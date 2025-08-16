Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă Rusia, la schimb
UNIMEDIA, 16 august 2025 19:50
Preşedintele rus Vladimir Putin a cerut vineri, la summitul din Alaska cu preşedintele american Donald Trump, ca Ucraina să se retragă complet din regiunea estică Doneţk şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului dacă sunt îndeplinite principalele sale cerinţele pentru încheierea războiului, potrivit Reuters, citat de digi24.ro.
• • •
(video) Carambolul din centrul capitalei, surprins de o cameră de bord: Momentul în care șoferul Mercedesului încearcă să evite un accident și lovește alte mașini # UNIMEDIA
Accidentul cu implicarea a 4 mașini care a avut loc ieri la intersecția străzilor Vasile Alecsandri și Alexandru Hâjdeu a fost surprins de o cameră.
(video) Patru mașini, boțite după ce s-au lovit violent pe o stradă din capitală: Momentul impactului, surprins de o cameră de bord # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc astăzi pe strada Vasile Alecsandri din capitală. Potrivit imaginilor video, impactul a avut loc între 4 mașini.
Ai grijă la ce dai like și la ce comentezi pe Instagram: De acum, toți prietenii tăi vor ști ce faci. Ce funcție nouă a fost introdusă # UNIMEDIA
Au apărut noi funcții pe Instagram, printre care și cea care îți permite să vezi ce fac prietenii tăi în mediul online. De acum, toți vor ști cui dai like, dar și cui lași comentarii. Au apărut schimbări și în ceea ce privește partajarea locației, scrie spynews.ro.
Ţara în care copii de 2 ani fac puşcărie în locul parinţilor: Micuţii, supuşi la tortură sistematică # UNIMEDIA
Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) avertizează într-un raport că, la mai bine de patru ani de când armata a preluat puterea printr-o lovitură de stat, „frecvenţa şi brutalitatea” atrocităţilor din Mynamar continuă să se intensifice. Anchetatorii ONU au avertizat că armata din Myanmar a reţinut copii cu vârsta de doar doi ani, adesea ca reprezentanţi ai părinţilor lor, şi i-au timis în închisori unde există tortură sistematică, scrie presa română.
(video) „Свободу покемонам”: Labubu, Pikachu și ursul Bernard, arestați la Chișinău, dupa ce au apărut la protestul lui Șor: Momentul în care sunt încărcați în mașina carabinierilor # UNIMEDIA
Incident amuzant la protestul de astăzi organizat de Ilan Șor. Din imaginile video postate pe rețele, se observă cum mai multe persoane deghizate în Labubu, Pikachu și ursul Bernard, au fost reținute de carabinieri.
Veşti proaste pentru şoferi: Aplicația Waze va înceta să funcționeze pe anumite telefoane cu Android. Modelele vizate # UNIMEDIA
Waze, aplicația de navigație deținută de Google, nu va mai funcţiona pe anumite telefoane cu Android, astfel că utilizatorii vor pierde în curând accesul la actualizările aplicației, iar pe termen mediu riscă să nu mai poată folosi deloc serviciul, scrie adevărul.ro.
Andrei Năstase cere anularea concursului la șefia PG: Este un simulacru și un troc politic. Guvernarea a capturat, pas cu pas, instituțiile statului și vrea să dea lovitura finală # UNIMEDIA
Politicianul Andrei Năstase cere anularea concursului pentru funcția de Procuror General, pe care îl califică drept un „simulacru politic și un tron al puterii”. „Ajunge cât au jurat credință partidelor în locul legii. Este timpul ca procurorul general să fie ales direct de către cetățeni, prin vot”, a menționat Năstase.
(foto) Poveste de dragoste ca-n filme: Cum a început relația dintre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez # UNIMEDIA
Viața Georginei Rodriguez s-a schimbat radical în urmă cu aproape un deceniu, iar totul a pornit de la o întâlnire neașteptată, chiar la locul său de muncă, scrie SHOK.md.
O nouă ședința de judecată în dosarul fostului primar de Boldurești, acuzat că l-a lovit mortal pe Mihăiță, a fost amânată: Care este motivul # UNIMEDIA
Ședința de judecată programată pentru data de 15 august în dosarul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit că anul trecut a accidentat mortal un băiat de 14 ani și a fugit de la locul faptei, a fost amânată, scrie JurnalTV.
