările vor fi realizate în decurs de doi ani de un consorțiu format din instituții de specialitate […]
Autortiățile au aprobat finanțarea a încă 88 de proiecte de infrastructură rutieră locală, în cadrul Programului „Europa este aproape”. Acestea se adaugă celor 132 de proiecte deja contractate, ce vizează modernizarea unor drumuri din 147 de localități. Cele 88 de proiecte recent aprobate prevăd reabilitarea a 10 km de drumuri de interes raional sau municipal, […]
Proiectul municipal „Deșeuri Solide Chișinău”, care se implementează în sectorul Ciocana, a ajuns cu lucrări majore în derulare la etapa a doua. Proiectul presupune atât recultivarea gunoiștii temporare utilizate în perioada 2010–2017 (Lotul I), cât și construcția unei stații moderne de transfer și sortare a deșeurilor (Lotul II). Lucrările de pe Lotul I avansează conform […]
Municipiul Bălți va implementa două proiecte, în valoare totală de peste 31 mil. de lei, ce vizează modernizarea pieței agroalimentare, iar cel de-al doilea reparația capitală a acoperișului Teatrului Național „Vasile Alecsandri”. Primul proiect prevede modernizarea pieței agroalimetare, care are o suprafață de 1,6 hectare. Aceasta va include spații acoperite pentru vânzare, alei asfaltate și […]
În localitățile Răzeni, Horăști și Costești din raionul Ialoveni vor fi implementate câteva proiecte importante pentru îmbunătățirea calității mediului. La Răzeni și Horăști, administrațiile locale vor achiziționa autospeciale de salubrizare și tomberoane pentru fiecare gospodărie, pentru a organiza mai eficient colectarea deșeurilor. În Costești, proiectul include distribuirea a 2.500 de tomberoane pentru colectarea selectivă, cu […]
66 de companii locale au fost selectate pentru a beneficia de granturi în valoare totală de 24,7 mil. de lei, ceea ce va genera investiții directe de aproape 44 de mil. de lei în economia națională. Sprijinul vizează modernizarea afacerilor prin achiziții de echipamente și digitalizarea proceselor, contribuind la creșterea competitivității și a eficienței. Granturile […]
Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) lansează un nou proiect de 2,3 milioane de euro pentru sprijinirea Republicii Moldova în combaterea corupției electorale și a finanțării politice ilicite. Proiectul „Democrație rezilientă prin combaterea corupției” va consolida capacitățile instituțiilor responsabile prin dotări tehnice, instruiri și sprijin juridic, contribuind la un proces electoral transparent […]
Guvernul a decis ca Ziua lucrătorului aviației civile să fie marcată, anual, la data de 24 iunie, în loc de 19 septembrie, cum era anterior. Schimbarea are la bază date istorice care arată că, pe 24 iunie 1926, a avut loc primul zbor comercial și poștal pe ruta București–Galați–Iași–Chișinău, marcând începuturile aviației civile pe teritoriul […]
Tineri din Moldova au învațat să scrie despre schimbările climatice și economia circulară # Jurnalist.md
50 de studenți la jurnalism, pedagogie și ecologie au participat la o școală de vară dedicată educației pentru mediu, organizată cu sprijinul Uniunii Europene și al PNUD Moldova. Timp de opt zile, tinerii au explorat teme precum schimbările climatice, economia circulară și dezvoltarea durabilă. Programul a inclus sesiuni teoretice, ateliere practice, discuții cu experți și […]
Campanie pentru eliberarea lui Vadim Pogorlețchi, deținut ilegal în Transnistria de aproape 3 ani # Jurnalist.md
Asociația Promo-LEX a lansat campania „Libertate pentru Vadim Pogorlețchi – 2 ani și 11 luni de detenție ilegală în izolare totală”. Organizația solicită eliberarea imediată și necondiționată a activistului civic din Tiraspol, aflat de peste 1.000 de zile în detenție în regiunea transnistreană. Vadim Pogorlețchi, cetățean al R. Moldova, este acuzat de structurile de facto […]
Pompierii din nordul țării au salvat 36.000 de găini dintr-un incendiu izbucnit la o fabrică avicolă din satul Bleșteni, raionul Edineț. Flăcările au cuprins clădirea în după-amiaza zilei de 29 iulie, iar intervenția rapidă a pompierilor a prevenit o tragedie majoră. Apelul de urgență a fost recepționat la ora 17:42, iar la fața locului au […]
În localitățile Filipeni din raionul Leova, la Pleșeni, Cania și Gotești din raionul Cantemir urmează să fie reabilitate tronsoane de drum local de peste 1 km și căile de acces către instituții publice, în cadrul Programului „Europa este aproape”, anunță Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Casele de cultură din Filipeni, Pleșeni (Hănăseni) și Cania se […]
