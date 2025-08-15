(foto) PSDE, înregistrat de CEC în cursa electorală: Cine face parte din lista formațiunii pentru parlamentare
Partidul Social Democrat European (PSDE) a fost înregistrat astăzi oficial de Comisia Electorală Centrală în calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Astfel, a fost înregistrată lista de candidați ai PSDE pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și simbolul partidului - trei trandafiri, se arată într-un comunicat.
• • •
Doliu la USMF. Profesorul conferențiar, Emilian Onea, a decedat: „Un profesionist de valoare, care a contribuit la formarea generațiilor de medici” # UNIMEDIA
Emilian Onea, doctor în științe biologice, conferențiar universitar la Catedra de Histologie, Citologie și Embriologie, s-a stins din viață. Anunțul trist a fost făcut de responsabilii de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” , care a lăsat un mesaj de condoleanțe apropiaților.
Trump, declarații la bordul Air Force One cu privire la obiectivele SUA: „Voi vorbi despre asta cu Putin” # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a răspuns întrebărilor reporterilor la bordul Air Force One, în drum spre Alaska, relatează The Guardian. El a subliniat că nu va negocia în numele Ucrainei și că ține de Kiev să negocieze și eventuale concesii teritoriale. SUA își propune doar să-i aducă pe ruși la masa negocierilor la summitul din Alaska, scrie adevarul.ro.
Carambol în centrul capitalei: Un Audi a ricoșat în alte două mașini, după ce a fost lovit de un Mercedes, la o intersecție # UNIMEDIA
Un accident rutier cu implicarea a patru automobile a avut loc astăzi, 1 august, în jurul orei 16:30, la intersecția străzilor Vasile Alecsandri și Alexandru Hâjdeu, în centrul capitalei.
Viață nouă, acasă: O tânără din Soroca a născut un băiețel la domiciliu, asistată de medicii de la urgență # UNIMEDIA
O intervenție plină de emoții și profesionalism a avut loc în această dimineață, când echipa de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) din cadrul SAMU Soroca a asistat cu succes o naștere la domiciliu, informează
În contextul în care tot mai mulți cetîțeni sunt în căutarea vacanței perfecte, nici prea scumpă, nici prea departe, nici prea aproape, în condiții decente, vestea bună este că specialiștii din domeniul turismului au alcătuit un clasament al celor mai ieftine destinații de călătorie pentru 2025. Iată care sunt țările unde te poți descurca cu un buget de doar 15 – 20 euro pe zi, transmite cancan.ro.
(foto) Patru persoane, printre care și un copil de 6 ani, rănite într-un grav accident lângă Ivancea: Cum s-a produs coliziunea în lanț # UNIMEDIA
Un accident rutier grav s-a produs astăzi, 15 august, în jurul orei 12:40, pe traseul R6, în apropierea localității Ivancea din raionul Orhei. Trei autovehicule au fost implicate în coliziune, iar în urma impactului - patru persoane au fost rănite, printre care o fetiță de doar 6 ani.
O nouă bază militară NATO va fi construiă pe flancul estic. Unde va fi amplasată şi ce capacitate va avea # UNIMEDIA
Bulgaria a anunţat construirea unei baze militare NATO cu o capacitate de până la 5.000 de soldaţi. Măsura face parte din strategia de consolidare a flancului estic al NATO iniţiată după anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014 şi extinsă după invazia din 2022, transmite observatornews.ro.
„Am pierdut doi copii.” Ina Sîrbu, mărturii sfâșietoare despre divorț, a doua încercare, cancer şi ruptura definitivă de Sergiu Sîrbu: Stau în fața unui sfârșit care mă sfâşie, drumurile noastre s-au despărțit # UNIMEDIA
Fosta soție a ex-deputatului Sergiu Sîrbu, a făcut mărturii cutremurătoare într-o postare pe Facebook, despre divorț, încercările de a reface familia, dar și despre două sarcini pe care le-a pierdut.
Mesaj dur al lui Donald Tusk către Putin înaintea întâlnirii cu Trump: „Rusia nu este invincibilă. Pacea se obține prin forță” # UNIMEDIA
Premierul polonez Donald Tusk a transmis un mesaj dur către Vladimir Putin, înaintea întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, transmite adevarul.ro.