Liderii europeni s-au consultat toată dimineața și au venit cu un mesaj după întâlnirea Trump-Putin: Ce spun ei că nu este negociabil # UNIMEDIA
După ce Donald Trump i-a informat despre ce a vorbit cu Vladimir Putin, liderii europeni s-au consultat sâmbătă dimineață și au transmis un mesaj prin care salută eforturile de pace și spun că sunt gata să colaboreze pentru un summit trilateral, însă au subliniat că există niște condiții, scrie hotnews.ro.
Adrian Candu, finul lui Plahotniuc, mesaj politic pe rețele: Îi îndemn pe colegii mei din Pro-Moldova să se alăture echipei PDMM. Țara are nevoie de oameni dedicați # UNIMEDIA
Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, a adresat un mesaj public foștilor colegi din Pro Moldova și altor politicieni, chemându-i să se consolideze în jurul Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) în perspectiva alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Ultima oră! Medicul legist și șef al Secției medico-legale din Călărași, ar fi fost găsit mort într-o pădure din Nisporeni # UNIMEDIA
Nicolae Vodă, medicul legist și șef al Secției medico-legale din Călărași, ar fi fost găsit mort într-o pădure din Nisporeni, cu urme de lovituri la cap. Despre aceasta a anunat activistul PAS Marin Adonii.
Ultima oră! Bărbatul care ar fi aruncat explozibil în curtea primarului de Stăuceni, plasat în arest: Soția acestuia, care ar fi fost complice, cercetată în libertate # UNIMEDIA
Procurorii din cadrul Oficiului Râșcani al Procuraturii Chișinău anunță că urmare a demersului înaintat în instanța de judecată, au obținut aplicarea măsurii preventive - arestul preventiv pe un termen de 20 de zile în privința unui bărbat, învinuit de huliganism agravat.
Un bărbat a decedat la spital după ce a căzut de la înălțime, pe teritoriul unei companii din capitală: Ce spune poliția # UNIMEDIA
Un bărbat de 59 de ani a decedat după ce a căzut de la înălțime. Potrivit informațiilor, tragedia a avut loc pe data de 15 august, pe teritoriul unei companii din centrul capitalei.
(video/foto) Inundații devastatoare în Pakistan: Cel puțin 321 de persoane au murit în ultimele 48 de ore. A fost declarată stare de dezastru # UNIMEDIA
Cel puțin 321 de persoane au murit în ultimele 48 de ore, după ce în Pakistan ploile au dus la inundații devastatoare, relatează The Guardian. Viiturile puternice și alunecările de teren au devastat în special provincia muntoasă din nordul țării, care se învecinează cu Afganistanul, unde a fost declarată stare de dezastru, scrie digi24.ro.
„Ursulețul meu e deja atât de mare”. Băiatul Jasminei își sărbătorește astăzi ziua de naștere: Mesajul soției lui Ilan Șor pentru fiul său # UNIMEDIA
Interpreta rusă Sara Șor, soția lui Ilan Șor, cunoscută cu numele de scenă Jasmin, a transmis un mesaj de felicitare pentru fiul său cel mare, Mihail Semenduev, care împlinește astăzi 28 de ani. „Sunt mândră de tine și îți doresc fericire”, a scris artista.
(video) 11 morți și 130 de răniți în Rusia după o explozie la o fabrică din regiunea Riazan: Care ar fi fost cauza exploziei # UNIMEDIA
O explozie produsă vineri la o fabrică din regiunea Riazan din Rusia, la aproximativ 320 de kilometri sud-est de Moscova, a provocat moartea a 11 persoane şi rănirea altor 130, a anunţat sâmbătă Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă, citat de Reuters, transmite digi24.ro.
Un bărbat de 71 de ani a murit în timp ce înota într-o piscina din capitală. Potrivit poliției, tragedia a avut loc în această dimineață.
UE în alertă maximă după summitul Trump-Putin: Ambasadorii se reunesc de urgență la Bruxelles # UNIMEDIA
Ambasadorii UE s-au reunit de urgență la Bruxelles pentru a discuta rezultatele summitului Rusia-SUA din Alaska, a relatat o sursă a agenției TASS, scrie adevărul.ro.
Hai la târg: Producătorii autohtoni își scot marfa la vânzare, în acest weekend. Iată adresele # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că, în perioada următoare, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.
