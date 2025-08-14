Unul dintre cei mai periculoși țînțari din lume a ajuns în Ucraina: riscuri pentru sănătate
14 august 2025
În Ucraina a fost depistat țînțarul tigru (Aedes albopictus), considerat unul dintre cei mai periculoși din lume, capabil să transmită peste 20 de virusuri grave, inclusiv febra West Nile, dengue și Zika, transmite Unian.Specialiștii avertizează că, spre deosebire de speciile locale, țînțarul tigru înțeapă chiar și în timpul zilei, fără să fie deranjat de soare. Mușcătura acestuia poate provoc
• • •
Cipru trece printr-un val de căldură, meteorologii anunțînd că în cursul zilei de joi temperaturile ar putea urca pînă la 45 de grade Celsius în zonele din interiorul insulei, transmite DPA. {{831378}} Miercuri, stația meteorologică amplasată în satul Lefkara, aflat la aproximativ 20 de kilometri distanță de coastă, a înregistrat temperatura de 46,1 grade Celsius, conform televiziunii cipr
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, s-a întîlnit joi cu omologul său thailandez, Maris Sangiampongsa, la An’ning, provincia Yunnan din sud-vestul Chinei, cu ocazia celei de-a 10-a reuniuni a șefilor diplomației din cadrul Cooperării Lancang-Mekong, scrie romanian.cri.cnAnul acesta se împlinesc cinci decenii de la stabilirea relațiilor diplomatice între China și Thailanda, eveniment marcat su
Festivalul de Film de la Veneția a fost piratat: datele personale ale participanților și vizitatorilor au ajuns pe internet # Noi.md
Mulți vizitatori și participanți de vază ai Festivalului de Film de la Veneția, precum și jurnaliști acreditați, au primit o notificare alarmantă că serverele festivalului au fost piratate și că a avut loc o scurgere masivă de date.Potrivit Oxu.Az, cu referire la rg.ru, hackerii au obținut acces la informațiile personale ale tuturor celor care au legătură cu festivalul, l-au vizitat sau au luc
Un copil este căutat cu disperare de salvatori, după ce a plecat de acasă în această după-amiază și nu s-a mai întors.Hainele acestuia au fost găsite în preajma unui iaz din proximitatea localității Tuzara, din raionul Călărași, scrie pulsmedia.md.{{830364}}Rudele din Călărași au anunțat poliția că nepotul lor, un băiat de 14 ani, a plecat de acasă într-o direcție necunoscută și nu s-a mai
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) anunță că, în seara zilei de 13 august 2025, trei aeronave înmatriculate în Ucraina au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești, unde vor fi păstrate temporar și vor beneficia de lucrări de mentenanță.Potrivit Autorității Aeronautice Civile, avioanele, destinate misiunilor de căutare-salvare, au efectuat zborul în baza unei autorizații emise de AAC,
Miercuri seara, în provincia olandeză Frisia, un balon cu pasageri a aterizat forțat. În urma accidentului, o persoană a murit, iar șase au fost rănite.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat canalul de televiziune NOS, cu referire la serviciile locale de urgență. Se precizează că accidentul a avut loc într-un cîmp lîngă satul De Hove, în jurul orei 21:00, ora locală. În timpul ateri
Peste 100 de cadre didactice și manageriale din instituțiile de învățămînt din țară, precum și angajați ai centrelor de zi comunitare din municipiul Chișinău și din raioanele Hîncești și Ștefan Vodă participă la o serie de instruiri privind sprijinul psiho-emoțional al copiilor refugiați și al celor din medii vulnerabile.Instruirile abordează teme precum aplicarea unor tehnici practice de gest
Dacă tendința actuală de scădere a natalității în Suedia se va menține, țara se va fi nevoită să închidă o grădiniță și o creșă din zece în următorii 10 ani.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a relatat ziarul Dagens Nyheter.Conform datelor sale, criza demografică din țară capătă proporții amenințătoare. {{830660}}„Acum doi ani am observat prima reducere a numărului de copii”, povest
