Reducere ușoară a inflației în R. Moldova, dar tarifele la energie rămân o provocare. Ce soluții propun experții

Înregistrări video sau audio, care arată și sună ca și cum ar fi reale, însă nu au existat și au fost create cu ajutorul inteligenței artificiale (deepfake – n.r.) pot fi întâlnite tot mai des în mediul online. Tehnologia este folosită pe larg de escroci, mai ales pentru apeluri telefonice sau mesaje vocale, imitând voci reale, prin intermediul cărora atacatorii cer informații sensibile, cum ar fi date de card sau sume de bani.