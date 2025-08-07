KidsLand, un loc de joacă „născut” din necesitate
Jurnalist.md, 7 august 2025 14:20
KidsLand, centrul interactiv pentru copii din Tighina (Bender), a fost creat din dorința lui Mihail Gavrilenco de a oferi propriilor copii un spațiu sigur și distractiv. Constatând lipsa opțiunilor locale, el a decis să deschidă un loc modern de joacă, dar a avut nevoie de sprijin financiar pentru a-și realiza planul. Prin programul UE „Măsuri […]
• • •
Alte ştiri de Jurnalist.md
Acum 5 minute
14:30
9500 de familii vulnerabile primesc EcoVouchere pentru electrocasnice eficiente energetic # Jurnalist.md
Alte 9.500 de familii vulnerabile vor beneficia de sprijin prin programul EcoVoucher, destinat înlocuirii electrocasnicelor vechi cu unele noi, eficiente energetic. Voucherele, în valoare de 6.000 lei fiecare, acoperă până la 70% din costul unui frigider sau al unei mașini de spălat rufe din clasa superioară de eficiență energetică. Sprijinul se adresează familiilor cu copii […]
14:20
KidsLand, centrul interactiv pentru copii din Tighina (Bender), a fost creat din dorința lui Mihail Gavrilenco de a oferi propriilor copii un spațiu sigur și distractiv. Constatând lipsa opțiunilor locale, el a decis să deschidă un loc modern de joacă, dar a avut nevoie de sprijin financiar pentru a-și realiza planul. Prin programul UE „Măsuri […]
Acum 24 ore
21:40
Investiții de 250 de mil. de lei – pentru dezvoltarea parcurilor industriale în regiuni # Jurnalist.md
Autoritățile au anunțat că vor lansa un nou Program pentru forarea și dezvoltarea parcurilor industriale, parte a Planului Național de Dezvoltare Industrială. Inițiativa are ca obiectiv stimularea economiei regionale și reducerea disparităților teritoriale, prin crearea de noi platforme industriale moderne. În următorii doi ani vor fi alocate 250 mil. lei prin Planul de Creștere al […]
21:20
Tinerii angajați la primul loc de muncă vor primi 3000 de lei suplimentar la salariul lunar # Jurnalist.md
Guvernul a aprobat lansarea unui program național prin care tinerii angajați pentru prima dată vor primi, timp de un an, o indemnizație lunară neimpozabilă în valoare de 3000 de lei. Programul se adresează persoanelor sub 35 de ani, cu o calificare profesională și contract de muncă cu normă întreagă, în industrii strategice care suferă de […]
21:00
Parlamentul R. Moldova de legislatura a XI-a, care-și încheie activitatea s-a întrunit, în cei patru ani de activitate, în 172 de ședințe plenare, cu o durată totală de aproape 1 100 de ore, potrivit unui bilanț publicat de Legislativ. 160 de ședințe au avut loc în sesiunile ordinare, 11 în sesiune extraordinară și una în […]
21:00
Moldovenii stabiliți în Franța vor putea primi pensii din R. Moldova, după ce Guvernul a aprobat semnarea unui Aranjament Administrativ cu partea franceză. Documentul pune în aplicare Acordul bilateral privind securitatea socială, încheiat la Paris în martie a.c.. Acordul permite cumularea stagiilor de cotizare din ambele țări și asigură plata directă a pensiilor, fără deplasări […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
În luna iulie, agricultorii și beneficiarii din mediul rural au primit sprijin financiar în valoare totală de peste 96,27 milioane de lei, prin intermediul subvențiilor autorizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Suma acoperă diverse forme de ajutor, menite să susțină dezvoltarea sectorului agroalimentar și să stimuleze investițiile în infrastructura rurală. Din total, 20,79 milioane […]
10:10
Municipiul Bălți va beneficia de un important sprijin în modernizarea transportului public prin donația a 22 de autobuze din partea orașului Reșița (România). „În doar un an de la înfrățirea cu Reșița, reușim să aducem rezultate concrete pentru orașul nostru. Sprijinul domnului Ioan Popa, edilul din Reșița a fost decisiv”, a declarat primarul de Bălți, […]
09:10
În ultimii cinci ani, 72 de instituții educaționale din Chișinău și suburbii au beneficiat de lucrări de eficientizare energetică, în cadrul unui program municipal amplu. Scopul acestuia este reducerea pierderilor de energie și îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru elevi și preșcolari. Valoarea totală a investițiilor se ridică la circa 413 milioane de lei, proveniți atât […]
