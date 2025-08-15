Trump, despre summitul cu Putin în Alaska: „Mai importantă va fi a doua întâlnire”
UNIMEDIA, 15 august 2025 07:50
Președintele american, Donald Trump, a vorbit despre întâlnirea cu liderul de la Kremlin, care urmează să aibă loc vineri în Alaska, declarând presei la Casa Albă că este încrezător că întâlnirea de vineri este „importantă” și, în ultimă instanță, „va salva multe vieți”. Răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, președintele american a afirmat că „o întâlnire mai importantă decât cea de mâine va fi a doua”, la care vor participa Putin, Zelenski, Trump și, posibil, lideri europeni, scrie digi24.ro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
08:00
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant frumoasă, cu cer senin și fără precipitații semnificative, iar condițiile meteo vor rămâne stabile pe parcursul întregii zile.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Acum 15 minute
07:50
Acum o oră
07:20
Acum 12 ore
22:10
(video) „Mă tem de primar”. Mărturisirile tulburătoare ale soției bărbatului ucis de edilul PAS, acum 7 ani: „L-au bătut și i-a fost ruptă coasta. Mie mi-a zis că mă va da în judecată” # UNIMEDIA
Soția bărbatului bătut mortal de primarul satului Frumușica din raionul Florești, acum 7 ani, Iulia Cujbă, spune că se teme de edil. „El m-a chemat la dânsul în cabinet și mi-a zis că mă va da în judecată”, a declarat aceasta pentru nordnews.md. Potrivit femeii, victima era vânătă la ochi, iar loviturile au fost atât de puternice, încât i-au fost fracturate coastele.
21:40
Fără lumină, mâine în capitală și în alte localități din țară: Graficul deconectărilor și lista adreselor care nu vor avea curent electric # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că vineri, 15 august 2025, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
21:40
Bloggerul rus Ilia Varlamov, care a filmat vloguri și în Moldova, a fost condamnat la 8 ani de închisoare: Trebuie să achite și o amendă de peste 99 mil. de ruble # UNIMEDIA
Bloggerul rus, Ilia Varlamov, a fost condamnat, în absență, la 8 ani de închisoare de către un tribunal din Moscova. Acesta a fost găsit vinovat în baza articolelor privind „falsurile” despre armată și sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor de „agent străin”. Pe lângă asta, Varlamov trebuie să achite și o amendă în valoare de 99,5 milioane de ruble, potrivit Meduza.
21:10
„Suspendarea permisului e temporară, pierderea unei vieți - definitivă”. 482 de șoferi au rămas fără dreptul de a conduce, după ce au depășit limita de viteză # UNIMEDIA
482 de șoferi au rămas fără permis de conducere pentru o perioadă determinată, după ce au depășit limita legală de viteză, anunță oamenii legii.
21:00
Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil # UNIMEDIA
Klaus Iohannis ar fi fost notificat de ANAF să plătească aproape un milion de euro statului. Fostul președinte al României trebuie să returneze Fiscului sumele încasate pentru închirierea unui imobil din centrul Sibiului, scrie știrileprotv.ro.
20:40
Ședințele de chimioterapie vor putea fi desfășurate în cadrul spitalelor raionale și la Spitalul Clinic din Bălți: Anunțul ministrei Sănătății # UNIMEDIA
Pacienții din Republica Moldova, diagnosticați cu patologii oncologice, vor putea primi tratament chimioterapeutic și în spitalele raionale și la Spitalul Clinic Bălți. Anunțul a fost făcut de ministra Sănătății, Ala Nemerenco.
20:10
Fotbalistul moldovean, Sergiu Perciun, rămâne la FC Torino: Mijlocașul și-a prelungit contractul cu formația italiană până în 2029 # UNIMEDIA
Mijlocașul moldovean Sergiu Perciun și-a prelungit contractul cu formația italiană FC Torino, care evoluează în Serie A, urmând să rămână la club până în 2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, informează site-ul oficial al grupării din Torino. Potrivit Federației Moldovenești de Fotbal, în sezonul trecut din Serie A, Perciun a bifat 5 apariții pentru prima echipă a „taurilor”.
