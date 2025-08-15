„Am pierdut doi copii.” Ina Sîrbu, mărturii sfâșietoare despre divorț, a doua încercare, cancer şi ruptura definitivă de Sergiu Sîrbu: Stau în fața unui sfârșit care mă sfâşie, drumurile noastre s-au despărțit

13:00

Nina Iliescu, cea care i-a stat alături lui Ion Iliescu timp de aproape opt decenii, s-a retras complet din viața publică după pierderea fostului președinte. Fosta Primă Doamnă a României pare că traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa și, potrivit apropiaților, evită orice formă de contact cu exteriorul. Nici starea sa de sănătate nu este una bună, scrie cancan.ro.