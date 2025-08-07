Rezultatele primei etape a admiterii la treapta liceală. Trei licee n-au avut nici un solicitant  

10:20

Lucrările la linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău, pe care autoritățile o numesc „Linia independenței energetice” au fost realizate, până acum, în proporție de aproximativ 76% din tot volumul. Ministerul Energiei informează că au fost deja realizate 462 de fundații pentru stâlpi din totalul de 507, ceea ce înseamnă un progres de 91%. Au fost […]