Minus un candidat independent la parlamentare: A întors la CEC listele de subscripție
Noi.md, 14 august 2025 16:30
Unul dintre candidații independenți, care intenționa să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a renunțat.Este vorba despre Marcel Darie, care a restituit, pe 13 august, listele de subscripție la Comisia Electorală Centrală (CEC), fără a solicita înregistrarea în cursa electorală.Marcel Darie solicitase permisiunea de a colecta semnături în sprijinul candidaturii sale pe 23
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
16:30
Unul dintre candidații independenți, care intenționa să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a renunțat.Este vorba despre Marcel Darie, care a restituit, pe 13 august, listele de subscripție la Comisia Electorală Centrală (CEC), fără a solicita înregistrarea în cursa electorală.Marcel Darie solicitase permisiunea de a colecta semnături în sprijinul candidaturii sale pe 23
16:30
Începînd cu luna august curent, beneficiarii statutului de protecție temporară pot renunța oficial la acesta, atît la subdiviziunile sale teritoriale, cît și în afara țării, prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova.Pentru a renunța la protecția temporară, solicitanții trebuie să depună o cerere scrisă (poate fi descărcată aici), personal sau prin re
16:30
Începînd cu 15 august 2025, ora 08:00, PTFS „Leova–Bumbăta” va funcționa în regim 24/24 de ore, oferind participanților la trafic o nouă opțiune de traversare a frontierei în orice moment al zilei sau al nopții.Decizia a fost luată de comun acord de autoritățile de frontieră și vamale din Republica Moldova și România, pentru a spori mobilitatea și confortul cetățenilor.{{828751}}Avantajele
16:30
Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, a semnat un ordin care va schimba abordarea patologiei oncologice.Potrivit informațiilor furnizate de guvern, începînd de astăzi, Ministerul Sănătății organizează și desfășoară tratamente chimioterapeutice în cadrul spitalelor raionale și în Spitalul Clinic din Bălți.„Aducem aceste tratamente, care nu sînt atît de complicate ca administrare, mai aproape
Acum o oră
16:00
Președintele Vladimir Putin, în cadrul pregătirilor pentru întîlnirea cu omologul său american Donald Trump, a convocat o ședință cu membrii conducerii superioare, precum și cu reprezentanți ai guvernului și ai administrației prezidențiale, a informat purtătorul său de cuvînt, Dmitri Peskov.„[Administrația americană depune] eforturi destul de energice și sincere pentru a pune capăt ostilitățil
16:00
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice avertizează populația despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate pe acestea.Victimele sunt contactate telefonic de persoane necunoscute care se prezintă drept „angajați ai companiilor de telecomunicații” și, sub pretextul acordării de as
16:00
Moldova ar putea deschide o ambasadă în Egipt anul viitor. Un alt obiectiv ar fi inaugurarea unei Ambasade în Coreea de Sud, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi, într-un interviu acordat moldpres.El a declarat că autoritățile vor munci în continuare pentru a consolida relațiile cu cât mai multe state pentru ca cetățenii țării să obțină beneficii tangibile.„În anul viitor, ar fi de mare i
16:00
Vlad Filat: „Voi urmări cu atenție acțiunile CEC în ceea ce privește oamenii lui Plahotniuc” # Noi.md
Fostul prim-ministru și președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, a declarat că intenționează să urmărească cu atenție acțiunile Comisiei Electorale Centrale în ceea ce privește foștii camarazi ai lui Vladimir Plahotniuc.Potrivit acestuia, după informațiile privind posibila extrădare a oligarhului, structurile „adormite” s-au activizat deja în toată țara.Vladimir F
Acum 2 ore
15:30
Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Spaniei, informează cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul Spaniei sau care intenționează să călătorească/tranziteze această țară despre existența unui val de căldură extrem, care afectează întreaga peninsulă, inclusiv Insulele Canare.Potrivit Agenției de Stat de Meteorologie a Spaniei (AEMET), canicula v
15:30
Reprezentantul mișcării yemenite „Ansar Allah” (husiții), Yahya Saria, a anunțat că aeroportul israelian Ben Gurion a fost lovit de o rachetă. {{830707}} Potrivit Oxu.Az, informația a fost difuzată de canalul de televiziune Al Masirah. Se precizează că pentru atac a fost utilizată racheta balistică hipersonică „Palestina-2”. Potrivit husiților, obiectivul a fost atins.
