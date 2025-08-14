Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din sudul Rusiei a luat foc după un atac cu drone ucrainene
Radio Moldova, 14 august 2025 11:50
Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din sudul Rusiei a luat foc după un atac cu drone ucrainene, în noaptea de 14 august. Dronele au atacat masiv regiunea Volgograd, a anunțat guvernatorul regiunii, Andrei Bocearov, potrivit The Moscow Times.
• • •
Momentul adevărului pentru Milsami Orhei. „Vulturii roșii” forțează calificarea în play-off-ul Ligii Conferințelor. Campioana Republicii Moldova a câștigat cu 3:2 prima manșă cu FC Virtus din San Marino, însă la Serravalle antrenorul Igor Picușciac nu se va putea baza pe căpitanul Radu Gînsari care este accidentat, în timp ce Andrei Cobeț și ghanezul Frederick Takyi sunt suspendați.
Tinerii din Republica Moldova care se angajează pentru prima dată în șapte domenii strategice vor beneficia, timp de 12 luni, de o indemnizație lunară neimpozabilă în valoare de 3.000 de lei, prin intermediul unui program național lansat joi, 14 august, de către autorități. Această măsură de sprijin urmărește atragerea forței de muncă tinere în sectoare-cheie ale economiei.
Internațional moldovean Sergiu Perciun i-a convins pe șefii lui FC Torino. Compatriotul nostru și-a prelungit contractul cu clubul italian până în 2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Perciun a debutat la prima echipă a „taurilor” pe 23 aprilie, într-un meci cu Udinese Calcio. În total, el a jucat 5 partide pentru FC Torino în sezonul trecut.
Depășirea termenului legal de ședere pe teritoriul Statelor Unite ale Americii (SUA) poate atrage sancțiuni drastice, inclusiv interdicția permanentă de intrare pe teritoriul american, avertizează Ambasada SUA de la Chișinău.
Caz de omor mușamalizat timp de șapte ani: un primar și un medic legist, reținuți la Florești # Radio Moldova
Crimă la ferma unui primar, mușamalizată timp de șapte ani. Oamenii legii anunță reținerea a patru persoane, inclusiv a alesului local și a unui medic legist, care ar fi implicați în omorul unui bărbat ucis în bătaie în anul 2018. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) anunță că i-a retras sprijinul politic primarului satului Frumușica din raionul Florești, Victor Boicu.
Un bărbat dintr-o localitate din raionul Florești a murit acum șapte ani, după ce a fost supus mai multor lovituri aplicate de persoane care încercau să-l oblige să muncească la o fermă. La momentul respectiv, nimeni nu a fost tras la răspundere, cazul fiind mușamalizat, iar expertiza medico-legală – falsificată.
Unul dintre candidații independenți, care intenționa să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a renunțat.
Presa internațională urmărește pregătirile pentru negocierile privind încheierea războiului ruso-ucrainean, care urmează să aibă loc mâine, în Alaska, între președintele SUA, Donald Trump, și cel al Rusiei, Vladimir Putin. Mai multe publicații observă că discuțiile vin pe fondul intensificării ofensivei militare ruse în estul Ucrainei, dar și al atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești de petrol. Agențiile europene de presă semnalează efectele intemperiilor naturale care au cuprins mai multe țări de pe bătrânul continent, dar și măsurile luate la Geneva pentru reducerea poluării cu ozon.
Tot mai mulți proprietari de locuințe înregistrează contractele de chirie la fisc: Încasări de peste 52 de milioane de lei în acest an # Radio Moldova
Impozitele achitate la stat de către persoanele fizice care oferă locuințe cu chirie cresc în mod constant. Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat (SFS), încasările au ajuns la 52,4 milioane de lei în perioada ianuarie - iulie 2025, cu 28,1% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.
Violențe în Serbia: zeci de răniți în confruntările dintre susținătorii lui Vučić și protestatari # Radio Moldova
Protestele anti-guvernamentale din Serbia, aflate în desfășurare de nouă luni, au escaladat miercuri seara în confruntări violente între susținătorii Partidului Progresist Sârb (SNS) și manifestanți, în mai multe orașe, inclusiv Novi Sad și Belgrad, scrie Reuters.