4 august 2025
11:10
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a acumulat, în lunile ianuarie-iulie, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) venituri de peste 8,3 mlrd. de lei, în creștere cu aproape 12% faţă de perioada similară a anului trecut. Cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din […]
10:10
Încă 50 de instituții preșcolare din capitală vor fi eficientizate energetic și modernizate. În acest scop vor fi cheltuiți peste 600 mil. de lei, fonduri oferite prin Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții. Startul proiectelor ar urma să fie dat în timpul apropiat. Instituțiile educaționale care vor face parte din […]
09:10
Peste o sută de tineri de pe ambele maluri ale Nistrului au participat la o tabără de vară pentru coeziune socială # Jurnalist.md
122 de tineri de pe ambele maluri ale Nistrului au participat la trei ediții ale Taberei de vară pentru coeziune socială, desfășurate în perioada 7 iulie – 1 august. Evenimentele au fost organizate în cadrul proiectului „Consolidarea coeziunii sociale în Moldova prin dialog și abilitare comunitară”, finanțat de Elveția și implementat de PNUD și UNFPA. […]
1 august 2025
20:10
Ministerul Educației anunță „o creștere semnificativă” a ratei de promovare la examenul național de bacalaureat din acest an, în special în rândul absolvenților de liceu. Dintre cei 11.443 de liceeni care au susținut examenul, 95,83% (10.966) au obținut note de trecere. În total, la sesiunea din acest an au fost admiși 17.971 de candidați: din […]
19:40
Primăria Chișinău a demarat procesul de reactualizare a Planului Urbanistic General (PUG), cu scopul de a adapta dezvoltarea orașului la noile realități economice, sociale și demografice. Actualul PUG, aprobat în 2007, își încheie perioada de valabilitate în 2025. Lucrările vor fi realizate în decurs de doi ani de un consorțiu format din instituții de specialitate […]
19:10
Autortiățile au aprobat finanțarea a încă 88 de proiecte de infrastructură rutieră locală, în cadrul Programului „Europa este aproape”. Acestea se adaugă celor 132 de proiecte deja contractate, ce vizează modernizarea unor drumuri din 147 de localități. Cele 88 de proiecte recent aprobate prevăd reabilitarea a 10 km de drumuri de interes raional sau municipal, […]
18:50
Proiectul municipal „Deșeuri Solide Chișinău”, care se implementează în sectorul Ciocana, a ajuns cu lucrări majore în derulare la etapa a doua. Proiectul presupune atât recultivarea gunoiștii temporare utilizate în perioada 2010–2017 (Lotul I), cât și construcția unei stații moderne de transfer și sortare a deșeurilor (Lotul II). Lucrările de pe Lotul I avansează conform […]
18:40
Municipiul Bălți va implementa două proiecte, în valoare totală de peste 31 mil. de lei, ce vizează modernizarea pieței agroalimentare, iar cel de-al doilea reparația capitală a acoperișului Teatrului Național „Vasile Alecsandri”. Primul proiect prevede modernizarea pieței agroalimetare, care are o suprafață de 1,6 hectare. Aceasta va include spații acoperite pentru vânzare, alei asfaltate și […]
31 iulie 2025
15:50
În localitățile Răzeni, Horăști și Costești din raionul Ialoveni vor fi implementate câteva proiecte importante pentru îmbunătățirea calității mediului. La Răzeni și Horăști, administrațiile locale vor achiziționa autospeciale de salubrizare și tomberoane pentru fiecare gospodărie, pentru a organiza mai eficient colectarea deșeurilor. În Costești, proiectul include distribuirea a 2.500 de tomberoane pentru colectarea selectivă, cu […]
15:00
66 de companii locale au fost selectate pentru a beneficia de granturi în valoare totală de 24,7 mil. de lei, ceea ce va genera investiții directe de aproape 44 de mil. de lei în economia națională. Sprijinul vizează modernizarea afacerilor prin achiziții de echipamente și digitalizarea proceselor, contribuind la creșterea competitivității și a eficienței. Granturile […]
14:30
Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) lansează un nou proiect de 2,3 milioane de euro pentru sprijinirea Republicii Moldova în combaterea corupției electorale și a finanțării politice ilicite. Proiectul „Democrație rezilientă prin combaterea corupției” va consolida capacitățile instituțiilor responsabile prin dotări tehnice, instruiri și sprijin juridic, contribuind la un proces electoral transparent […]