15:30
Șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, ambasadorul Jānis Mažeiks, își încheie mandatul în Republica Moldova.Cu această ocazie, vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a avut o întrevedere de rămas-bun cu oficialul european. În cadrul discuțiilor, cei doi au trecut în revistă principalele realizări ale cooperării dintre Republica Moldova și UE în perioada 2021-2025,
15:00
Întîlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump va începe la ora 11:30, ora locală (22:30, ora Moldovei, pe 15 august), a declarat jurnaliștilor asistentul liderului rus, Yuri Ushakov, potrivit corespondentului RBC.Discuția va începe în format bilateral, cu participarea traducătorilor, apoi vor avea loc negocieri între delegații, care vor continua în tim
15:00
Juristul Iurie Mărgineanu vine cu explicații, după ce poliția i-a cerut lui Ceban să nu autorizeze protestul lui Șor # Noi.md
Juristul Iurie Mărgineanu a oferit explicații după ce Poliția Națională i-a solicitat primarului Capitalei, Ion Ceban, să nu emită autorizația pentru protestul anunțat de Ilan Șor în Piața Marii Adunări Naționale, programat pentru acest weekend."Am citit cu atenție comunicatul Poliției Naționale, care conține o avertizare și acuzații adresate primarului general al Chișinăului, Ion Ceban, cu pr
15:00
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut un funcționar public, bănuit că ar fi pretins și primit o mită în valoare de 1700 de euro pentru facilitarea angajării unei persoane într-o instituție de drept.Potrivit materialelor urmăririi penale, bărbatul, originar din municipiul Chișinău, ar fi solicitat suma menționa
15:00
Lotul național U21 de Judo a cucerit nu mai puțin de 11 medalii la Campionatul Balcanic desfășurat la Edirne, Turcia.Rezultate formidabile pentru R.Moldova la Campionatul Balcanic U21. Judocanii moldoveni au cucerit 5 medalii de aur, una de argint și 5 de bronz, transmite Agora.{{828796}}Tatiana Dutca (57 kg), Vladimir Iacomi (60 kg), Vasile Său (66 kg), Tristan Stempovschi (73 kg) și Vadi
Acum 4 ore
14:30
Cinci blocuri electorale, constituite în total de 15 partide politice, au solicitat Comisiei Electorale Centrale (CEC), pînă pe 13 august, înregistrarea pentru a putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie.Unui bloc electoral i-a fost respinsă cererea, iar celelalte patru ar putea figura în buletinele de vot la scrutinul din toamnă, transmite Moldova1.{{831377}}Blocurile el
14:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) atestă o evoluție de stabilizare pe piața carburanților, cu semne tot mai clare de scădere a prețurilor.După o perioadă de instabilitate, în intervalul 1–14 august 2025, prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale carburanților au înregistrat o evoluție lentă, cu o ușoară tendință descendentă, influențată de diminuarea cotațiil
14:30
ANTA reafirmă deschiderea pentru dialog și precizează rolul instituției în contextul revendicărilor transportatorilor # Noi.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță că respectă dreptul operatorilor de transport de a-și exprima opiniile și rămîne deschisă unui dialog transparent și constructiv cu toate asociațiile din domeniu, mizînd pe o cooperare reciprocă pentru dezvoltarea durabilă a sectorului, în beneficiul transportatorilor și pasagerilor.Instituția subliniază că rolul său este de a implementa politicil
14:30
A avut loc recepția la terminarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul regional G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32, raionul Cantemir.Lucrările executate în conformitate Programul Fondului Rutier au prevăzut două sectoare de drum care asigură legătura între localitățile: Baimaclia și Chioselia (km 21,32 – 24,73); Chioselia și Țărăncuța (km 26,11 – 27,9
14:00
Unul dintre candidații independenți, care intenționa să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a renunțat.Este vorba despre Marcel Darie, care a restituit, pe 13 august, listele de subscripție la Comisia Electorală Centrală (CEC), fără a solicita înregistrarea în cursa electorală.Marcel Darie solicitase permisiunea de a colecta semnături în sprijinul candidaturii sale pe 23
14:00