Posibilitatea extrădării oligarhului fugar Vlad Plahotniuc, reținut în Grecia, a revenit în prim-planul presei naționale, după ce, miercuri, magistrații Curții de Apel din Atena au admis cererea de extrădare. Între timp, instituțiile mass-media semnalează că odată cu apropierea alegerilor parlamentare, rețelele sociale sunt folosite tot mai intens pentru a răspândi falsuri.
Votul prin corespondență: Ultima zi în care moldovenii din zece state se pot înregistra pe platforma CEC # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova, care se vor afla pe 28 septembrie curent, în ziua alegerilor parlamentare, pe teritoriul a zece state, au posibilitatea să voteze din timp, prin corespondență.
Sectorul suinelor își revine după valurile de pestă porcină: producția de porci crește, iar piața se stabilizează # Radio Moldova
Criza generată de pesta porcină africană a fost depășită în mare parte: deficitul de carne de porc nu mai este semnificativ, prețurile rămân stabile, iar efectivul de porci din ferme începe să se refacă. Fermierii anunță că aplică toate măsurile necesare pentru protecția animalelor, iar Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare poartă discuții privind oferirea unor subvenții în acest sens.
Înregistrări video sau audio, care arată și sună ca și cum ar fi reale, însă nu au existat și au fost create cu ajutorul inteligenței artificiale (deepfake – n.r.) pot fi întâlnite tot mai des în mediul online. Tehnologia este folosită pe larg de escroci, mai ales pentru apeluri telefonice sau mesaje vocale, imitând voci reale, prin intermediul cărora atacatorii cer informații sensibile, cum ar fi date de card sau sume de bani.
Fiecare dintre noi are posibilitatea să ajute un copil să se pregătească pentru școală. Asociația „Concordia” a lansat campania „Vreau și eu să învăț”. ONG-ul își propune să asigure 750 de copii cu ghiozdane și rechizite.
Președintele american Donald Trump le-a transmis liderilor europeni și ucraineni că Statele Unite sunt dispuse să ofere garanții de securitate pentru Ucraina – însă doar cu anumite condiții, relatează Politico.
Creștinii ortodocși din Republica Moldova au intrat astăzi, 14 august, în Postul Adormirii Maicii Domnului, care va dura până pe 28 august. Este una dintre cele patru mari perioade de post din calendarul ortodox și precede sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, prăznuită pe stil vechi la finalul lunii.
Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni în Alaska pe 15 august, o premieră din 2019. „Merg în Rusia vineri.” Scăparea lui Donald Trump în timpul conferinței sale de presă de la Casa Albă de luni, 11 august, nu este lipsită de semnificația sa prevestitoare de nimic bun. Președintele american se va întâlni într-adevăr cu Vladimir Putin pe 15 august, însă în Alaska, adică în Statele Unite. Aceasta este prima întâlnire dintre cei doi din 2019 încoace, din timpul primului mandat al lui Donald Trump, și prima vizită a președintelui rus în Statele Unite din 2007 – când a fost la sediul Națiunilor Unite din New York.
Reforma justiției trebuie regândită, reieșind din limitele reale ale unui sistem care a fost compromis timp de decenii, afirmă președintele Comunității WatchDog, Valeriu Pașa. „Din păcate, vetting-ul nu este un panaceu. Reforma nu trebuie să aibă drept scop doar să-i dea afară pe toți din sistem”, a constatat Pașa, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
Mărturii șocante: nord-coreeni fugiți din Rusia povestesc despre condiții inumane de muncă # Radio Moldova
Pentru a acoperi lipsa forței de muncă apărută după trimiterea bărbaților pe front, Kremlinul apelează la muncitori din Coreea de Nord. Tineri eliberați din lagărele nord-coreene sunt trimiși să lucreze pe șantierele de construcții din Rusia, unde muncesc și câte 18 ore pe zi. Jurnaliștii BBC au intervievat șase dintre acești muncitori, care au reușit să fugă. Ei au povestit că angajatorii ruși le oferă doar două zile libere pe an.