Pretura sectorului Botanica din capitală, în colaborare cu Idea Music Studio, invită toți doritorii sîmbătă, 16 august, să petreacă o seară de vară perfectă, plină de ritmuri live și voie bună, notează Noi.md.Evenimentul se va desfășura în Parcul „Valea Trandafirilor”, începînd cu ora 18:00.Programul cuprinde:-18:00 – Concertul copiilor – Micii artiști urcă pe scenă după o vară plină d
Victor Marahovschi: „Reintegrarea nu este o înțelegere geopolitică, dar o decizie internă a Moldovei” # Noi.md
În procesul de soluționare a conflictului din Transnistria, trebuie exclusă presiunea externă și de înțeles că reintegrarea nu este o înțelegere geopolitică, dar o decizie internă a Moldovei, iar cei care sugrumă Transnistria cu sancțiuni, închideri și izolare nu vor să obțină pace, dar discordie.Această opinie a fost exprimată de juristul, secretar general al partidului politic Alianța „MOLDO
China introduce un nou tip de viză profesioniștilor străini în domeniul științific și tehnologic # Noi.md
Premierul chinez Li Qiang a emis recent un ordin privind revizuirea Regulamentului de intrare și ieșire din China a cetățenilor străini.Noile reglementări vor intra în vigoare începînd cu 1 octombrie 2025, scrie romanian.cri.cn.Conform documentului, va fi introdus un nou tip de viză „K”pentru pașapoartele obișnuite, destinată profesioniștilor străini din domeniul tehnico-științific care în
Pretura sectorului Centru a venit cu o atenționare către locuitorii și oaspeții capitalei, notează Noi.md.Astfel, în data de 13 august, s-au desfășurat lucrări de vopsire a băncilor în scuarul Mihai Eminescu, situat pe bd. Ștefan cel Mare, 79.În acest sens, reprezentanții Preturii Centru recomandă prudență tuturor vizitatorilor scuarului.
Nu este departe ziua în care țara va trebui să aleagă – să existe în continuare ori să dispară – iar interesul nostru național acum este refacerea economiei. Cu această declarație a venit, în cadrul emisiunii „Главное” de la TVC21, reprezentantul Partidului Nostru, Igor Cujba. El a adăugat că, pentru aceasta, este nevoie de oameni profesioniști. „Acum cel mai important este să reconstruim
Persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, aruncînd în adiacentul casei sale un obiect exploziv - au fost reținute astăzi, în timp ce încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău. La moment, ofițerii desfășoară mai multe percheziții pe acest caz, iar din primele constatări- motivul suspecților ar fi legat de interese econo
Președintele SUA, Donald Trump, nu dorește să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei, prioritatea sa fiind diplomația. Despre acest lucru a declarat purtătoarea de cuvînt a Casei Albe, Caroline Leavitt, în cadrul unei emisiuni pe canalul Fox News.„Președintele dispune de numeroase instrumente pe care le poate utiliza în caz de necesitate”, a spus ea, răspunzînd la întrebarea despre cum Trump ar
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și Agenția de Dezvoltare Regională Chișinău au semnat contractul de finanțare, în valoare de 63 milioane lei, pentru restaurarea și reabilitarea clădirii istorice din centrul capitalei: clădirea fostei conduceri a Zemstvei guberniale.Proiectul va opri procesul de degradare a imobilului, păstrînd detaliile arhitecturale autentice și memoria cole
Cum să reintegrăm Moldova și să îi asigurăm securitatea națională – aceasta este întrebarea principală la care vor căuta răspuns participanții la cea de-a opta Masă rotundă națională.Tema următoarei discuții publice: „Reintegrarea Moldovei și securitatea națională”Masa rotundă va avea loc pe 15 august la Chișinău. Transmisiunea va începe la ora 10:30.Discuția va fi transmisă în direct
Pe șos. Hîncești continuă lucrările de modernizare a carosabilului.În prezent, echipele de drumari intervin la așternerea stratului de uzură pe tronsonul cuprins între str. Lech Kaczynski și str. Miorița. Ulterior, lucrările vor avansa pe segmentul dintre str. Miorița și str. Sihastrului.Înaintea aplicării stratului final de asfalt, pe aceste tronsoane au fost realizate lucrări pregătitoar