Volodimir Zelenski, prima reacție după convorbirea cu Donald Trump. Președintele ucrainean merge luni la Washington # UNIMEDIA
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă, într-o postare pe contul său de X, că Kievul susține organizarea unei întâlniri trilaterale, Ucraina - SUA - Rusia, și că va merge luni la Washington, la invitația lui Trump, „pentru a discuta toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului”. Invitația de a se întâlni cu liderul SUA a venit în timpul discuției telefonice pe care a avut cu președintele american, după încheierea summitului din Alaska, scrie digi24.ro.
Igor Dodon, după întâlnirea lui Vladimir Putin și Donald Trump: „Avem încrederea că rațiunea, diplomația și disponibilitatea pentru compromis vor prevala” # UNIMEDIA
Fostul președinte Igor Dodon declară că Republica Moldova salută sincer orice eforturi orientate spre oprirea conflictului din Rusia și Ucraina. Declarația vine după întâlnirea lui Vladimir Putin și Donald Trump, la Alaska. „Avem încrederea că rațiunea, diplomația și disponibilitatea pentru compromis vor prevala”, a menționat Igor Dodon.
Trump a vorbit la telefon cu Zelenski, de la bordul Air Force One: Președintele SUA i-a sunat apoi pe liderii țărilor europene din NATO # UNIMEDIA
Casa Albă a anunţat sâmbătă dimineaţă că preşedintele american Donald Trump discută telefonic cu liderii ţărilor europene din NATO, după ce cu scurt timp înainte a avut o convorbire lungă cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski despre recentul summit SUA-Rusia din Alaska, transmite Reuters, scrie digi24.ro.
(video) „Nu mă atingeți, vă rog frumos”: Mai mulți participanți la protestul organizat de Ilan Șor ar fi fost reținuți după ce au instalat corturi în Gară # UNIMEDIA
Mai mulți participanți la manifestația organizată astăzi de Ilan Șor au instalat corturi în incinta Gării Feroviare din capitală. Potrivit imaginilor, video acestea au fost dezasamblate de oamenii legii, iar unii dintre tineri ar fi fost reținuți.
Calvarul călătorilor: Trafic intens la vama Leușeni, dar și la Sculeni. Zeci de mașini așteaptă să iasă din țară # UNIMEDIA
Serviciul vamal anunță că la această oră, în PVFI Leușeni și PVFI Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția ieșire din Republica Moldova.
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că întâlnirea președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, este „întâlnire istorică, șansă istorică!”.
Scrisoarea personală a Melaniei Trump pentru Vladimir Putin: Care e subiectul documentului înmânat liderului rus chiar de Donald Trump # UNIMEDIA
Soţia preşedintelui american Donald Trump, Melania Trump, a ridicat problema copiilor din Ucraina duşi în Rusia într-o scrisoare personală adresată preşedintelui rus Vladimir Putin, au declarat vineri pentru Reuters doi oficiali ai Casei Albe. Preşedintele Trump i-a înmânat personal scrisoarea lui Putin în timpul summitului lor din Alaska, potrivit surselor Reuters, citat de digi24.ro.
Andreea Bostanica pare că trăiește o viaţă de lux, dar alta e realitatea: „Numai ea știe cum face față” # UNIMEDIA
Una arată pe rețele sociale, alta e realitatea. În timp ce Andreea Bostanica pare că trăiește un vis fără limite, firma ei este îngropată în datorii de aproape 1 milion de euro și pericolul unor probleme financiare este tot mai real. În spatele achizițiilor scumpe (evident, făcute din banii ei, așa cum susține) se ascunde un tablou financiar tulbure, care contrastează puternic cu stilul de viață pe care îl afișează public. Numai Andreea știe cum face față acestei combinații periculoase”, scrie cancan.ro.
Scorpionii se confruntă cu schimbări de dispoziție, iar Vărsătorii au parte de o zi pozitivă : Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția dintre Mercur și Venus aduce o zi de reflecție și romantism. Fiecare semn zodiacal va simți influența acestui eveniment într-un mod unic, fie că este vorba de consolidarea relațiilor sau de finalizarea proiectelor îndelungate. Arhetipurile astrologice ale liderului inspirat, al comunicatorului și al gânditorului profund vor fi în prim-plan. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigați aceste energii.
Astăzi, vremea în Republica Moldova va fi predominant stabilă și favorabilă activităților în aer liber, fără schimbări semnificative pe parcursul zilei.
