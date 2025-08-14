Reducere ușoară a inflației în R. Moldova, dar tarifele la energie rămân o provocare. Ce soluții propun experții
Radio Moldova, 14 august 2025 18:00
Ritmul inflației din Republica Moldova încetinește ușor, dar tarifele mari la energie pun presiune pe prețuri. În trimestrul II al acestui an, inflația s-a redus cu 0,6 puncte procentuale, ajungând la 8,2 la sută în luna iunie, potrivit unui raport al Băncii Naționale ale Moldovei (BNM). Nivelul rămâne peste ținta BNM de 5,7 la sută din cauza scumpirilor la resursele energetice și a efectelor secetei asupra agriculturii. BNM estimează o continuare a trendului descendent până la mijlocul anului viitor.
• • •
Locuitorii raionului Soroca nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze în alte localități pentru intervenții chirurgicale laparoscopice. Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisăcari” a fost dotat cu echipamente moderne, care permit realizarea intervențiilor direct în instituție.
Ritmul inflației din Republica Moldova încetinește ușor, dar tarifele mari la energie pun presiune pe prețuri. În trimestrul II al acestui an, inflația s-a redus cu 0,6 puncte procentuale, ajungând la 8,2 la sută în luna iunie, potrivit unui raport al Băncii Naționale ale Moldovei (BNM). Nivelul rămâne peste ținta BNM de 5,7 la sută din cauza scumpirilor la resursele energetice și a efectelor secetei asupra agriculturii. BNM estimează o continuare a trendului descendent până la mijlocul anului viitor.
Locuitorii raionului Soroca nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze în alte localități pentru intervenții chirurgicale laparoscopice. Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisăcari” a fost echipat cu aparatură modernă, permițând ca procedurile să fie realizate direct de medicii instituției, anunță Ministerul Sănătății.
Veste bună pentru călători! Începând de vineri, 15 august, punctul de trecere a frontierei Leova–Bumbăta va funcționa în regim nonstop, permițând traversarea peste Prut în orice moment al zilei. Programul extins va intra în vigoare mâine, de la ora 8:00, anunță Serviciul Vamal.
CEC îi solicita PA să investigheze patru partide afiliate lui Șor. Partidul „Renaștere” și Victoria Furtună, obligați să restituie bani la buget # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) va sesiza Procuratura Anticorupție în legătură cu acțiunile desfășurate de patru formațiuni politice în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale și referendumul republican constituțional din toamna anului 2024. CEC a aprobat, în ședința din 14 august, rapoartele de control care vizează activitatea mai multor formațiuni și candidați, somând, totodată, Partidul „Renaștere" și candidata independentă Victoria Furtună să restituie la bugetul de stat sume încasate sau cheltuite cu încălcarea legislației.
Great news for travelers: Starting Friday, August 15, the Leova–Bumbata border crossing point will operate continuously, allowing crossings at any time of day. The new schedule will start tomorrow at 8:00 AM, as announced by the Customs Service.
Suspecții în cazul exploziei de la Stăuceni, prinși la aeroport, în timp ce încercau să părăsească R. Moldova # Radio Moldova
Două persoane, suspectate că au aruncat pachetul cu substanțe explozibile în apropierea locuinței primarului de Stăuceni, au fost reținute joi, 14 august, pe Aeroportul Internațional Chișinău. Bănuiții încercau să părăsească R. Moldova, anunță Inspectoratul General al Poliției.
Doi suspecți, reținuți în cazul exploziei din apropierea casei primarului de la Stăuceni. Încercau să părăsească țara # Radio Moldova
Astăzi, 14 august, persoanele suspectate că au pus în pericol securitatea primarului din Stăuceni, aruncând un pachet cu exploziv în apropierea locuinței edilului, au fost reținute pe Aeroportul Internațional Chișinău. Bănuiții încercau să părăsească teritoriul R.Moldova, precizează Inspectoratul general al Poliției.
Cei mai mulți turiști străini care vizitează R. Moldova sunt din România: în ce state călătoresc moldovenii # Radio Moldova
Tot mai mulți moldoveni își petrec vacanțele peste hotare. În primele șase luni ale acestui an, peste 146 de mii de cetățeni ai R. Moldova au plecat la odihnă peste hotare prin intermediul agențiilor de turism, cu aproape 4% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cu circa 45% a crescut și numărul străinilor care ne-au vizitat țara, cei mai mulți fiind din România.