Oamenii legii reamintesc că viteza excesivă nu este doar o cifră, ci un pericol real pentru viață, notează Noi.md.În ultimele două luni ale acestui an, 482 șoferi au rămas fără dreptul de a conduce pentru o perioadă determinată, după ce au depășit limita legală de viteză.{{828308}}"Suspendarea permisului este temporară, iar pierderea unei vieți este definitivă. Adaptează viteza la condiții
Unul dintre candidații independenți, care intenționa să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a renunțat.Este vorba despre Marcel Darie, care a restituit, pe 13 august, listele de subscripție la Comisia Electorală Centrală (CEC), fără a solicita înregistrarea în cursa electorală.Marcel Darie solicitase permisiunea de a colecta semnături în sprijinul candidaturii sale pe 23
Începînd cu luna august curent, beneficiarii statutului de protecție temporară pot renunța oficial la acesta, atît la subdiviziunile sale teritoriale, cît și în afara țării, prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova.Pentru a renunța la protecția temporară, solicitanții trebuie să depună o cerere scrisă (poate fi descărcată aici), personal sau prin re
Începînd cu 15 august 2025, ora 08:00, PTFS „Leova–Bumbăta” va funcționa în regim 24/24 de ore, oferind participanților la trafic o nouă opțiune de traversare a frontierei în orice moment al zilei sau al nopții.Decizia a fost luată de comun acord de autoritățile de frontieră și vamale din Republica Moldova și România, pentru a spori mobilitatea și confortul cetățenilor.{{828751}}Avantajele
Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, a semnat un ordin care va schimba abordarea patologiei oncologice.Potrivit informațiilor furnizate de guvern, începînd de astăzi, Ministerul Sănătății organizează și desfășoară tratamente chimioterapeutice în cadrul spitalelor raionale și în Spitalul Clinic din Bălți.„Aducem aceste tratamente, care nu sînt atît de complicate ca administrare, mai aproape
Președintele Vladimir Putin, în cadrul pregătirilor pentru întîlnirea cu omologul său american Donald Trump, a convocat o ședință cu membrii conducerii superioare, precum și cu reprezentanți ai guvernului și ai administrației prezidențiale, a informat purtătorul său de cuvînt, Dmitri Peskov.„[Administrația americană depune] eforturi destul de energice și sincere pentru a pune capăt ostilitățil
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice avertizează populația despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate pe acestea.Victimele sunt contactate telefonic de persoane necunoscute care se prezintă drept „angajați ai companiilor de telecomunicații” și, sub pretextul acordării de as
Moldova ar putea deschide o ambasadă în Egipt anul viitor. Un alt obiectiv ar fi inaugurarea unei Ambasade în Coreea de Sud, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi, într-un interviu acordat moldpres.El a declarat că autoritățile vor munci în continuare pentru a consolida relațiile cu cât mai multe state pentru ca cetățenii țării să obțină beneficii tangibile.„În anul viitor, ar fi de mare i
Vlad Filat: „Voi urmări cu atenție acțiunile CEC în ceea ce privește oamenii lui Plahotniuc” # Noi.md
Fostul prim-ministru și președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, a declarat că intenționează să urmărească cu atenție acțiunile Comisiei Electorale Centrale în ceea ce privește foștii camarazi ai lui Vladimir Plahotniuc.Potrivit acestuia, după informațiile privind posibila extrădare a oligarhului, structurile „adormite” s-au activizat deja în toată țara.Vladimir F
Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Spaniei, informează cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul Spaniei sau care intenționează să călătorească/tranziteze această țară despre existența unui val de căldură extrem, care afectează întreaga peninsulă, inclusiv Insulele Canare.Potrivit Agenției de Stat de Meteorologie a Spaniei (AEMET), canicula v
Reprezentantul mișcării yemenite „Ansar Allah” (husiții), Yahya Saria, a anunțat că aeroportul israelian Ben Gurion a fost lovit de o rachetă. {{830707}} Potrivit Oxu.Az, informația a fost difuzată de canalul de televiziune Al Masirah. Se precizează că pentru atac a fost utilizată racheta balistică hipersonică „Palestina-2”. Potrivit husiților, obiectivul a fost atins.
Șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, ambasadorul Jānis Mažeiks, își încheie mandatul în Republica Moldova.Cu această ocazie, vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a avut o întrevedere de rămas-bun cu oficialul european. În cadrul discuțiilor, cei doi au trecut în revistă principalele realizări ale cooperării dintre Republica Moldova și UE în perioada 2021-2025,
Întîlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump va începe la ora 11:30, ora locală (22:30, ora Moldovei, pe 15 august), a declarat jurnaliștilor asistentul liderului rus, Yuri Ushakov, potrivit corespondentului RBC.Discuția va începe în format bilateral, cu participarea traducătorilor, apoi vor avea loc negocieri între delegații, care vor continua în tim
Juristul Iurie Mărgineanu vine cu explicații, după ce poliția i-a cerut lui Ceban să nu autorizeze protestul lui Șor # Noi.md
Juristul Iurie Mărgineanu a oferit explicații după ce Poliția Națională i-a solicitat primarului Capitalei, Ion Ceban, să nu emită autorizația pentru protestul anunțat de Ilan Șor în Piața Marii Adunări Naționale, programat pentru acest weekend."Am citit cu atenție comunicatul Poliției Naționale, care conține o avertizare și acuzații adresate primarului general al Chișinăului, Ion Ceban, cu pr
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut un funcționar public, bănuit că ar fi pretins și primit o mită în valoare de 1700 de euro pentru facilitarea angajării unei persoane într-o instituție de drept.Potrivit materialelor urmăririi penale, bărbatul, originar din municipiul Chișinău, ar fi solicitat suma menționa
Lotul național U21 de Judo a cucerit nu mai puțin de 11 medalii la Campionatul Balcanic desfășurat la Edirne, Turcia.Rezultate formidabile pentru R.Moldova la Campionatul Balcanic U21. Judocanii moldoveni au cucerit 5 medalii de aur, una de argint și 5 de bronz, transmite Agora.{{828796}}Tatiana Dutca (57 kg), Vladimir Iacomi (60 kg), Vasile Său (66 kg), Tristan Stempovschi (73 kg) și Vadi
Cinci blocuri electorale, constituite în total de 15 partide politice, au solicitat Comisiei Electorale Centrale (CEC), pînă pe 13 august, înregistrarea pentru a putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie.Unui bloc electoral i-a fost respinsă cererea, iar celelalte patru ar putea figura în buletinele de vot la scrutinul din toamnă, transmite Moldova1.{{831377}}Blocurile el
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) atestă o evoluție de stabilizare pe piața carburanților, cu semne tot mai clare de scădere a prețurilor.După o perioadă de instabilitate, în intervalul 1–14 august 2025, prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale carburanților au înregistrat o evoluție lentă, cu o ușoară tendință descendentă, influențată de diminuarea cotațiil
ANTA reafirmă deschiderea pentru dialog și precizează rolul instituției în contextul revendicărilor transportatorilor # Noi.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță că respectă dreptul operatorilor de transport de a-și exprima opiniile și rămîne deschisă unui dialog transparent și constructiv cu toate asociațiile din domeniu, mizînd pe o cooperare reciprocă pentru dezvoltarea durabilă a sectorului, în beneficiul transportatorilor și pasagerilor.Instituția subliniază că rolul său este de a implementa politicil
A avut loc recepția la terminarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul regional G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32, raionul Cantemir.Lucrările executate în conformitate Programul Fondului Rutier au prevăzut două sectoare de drum care asigură legătura între localitățile: Baimaclia și Chioselia (km 21,32 – 24,73); Chioselia și Țărăncuța (km 26,11 – 27,9