14:30
Guvernul a decis ca Ziua lucrătorului aviației civile să fie marcată, anual, la data de 24 iunie, în loc de 19 septembrie, cum era anterior. Schimbarea are la bază date istorice care arată că, pe 24 iunie 1926, a avut loc primul zbor comercial și poștal pe ruta București–Galați–Iași–Chișinău, marcând începuturile aviației civile pe teritoriul […]
30 iulie 2025
19:20
Tineri din Moldova au învațat să scrie despre schimbările climatice și economia circulară # Jurnalist.md
50 de studenți la jurnalism, pedagogie și ecologie au participat la o școală de vară dedicată educației pentru mediu, organizată cu sprijinul Uniunii Europene și al PNUD Moldova. Timp de opt zile, tinerii au explorat teme precum schimbările climatice, economia circulară și dezvoltarea durabilă. Programul a inclus sesiuni teoretice, ateliere practice, discuții cu experți și […]
14:20
Campanie pentru eliberarea lui Vadim Pogorlețchi, deținut ilegal în Transnistria de aproape 3 ani # Jurnalist.md
Asociația Promo-LEX a lansat campania „Libertate pentru Vadim Pogorlețchi – 2 ani și 11 luni de detenție ilegală în izolare totală”. Organizația solicită eliberarea imediată și necondiționată a activistului civic din Tiraspol, aflat de peste 1.000 de zile în detenție în regiunea transnistreană. Vadim Pogorlețchi, cetățean al R. Moldova, este acuzat de structurile de facto […]
14:20
Pompierii din nordul țării au salvat 36.000 de găini dintr-un incendiu izbucnit la o fabrică avicolă din satul Bleșteni, raionul Edineț. Flăcările au cuprins clădirea în după-amiaza zilei de 29 iulie, iar intervenția rapidă a pompierilor a prevenit o tragedie majoră. Apelul de urgență a fost recepționat la ora 17:42, iar la fața locului au […]
13:40
În localitățile Filipeni din raionul Leova, la Pleșeni, Cania și Gotești din raionul Cantemir urmează să fie reabilitate tronsoane de drum local de peste 1 km și căile de acces către instituții publice, în cadrul Programului „Europa este aproape”, anunță Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Casele de cultură din Filipeni, Pleșeni (Hănăseni) și Cania se […]
29 iulie 2025
12:30
La Briceni continuă activitățile pentru elaborarea Programului de revitalizare urbană (PRU). Aici a fost creată Comisia consultativă a cetățenilor, care va contribui la generarea ideilor de proiecte pentru transformarea unei zone degradate a orașului Briceni. Întregul proces de elaborare a PRU Briceni include mai multe etape, printre care delimitarea orașului pe zone distincte; analiza zonelor […]
11:10
Exportul de ouă de găină din R. Moldova pentru consum pe piața Uniunii Europene a atins aproape 11 milioane de bucăți în prima jumătate a anului curent. Este o creștere semnificativă, după obținerea, de către R. Moldova în 2023, a dreptului de a exporta ouă pe piața comunitară, susține Guvernul. Sursa citată menționează că numărul […]
10:20
Candidat la licență de 75 de ani, iar la master de 65 de ani. Sesiunea de bază a admiterii la facultăți s-a încheiat # Jurnalist.md
Sesiunea de bază a admiterii la studii superioare s-a încheiat, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. Desfășurată în perioada 21–28 iulie, exclusiv online, pe platforma eadmitere.gov.md, pentru ciclul de licență, au fost depuse 21 038 de dosare de către 15 014 candidați. În cazul ciclului de masterat, s-au înregistrat 5 328 de dosare, depuse de […]
09:10
În satele Onișcani și Bahmut din raionul Călărași au fost sau mai sunt în curs de implementare două proiecte de mediu importante. Acestea au fost inspectate recent de Sergiu Lazarencu, Ministrul Mediului. La Onișcani, cu sprijinul Fondului Național pentru Mediu, o zonă degradată, transformată în timp într-o groapă de gunoi, este reamenajată. Proiectul presupune consolidarea […]
08:10
Avocații din R. Moldova au decis să schimbe forma de protest – grevă generală „fără excepții” # Jurnalist.md
Congresul Extraordinar al Avocaților, care și-a terminat lucrările în seara zilei de 28 iulie a decis că avocații vor face grevă generală „fără excepții”. Avocații nu sunt de acord cu unele modificări ale legii avocaturii. Ei i-au cerut președintelui Maia Sandu să nu promulge legea în forma amendată de Parlament la 9 iulie. Pentru forma […]
