(video) Carambolul din centrul capitalei, surprins de o cameră de bord: Momentul în care șoferul Mercedesului încearcă să evite un accident și lovește alte mașini

Donald Trump și Vladimir Putin au aterizat în Alaska pentru un summit crucial, cu miză mare, privind războiul din Ucraina. Putin și Trump urmau să se întâlnească singuri, dar planul a fost schimbat pentru a include consilierii ambilor lideri; Marco Rubio și Steve Witkoff îl vor însoți pe Trump. Trump a declarat la bordul Air Force One că obiectivul său pentru summit nu este de a negocia un acord în numele Ucrainei, ci de a-l aduce pe Putin la masa discuțiilor. El a evitat să promită garanții de securitate pentru Ucraina în cadrul unui eventual acord de încheiere a războiului. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care nu participă la întâlnire, a subliniat că Ucraina contează pe America. Dacă summitul va decurge bine, Trump a sugerat organizarea unei întâlniri trilaterale cu Zelenski, transmite observatornews.ro.