CEC cere Procuraturii Anticorupție să investigheze patru partide afiliate lui Șor. Partidul „Renaștere” și Victoria Furtună, obligați să restituie bani la buget # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală va sesiza Procuratura Anticorupție în legătură cu acțiunile desfășurate de patru formațiuni politice în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale și referendumul republican constituțional din toamna anului 2024. În ședința de astăzi, 14 august, CEC a aprobat rapoartele de control complex a mai multor formațiuni și candidați, iar totodată a somat Partidul Politic „Renaștere” și candidata independentă Victoria Furtună să restituie la bugetul de stat sume încasate sau cheltuite cu încălcarea legislației.
Reducere ușoară a inflației în R. Moldova, dar tarifele la energie rămân o provocare. Ce soluții se propun # Radio Moldova
Ritmul inflației din Republica Moldova încetinește ușor, dar tarifele mari la energie pun presiune pe prețuri. În trimestrul II al acestui an, inflația s-a redus cu 0,6 puncte procentuale, ajungând la 8,2 la sută în luna iunie, potrivit unui raport al Băncii Naționale ale Moldovei. Nivelul rămâne peste ținta BNM de 5,7 la sută din cauza scumpirilor la resursele energetice și a efectelor secetei asupra agriculturii. BNM estimează o continuare a trendului descendent până la mijlocul anului viitor.
Considerat unul dintre cei mai talentați tineri fotbaliști ai momentului, Franco Mastantuono, a devenit oficial jucătorul clubului Real Madrid. Argentinianul a semnat un contract pe 6 ani cu gruparea spaniolă și a fost prezentat oficial. Pe Santiago Bernabeu, el va juca în tricoul cu numărul 30.
Un nou schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia: civili și militari revin acasă după ani de captivitate # Radio Moldova
Ucraina și Rusia au efectuat un nou schimb de prizonieri de război. În Ucraina s-au întors 84 de persoane, atât militari, cât și civili, a anunțat joi, 14 august, pe Telegram, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski.
Ședința de judecată în dosarul fostului șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, programată să aibă loc joi, 14 august, a fost amânată pentru data de 21 august. Fostul funcționar, acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului, a fost internat în spital.
Traversare fără restricții orare: punctul vamal Leova–Bumbăta va fi deschis 24 din 24 # Radio Moldova
Veste bună pentru călători: Începând de vineri, 15 august, punctul de trecere a frontierei Leova–Bumbăta va funcționa în regim non-stop, permițând traversarea în orice moment al zilei. Programul extins va intra în vigoare mâine, de la ora 8:00, anunță Serviciul Vamal.
Marele show din Premier League începe vineri, cu meciul FC Liverpool - FC Bournemouth # Radio Moldova
Începe spectacolul din eșalonul superior al campionatului Angliei. În meciul de deschidere, deținătoarea titlului FC Liverpool va întâlni pe FC Bournemouth, pe stadionul Anfield.
Școlile din R. Moldova se confruntă cu o lipsă acută de profesori: Matematica, cea mai afectată disciplină # Radio Moldova
Anul școlar 2025-2026 va începe cu un deficit de peste 1.500 de cadre didactice în instituțiile publice de învățământ general, semnalând o scădere constantă a numărului de profesori în școlile din țară.
Concurs acerb pentru admiterea la liceele din Chișinău, în anul de studii 2025 –2026. Totuși, în timp ce în capitală competiția pentru un loc a fost strânsă, în raioane concurența a scăzut.
Carlos Alcaraz zburdă la turneul de tenis de la Cincinnati: spaniolul se pregătește asiduu de US Open # Radio Moldova
Spaniolul Carlos Alcaraz s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Cincinnati. Într-o partidă din optimi, ibericul a dispus cu 6:1, 6:4 de italianul Lurca Nardi. Într-o partidă ce a început cu mai mult de o oră întârziere din cauza ploii, cel alintat „Carlitos" și-a pavat drumul spre sferturile de finală cu un start fulminant. În doar șapte minute, ibericul făcuse deja break pe serviciul lui Nardi și ajunsese la 3:0.
Operatorii de transport cer tarife corelate cu inflația și renunțarea la noile reguli. Precizările autorităților # Radio Moldova
Operatorii și șoferii de curse interne au protestat din nou în fața Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), fiind al treilea protest organizat de la începutul lunii iulie. Manifestanții au anunțat că oferă autorităților o săptămână pentru a se autosesiza în privința revendicărilor lor, urmând să decidă ulterior ce noi acțiuni vor întreprinde. Autoritățile susțin că sunt deschise unui dialog transparent, dar insistă că tarifele nu pot fi ajustate înainte de îmbunătățirea serviciilor.