28 iulie 2025
19:30
Universitatea din Taraclia devine filiala Universității „Angel Kanchev” din orașul Ruse, Bulgaria, fiind prima instituție de învățământ superior bulgară deschisă în afara țării. Un acord în acest sens a fost semnat de miniștrii Educației din cele două state – Dan Perciun și Krasimir Valchev, eveniment ce a avut loc cadrul vizitei la Chișinău a prim-ministrului […]
19:20
Vagoanele cu expoziția despre deportările staliniste din centrul Chișinăului, vizitată de 15 mii de persoane # Jurnalist.md
Expoziția „Teroarea de stat în Moldova sovietică. Amploare, victime și făptași”, care prezintă vagoane asemănătoare celor folosite pentru deportări, a fost vizitată de circa 15 mii de persoane. Expoziția a fost deschisă în perioada 5-27 iulie, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, fiind expuse două vagoane și materiale din arhivă – fotografii, documente, cărți […]
12:20
Bustul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt a fost inaugurat în satul Abaclia din raionul Basarabeasca. Bustul este amplasat în centrul localității, iar inițiativa aparține primarului satului Abaclia, Victor Niculiță. Lucrarea a fost realizată din bronz de sculptorul Veaceslav Jiglițchi, cu contribuția primăriei comunei Mănești, județul Prahova (primar – Constantin Nițoi), localitate înfrățită cu Abaclia, […]
11:30
Direcția Generală Mobilitate Urbană (DGMU) a inițiat un nou proiect de amenajare a pistelor pentru biciclete, care vizează interconectarea traseelor deja existente. Specialiștii DGMU se află în discuții cu proiectantul responsabil pentru identificarea noilor trasee care pot fi amenajate. La această etapă, s-a convenit asupra proiectării unui coridor verde pe bd. Dacia, tronsonul cuprins între […]
10:20
Viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Constantin Șchendra a anunțat, la recentul Simpozion de Heraldică, despre lansarea în circuitul numismatic a monedei comemorative „Paul Gore – 150 de ani de la naștere”. Evenimentul științific a fost dedicat vieții și activității lui Paul Gore, personalitate marcantă a culturii și științei spațiului basarabean. Constantin Șchendra a accentuat […]
09:50
Investiții europene | În raionul Leova vor fi construite sisteme de sanitație și apă în câteva sate # Jurnalist.md
În Hănăsenii Noi s-au lansat recent câteva proiecte pentru construirea unor sisteme de sanitație și apă în raionul Leova. Acestea vizează satele Sîrma și Hănăsenii Noi, precum și Școala Profesională din Leova. Proiectele, parte a programului „EU4Moldova: Comunități Locale”, vor aduce beneficii directe pentru aproximativ 700 de persoane, oferindu-le acces la servicii de salubritate sigure, […]
08:30
În ședința de duminică, Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, 101 candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate”. Este primul concurent electoral înregistrat oficial pentru cursa electorală. Perioada de depunere a dosarelor pentru înregistrarea candidaților se va încheia pe 19 august. […]
27 iulie 2025
14:20
Comisia Electorală Centrală (CEC) a fixat 16 noiembrie ca dată pentru organizarea alegerilor locale noi în comuna Călinești, raionul Fălești, și orașul Leova. Decizia a fost luată urmare procesului de amalgamare voluntară prin care a fost consolidat sistemul administrației publice locale și formate prin comasare următoarele unități administrativ-teritoriale: comuna Călinești cu localitățile din componența acesteia: […]
12:10
Tinerii sportivi din R. Moldova au câștigat șase medalii la Festivalul Olimpic al Tineretului European, care s-a desfășurat la Skopje, în Macedonia de Nord. Trei din cele șase medalii sunt de aur, iar trei de bronz. Cele trei medalii de aur au fost obținute de țintașul Climentii Ursu la probele 10m Air Pistol Boys; 10m […]
25 iulie 2025
12:10
824 de antreprenori din R. Moldova au beneficiat de finanțare în condiții avantajoase prin Programul guvernamental 373. Valoarea totală a creditelor acordate depășește 3,4 mlrd. de lei, generând investiții de peste 5 mlrd. de lei în economia națională. Proiectele susținute prin program acoperă toate raioanele țării. Cele mai mari investiții au fost realizate în regiunea […]