Pretura sectorului Centru din capitală, în conlucrare cu serviciile de sector, intervine neîntrerupt la identificarea și nimicirea plantei de ambrozie din sector.mbrozie.Planta adventiv-invazivă intră în perioada inflorescenței și provoacă alergeni, notează Noi.md.{{829662}}Pentru a diminua efectele nocive ale acesteia asupra sănătății locuitorilor, sînt făcute lucrări de cosire mecanizată
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că astăzi, 14 august 2025, este ultima zi pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență, notează Noi.md.Astfel, cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării la alegerile parlamentare din 28 septembrie, se vor afla pe teritoriul unuia dintre statele: Canadei, Statelor Unite ale Americii, Norvegiei, Suediei, Finlandei,
Bloomberg: Trump a promis liderilor europeni că nu va discuta cu Putin despre teritoriile ucrainene # Noi.md
Președintele SUA, Donald Trump, a asigurat liderii europeni că la întîlnirea cu președintele rus Vladimir Putin din Alaska nu va discuta despre teritorii și îi va cere să poarte negocieri cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd Bloomberg.Potrivit publicației, care citează surse, Trump a asigurat liderii europeni în timpul unei convorbiri te
Serbia se confruntă cu o escaladare majoră a tensiunilor după ce, pentru a doua zi consecutiv, miercuri, au izbucnit ciocniri între protestatarii antiguvernamentali și susținătorii președintelui Aleksandar Vucic, în mai multe orașe ale țării, transmite Associated Press.În Novi Sad, susținători ai lui Vucic au aruncat torțe spre protestatari, în apropierea sediului partidului aflat la guvernare
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, la 13 august 2025 au obținut aplicarea arestului preventiv pe un termen de 30 de zile în privința unei femei de 41 de ani, învinuită de comiterea infracțiunii de escrocherie, notează Noi.md.În perioada septembrie 2024 – iulie 2025, femeia, în calitate de administrator al unei agenții de turism din Chișinău, a înșelat ma
La Chișinău, persoane necunoscute au dat foc mașinii unor pensionari, aruncînd un „cocktail Molotov” # Noi.md
În noaptea de 11 august 2025, între orele 04:00 și 04:10, în curtea unei case private de pe strada Liviu Rebreanu din Chișinău, persoane necunoscute au aruncat o sticlă cu un amestec inflamabil — așa-numitul „cocktail Molotov”. {{831386}} Potrivit victimelor, tragedia a fost evitată doar datorită faptului că proprietara casei s-a trezit din cauza zgomotului. Flăcările au fost stinse rapid,
Fermierii care doresc să procure echipamente de irigare prin granturi oferite de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (UCIP IFAD), dar nu dispun de întreaga sumă de la început, pot beneficia acum de o soluție sigură: contul escrow.Un cont escrow este un cont bancar special în care contribuția fermierului și grantul IFAD sînt p
Pentru a evita speculațiile care circulă în ultima perioadă în spațiul public, ANRE informează consumatorii cu privire la modul de formare a prețului de furnizare a gazelor naturale, prezentînd detalii despre structura acestuia și despre componentele de cost care îl influențează.Costul de achiziție a gazelor naturale, inclus în structura prețurilor reglementate, reprezintă media ponderată a tu
Guvernul este cel care va organiza sîmbătă în Piața Marii Adunări Naționale expoziția anunțată. Aceasta deși, pentru aceeași dată și în aceeași locație, anterior anunțase un protest fugarul Ilan Șor.Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe convocate de Primăria capitalei, avînd în vedere existența a două declarații prealabile pentru aceeași dată și adresă. Potrivit legislației, în astfel de
Criza generată de pesta porcină africană a fost depășită în mare parte: deficitul de carne de porc nu mai este semnificativ, prețurile rămîn stabile, iar efectivul de porci din ferme începe să se refacă.Directorul financiar al unei ferme de porci din raionul Rezina, Roman Botnari, a declarat că, în ultimii ani, întreprinderea a trecut printr-un amplu proces de renovare, cu accent pe securita