Zece curți de bloc vor fi reabilitate în orașul Cricova. Primul proiect din cadrul Programului „Curtea Europeană” a demarat în această localitate. Muncitorii urmează să asfalteze căile de acces și să amenajeze zone de relaxare și de joacă. Alte zeci de curți de bloc din Chișinău și suburbii urmează să fie reabilitate, până la sfârșitul anului. Programul este implementat de Guvern, cu sprijinul Uniunii Europene.
Poliția îi solicitată Primăriei Chișinău să inițieze o procedură judiciară pentru blocarea tuturor întrunirilor considerate „ilegale”, planificate până la sfârșitul anului, nu doar a protestului anunțat de condamnatul Ilan Șor pentru ziua de sâmbătă, 16 august. Forțele de ordine susțin că aceste acțiuni ar fi organizate de grupări criminale, cu finanțare ilegală, și ar urmări destabilizarea ordinii publice, existând deja un dosar penal în acest caz.
Swiatek, fostul lider mondial, care deține 6 titluri de Mare Șlem, a câștigat partida din optimile de finală cu scorul de 6-4, 6-3. Partida a durat o oră și 35 de minute.
Incendiile de vegetație din sudul Europei și din Balcani nu mai contenesc. În Spania, cel puțin șase focare au scăpat de sub control, iar presa locală scrie că un român a murit într-o localitate de lângă Madrid. Bărbatul încerca să stingă un incendiu care ajunsese până la ferma de cai în care lucra. Focul a făcut și alte victime. Totodată, șapte mii de spanioli au fost nevoiți să-și părăsească locuințele din cauza flăcărilor. Misiuni dificile sunt în desfășurare și în Franța, Portugalia, Grecia și Turcia.
Liderii europeni l-au îndemnat pe președintele SUA, Donald Trump, să apere interesele Kievului și ale Europei în domeniul securității, la întâlnirea cu Vladimir Putin. Declarația a fost făcută de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, în urma unui maraton online la care au participat președintele Ucrainei, președintele SUA și lideri ai UE. „Există speranță pentru schimbare, există speranță pentru pace în Ucraina”, a subliniat Merz, citat de Deutsche Welle.
Raportul anual al Departamentului de Stat al SUA pentru 2024 arată că tortura și tratamentele inumane sunt cele mai grave provocări în domeniul drepturilor omului din Republica Moldova, în special în regiunea transnistreană. Totodată, libertatea presei rămâne afectată de influențe oligarhice și externe, iar dezinformarea continuă să reprezinte o amenințare majoră pentru democrație și statul de drept. Avocatul Promo-LEX, Vadim Vieru, a vorbit, la Moldova 1, despre o realitate îngrijorătoare: deși autoritățile de la Chișinău au făcut eforturi pentru prevenirea abuzurilor, progresul este limitat în stânga Nistrului, unde presiunile, detențiile arbitrare și tratamentele inumane sunt la ordinea zilei.
Doi deținuți cu vârste de 24 și 27 de ani, care au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 – Cricova, vor sta și mai mult la pușcărie. Deținuții, care își ispășeau pedepsele pentru omor și alte infracțiuni, au fost condamnați la câte doi ani de închisoare și pentru tentativă de evadare din penitenciar.
Un val de căldură a lovit din nou o mare parte a Europei, aducând temperaturi care depășesc 40 de grade Celsius în Franța, Portugalia, Spania, precum și în mai multe state din Balcani. Situația a determinat autoritățile să emită alerte de risc extrem de incendii și să impună măsuri speciale de prevenție. Și România se află sub cod portocaliu de arșiță.
Comanda de stat pentru studii de licență, acoperită în proporție de 80%: începe sesiunea suplimentară de admitere # Radio Moldova
Sesiunea suplimentară de admitere la instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova a început marți, 13 august, pentru candidații care nu au participat sau nu au fost admiși în sesiunea de bază. Dosarele pot fi depuse online, pe eadmitere.gov.md, până pe 15 august.
Protestul anunțat de Ilan Șor pentru 16 august nu va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale, spațiul fiind rezervat pentru un eveniment oficial organizat de Guvern, în cadrul Zilelor Diasporei. Potrivit Legii privind întrunirile, instituțiile publice au prioritate în utilizarea locațiilor publice pentru acțiuni oficiale, iar autoritățile locale au informat organizatorii altor manifestații că în această perioadă piața centrală va găzdui activități dedicate sărbătorilor naționale.