11:20
Sportive din Moldova au obținut medalii de bronz la Festivalul Olimpic al Tineretului European din Skopje # Jurnalist.md
R. Moldova a mai adăugat în pușculița sa alte două medalii pe care le-a obținut la Festivalul Olimpic al Tineretului European, care se desfășoară la Skopje, în Macedonia de Nord. La proba de judo feminin, Gabriela Herța a învins-o în finala mică, categoria 48 kg, pe Martina Tucaj (Croația), iar Alexandra Chiron a dispus de […]
10:10
Uniunea Europeană și R. Moldova au convenit să revizuiască și să actualizeze termenii comerciali ai Zonei de Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare (DCFTA) dintre UE și Moldova. Delegația UE la Chișinău susține că aceasta reprezintă un pas important către construirea unei relații comerciale stabile, pe termen lung și echilibrate, în special în contextul în care […]
09:10
Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță deschiderea înregistrărilor pentru cea de-a VI-a ediție a „Taberei de educație financiară”, organizată online în parteneriat cu Centrul „Expert-Grup”, în perioada 4–7 august. Evenimentul este destinat tinerilor cu vârsta de minimum 17 ani și oferă o experiență interactivă și accesibilă de familiarizare cu noțiunile financiare de bază. Programul taberei […]
24 iulie 2025
14:20
Într-un context economic marcat de mobilitate financiară și necesitatea luării unor decizii rapide și bine informate, Euro.md se poziționează ca una dintre cele mai utile platforme online pentru cetățenii și agenții economici din Republica Moldova. Accesibilă publicului larg, gratuit această platformă oferă informații complete și actualizate în timp real despre cursul valutar, atât cel oficial […]
11:20
De la începutul anului curent, 12.059 de persoane, aflate în căutarea unui loc de muncă, au fost angajate în câmpul muncii, cu ajutorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Peste 4.000 dintre aceștia erau șomeri, iar 342 șomeri-zilieri sau șomeri angajați pe perioade determinate. Autoritățile spun că acesta este un rezultat fără precedent. […]
10:20
Lucrările la linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău, pe care autoritățile o numesc „Linia independenței energetice” au fost realizate, până acum, în proporție de aproximativ 76% din tot volumul. Ministerul Energiei informează că au fost deja realizate 462 de fundații pentru stâlpi din totalul de 507, ceea ce înseamnă un progres de 91%. Au fost […]
09:10
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a publicat o notă analitică, semnată de Ilie Chirtoacă, președintele instituției, despre principalele realizări și restanțe din sectorul justiției în ciclul parlamentar 2021-2025. Aceasta se referă la principalele transformări din sistemul judiciar și lupta anticorupție, dar și vulnerabilitățile care amenință ritmul și sustenabilitatea reformelor. În ultimii patru ani, […]
23 iulie 2025
17:40
Sportivul moldovean Climentii Ursu a obținut a doua medalie de aur la Festivalul Olimpic al Tineretului European ce se desfășoară la Skopje. Climentii a avut o prestație remarcabilă la proba 10m Air Pistol Solo-Boys, învingându-l pe sportivul bulgar Damyan Iliev. Climentii Ursu este și primul sportiv moldovean calificat la Jocurile Europene din 2027, precizează Comitetul […]
13:40
Circa 800 de tineri din Transnistria, beneficiari de locuri bugetare în instituții din dreapta Nistrului # Jurnalist.md
766 de tineri din regiunea transnistreană au beneficiat de locuri cu finanțare din bugetul de stat în instituțiile de învățământ de pe malul drept al Nistrului, arată datele din primul semestru al acestui an ale Ministerului Educației și Cercetării. Statisticile citate menționează că este vorba despre 459 de locuri în învățământ superior și 307 în […]
11:20
Proiect finalizat | 3500 de locuitori din 4 sate din raionul Florești au apă calitativă # Jurnalist.md
Apa potabilă din râul Nistru a ajuns în satele Cernița, Coșernița, Temeleuți și Văscăuți din raionul Florești. Beneficiari a,i noului sistem de alimentare cu apă sunt circa 3.500 de locuitori din cele patru localități. Actele de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului pentru construcția noului sistem de alimentare cu apă au fost semnate la […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.