Pretura sectorului Centru din capitală, în conlucrare cu serviciile de sector, intervine neîntrerupt la identificarea și nimicirea plantei de ambrozie din sector.mbrozie.Planta adventiv-invazivă intră în perioada inflorescenței și provoacă alergeni, notează Noi.md.{{829662}}Pentru a diminua efectele nocive ale acesteia asupra sănătății locuitorilor, sînt făcute lucrări de cosire mecanizată
13:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că astăzi, 14 august 2025, este ultima zi pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență, notează Noi.md.Astfel, cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării la alegerile parlamentare din 28 septembrie, se vor afla pe teritoriul unuia dintre statele: Canadei, Statelor Unite ale Americii, Norvegiei, Suediei, Finlandei,
13:30
Bloomberg: Trump a promis liderilor europeni că nu va discuta cu Putin despre teritoriile ucrainene # Noi.md
Președintele SUA, Donald Trump, a asigurat liderii europeni că la întîlnirea cu președintele rus Vladimir Putin din Alaska nu va discuta despre teritorii și îi va cere să poarte negocieri cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd Bloomberg.Potrivit publicației, care citează surse, Trump a asigurat liderii europeni în timpul unei convorbiri te
13:30
Serbia se confruntă cu o escaladare majoră a tensiunilor după ce, pentru a doua zi consecutiv, miercuri, au izbucnit ciocniri între protestatarii antiguvernamentali și susținătorii președintelui Aleksandar Vucic, în mai multe orașe ale țării, transmite Associated Press.În Novi Sad, susținători ai lui Vucic au aruncat torțe spre protestatari, în apropierea sediului partidului aflat la guvernare
13:30
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, la 13 august 2025 au obținut aplicarea arestului preventiv pe un termen de 30 de zile în privința unei femei de 41 de ani, învinuită de comiterea infracțiunii de escrocherie, notează Noi.md.În perioada septembrie 2024 – iulie 2025, femeia, în calitate de administrator al unei agenții de turism din Chișinău, a înșelat ma
13:00
La Chișinău, persoane necunoscute au dat foc mașinii unor pensionari, aruncînd un „cocktail Molotov” # Noi.md
În noaptea de 11 august 2025, între orele 04:00 și 04:10, în curtea unei case private de pe strada Liviu Rebreanu din Chișinău, persoane necunoscute au aruncat o sticlă cu un amestec inflamabil — așa-numitul „cocktail Molotov”. {{831386}} Potrivit victimelor, tragedia a fost evitată doar datorită faptului că proprietara casei s-a trezit din cauza zgomotului. Flăcările au fost stinse rapid,
13:00
Fermierii care doresc să procure echipamente de irigare prin granturi oferite de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (UCIP IFAD), dar nu dispun de întreaga sumă de la început, pot beneficia acum de o soluție sigură: contul escrow.Un cont escrow este un cont bancar special în care contribuția fermierului și grantul IFAD sînt p
Acum 6 ore
12:30
Pentru a evita speculațiile care circulă în ultima perioadă în spațiul public, ANRE informează consumatorii cu privire la modul de formare a prețului de furnizare a gazelor naturale, prezentînd detalii despre structura acestuia și despre componentele de cost care îl influențează.Costul de achiziție a gazelor naturale, inclus în structura prețurilor reglementate, reprezintă media ponderată a tu
12:30
Guvernul este cel care va organiza sîmbătă în Piața Marii Adunări Naționale expoziția anunțată. Aceasta deși, pentru aceeași dată și în aceeași locație, anterior anunțase un protest fugarul Ilan Șor.Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe convocate de Primăria capitalei, avînd în vedere existența a două declarații prealabile pentru aceeași dată și adresă. Potrivit legislației, în astfel de
12:30
Criza generată de pesta porcină africană a fost depășită în mare parte: deficitul de carne de porc nu mai este semnificativ, prețurile rămîn stabile, iar efectivul de porci din ferme începe să se refacă.Directorul financiar al unei ferme de porci din raionul Rezina, Roman Botnari, a declarat că, în ultimii ani, întreprinderea a trecut printr-un amplu proces de renovare, cu accent pe securita
12:00
