(video) Emilian Crețu își va împlini un mare vis după 40 de ani. Ce dezvăluiri i-a făcut ChatGPT
UNIMEDIA, 17 august 2025 19:10
Actorul și prezentatorul TV, Emilian Crețu, spune că nu a folosit niciodată inteligența artificială. Totuși, recent, o cumătră care l-a vizitat i-a fotografiat palma, iar ChatGPT i-a dezvăluit că va avea un copil peste 40 de ani. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu cu Zina Bivol.
Acum 15 minute
19:10
Acum o oră
18:40
Emisarul lui Trump afirmă că în Alaska s-au convenit „garanţii de securitate solide” pentru Ucraina: „Rușii au făcut unele concesii teritoriale” # UNIMEDIA
Preşedintele american şi omologul său rus au convenit în timpul întâlnirii lor de vineri din Alaska asupra unor „garanţii de securitate solide” pentru Ucraina, a declarat duminică Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, la postul american de televiziune CNN, scrie hotnews.ro.
Acum 2 ore
18:10
(foto) „La mulți ani cu multă sănătate!” Sărbătoare mare în familia lui Nicolae Bogros. Nepotul său, Cristian, este omagiat astăzi # UNIMEDIA
Cristian Botgros împlinește astăzi 26 de ani. Cu acest prilej, atât bunicul său, maestrul Nicolae Botgros, cât și mama sa, interpreta Adriana Ochișanu, i-au adresat mesaje de felicitare pe rețelele de socializare.
Acum 4 ore
17:10
(video) Ceban, despre noii judecători ai CC: „PAS își mai pune oameni în funcție, ca să le acopere de prostiile pe care le-au făcut, atunci când nu vor mai fi la guvernare” # UNIMEDIA
„PAS își mai pune oameni în funcție, ca să le acopere de prostiile pe care le-au făcut, atunci când nu vor mai fi la guvernare”. Este reacția primarului capitalei, Ion Ceban, la numirea celor cinci noi judecători la Curtea Constituțională - Ion Malanciuc, Sergiu Litvinenco, Domnica Manole, Liuba Șova și Nicolae Roșca.
17:10
(video) Incendii devastatoare în Turcia. Peste 250 de persoane evacuate dintr-o provincie apreciată de turiști # UNIMEDIA
Un nou incendiu a izbucnit sâmbătă în provincia turistică Çanakkale, în nord-vestul Turciei. Peste 250 de persoane au fost evacuate în noaptea de sâmbătă spre duminică, scrie adevărul.ro.
16:50
(foto/video) O șoferiță de 24 de ani, care ar fi angajata MAI, a murit în urma unui accident teribil, la Strășeni: Un tânăr, spitalizat. Cum s-a produs impactul # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc la Strășeni. O femeie de 24 de ani, aflată la volanul unei Toyota Auris, a murit la spital după ce a efectuat o întoarcere într-un loc interzis și a fost lovită lateral de un Mercedes Sprinter condus de un tânăr de 20 de ani. Un pasager de 18 ani din Mercedes a fost rănit și se află sub supraveghere medicală. Potrivit surselor UNIMEDIA, șoferița era angajata Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
16:40
16:30
Atenție, călători! Trafic intens la PVFI Leușeni, pe sensul de ieșire din țară. Pentru ce alte puncte vamale puteți opta # UNIMEDIA
La această oră, în postul vamal de frontieră Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția ieșire din Republica Moldova.
16:20
(foto) Xenia Deli, dezvăluiri despre extinderea familiei. Câți copii își mai dorește fotomodela: „Ar fi bine ca soțul meu să nu știe încă” # UNIMEDIA
Fotomodela Xenia Deli mărturisește că își dorește o familie mare, cu cinci-șase copii. „În curând, vom începe să ne pregătim pentru bebelușul cu numărul trei, dacă Dumnezeu ne va binecuvânta, bineînțeles”, a scris aceasta pe rețele.
16:20
Partidul politic Alianța „MOLDOVENII” a depus astăzi la Comisia Electorală Centrală documentele pentru a fi înregistrat în calitate de participant la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
16:00
Creștere bruscă a prețurilor la restaurantele din Bulgaria, în plin sezon estival. Ce se întâmplă # UNIMEDIA
Bulgaria se confruntă cu creșteri semnificative ale prețurilor la restaurante, pe măsură ce sezonul turistic estival atinge apogeul, orașele de coastă și cele din interior fiind pline atât de vizitatori interni, cât și internaționali, scrie știrileprotv.ro.