Tratament oncologic în teritoriu: spitalele raionale și cel de la Bălți încep administrarea chimioterapiei # Radio Moldova
Pacienții cu afecțiuni oncologice vor putea beneficia, începând de joi, 14 august, de tratamentele chimioterapeutice fără a mai fi nevoiți să călătorească la Chișinău. Aceste proceduri vor fi efectuate direct în spitalele raionale și la Spitalul Clinic Bălți, a anunțat ministra Sănătății, Ala Nemerenco.
MAE a emis avertizare de călătorie în Spania: cetățenii, îndemnați să evite deplasarea în zonă din cauza temperaturilor extrem de ridicate # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova care planifică să călătorească sau să tranziteze Spania sunt sfătuiți să amâne deplasările, din cauza condițiilor meteorologice severe care afectează întreaga țară. Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova a emis o alertă de călătorie în Spania.
Mihai Popșoi: R. Moldova devine tot mai capabilă să facă față atacurilor hibride din partea Federației Ruse # Radio Moldova
R. Moldova devine tot mai puternică și capabilă să facă față atacurilor hibride și ingerințelor Federației Ruse, inclusiv în contextul apropierii alegerilor parlamentare, însă persistă vulnerabilități precum prezența trupelor străine în regiunea transnistreană, a declarat, într-un interviu pentru Agenția „Moldpres", vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe.
Tratament oncologic în teritoriu: spitalele raionale și SC Bălți încep administrarea chimioterapiei # Radio Moldova
Începând de astăzi, pacienții cu afecțiuni oncologice vor putea beneficia de tratamentele chimioterapeutice fără a mai fi nevoiți să călătorească la Chișinău. Aceste proceduri vor fi desfășurate direct în spitalele raionale și la Spitalul Clinic Bălți, a anunțat ministra Sănătății, Ala Nemerenco.
Compania a publicat o declarație oficială după ce autoritățile ruse au început să restricționeze funcționarea aplicațiilor WhatsApp și Telegram pentru locuitorii țării.
Bilanțul Curții Constituționale: de la declararea neconstituționalității împrumutului din Rusia la excluderea Moscovei din Conferința Europeană # Radio Moldova
Declararea neconstituționalității acordului de împrumut cu Federația Rusă, dizolvarea Parlamentului și interzicerea Partidului „Șor" se numără printre cele mai importante decizii ale Curții Constituționale în ultimii șase ani, punctate de membrii săi la final de mandat. Pe plan extern, instituția a coordonat excluderea Rusiei și Belarusului din Conferința Curților Constituționale Europene, în perioada în care a exercitat, în premieră pentru Republica Moldova, președinția acesteia. Realizările au fost prezentate joi, 14 august, în bilanțul de final de mandat al actualilor judecători.
ELECTORALA 2025 // Cinci blocuri electorale au solicitat să fie înregistrate la alegerile parlamentare: patru s-ar putea regăsi în buletinele de vot # Radio Moldova
Cinci blocuri electorale, constituite în total de 15 partide politice, au solicitat Comisiei Electorale Centrale (CEC), până pe 13 august, înregistrarea pentru a putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Unui bloc electoral i-a fost respinsă cererea, iar celelalte patru ar putea figura în buletinele de vot la scrutinul din toamnă.
Mihai Popșoi: În pragul alegerilor parlamentare, cetățenii R. Moldova trebuie să fie atenți la ingerințele și propaganda Rusiei # Radio Moldova
R.Moldova devine tot mai puternică și capabilă să facă față atacurilor hibride și ingerințelor Federației Ruse, inclusiv în contextul apropierii alegerilor parlamentare, însă persistă vulnerabilități precum prezența trupelor străine în regiunea transnistreană, a declarat, într-un interviu recent pentru Agenția informațională de stat, vicepremierul, ministru al Afacerilor Externe Mihai Popșoi.
Fără trei jucători importanți, Milsami Orhei forțează calificarea în play-off-ul Ligii Conferințelor UEFA # Radio Moldova
Momentul adevărului pentru Milsami Orhei. „Vulturii roșii" forțează calificarea în play-off-ul Ligii Conferințelor. Campioana Republicii Moldova a câștigat cu 3:2 prima manșă cu FC Virtus din San Marino, însă la Serravalle antrenorul Igor Picușciac nu se va putea baza pe căpitanul Radu Gînsari care este accidentat, în timp ce Andrei Cobeț și ghanezul Frederick Takyi sunt suspendați.