Oamenii legii au venit cu detalii privind cazul unui omor comis în 2018 în satul Frumușica din raionul Florești, notează Noi.md.Potrivit Poliției, rudele victimei abia acum s-au adresat instituțiilor de drept și au comunicat mai multe detalii, urmînd reținerea a patru persoane.Cazul a avut loc acum 7 ani, într-o localitate din raionul Florești. Oamenii legii au stabilit preliminar că un bă
12:00
Seismologii au înregistrat peste 1200 de replici în urma cutremurului din provincia turcă Balikesir, a informat Administrația pentru Situații de Urgență. După cutremurul de duminică, cu magnitudinea de 6,1 și epicentrul în orașul Sindirgi, o persoană a murit și 29 au fost rănite, a informat anterior ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya.Replicile au fost resimțite în mai multe provincii
12:00
Un veteran al Marelui Război pentru Apărarea Patriei din Moldova și-a sărbătorit cea de-a 100-a aniversare # Noi.md
Mihail Bejan, veteran al Marelui Război pentru Apărarea Patriei care locuiește în Moldova, a împlinit 100 de ani.El este ultimul veteran al celui de-al Doilea Război Mondial care locuiește în raionul Florești din Republica Moldova, în satul Iliciovca.Mihail Bejan a fost înrolat în Armata Roșie în primăvara anului 1944, după eliberarea nordului Moldovei de sub ocupația fascistă româno-germa
11:30
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a venit cu un anunț important pentru contribuabili, notează Noi.md.Astăzi, în intervalul 17:00-19:00, vor fi desfășurate lucrări de mentenanță pe portalul www.sfs.md și SIA „e-Cerere”.În acest sens, este posibil ca accesul la unele servicii fiscale electronice să fie restricționat temporar."Vă asigurăm că echipa noastră depune toate eforturile pentru a mi
11:30
Cursele de transport public din raionul Dubăsari: Roman Roșca a discutat cu autoritățile publice locale # Noi.md
La inițiativa viceprim-ministrului pentru reintegrare, Roman Roșca, a fost convocată o ședință de lucru consultativă referitor la potențiale măsuri de intervenție în vederea soluționării problemei asigurării locuitorilor din satele Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata și Molovata Nouă din raionul Dubăsari cu servicii regulate de transport public de pasageri.La ședință, a participat conducerea
11:00
Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să ia măsuri de protecție în contextul avertizării de Cod Galben de incendiu cu caracter natural, notează Noi.md. Avertizarea este valabilă pentru întreg teritoriul țării, în intervalul 15 - 21 august. În acest context, Primăria recomandă:-Nu aruncați țigări aprinse în iarbă sau spații verzi – riscul de incendii este ridicat;{{831378}}-Evitați arunc
11:00
Coreea de Nord va consfinți în constituție că republica nu intenționează să îmbunătățească relațiile cu Coreea de Sud, a declarat Kim Yo Jong, adjunctul șefului departamentului de propagandă și agitație al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea.Sora mai mică a liderului RPDC, Kim Jong-un, a subliniat că Phenianul nu are nicio intenție de a îmbunătăți relațiile cu Seul, care este u
Acum 8 ore
10:30
În Moldova revin temperaturile ridicate . Serviciul meteorologic a emis o avertizare.Conform prognozei, pe 14 august, în mai multe regiuni ale țării, temperatura aerului va ajunge pînă la +33°C. Căldura se va menține pe tot parcursul zilei, ceea ce poate reprezenta un pericol pentru sănătate, în special pentru persoanele în vîrstă, copii și persoanele cu boli cronice. Serviciul îndeamnă
10:30
Îngrijorări privind apariția unui pericol ecologic la Rezina. Mai mulți localnici se plîng că stația de epurare din oraș deversează apa în Nistru cu abateri grave de la indicatorii de calitate, chiar dacă aceasta a fost dată în exploatare în urmă cu doar doi ani.Din conducta de evacuare a apei, ajung în Nistru șervețele, resturi menajere și alte impurități. Fenomenul a devenit vizibil după ret
10:30
Deceniile de distrugere a Europei și a națiunilor europene au rezultate triste. Parveniții care ocupă multe poziții înalte în Europa de astăzi continuă să deformeze și să niveleze națiunile și elitele europene. Franța se află astăzi în fruntea acestui proces. Este un fapt trist, dar națiunea franceză își pierde identitatea, cultura și autoidentificarea națională, și intră într-o nouă etapă tragică
10:00
