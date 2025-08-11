O pereche de dansatori din Moldova a luat aurul la Jocurile Mondiale din China

12:10

Tinerii sportivi din R. Moldova au câștigat șase medalii la Festivalul Olimpic al Tineretului European, care s-a desfășurat la Skopje, în Macedonia de Nord. Trei din cele șase medalii sunt de aur, iar trei de bronz. Cele trei medalii de aur au fost obținute de țintașul Climentii Ursu la probele 10m Air Pistol Boys; 10m […]