Noi aderări la PDMM: 4 primari și 36 de consilieri din raionul Căușeni se alătură formațiunii # UNIMEDIA
Democrații își coagulează forțele. 4 primari și 36 de consilieri raionali și locali din raionul Căușeni au răspuns apelului lansat de PDMM și au decis să se alăture formațiunii. Anunțul a fost făcut printr-o înregistrare video filmată la Căușeni.
„Nu fiți triști, fiți fericiți pentru noi toți”. Una dintre trupele simbol ale muzicii metal se retrage din activitate # UNIMEDIA
Unul dintre giganții americani ai muzicii thrash metal, formația Megadeth, a anunțat că se retrage din activitate și că viitorul său album va fi ultimul, urmând să aibă un turneu de adio în 2026, scrie The Guardian, citată de adevărul.ro.
(foto) Parcare cu ghinion: Mai multe mașini, boțite după ce un copac imens s-a prăbușit peste acestea, în capitală # UNIMEDIA
Ghinion curat pentru mai mulți șoferi din capitală, după ce un copac de mari dimensiuni s-a prăbușit, în cursul zilei de astăzi, peste mai multe mașini parcate pe marginea drumului. Imagini de la fața locului au fost publicate de internauți pe rețele.
Medicul bănuit că ar fi falsificat expertiza bărbatului bătut mortal de primarul PAS, plasat și el în arest pentru 30 de zile # UNIMEDIA
Medicul morfapatolog, Andrian Leșanu, bănuit că ar fi falsificat certificatul de expertiză a unui bărbat, care ar fi fost ucis de primarul satului Frumușica din raionul Florești, Victor Boicu, își va petrece următoarele 30 de zile după gratii. Decizia a fost luată astăzi, 15 august, de magistrații Judecătoriei Chișinăul, sediul Ciocana, susțin sursele UNIMEDIA apropiate anchetei.
China a dat startul, vineri, Jocurilor Mondiale ale Roboților Umanoizi, un eveniment de trei zile menit să arate progresele țării în inteligență artificială și robotică, reunind 280 de echipe din 16 țări, scrie adevarul.ro.
(video) „Босота всё решила”: Un bărbat, amenințat cu moartea ca să cedeze afacerea sa de 115.000 €. Patru interlopi, reținuți # UNIMEDIA
Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 32 și 38 de ani, au fost reținuți de oamenii legii după ce, timp de trei luni, ar fi șantajat și amenințat un bărbat de 33 de ani, cu scopul de a-l constrânge să cedeze cota-parte deținută într-un SRL, estimată la peste 115.000 de euro.
(video) Ucraina a lovit două ținte importante din Rusia în noaptea de dinaintea întâlnirii Trump-Putin # UNIMEDIA
Ucraina a lovit în noaptea de joi spre vineri rafinăria de petrol Syzran din regiunea rusă Samara și a atacat, de asemenea, o navă cargo utilizată pentru transportul de materiale militare din Iran către Rusia, a anunțat vineri Kievul, potrivit Reuters, transmite HotNews.ro.
„Nu am nimic de declarat”. Un tânăr a încercat să treacă frontiera cu un pistol pneumatic și muniții ascunse sub roata de rezervă # UNIMEDIA
Vameșii de la Leușeni, sectorul „Ieșire pasageri”, au depistat, pe 14 august 2025, un pistol pneumatic și sute de proiectile ascunse sub roata de rezervă a unui autoturism.
Ultima oră! Primarul PAS, acuzat că a omorât un om acum 7 ani, plasat în arest: Acesta va petrece următoarele 30 de zile după gratii # UNIMEDIA
Primarul satului Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu, bănuit de comiterea unui omor acum șapte ani, ar fi fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, potrivit surselor UNIMEDIA din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI).