ELECTORALA 2025 // Votul prin corespondență: Ultima zi în care moldovenii din zece state se pot înregistra pe platforma CEC # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova, care se vor afla pe 28 septembrie curent, în ziua alegerilor parlamentare, pe teritoriul a zece state, au posibilitatea să voteze din timp, prin corespondență.
ELECTORALA 2025 // Minus un candidat independent la parlamentare: A restituit la CEC listele de subscripție # Radio Moldova
Unul dintre candidații independenți, care intenționa să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a renunțat.
Fără 3 jucători importanți, Milsami Orhei forțează calificarea în play-off-ul Ligii Conferințelor UEFA # Radio Moldova
Momentul adevărului pentru Milsami Orhei. „Vulturii roșii” forțează calificarea în play-off-ul Ligii Conferințelor. Campioana Republicii Moldova a câștigat cu 3:2 prima manșă cu FC Virtus din San Marino, însă la Serravalle antrenorul Igor Picușciac nu se va putea baza pe căpitanul Radu Gînsari care este accidentat, în timp ce Andrei Cobeț și ghanezul Frederick Takyi sunt suspendați.
Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din sudul Rusiei a luat foc după un atac cu drone ucrainene # Radio Moldova
Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din sudul Rusiei a luat foc după un atac cu drone ucrainene, în noaptea de 14 august. Dronele au atacat masiv regiunea Volgograd, a anunțat guvernatorul regiunii, Andrei Bocearov, potrivit The Moscow Times.
Program lansat: Tinerii angajați pentru prima dată în domenii strategice vor primi câte 3.000 de lei lunar # Radio Moldova
Tinerii din Republica Moldova care se angajează pentru prima dată în șapte domenii strategice vor beneficia, timp de 12 luni, de o indemnizație lunară neimpozabilă în valoare de 3.000 de lei, prin intermediul unui program național lansat joi, 14 august, de către autorități. Această măsură de sprijin urmărește atragerea forței de muncă tinere în sectoare-cheie ale economiei.
Internațional moldovean Sergiu Perciun i-a convins pe șefii lui FC Torino. Compatriotul nostru și-a prelungit contractul cu clubul italian până în 2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Perciun a debutat la prima echipă a „taurilor" pe 23 aprilie, într-un meci cu Udinese Calcio. În total, el a jucat 5 partide pentru FC Torino în sezonul trecut.
Avertisment de la Ambasada SUA: depășirea perioadei autorizate de ședere poate duce la interdicție permanentă # Radio Moldova
Depășirea termenului legal de ședere pe teritoriul Statelor Unite ale Americii (SUA) poate atrage sancțiuni drastice, inclusiv interdicția permanentă de intrare pe teritoriul american, avertizează Ambasada SUA de la Chișinău.
Caz de omor mușamalizat timp de șapte ani: un primar și un medic legist, reținuți la Florești # Radio Moldova
Crimă la ferma unui primar, mușamalizată timp de șapte ani. Oamenii legii anunță reținerea a patru persoane, inclusiv a alesului local și a unui medic legist, care ar fi implicați în omorul unui bărbat ucis în bătaie în anul 2018. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) anunță că i-a retras sprijinul politic primarului satului Frumușica din raionul Florești, Victor Boicu.
Ambasada SUA avertizează: depășirea perioadei autorizate de ședere poate duce la interdicție permanentă # Radio Moldova
Depășirea termenului legal de ședere pe teritoriul Statelor Unite ale Americi poate atrage sancțiuni drastice, inclusiv interdicția permanentă de intrare pe teritoriul american, avertizează Ambasada SUA la Chișinău.
Caz de omor mușamalizat timp de șapte ani: un fost primar și un medic legist, reținuți la Florești # Radio Moldova
Un bărbat dintr-o localitate din raionul Florești a murit acum șapte ani, după ce a fost supus mai multor lovituri aplicate de persoane care încercau să-l oblige să muncească la o fermă. La momentul respectiv, nimeni nu a fost tras la răspundere, cazul fiind mușamalizat, iar expertiza medico-legală – falsificată.
