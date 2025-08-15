(foto) PSDE, înregistrat de CEC în cursa electorală: Cine face parte din lista formațiunii pentru parlamentare

18:30

În contextul în care tot mai mulți cetîțeni sunt în căutarea vacanței perfecte, nici prea scumpă, nici prea departe, nici prea aproape, în condiții decente, vestea bună este că specialiștii din domeniul turismului au alcătuit un clasament al celor mai ieftine destinații de călătorie pentru 2025. Iată care sunt țările unde te poți descurca cu un buget de doar 15 – 20 euro pe zi, transmite cancan.ro.