15:50
15:40
Domnica Manole a fost realeasă președinta Curții Constituționale. „Potrivit Legii nr.74/2025 cu privire la CC, Preşedintele Curţii este ales prin vot secret, pentru un termen de 3 ani, cu majoritatea de voturi ale judecătorilor”, a scris instituția, într-un comunicat de presă.
15:30
Ultima oră! PAS a suplinit lista formațiunii cu nume noi pentru parlamentare: Cine sunt cei trei candidați care se vor în fotoliul de deputat # UNIMEDIA
Partidul „Partidul Acțiune și Solidaritate” a suplinit lista formațiunii cu trei candidați noi pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Este vorba despre Adrian Cheptonar, Mihai Șevciuc și Elena Josan.
Acum 6 ore
15:10
(video) „El m-a amenințat că am creat o mare problemă”. Cynthia Elisoa a ajuns la Poliție: „Îmi era frică” # UNIMEDIA
„Moldoveanca din Madagascar”, Cynthia Elisoa, a ajuns la poliție, după ce un bărbat, care ar fi fost sub influența substanțelor interzise, i-a lovit mașina parcată în curte. „Cred că acesta este ultimul indiciu că trebuie să mă mut”, a declarat aceasta, într-un story pe Instagram.
15:00
Un cutremur cu magnitudinea 6,0 a lovit duminică dimineaţă regiunea centrală Sulawesi din Indonezia, provocând rănirea a zeci de persoane, a anunţat agenţia naţională pentru gestionarea dezastrelor (BNPB), transmite Reuters, citată de news.ro.
14:40
(video) Vlad Cebotari, despre decizia de a reveni în politică: „Nu pot să înțeleg o guvernare care persecută și alungă din țară marii contribuabili” # UNIMEDIA
Fondatorul Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), Vlad Cebotari, susține că a decis să revină în viața politică, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova nu poate rămâne așa. Acesta se arată mirat de faptul că actuala guvernare pare să alunge intenționat din țară marile companii, investitorii, tinerii, fapt care a slăbit considerabil statul.
14:40
(video) Deputatul PAS, Boris Marcoci, deranjat de afișele opoziției din Parlament cu „CC nu e a voastră”: „Ce e cu pornografia asta? Să le rupem în ch**da mă-sii” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate s-a arătat deranjat de afișele opoziției din Parlament cu „CC nu este a voastră” și „Curtea Constituțională este a poporului”. „Ce e cu pornografia asta? Se poate să le rupem ca în ultima zi?”, a spus acesta, potrivit unui videoclip postat pe rețele.
14:10
(video) Grosu, cu explicații după ce opoziția a protestat la învestirea noilor judecători CC, la Parlament: „Legislația RM, avizată de Comisia de la Veneția, este corectă” # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu explicații după ce opoziția a protestat la învestirea noilor judecători ai Curții Constituționale, în cadrul ședinței plenare de astăzi. „Legislația Republicii Moldova, avizată de Comisia de la Veneția, a stipulat foarte clar că legislația din țara noastră este una corectă în ceea ce ține de numirea membrilor CC”, a menționat acesta.
14:00
Liderii NATO și Comisiei Europene se duc împreună cu Zelenski la întâlnirea de luni cu Trump: În Biroul Oval vor fi prezenți alți trei lideri europeni # UNIMEDIA
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că va fi alături de liderul ucrainean Volodimir Zelenski luni la întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă, reuniune care vine după summitul americano-rus din Alaska de vineri, scrie hotnews.ro.
13:30
Acum 8 ore
13:20
(video) „Au consumat alcool, au implicat minorii și au provocat șoferii”. 69 de persoane, escortate la IGP după protestul lui Șor. Momentul în care oamenii legii le demontează corturile # UNIMEDIA
Zeci de manifestanți au fost escortați la Inspectoratul General de Poliție după protestul organizat ieri de Ilan Șor. „De mai multe ori, persoanele au încercat să blocheze benzile de circulație, au consumat alcool, au adus mascote care să distragă atenția de la alte ilegalități, au provocat șoferii parcați în adiacent prin simularea de accidente rutiere, au implicat minori, au distrus cu piatra geamul uneia dintre mașinile oamenilor legii, au adus obiecte și materiale electorale fără acte de proveniență, au încercat camuflarea corturilor în valize sau prin intermediul taximetriștilor”, precizează IGP.
13:20
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că numărul cazurilor de holeră a crescut alarmant, iar boala a provocat deja mii de victime în 31 de țări, scrie adevărul.ro.