Minus un candidat independent la parlamentare: A restituit la CEC listele de subscripție # Radio Moldova
Unul dintre candidații independenți, care intenționa să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a renunțat.
Revista presei internaționale // Trump promite să negocieze dur cu Putin încheierea războiului ruso-ucrainean; Hackerii provoacă scandal de securitate în Italia # Radio Moldova
Presa internațională urmărește pregătirile pentru negocierile privind încheierea războiului ruso-ucrainean, care urmează să aibă loc mâine, în Alaska, între președintele SUA, Donald Trump, și cel al Rusiei, Vladimir Putin. Mai multe publicații observă că discuțiile vin pe fondul intensificării ofensivei militare ruse în estul Ucrainei, dar și al atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești de petrol. Agențiile europene de presă semnalează efectele intemperiilor naturale care au cuprins mai multe țări de pe bătrânul continent, dar și măsurile luate la Geneva pentru reducerea poluării cu ozon.
Caz de omor mușamalizat timp de 7 ani: fost primar și medic legist, reținuți la Florești # Radio Moldova
Un bărbat dintr-o localitate din raionul Florești a murit acum șapte ani, după ce a fost supus mai multor lovituri aplicate de persoane care încercau să-l oblige să muncească la o fermă. La momentul respectiv, nimeni nu a fost tras la răspundere, cazul fiind mușamalizat, iar expertiza medico-legală – falsificată.
Tot mai mulți proprietari de locuințe înregistrează contractele de chirie la fisc: Încasări de peste 52 de milioane de lei în acest an # Radio Moldova
Impozitele achitate la stat de către persoanele fizice care oferă locuințe cu chirie cresc în mod constant. Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat (SFS), încasările au ajuns la 52,4 milioane de lei în perioada ianuarie - iulie 2025, cu 28,1% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.
Violențe în Serbia: zeci de răniți în confruntările dintre susținătorii lui Vučić și protestatari # Radio Moldova
Protestele anti-guvernamentale din Serbia, aflate în desf
Revista presei // În așteptarea extrădării lui Plahotniuc, la Chișinău s-au reactivat fruntașii oligarhului; Mii de videoclipuri, implicate în dezinformare pe Tik Tok # Radio Moldova
Posibilitatea extrădării oligarhului fugar Vlad Plahotniuc, reținut în Grecia, a revenit în prim-planul presei naționale, după ce, miercuri, magistrații Curții de Apel din Atena au admis cererea de extrădare. Între timp, instituțiile mass-media semnalează că odată cu apropierea alegerilor parlamentare, rețelele sociale sunt folosite tot mai intens pentru a răspândi falsuri.
Votul prin corespondență: Ultima zi în care moldovenii din zece state se pot înregistra pe platforma CEC # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova, care se vor afla pe 28 septembrie curent, în ziua alegerilor parlamentare, pe teritoriul a zece state, au posibilitatea să voteze din timp, prin corespondență.
Sectorul suinelor își revine după valurile de pestă porcină: producția de porci crește, iar piața se stabilizează # Radio Moldova
Criza generată de pesta porcină africană a fost depășită în mare parte: deficitul de carne de porc nu mai este semnificativ, prețurile rămân stabile, iar efectivul de porci din ferme începe să se refacă. Fermierii anunță că aplică toate măsurile necesare pentru protecția animalelor, iar Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare poartă discuții privind oferirea unor subvenții în acest sens.
Criza generată de pesta porcină africană a fost depășită în mare parte: deficitul de carne de porc nu mai este semnificativ, prețurile rămân stabile, iar efectivul de porci din ferme începe să se refacă. Fermierii anunță că aplică toate măsurile necesare pentru protecția animalelor, iar Ministerul Agriculturii este în discuții pentru a oferi subvenții în acest sens.
Înregistrări video sau audio, care arată și sună ca și cum ar fi reale, însă nu au existat și au fost create cu ajutorul inteligenței artificiale (deepfake – n.r.) pot fi întâlnite tot mai des în mediul online. Tehnologia este folosită pe larg de escroci, mai ales pentru apeluri telefonice sau mesaje vocale, imitând voci reale, prin intermediul cărora atacatorii cer informații sensibile, cum ar fi date de card sau sume de bani.
Fiecare dintre noi are posibilitatea să ajute un copil să se pregătească pentru școală. Asociația „Concordia” a lansat campania „Vreau și eu să învăț”. ONG-ul își propune să asigure 750 de copii cu ghiozdane și rechizite.