19:50
Trump, convins că Putin „va face o înțelegere” pentru pacea în Ucraina, la summitul din Alaska: „Nu vreau să-mi arăt cărțile în public” # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a declarat joi, la postul Fox Radio, că este convins că liderul rus Vladimir Putin vine la summitul de mâine din Alaska cu intenția de a ajunge la un acord pentru încheierea războiului din Ucraina, potrivit CNN și The Guardian, citate de hotnews.ro.
19:40
Focuri de armă la Ciocana: Un bărbat ar fi vrut să-i arate unui cunoscut pistolul, dar și-a tras un glonț în picior # UNIMEDIA
Un bărbat a ajuns la spital după ce s-ar fi împușcat accidental în picior. Incidentul s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 23:30, la intersecția străzii Ginta Latină cu bulevardul Mircea cel Bătrân, scrie pulsmedia.md.
19:10
Postul vamal „Leova-Bumbăta” va funcționa în regim non-stop: Noul program va intra în vigoare chiar de mâine # UNIMEDIA
Postul vamal „Leova-Bumbăta” va funcționa în regim non-stop oferind participanților la trafic o nouă opțiune de traversare a frontierei în orice moment al zilei sau al nopții. Potrivit Serviciului Vamal, măsura va intra în vigoare, începând de mâine, 15 august.
Acum 24 ore
19:00
Amendă de 95.000 de euro pentru un șofer care conducea cu 77 km/h în Elveția. Cum a fost calculată sancțiunea # UNIMEDIA
Un șofer din Elveția a fost sancționat cu 90.000 de franci elvețieni (echivalentul a peste 95.000 de euro), după ce a fost prins conducând cu 27 de kilometri pe oră peste limita de viteză legală, de 50 km/h, în Lausanne, scrie adevărul.ro.
18:20
Un copil din Călărași, căutat cu disperare de salvatori, după ce a plecat de acasă și nu s-a mai întors: Hainele acestuia, găsite în preajma unui iaz # UNIMEDIA
Un copil este căutat cu disperare de salvatori, după ce a plecat de acasă în această după-amiază și nu s-a mai întors. Hainele acestuia au fost găsite în preajma unui iaz din proximitatea localității Tuzara, din raionul Călărași, scrie pulsmedia.md.
18:10
Furtună, somată de CEC să verse în bugetul de stat peste 229 mii lei - donații de la susținători. Comisia va sesiza și PA, după ce 4 partide ar fi folosit ilegal aproape 3 mil. lei # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală va sesiza Procuratura Anticorupție „în legătură cu acțiunile desfășurate de patru formațiuni politice în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale și referendumul republican constituțional din toamna anului 2024”. Și anume, acestea nu au prezentat acte ce ar confirma legalitatea obținerii și folosirii a circa 3 milioame de lei. Totodată, CEC a somat Partidul „Renaștere” și pe candidata independentă Victoria Furtună să restituie la bugetul de stat sume încasate sau cheltuite cu încălcarea legislației.
17:40
Fostul ministru al Economiei, Dumitru Alaiba, a declarat oficial cheltuielile pentru nunta sa cu jurnalista estoniană Marian Manni, eveniment care a avut loc pe 3 august 2024.
17:30
(video) Un BMW și un Lexus, boțite într-un accident pe bd. Ștefan cel Mare: Momentul impactului, surprins de o cameră de bord # UNIMEDIA
Un BMW și un Lexus au fost implicate, astăzi, într-un accident produs pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Momentul impactului a fost surprins de camera de bord a unui alt șofer și distribuit pe rețele.
17:20
Momentul în care lui Trump „i s-a aprins beculețul”, în discuția cu liderii europeni. O singură persoană a reușit să îi explice capcana întinsă de Putin # UNIMEDIA
Secretarul general al NATO Mark Rutte i-a explicat lui Trump de ce Ucraina nu poate ceda zonele din Donețk pe care încă le mai controlează, deoarece asta ar însemna că va abandona în mâna rușilor o serie de orașe și linii de apărare puternic fortificate. Cel puțin deocamdată, liderul de la Casa Albă pare să fi înțeles, scrie revista germană Der Spiegel, citat de hotnews.ro.
17:10
Ruptura se adâncește în PDCM: Președinții OT Rezina și Sîngerei se retrag din partid, împreună cu primari și consilieri din raion # UNIMEDIA
Ruptura se adâncește în PDCM, în prag de alegeri. Președinții Organizațiilor Teritoriale Rezina și Sîngerei, Teodor Cuculescu și Alexandru Pleșca au anunța că se retrag din funcții și din partid, împreună cu primarii și consilierii formațiunii din raioanele respective. „Motivul acestei hotărâri este faptul că, în prezent, nu mai rezonez cu viziunile și direcția de dezvoltare pe care le urmează partidul”, a scris Cuculescu, pe pagina sa de Facebook.