(foto) „Parcă lucrează la circ, îi lipsește mătura.” Cât costă cizmele purtate de Delia în plină vară: Apariția excentrică a vedetei # UNIMEDIA
Delia, în vârstă de 43 de ani, este recunoscută pentru aparițiile sale excentrice atât pe scenă, cât și în viața de zi cu zi. De data asta, vedeta și-a șocat fanii cu o pereche de cizme cu un finisaj ce imită textura pielii de șarpe. Așa cum era de așteptat, internauții au reacționat imediat, scrie Libertatea.
Ultima oră! Tatăl primarului de la Frumușica, plasat în arest pentru 30 de zile la Penitenciarul 13 # UNIMEDIA
Tatăl primarului de la Frumușica a fost plasat în arest pentru 30 de zile la Penitenciarul numărul 13 din capitală, potrivit surselor UNIMEDIA din cadrul Inspectoratului Național de Investigații.
Avocatul Poporului a inițiat o investigație, după ce trei muncitori au murit pe șantierele din capitală: „Cazurile indică suspiciuni la nerespectarea normelor de securitate și sănătate” # UNIMEDIA
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a inițiat din oficiu o investigație privind o serie de accidente grave de muncă înregistrate în ultimele luni pe șantierele de construcție din municipiul Chișinău, soldate cu pierderi de vieți omenești. Potrivit acestuia, aceste cazuri indică suspiciuni privind nerespectarea normelor legale de securitate și sănătate în muncă.
(video) Partidul Republican „Inima Moldovei” a protestat la sediul PAS. Irina Vlah: „Vom continua să luptăm! Vom continua să spunem adevărul” # UNIMEDIA
„PAS va intra în istorie ca o grupare de criminali care a transformat Moldova într-o dictatură săracă în centrul Europei” - despre aceasta au declarat activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei” în cadrul unui protest în fața sediului partidului de guvernământ.
Un avion de vânătoare rusesc în valoare de 50 de milioane de dolari s-a prăbușit în Marea Neagră, la 40km de România # UNIMEDIA
Un avion de vânătoare rusesc Suhoi Su-30SM s-a prăbușit în apropierea Insulei Șerpilor, la 40 de km de granița cu România, iar epava avionului a fost găsită fără piloți, a declarat Marina ucraineană, citat de digi24.ro.
(video) „Cu șarpele la plimbare.” O reptilă imensă, surprinsă în curtea unui bloc din capitală # UNIMEDIA
Un șarpe a fost surprins târându-se în curtea unui bloc din capitală. Imaginile au fost distribuite pe rețele.
(foto) Irina Loghin, prima apariție după pierderea soțului: Cum a fost surprinsă în public marea interpretă # UNIMEDIA
La aproape două luni de la moartea soțului său, marea interpretă de muzică populară Irina Loghin a fost surprinsă din nou în public, marcând astfel prima apariție după o perioadă de retragere și doliu profund, scrie Can Can.
Hidrologii anunță Cod Roșu, Portocaliu și Galben de scurgere a apei: Când intră în vigoare avertizarea # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare hidrologică de Cod Roșu, Portocaliu și Galben de scurgere scăzută a apei. Avertizarea este valabilă în perioada 16-22 august.
Agricultori de la Cahul, avertizați ca vor fi executați forțat în plin sezon de recoltare, de o companie de creditare: Forța Fermierilor cere Guvernului și MAIA să intervină de urgență # UNIMEDIA
Asociația Forța Fermierilor cere Guvernului și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare să intervină de urgență, după ce agricultorii din raionul Cahul, în plin sezon de recoltare, au fost avertizați, de o companie de creditare, ca vor fi executați forțat săptămâna viitoare. „Se crează impresia unui „atac raider legal” asupra unor agricultori care se află într-o perioadă vulnerabilă, dar care au perspective reale de redresare”, se nmenționează în comunicatul asociației.
(video) „Protestul nu este autorizat și nu are o locație”: IGP avertizează cetățenii să nu participe la manifestația anunțată de Ilan Șor, pentru care s-a promis 3.000 de dolari lunar # UNIMEDIA
Poliția Republicii Moldova trage un semnal de alarmă privind intențiile anunțate de fugarul Ilan Șor de a organiza un protest „în afara cadrului legal”. Oamenii legii îndeamnă populația să evite participarea la aceste acțiuni, menționând riscurile implicării în infracțiuni sau contravenții.