Cristina Lucanovschi, elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Fălești, a reprezentat Republica Moldova la Adobe Certified Professional World Championship 2025, desfășurat între 27 și 30 iulie în Orlando, Florida. Evenimentul a reunit tineri talentați din peste 30 de țări, oferindu-le oportunitatea de a-și demonstra abilitățile în design grafic la nivel internațional.
Concursul pentru funcția de procuror general este pe ultima sută de metri. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a admis dosarele a doi candidați la concurs și va organiza interviurile în ziua de marți, 19 august.
O porțiune a râului Răut, care inundă deseori satele Mărculești, Băhrinești, Lunga și Prajila din raionul Florești, a început să fie curățată. Lucrările sunt desfășurate pe o distanță de zece kilometri, iar specialiștii au obiectivul de a restabili cursul natural al râului, astfel încât să fie prevenite inundațiile.
Donald Trump se îndreaptă spre întâlnirea cu Vladimir Putin din Alaska nepregătit. Din cauza reducerilor radicale de personal în domeniul politicii externe și a recrutării în echipa sa a loialiștilor, și nu a experților, în administrație nu mai există persoane care să înțeleagă intențiile și metodele conducerii Rusiei și ale liderului său, relatează The Moscow Times.
Victor Mihailov dorește ca Sheriff Tiraspol să arate altfel în cea de-a doua partidă cu Anderlecht Bruxelles. „Galben-negrii” au pierdut cu 0:3 în prima manșă a turului 3 preliminar al Ligii Conferințelor, iar în vederea meciului-retur, tehnicianul echipei tiraspolene intenționează să schimbe strategia de joc.
Șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, ambasadorul Jānis Mažeiks, se află la final de mandat în Republica Moldova și a început vizitele de rămas-bun cu șefii de instituții publice. Miercuri, 13 august, diplomatul leton a avut o întrevedere cu viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Roman Roșca.
Ministerul Educației din Rusia, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației și Științei, au elaborat recomandări pentru profesori privind identificarea copiilor străini „înclinați spre acțiuni ilegale”, relatează Meduza Live, cu referire la Vedomosti.
Primăria Chișinău își menține poziția potrivit căreia interzicerea unei manifestații publice nu ține de competența sa, atribuțiile administrației locale fiind limitate la primirea notificărilor și la colaborarea cu alte autorități pentru buna desfășurare a evenimentelor. Cu toate acestea, în trecut au existat cazuri în care instituția, prin vocea primarului Ion Ceban, a făcut propuneri de restricționare sau chiar de interzicere a unor acțiuni publice.
Solicitarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) de dizolvare a celor patru partide politice considerate succesoare ale partidului „Șor”, declarat neconstituțional, se justifică prin faptul că formațiunile au depus la CEC acte pentru înregistrarea unui bloc electoral, creat sub auspiciile lui Ilan Șor și anunțat de la Moscova. De asemenea, există neclarități privind finanțările acestora, declară vicepreședintele CEC, Pavel Postica.
Republica Moldova se confruntă cu o intensificare a campaniilor de dezinformare, direcționate în special împotriva președintei Maia Sandu, a Guvernului și a instituțiilor statului. Potrivit autorităților și experților, mesajele false au devenit mai numeroase, mai agresive și mai sofisticate, fiind propagate masiv prin rețele de socializare, în special pe TikTok și Facebook.
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, ar putea fi extrădat în R. Moldova. Decizia a fost luată miercuri, 13 august, de Curtea de Apel de la Atena, care a examinat cererea procurorilor moldoveni privind extrădarea oligarhului în R. Moldova. Totuși, o decizie finală privind extrădarea lui Plahotniuc în R. Moldova va fi luată de Ministerul Justiției din Grecia.
Patru membri activi ai organizațiilor criminale „Kitaеț” și „Makena”, implicați în comiterea unei infracțiuni de șantaj pe teritoriul țării, au ajuns pe mâna polițiștilor din brigada „Fulger”. Aceștia au inventat o datorie fictivă și cereau mii de euro de la un bărbat.