17:00
17:00
Ultima oră! Persoanele care ar fi aruncat explozibil în curtea primarului de Stăuceni, reținute la Aeroport: Oamenii legii efectuează percheziții # UNIMEDIA
Poliția anunță că persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, aruncând în adiacentul casei sale un obiect exploziv - au fost reținute astăzi, în timp ce încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău.
16:50
Partidul Republican „Inima Moldovei”: dacă PAS consideră că se va menţine la putere cu ajutorul Curţii Constituţionale de buzunar pe care o are, greşeşte # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, îşi exprimă indignarea faţă de acţiunile PAS şi ale slugilor sale, care au declanşat un nou val de teroare împotriva cetăţenilor.
16:50
Igor Cujba, Partidul Nostru: „Prioritatea acum este refacerea economiei. Iar pentru asta sunt necesari profesioniști” # UNIMEDIA
Nu este departe ziua în care țara va trebui să aleagă – să existe în continuare ori să dispară – iar interesul nostru național acum este refacerea economiei. Cu această declarație a venit, în cadrul emisiunii „Главное” de la TVC21, reprezentantul Partidului Nostru, Igor Cujba. El a adăugat că, pentru aceasta, este nevoie de oameni profesioniști.
16:20
16:20
România introduce taxe pe coletele Shein, Temu și Trendyol: Cât va costa livrarea pachetelor în valoare de sub 150 euro # UNIMEDIA
Coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro, care intră în România, vor fi taxate cu 25 de lei, potrivit noului pachet de măsuri fiscale. Decizia vizează combaterea concurenței neloiale din partea platformelor precum Shein, Temu, AliExpress și Trendyol, care afectează grav comerțul online românesc, potrivit adevarul.ro.
16:00
„Fiți atenți la apeluri, nu accesați link-uri și verificați constant conturile bancare”: Poliția avertizează despre o nouă escrocherie care te poate lăsa fără bani # UNIMEDIA
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al INI, avertizează populația despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate pe acestea.
15:40
(video) Alexei Buzu: La 19 ani m-a apucat ceva și am candidat la locale. Prima dată am votat și am pus ștampila pentru mine, cu mândrie # UNIMEDIA
Actualul ministru al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Alexei Buzu, mărturisește că atunci când a participat pentru prima dată la vot, a pus ștampila chiar în dreptul numelui său. „Când aveam 19 ani, în R. Moldova au fost alegeri locale și atunci m-a apucat ceva și am decis să candidez independent în consiliul local din localitatea mea”, a relatat Buzu în cadrul evenimentului de lansare a Programului național privind acordarea indemnizațiilor tinerilor care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică.
15:20
Alertă în Franța: Două persoane au murit după ce au mâncat brânză cu mucegai. Produsele au fost comercializate la nivel internațional # UNIMEDIA
Autorităţile franceze au anunţat retragerea de pe piaţă a mai multor sortimente de brânzeturi moi cu mucegai alb, inclusiv camembert şi brie, după ce două persoane au murit şi mai multe au fost spitalizate în urma unei infecţii cu listerioză, transmite Reuters, citat de digi24.ro
15:20
A cerut 1700 € ca să „pună cuvânt” pentru o persoană care voia fotoliu într-o instituție de drept: Un funcționar public din Chișinău, reținut de ofițerii CNA # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut un funcționar public, bănuit că ar fi pretins și primit o mită în valoare de 1700 de euro pentru facilitarea angajării unei persoane într-o instituție de drept.
14:50
(video) Curieri de droguri la 15 ani: Doi minori și un tânăr din capitală, reținuți cu 40 pachețele de narcotice, pe care urmau să le plaseze în ascunzișuri # UNIMEDIA
Trei tineri, dintre care doi minori, sunt cercetați de poliție pentru implicare în distribuirea de droguri de tip „PVP” în sectorul Centru al Capitalei, acționând ca curieri pentru un magazin online administrat prin Telegram. Asupra suspecților au fost găsite 40 de pachețele cu substanțe narcotice, anunță oamenii legii.