Reacții la cald după summitul din Alaska: „Putin a obţinut aproape tot ce şi-a dorit. Trump a obţinut foarte puţin” # UNIMEDIA
Primele reacţii după declaraţiile de presă scurte şi vagi făcute de Vladimir Putin şi Donald Trump după summitul lor din Alaska, unde au vorbit departe de ochii presei aproape trei ore, dar nu au anunţat nimic concret ulterior, nu au întârziat să apară, scrie digi24.ro.
Dmitrii Svinarenco. Creștere de peste 27 de ori în 10 ani: cum echipa Microinvest a ajuns la un portofoliu de credite de 6,7 miliarde lei # UNIMEDIA
Interviu realizat de Pavel Zingan cu Dmitrii Svinarenco, Director Executiv Microinvest
Pe 16 august, Nicefor al II-lea Focas a devenit împărat bizantin și aurul a fost descoperit în Klondike.
(video) Summit istoric Trump-Putin: Cei doi lideri au dat mana pe covorul roșu pe pista aeroportului din Alaska # UNIMEDIA
Donald Trump și Vladimir Putin au aterizat în Alaska pentru un summit crucial, cu miză mare, privind războiul din Ucraina. Putin și Trump urmau să se întâlnească singuri, dar planul a fost schimbat pentru a include consilierii ambilor lideri; Marco Rubio și Steve Witkoff îl vor însoți pe Trump. Trump a declarat la bordul Air Force One că obiectivul său pentru summit nu este de a negocia un acord în numele Ucrainei, ci de a-l aduce pe Putin la masa discuțiilor, transmite observatornews.ro.
O strategie unică pentru o națiune divizată: Alianța „MOLDOVENII” a organizat o masă rotundă pe tema reintegrării țării # UNIMEDIA
Cum să reintegrăm regiunea separată, asigurînd, în același timp, securitatea națională – această întrebare a fost supusă consultărilor publice de către Alianța „MOLDOVENII”, invitînd la discuție experți și politicieni.
Astăzi, vremea în Republica Moldova va fi predominant stabilă și favorabilă activităților în aer liber, fără schimbări semnificative pe parcursul zilei.
Patru persoane, printre care și un copil de 6 ani, rănite într-un grav accident lângă Ivancea: Cum s-a produs coliziunea în lanț # UNIMEDIA
Un accident rutier grav s-a produs astăzi, 15 august, în jurul orei 12:40, pe traseul R6, în apropierea localității Ivancea din raionul Orhei. Trei autovehicule au fost implicate în coliziune, iar în urma impactului - patru persoane au fost rănite, printre care o fetiță de doar 6 ani.
(live) Summit istoric Trump-Putin: Cei doi lideri au dat mana pe covorul roșu pe pista aeroportului din Alaska # UNIMEDIA
Donald Trump și Vladimir Putin au aterizat în Alaska pentru un summit crucial, cu miză mare, privind războiul din Ucraina. Putin și Trump urmau să se întâlnească singuri, dar planul a fost schimbat pentru a include consilierii ambilor lideri; Marco Rubio și Steve Witkoff îl vor însoți pe Trump. Trump a declarat la bordul Air Force One că obiectivul său pentru summit nu este de a negocia un acord în numele Ucrainei, ci de a-l aduce pe Putin la masa discuțiilor. El a evitat să promită garanții de securitate pentru Ucraina în cadrul unui eventual acord de încheiere a războiului. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care nu participă la întâlnire, a subliniat că Ucraina contează pe America. Dacă summitul va decurge bine, Trump a sugerat organizarea unei întâlniri trilaterale cu Zelenski, transmite observatornews.ro.
Egor Platon, fiul lui Veaceslav Platon, aflat la Londra, unde se ascunde de justiției din R. Moldova – a fost reținut de către Interpol în Spania. Potrivit surselor ZdG, acesta era dat în căutare internațională, fiind vizat într-un dosar privind circulația ilegală a drogurilor, în scop de înstrăinare, în proporții deosebit de mari. De asemenea, a fost reținută și concubina sa, cetățeană a Ucrainei.
„Un model de responsabilitate și profesionalism”. Tatiana Sanduleac, tehnician radiolog de la Spitalul „Sfânta Treime”, s-a stins din viață # UNIMEDIA
Administrația IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” anunță cu profund regret trecerea în eternitate a colegei noastre, Tatiana Sanduleac, tehnician radiolog în cadrul Secției Radiologie Imagistică Medicală și Tomografie Computerizată.