12:30
(video) Protest la Parlament. Irina Vlah: „Regimul PAS a capturat Curtea Constituțională – Blocul Patriotic a scos mii de susținători la protest!” # UNIMEDIA
Blocul Electoral Patriotic a ieșit la protest în fața Parlamentului, acolo unde astăzi judecătorii Curții Constituționale urmează să depună jurământul. Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, unul dintre liderii Blocului, a spus că „regimul PAS a capturat Curtea Constituțională – Blocul Patriotic a scos mii de susținători la protest!”.
12:30
(video) Scandal de amploare pe rețele: Alina Stoianov și Slava Sambriș s-au logodit. Emilian Crețu tună și fulgeră: „Fierb de nervi! Fata mea nu-ți va spune niciodată tată” # UNIMEDIA
Actorul și prezentatorul TV, Emilian Crețu, tună și fulgeră pe rețele, după ce Alina Stoianov și Slava Sambriș și-au anunțat logodna. „Fierb de nervi. Fata mea nu-ți va spune niciodată tată”, a declarat acesta pe Instagram. Ulterior, cu reacții a venit și cuplul.
11:50
(video) „Rușine!” Maia Sandu, prezentă la învestirea judecătorilor CC, în Parlament: Magistrații au depus jurământul cu scandări și proteste pe fundal # UNIMEDIA
Deputații Parlamentului Republicii Moldova s-au întrunit astăzi, 17 august, în ședință pentru a învesti noii judecători ai Curții Constituționale. Este vorba despre Ion Malanciuc, Sergiu Litvinenco, Domnica Manole, Liuba Șova și Nicolae Roșca. La adunare a fost prezentă și președinta țării, Maia Sandu.
11:50
Detaliul care l-ar fi convins pe Trump să renunțe la un armistițiu pentru un acord de pace. Ce spun analiștii # UNIMEDIA
După summitul din Alaska, Donald Trump i-a informat pe Volodimir Zelenski și pe liderii europeni că cerința de încetare a focului drept condiție preliminară pentru un acord de pace cade, întrucât nu este acceptată de partea rusă, și că va fi negociat direct un acord de pace, scrie adevărul.ro.
11:30
Acum 12 ore
11:20
11:10
(live) „Jos dictatura”. Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei protestează la Parlament „împotriva capturării CC de către PAS” # UNIMEDIA
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei protestează în aceste clipe la Parlamentul Republicii Moldova. Manifestanții au venit cu pancarte și lozinci: „Litvinenco - membru PAS, Roșca - avocatul Maiei Sandu, Manole - candidat PAS” și „CC - instrument de uzurpare a puterii de către PAS”.
11:10
10:50
Trump vrea ca summitul Putin-Zelenski să aibă loc până vineri. Merz își dorește ca trilaterala să aibă loc în Europa # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, intenționează să organizeze o întâlnire trilaterală cu omologii săi din Rusia și Ucraina până vineri, condiționată de succesul discuției sale de luni cu Volodimir Zelenski, scrie adevărul.ro.
10:40
10:10
„Mă doare că nu am apucat să-ți spun tot ce aveam în inimă”. Doliu în familia lui Andrei Năstase: Mama sa a decedat în această dimineață # UNIMEDIA
Mama politicianului Andrei Năstase a încetat din viață în această dimineață, veste care l-a marcat profund. Avocatul a mărturisit pe rețele cât de puternică era legătura dintre el și cea care i-a dat viață. „Nu mai am unde să merg, nu mai am cui să-i spun „mă doare” și să primesc în schimb acea liniște pe care numai tu știai s-o aduci. Mi-e dor de ochii tăi, care voiau să-mi spună ceva când glasul striga neauzit”, a scris Năstase pe Facebook.
09:40
Un bărbat de 60 de ani care a urmat un sfat pentru dietă de la ChatGPT s-a îmbolnăvit de o boală rară din secolul al XIX-lea # UNIMEDIA
Un american de 60 de ani a fost spitalizat trei săptămâni după ce a înlocuit sarea de masă din dieta sa cu bromură de sodiu, urmând un sfat pe care spune că l-a primit de la ChatGPT, transmite Economic Times, citată de hotnews.ro.
09:30
Antreprenorul Grigore Manoli a declarat, în mod ironic, că Partidul Acțiune și Solidaritate, fără președinta Maia Sandu, seamănă cu „un cârd fără cioban”. Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA.
09:20
09:20
Gemenii vor avansa în carieră, iar Săgetătorilor le va surâde norocul: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
În timp ce Mercur își îndreaptă cursul spre o aliniere armonioasă cu Venus, zodiile sunt invitate să navigheze prin valurile schimbării cu înțelepciune și curaj. Arhetipurile astrologice se trezesc, provocându-ne să ne explorăm limitele și să ne îmbrățișăm destinul. Ce secrete ale universului vor dezvălui astrele astăzi? Descoperiți în horoscopul zilnic unde se împletesc destinul și liberul arbitru.