14:40
Val de căldură extremă în Spania: MAE a emis alertă de călătorie pentru moldovenii care locuiesc sau planifică vacanțe în această țară # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe a emis o alertă de călătorie pentru cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul Spaniei sau care intenționează să călătorească/tranziteze această țară, în contextul valului de căldură extremă, care afectează întreaga peninsulă, inclusiv Insulele Canare. Mai jos vedeți unde vă puteți adresa, în cazul în care aveți nevoie de asistență consulară.
14:40
(video) Democrații din raionul Cahul răspund la apelul PDMM: 15 primari, dar și consilieri raionali și municipali se alătură formațiunii # UNIMEDIA
15 primari, 8 consilieri raionali și 3 municipali din raionul Cahul, alături de alți peste 500 de activiști, s-au alăturat demersului făcut de liderii Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) și îi cheamă pe toți foștii democrați să-și consolideze forțele în perspectiva alegerilor parlamentare, scrie ziua.md.
14:40
(video) „Este și un copil micuț”: Accident grav la ieșirea din Leova. Mai mulți răniți, după ce 4 mașini s-au tamponat # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc la ieșirea din raionul Leova. Potrivit imaginilor video, impactul a avut loc între 4 mașini.
14:20
(video) I-au filmat grădina cu drona, apoi l-au vizitat în persoană: Un bărbat care creștea cânepă în gospodărie, luat pe sus de polițiști, la Hîncești # UNIMEDIA
Un bărbat de 43 de ani, din satul Șipoteni, este cercetat penal de către polițiștii și procurorii din Hîncești, fiind suspectat că a semănat și cultivat, în gospodăria proprie, plante de cânepă cu efect psihotrop, în cantități mari. Grădina suspectului a fost filmată cu drona, de la înălțime, de către oamenii legii.
14:10
Scandal între Melania Trump și fiul lui Joe Biden: Prima doamnă amenință că va cere daune de un miliard de dolari # UNIMEDIA
Soția președintelui american Donald Trump a amenințat că îl va da în judecată pe Hunter Biden, cerând daune în valoare de un miliard de dolari, pentru o declarație „falsă, denigratoare, defăimătoare și provocatoare”, relatează BBC, potrivit hotnews.ro.
14:00
(video) Ion Ceban, despre o eventuală coaliție în Parlament, după alegeri: Suntem gata să discutăm absolut cu toată lumea, care vrea să rezolve problemele cetățenilor # UNIMEDIA
Primarul Ion Ceban afirmă că Blocul Alternativa este deschis dialogului cu toate forțele politice, după alegerile parlamentare, cu condiția ca discuțiile să vizeze soluții reale pentru nevoile cetățenilor, nu „problemele fabricate în laboratoare de PR ale partidelor politice”. Edilul a subliniat că prioritățile formațiunii au fost formulate în urma a peste 300 de întrevederi cu oameni din întreaga țară și vizează domenii-cheie precum pensii, salarii, educație, sănătate, susținerea mediului de afaceri și combaterea migrației excesive.
13:50
Trump și Putin se vor întâlni mai întâi fără consilieri, apoi vor ține o conferință de presă comună: Kremlinul este cel care anunță detaliile summitului din Alaska # UNIMEDIA
Oficialii de la Moscova au anunțat că cei doi lideri vor discuta nu numai despre perspectivele încheierii războiului din Ucraina, dar și despre „enormul potențial neexploatat” al relațiilor economice, scrie Reuters. Summitul se va termina cu o conferință de presă comună, scrie hotnews.ro.
13:20
(video) Ion Paladi, după ce a cântat muzică populară la UNTOLD 2025 cu Irina Rimes: „Am trăit ceva ce nu voi uita niciodată” # UNIMEDIA
Ion Paladi a făcut primele declarații după ce a cântat cu Irina Rimes la UNTOLD 2025. Cei doi artiști au impresionat cu prestația lor pe scenă, au interpretat împreună o melodie de muzică populară, scrie libertatea.ro.
13:00
Un important lider european dezvăluie ce a spus Trump „foarte clar”, în privat, despre teritoritoriile ucrainene ocupate de ruși # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni în cadrul reuniunii online de miercuri, 13 august, că problemele teritoriale legate de Ucraina nu pot și nu vor fi negociate de nimeni altcineva decât de liderul ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron, potrivit CNN și Reuters, citate de HotNews.ro.