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea epidemiologică a infecției COVID-19 și monitorizarea circulației virusului SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național.Astfel, pe parcursul săptămînii trecute, perioada 4 – 10 august curent, au fost înregistrate 248 de cazuri de COVID-19, comparativ cu 116 cazuri în săptămîna precedentă, notează Noi.md.{{830831}}Numărul
10:00
În perioada ianuarie–iulie 2025, încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care dau în chirie bunuri imobile au crescut cu 28,1%, ajungînd la 52,4 milioane de lei, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, anunță Serviciul Fiscal de Stat (SFS).Creșterea se datorează acțiunilor de conformare voluntară și campaniilor de informare. Astfel, în primele șapte luni ale anului curent au
10:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că astăzi, 14 august 2025, este ultima zi pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență, notează Noi.md.Astfel, cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării la alegerile parlamentare din 28 septembrie, se vor afla pe teritoriul unuia dintre statele: Canadei, Statelor Unite ale Americii, Norvegiei, Suediei, Finlandei,
09:30
Deși Chișinăul funcționează cu un buget provizoriu, activitatea municipalității nu este afectată.Salariile și serviciile sînt achitate la timp, iar proiectele aflate în derulare continuă conform planului, susține viceprimara capitalei, Olga Ursu, citată IPN.Viceprimara a menționat că din partea consilierilor municipali nu a existat un compromis sau dorință să voteze bugetul pentru 2025.
09:30
Loc vacant de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției: Este anunțat concurs # Noi.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotărîrea nr. 443/34 a anunțat concurs pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției din rîndul judecătorilor din cadrul curților de apel, notează Noi.md.Judecătorii din cadrul curților de apel urmează să depună la Consiliul Superior al Magistraturii sau la adresa de email secretariat@csm.md, pîn
09:30
Când vine vorba despre un pick-up care accelerează până la 100 km/h în doar 4,5 secunde, transportă tot ce aveți nevoie și, în același timp, nu consumă niciun strop de combustibil, există o singură opțiune – pick-up-ul electric GEELY RIDDARA!Este primul și singurul pick-up electric premium din Moldova! Iar diversitatea modurilor de utilizare îl transformă în asistentul dumneavoastră universal.
09:00
Granturi pentru dezvoltarea serviciilor extrașcolare destinate copiilor din comunități marginalizate # Noi.md
Organizațiile comunitare din Republica Moldova care doresc să dezvolte servicii extrașcolare sau sociale pentru copiii și tinerii din comunități marginalizate pot aplica la un nou program de granturi, avînd ca scop promovarea incluziunii sociale prin activități educaționale de calitate, dezvoltate la nivel local.Apelul de granturi este lansat de Fundația Terre des hommes Moldova, în parteneria
09:00
Viitorul vinului moldovenesc în context european va fi discutat în cadrul celei de-a IX-a ediții a Conferinței Naționale Vitivinicole.Evenimentul, programat pentru 22 august, va reuni lideri ai industriei vitivinicole, reprezentanți ai autorităților, investitori și parteneri internaționali, transmite IPN.Participanții vor analiza transformările din sectorul vitivinicol al Republicii Mold
Acum 12 ore
08:30
Președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angela Caraman, a participat miercuri la masa rotundă „Diaspora InFormată: Alegeri fără manipulare”, un eveniment dedicat consolidării dialogului dintre instituțiile statului, societatea civilă și comunitățile diasporei.Discuțiile au vizat schimbul de bune practici și promovarea inițiativelor din Republica Moldova și din diaspora în domeniul educa
08:30
Postul Sfintei Marii durează două săptămîni și precede sărbătoarea „Adormirii Maicii Domnului" sau Sfînta Maria Mare, care este unul dintre Praznicele Împărătești, sărbătorit în fiecare an la 15/28 august.Tradiția spune că acest post, numit și Sîntamaria Mare, ar fi rupt din postul Paștelui, care, în trecuturile îndepărtate, ar fi durat nouă săptămîni, și nu șapte, cît are acum.Tradiția st
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.