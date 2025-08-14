China și Thailanda sărbătoresc 50 de ani de prietenie și cooperare consolidată

18:00

Nu este departe ziua în care țara va trebui să aleagă – să existe în continuare ori să dispară – iar interesul nostru național acum este refacerea economiei. Cu această declarație a venit, în cadrul emisiunii „Главное” de la TVC21, reprezentantul Partidului Nostru, Igor Cujba. El a adăugat că, pentru aceasta, este nevoie de oameni profesioniști. „Acum cel mai important este să reconstruim