13:00
Ambasadorul UE Janis Mazeiks, pe final de mandat în Moldova: Ce mesaj i-a transmis Mihai Popșoi, la întrevederea de rămas bun # UNIMEDIA
Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Janis Mazeiks, își încheie mandatul de 4 ani în țara noastră. În acest context, șeful Delegației UE a avut o întrevedere de rămas bun cu viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi.
12:50
Noi detalii despre crima descoperită după 7 ani, la Florești: Tatăl primarului și medicul morfopatolog, reținuți pe lângă edilul PAS. Ce implicare au avut în tragedie # UNIMEDIA
Pe lângă primarul Partidului Acțiune și Solidaritate din satul Frumușica, raionul Florești, ar mai fi reținuți tatăl edilului, medicul morfopatolog și un consătean. Potrivit surselor UNIMEDIA din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), primii ar fi participat la falsificarea expertizei medicale, iar localnicul - la bătaie.
12:40
Mărgineanu, după ce IGP i-a cerut lui Ceban să nu autorizeze protestul lui Șor: În RM, doar instanța poate interzice o întrunire, nu primarul # UNIMEDIA
Juristul Iurie Mărgineanu vine cu explicații, după ce Poliția Națională i-a cerut primarului de Chișinău, Ion Ceban, să nu elibereze autorizație protestului anunțat de Ilan Șor în PMAN, pentru acest weekend.
12:30
WhatsApp sfidează autoritățile de la Moscova, după ce au restricționat aplicația. „Încearcă să o blocheze pentru peste 100 de milioane de ruși” # UNIMEDIA
WhatsApp a declarat că Rusia încearcă să blocheze serviciile sale deoarece aplicația de mesagerie socială deținută de Meta oferă oamenilor dreptul la comunicații sigure și a promis că va continua să încerce să pună la dispoziție servicii criptate în Rusia, informează Reuters, citată de HotNews.ro.
12:20
O influenceriță câștigă o avere testând fidelitatea bărbaților: „Uneori e nevoie doar de un selfie și un emoji” # UNIMEDIA
O influenceriță de 29 de ani, cunoscută sub numele de Lana Madison, a găsit o metodă inedită de a câștiga bani: ajută femeile să afle dacă partenerii lor le sunt infideli, scrie adevarul.ro.
12:20
Igor Dodon, despre ședința de duminică a Parlamentului: Curtea „noastră” Constituțională trebuie întărită cu „oameni buni”, unii cu carnet de partid. Graba e direct legată de parlamentare # UNIMEDIA
Fostul președinte Igor Dodon acuză partidul de guvernare că încearcă să transforme Curtea Constituțională „în filială de partid”, având în vedere învestirea judecătorilor într-o sesiune parlamentară specială, convocată duminică. „Curtea „noastră” Constituțională trebuie întărită cu „oameni buni”, de încredere pentru PAS, unii chiar cu carnet galben de partid. Graba deputaților este direct legată de alegerile din toamnă”, a scris ex-președintele.
12:10
(video) Magistrații Curții Constituționale și-au prezentat bilanțul de mandat, pe fundalul scandalului cu afirmația „CC e a noastră”: Ne-am îndeplinit misiunea # UNIMEDIA
Magistrații Curții Constituționale și-au prezentat, astăzi, bilanțul de mandat pentru anii 2019-2025. „Astăzi încheiem un capitol din viața noastră profesională marcat de profunda responsabilitate constituțională, cu recunoștință și cu inima împăcată că ne-am îndeplinit misiunea, menirea de a sluji Legea fundamentală a țării”. Am servit CC cu credință și integritate, convinși că democrația nu se apără singură, ci prin oameni și instituții care cred în ea”, a menționat, în mesajul de încheiere, președinta Înaltei Curți, Domnica Manole. Urmăriți conferința pe UNIMEDIA.
12:00
Anunț pentru moldovenii care călătoresc în SUA: Cetățenii care au depășit termenul legal de ședere pe teritoriul american riscă să nu mai poată intra vreodată # UNIMEDIA
Ambasada SUA la Chișinău informează cetățenii moldoveni, care călătoresc în SUA, că depășirea perioadei autorizate de ședere în Statele Unite poate atrage consecințe severe, inclusiv impunerea unei interdicții permanente de a intra pe teritoriul american.
11:50