(video) Cum îi sfidează ministrul rus de Externe pe americani, înainte de întâlnirea din Alaska. Mesajul afișat pe îmbrăcămintea lui Lavrov # UNIMEDIA
Într-un gest aparent de sfidare față de delegația americană, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a sosit la un hotel din Anchorage, Alaska, cu câteva ore înainte de începerea summit-ului istoric Putin-Trump, purtând un pulover pe care se pare că era scris „СССР” - versiunea rusă a „URSS”. Imaginile respective au fost postate pe rețelele sociale, scrie digi24.ro.
Procurorii cer 30 de zile de arest pentru primarul de la Frumușica și cei trei complici, suspectați în omorul unui bărbat în urmă cu 7 ani. Reacția edilului # UNIMEDIA
Procurorii au cerut arest preventiv de 30 de zile pentru primarul satului Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu, acuzat de uciderea unei persoane comisă acum șapte ani. Aceeași măsură este solicitată și pentru medicul legist, suspectat că ar fi falsificat concluziile expertizei medico-legale, precum și pentru alți doi complici implicați în caz, scrie tvrmoldova.md.
(video) Vladimir Cebotari, fondatorul PDMM: Maia Sandu, care luptă acum cu Estul, a fost instalată în funcția de premier de Moscova # UNIMEDIA
Maia Sandu, care „chipurile luptă cu Estul acum” a fost instalată în funcția de prim-ministru de Moscova. Dezvăluirea aparține liderului Partidului Democrat Modern, Vladimir Cebotari, fost vicepreședinte al PDM. Potrivit lui, oamenii trebuie să înțeleagă că accentele pe care încearcă să le pună în societate actuala guvernare sunt manipulatorii.
Atenție, călători! Trafic intens la PVFI Leușeni, pe sensul de ieșire din țară. Pentru ce alte puncte vamale puteți opta # UNIMEDIA
La această oră, în PTF Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția ieșire din Republica Moldova.
Copilul căutat ieri de salvatori într-un iaz din Călărași, găsit în viață: Hainele de pe mal nu îi aparțineau # UNIMEDIA
Copilul căutat ieri într-un iaz din Călărași a fost găsit în viață. Potrivit poliției, hainele care au fost găsite pe mal, nu îi apațineau.
Ce ar face Mihai Bendeac dacă s-ar trezi cu o fostă iubită și un copil la ușă: „N-am mai folosit prezervativ de la 19 ani” # UNIMEDIA
De-a lungul timpului, Mihai Bendeac s-a iubit cu multe femei, multe dintre ele chiar celebre, însă niciuna nu a reușit să-l facă să-și dorească să ducă relația la un alt nivel. Recunoaște că nu este o persoană ușor de suportat, însă mărturisește că este dispus, în momentul de față, să înceapă să facă unele compromisuri de dragul partenerei, scrie Libertatea.
(video) Primarul de la Frumușica, acuzat că ar fi omorât un om acum 7 ani, adus cu cătușe în fața magistraților: Acesta nu își recunoaște vina # UNIMEDIA
Primarul de Frumușica care este bănuit de o crimă săvârșită acum 7 ani a fost adus astăzi în fața judecătorilor. Acesta nu își recunoaște vina.
(video) Campion mondial la muay thai, dar fără bursă acasă. Artiom Livadari: „Sunt nevoit să lupt la FEA pentru a câștiga bani. Încă nu știu dacă merg la Europene” # UNIMEDIA
Campionul mondial la muay thai, Artiom Livadari, spune că în acest an a fost lipsit de bursa Ministerului Educației și Cercetării (MEC). „Sunt nevoit să lupt la profesioniști pentru a câștiga bani”, a declarat sportivul, în cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA. La aceste declarații, MEC a venit cu o reacție.
Oamenii de pe front despre așteptările de la întâlnirea Trump-Putin de azi: „Cu prețul vieții noastre”. „Știm că nu vom putea ajunge la granițele de dinainte” # UNIMEDIA
Locul unde posibilul și ipoteticul se dezvăluie imediat este lupta, tranșeea, frontul. Aici, așteptările sunt realiste. De aceea, în ajunul întâlnirii dintre liderii Donald Trump și Vladimir Putin, corespondentul HotNews în Republica Moldova, jurnalista Oxana Bodnar, a discutat cu mai mulți soldați ucraineni, prin intermediul aplicațiilor de mesagerie.
