China sprijină tranziția României către energie curată

23:00

Judecat pentru trădare de patrie, Ion Creangă este tot mai aproape de a-și afla sentința.Procurorul de caz afirmă că au mai rămas cîteva ședințe, în care fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului urmează să fie audiat, după care ar urma să fie pronunțată decizia. Audierile urmau să aibă loc astăzi, Creangă însă nu s-a prezentat în instanță din cauza unor probleme de sănătate, el fiind i