(video) Vacanță ratată pentru doi influenceri din cauza... chatGPT. Ce au pățit din cauză că i-au urmat sfaturile: „Nu mai am încredere în nenorocitul ăla” # UNIMEDIA
Trăim vremuri în care pentru orice întrebare, de la „cum fierb ouăle” până la „ce acte îmi trebuie ca să intru în Puerto Rico”, unii nu mai caută pe Google, nu mai sună la ambasadă, ci… întreabă ChatGPT. Numai că, așa cum s-a dovedit recent, inteligența artificială nu e chiar zâna cea bună din povești — mai dă și rateuri, transmite protv.ro.
Mort de beat, pe două roți: Un biciclist din Dondușeni, cu 2,38 mg/l alcool, dat jos de polițiști de la ghidon și amendat cu 5000 de lei # UNIMEDIA
Un bărbat de 45 de ani a fost surprins de polițiștii Direcției patrulare Nord în timp ce circula haotic cu bicicleta pe o stradă din orașul Dondușeni, având o alcoolemie de 2,38 mg/l alcool în aerul expirat. Cazul a fost documentat, iar bărbatul a fost sancționat contravențional cu 5000 de lei, anunță oamenii legii.
În atenția călătorilor: Circulața prin vama „Larga – Kelmențî”, restricționată pentru 2 zile. Care este motivul # UNIMEDIA
Serviciul Vamal informează că, în perioada 16–17 august 2025, traficul rutier prin postul vamal „Larga – Kelmențî” va fi limitat parțial, din cauza lucrărilor de reconstrucție efectuate de partea ucraineană.
Prințul William, surprins noaptea culcat pe stradă, într-un sac de dormit. Motivul pentru care a recurs la acest gest # UNIMEDIA
Într-o noapte geroasă din decembrie 2009, trecătorii din zona Blackfriars Bridge au fost martorii unei imagini neobișnuite: un bărbat tânăr, înfășurat într-un sac de dormit, culcat pe asfaltul rece, cu doar un carton sub el, transmite protv.ro.
Fără surprize și la Poșta Moldovei: Șefa interimară Violeta Cojocaru a câștigat concursul pentru funcția de administrator al întreprinderii # UNIMEDIA
Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat că, în urma concursului public desfășurat pentru ocuparea funcției de administrator al Î.S. „Poșta Moldovei”, Violeta Cojocaru a obținut cel mai mare punctaj la ambele etape – preselecția și interviul – și a fost desemnată câștigătoare.
Doliu la USMF. Profesorul conferențiar, Emilian Onea, a decedat: „Un profesionist de valoare, care a contribuit la formarea generațiilor de medici” # UNIMEDIA
Emilian Onea, doctor în științe biologice, conferențiar universitar la Catedra de Histologie, Citologie și Embriologie, s-a stins din viață. Anunțul trist a fost făcut de responsabilii de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” , care a lăsat un mesaj de condoleanțe apropiaților.
(foto) PSDE, înregistrat de CEC în cursa electorală: Cine face parte din lista formațiunii pentru parlamentare # UNIMEDIA
Partidul Social Democrat European (PSDE) a fost înregistrat astăzi oficial de Comisia Electorală Centrală în calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Astfel, a fost înregistrată lista de candidați ai PSDE pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și simbolul partidului - trei trandafiri, se arată într-un comunicat.
Trump, declarații la bordul Air Force One cu privire la obiectivele SUA: „Voi vorbi despre asta cu Putin” # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a răspuns întrebărilor reporterilor la bordul Air Force One, în drum spre Alaska, relatează The Guardian. El a subliniat că nu va negocia în numele Ucrainei și că ține de Kiev să negocieze și eventuale concesii teritoriale. SUA își propune doar să-i aducă pe ruși la masa negocierilor la summitul din Alaska, scrie adevarul.ro.
Carambol în centrul capitalei: Un Audi a ricoșat în alte două mașini, după ce a fost lovit de un Mercedes, la o intersecție # UNIMEDIA
Un accident rutier cu implicarea a patru automobile a avut loc astăzi, 1 august, în jurul orei 16:30, la intersecția străzilor Vasile Alecsandri și Alexandru Hâjdeu, în centrul capitalei.