Nina Iliescu s-a izolat și nu mai răspunde la telefon: Ce se întâmplă cu văduva fostului președinte # UNIMEDIA
Nina Iliescu, cea care i-a stat alături lui Ion Iliescu timp de aproape opt decenii, s-a retras complet din viața publică după pierderea fostului președinte. Fosta Primă Doamnă a României pare că traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa și, potrivit apropiaților, evită orice formă de contact cu exteriorul. Nici starea sa de sănătate nu este una bună, scrie cancan.ro.
UE ia în calcul separarea Chișinăului de Kiev, în drumul european: Decizia, anunțată înainte de parlamentarele din RM # UNIMEDIA
UE ia în considerare acordarea unui pas important Republicii Moldova în procesul său de aderare la UE, înaintea alegerilor parlamentare care vor avea loc la sfârșitul lunii septembrie, plasând-o înaintea Ucrainei, potrivit adevarul.ro.
Ex-deputatul Sergiu Stati, condamnat pentru că ar fi acumulat ilegal aproape 2 mil. lei, care vor fi confiscați: Va plăti și o amendă usturătoare # UNIMEDIA
Fostul deputat Sergiu Stati, ex-ambasador al RM cu misiuni speciale, a fost recunoscut vinovat de îmbogățire ilicită și impus să achite o amendă de 450 de mii de lei. Decizia a fost luată de Judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Buiucani.
Festivalul Lupilor 2025 stabilește un record și consolidează statutul Moldovei ca destinație turistică # UNIMEDIA
În perioada 8–10 august, în Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” a avut loc cea de-a cincea ediție aniversară a festivalului de camping Festivalul Lupilor — unul dintre cele mai importante evenimente culturale din țară, care îmbină tradițiile autentice, muzica contemporană și folk-rock-ul, într-o atmosferă de relaxare în mijlocul naturii.
(video) Crima de la Frumușica: Medicul, care ar fi falsificat expertiza bărbatului bătut mortal de primarul PAS, adus în fața magistraților. Primele declarații # UNIMEDIA
Medicul morfopatolog, care ar fi falsificat certificatul de expertiză al bărbatului bătut mortal de primarul satului Frumușica din raionul Florești, a fost adus în fața magistraților. Acesta declară că nu își recunoaște vina, potrivit imaginilor publicate de protv.md.
(foto) Cimitirul din satul Costești, cuprins de flăcări: Focul a izbucnit de la vegetație și a ajuns aproape de biserică. Mai multe cruci, distruse # UNIMEDIA
Cimitirul din satul Costești, raionul Ialoveni, a fost cuprins de flăcări în după amiaza zilei de ieri, 14 august. Acesta se află chiar lângă Biserica „Sfântul Nicolae” din localitate, scrie nordinfo.md.
Șoferul Gelandewagen-ului implicat în accidentul de la Cahul, unde 3 copii au rămas orfani, reținut: Noi detalii de la PG despre impact # UNIMEDIA
Șoferul Gelandewagen-ului implicat în accidentul rutier produs pe 12 august, în apropiere de satul Burlăceni, raionul Cahul, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, anunță Procuratura Generală.
Prețul motorinei scade și coboară sub 20 de lei per litru, în weekend: Cât va costa benzina # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat noile prețuri plafon pentru perioada 16–18 august 2025. Potrivit datelor, benzina se ieftinește cu 4 bani, în timp ce prețul motorinei scade cu 9 bani per litru.
Traficul rutier pe un tronson din centrul capitalei, sistat până duminică: Vezi străzile vizate ca să eviți zona # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că, în perioada 15 august, ora 00:01 – 17 august, ora 12:00, va fi suspendat traficul rutier pe str. Vlaicu Pârcălab, pe tronsonul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – str. 31 August 1989 și pe str. Veronica Micle, tronsonul str. A. Pușkin – str. Mihai Eminescu, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente.