09:10
Pe 17 august, istoria a fost marcată de înfrângerea bizantină la Porțile lui Traian în 986 și de proclamarea independenței Indoneziei în 1945.
09:10
07:20
Astăzi, în Moldova, vremea va fi stabilă și fără precipitații semnificative, cu cer senin și temperaturi ridicate pentru această perioadă a anului.
Acum 24 ore
21:10
(video) Accident la Edineț: Momentul în care o femeie este lovită în plin de o mașină și aruncată la câțiva metri, în timp ce traversa strada pe zebră # UNIMEDIA
O femeie a fost lovită astăzi de o mașină pe o trecere de pietoni. Momentul a fost suprins de o cameră de supraveghere și postat pe rețele.
20:10
Dmitri Torner: Summitul Trump-Putin ne reamintește că Moldova trebuie să-și decidă cursul politic prin vot liber și informat # UNIMEDIA
„Toată lumea a fost, noaptea trecută, cu ochii pe Alaska, unde se aștepta un summit istoric: Trump-Putin. Se vorbea chiar despre „o nouă ordine mondială”. Se aștepta o voce a rațiunii, pentru că Europa așteaptă pace. Unii chiar încercau să facă o paralelă între Summitul de pe Alaska și Conferința de la Ialta, februarie 1945. Însă, după rezultate, așteptările noastre au fost exagerate. Summitul Trump-Putin s-a încheiat fără rezultat” - a declarat liderul Partidului Politic „NOI - Noua Opţiune Istorică”, Dmitri Torner.
20:10
(video) Tânără din Tighina care ar fi fost încarcerată „dintr-o eroare”, scoasă de sub control judiciar: „Procurorii încă mă mai poartă pe drumuri, dar eu nu dau mâinile jos” # UNIMEDIA
Carolina Romanciuc, tânără mămică din Tighina, care ar fi fost reținută și ținută trei luni în pușcărie, după ce ar fi fost confundată cu o altă femeie implicată în schemă de escrocherie cu mașini de lux de la Stăuceni, a fost scosă de sub control judiciar. „Urmărirea penală încă merge, dar eu voi merge până în pânzele albe”, a menționat Romanciuc.
19:50
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă Rusia, la schimb # UNIMEDIA
Preşedintele rus Vladimir Putin a cerut vineri, la summitul din Alaska cu preşedintele american Donald Trump, ca Ucraina să se retragă complet din regiunea estică Doneţk şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului dacă sunt îndeplinite principalele sale cerinţele pentru încheierea războiului, potrivit Reuters, citat de digi24.ro.
19:40
(video) Carambolul din centrul capitalei, surprins de o cameră de bord: Momentul în care șoferul Mercedesului încearcă să evite un accident și lovește alte mașini # UNIMEDIA
Accidentul cu implicarea a 4 mașini care a avut loc ieri la intersecția străzilor Vasile Alecsandri și Alexandru Hâjdeu a fost surprins de o cameră.
19:30
Ieri
19:10
Ai grijă la ce dai like și la ce comentezi pe Instagram: De acum, toți prietenii tăi vor ști ce faci. Ce funcție nouă a fost introdusă # UNIMEDIA
Au apărut noi funcții pe Instagram, printre care și cea care îți permite să vezi ce fac prietenii tăi în mediul online. De acum, toți vor ști cui dai like, dar și cui lași comentarii. Au apărut schimbări și în ceea ce privește partajarea locației, scrie spynews.ro.
18:50
Ţara în care copii de 2 ani fac puşcărie în locul parinţilor: Micuţii, supuşi la tortură sistematică # UNIMEDIA
Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) avertizează într-un raport că, la mai bine de patru ani de când armata a preluat puterea printr-o lovitură de stat, „frecvenţa şi brutalitatea” atrocităţilor din Mynamar continuă să se intensifice. Anchetatorii ONU au avertizat că armata din Myanmar a reţinut copii cu vârsta de doar doi ani, adesea ca reprezentanţi ai părinţilor lor, şi i-au timis în închisori unde există tortură sistematică, scrie presa română.
18:20
(video) „Свободу покемонам”: Labubu, Pikachu și ursul Bernard, arestați la Chișinău, dupa ce au apărut la protestul lui Șor: Momentul în care sunt încărcați în mașina carabinierilor # UNIMEDIA
Incident amuzant la protestul de astăzi organizat de Ilan Șor. Din imaginile video postate pe rețele, se observă cum mai multe persoane deghizate în Labubu, Pikachu și ursul Bernard, au fost reținute de carabinieri.
