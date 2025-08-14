Turkey, Egypt, Bulgaria, and Romania are Moldova's favorite tourist destinations
Moldova1, 14 august 2025 18:00
An increasing number of Moldovans are choosing to spend their holidays abroad. In the first six months of this year, over 146,000 citizens of the Republic of Moldova travelled abroad through travel agencies, which is nearly 4% more than during the same period last year. Additionally, the number of foreigners visiting our country has risen by approximately 45%, with most of them coming from Romania.
Spitalul Raional Soroca, dotat cu echipament chirurgical de ultimă generație: peste 2,7 milioane de lei investiți de SUA # Moldova1
Locuitorii raionului Soroca nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze în alte localități pentru intervenții chirurgicale laparoscopice. Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisăcari” a fost dotat cu echipamente moderne, care permit realizarea intervențiilor direct în instituție.
Veste bună pentru călători! Începând de vineri, 15 august, punctul de trecere a frontierei Leova–Bumbăta va funcționa în regim nonstop, permițând traversarea peste Prut în orice moment al zilei. Programul extins va intra în vigoare mâine, de la ora 8:00, anunță Serviciul Vamal.
Bărbații care ar fi pus la cale explozia de la Stăuceni, prinși în timp ce încercau să fugă din R. Moldova # Moldova1
Două persoane, suspectate că au aruncat pachetul cu substanțe explozibile în apropierea locuinței primarului de Stăuceni, au fost reținute joi, 14 august, pe Aeroportul Internațional Chișinău. Bănuiții încercau să părăsească R. Moldova, anunță Inspectoratul General al Poliției.
Ritmul inflației din R. Moldova încetinește ușor, dar rămâne peste ținta BNM. Recomandările experților # Moldova1
Ritmul inflației din Republica Moldova încetinește ușor, dar tarifele mari la energie pun presiune pe prețuri. În trimestrul II al acestui an, inflația s-a redus cu 0,6 puncte procentuale, ajungând la 8,2 la sută în luna iunie, potrivit unui raport al Băncii Naționale ale Moldovei. Nivelul rămâne peste ținta BNM de 5,7 la sută din cauza scumpirilor la resursele energetice și a efectelor secetei asupra agriculturii. BNM estimează o continuare a trendului descendent până la mijlocul anului viitor.
Considerat unul dintre cei mai talentați tineri fotbaliști ai momentului, Franco Mastantuono, a devenit oficial jucătorul clubului Real Madrid. Argentinianul a semnat un contract pe 6 ani cu gruparea spaniolă și a fost prezentat oficial. Pe Santiago Bernabeu, el va juca în tricoul cu numărul 30.
Un nou schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia: 84 de ucraineni eliberați, printre care persoane captive încă din 2014 # Moldova1
Ucraina și Rusia au efectuat un nou schimb de prizonieri de război. În Ucraina s-au întors 84 de persoane, atât militari, cât și civili, a anunțat joi, 14 august, pe Telegram, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski.
Ședința în dosarul lui Ion Creangă, amânată: fostul funcționar acuzat de trădare de patrie este internat în spital # Moldova1
Ședința de judecată în dosarul fostului șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, programată să aibă loc joi, 14 august, a fost amânată pentru data de 21 august. Fostul funcționar, acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului, a fost internat în spital.
Flexibilitate la traversarea frontierei: punctul Leova–Bumbăta va funcționa în regim non-stop # Moldova1
Veste bună pentru călători: Începând de vineri, 15 august, punctul de trecere a frontierei Leova–Bumbăta va funcționa în regim non-stop, permițând traversarea în orice moment al zilei. Programul extins va intra în vigoare mâine, de la ora 8:00, anunță Serviciul Vamal.
Începe spectacolul din eșalonul superior al campionatului Angliei. În meciul de deschidere, deținătoarea titlului FC Liverpool va întâlni pe FC Bournemouth, pe stadionul Anfield.
Criză de profesori: peste de 1.500 de posturi vacante în școlile din R. Moldova, la începutul noului an școlar # Moldova1
Anul școlar 2025-2026 va începe cu un deficit de peste 1.500 de cadre didactice în instituțiile publice de învățământ general, semnalând o scădere constantă a numărului de profesori în școlile din țară.
Doar 46% din absolvenții de gimnaziu au fost admiși la licee: profilul umanist, cel mai solicitat # Moldova1
Concurs acerb pentru admiterea la liceele din Chișinău, în anul de studii 2025 –2026. Totuși, în timp ce în capitală competiția pentru un loc a fost strânsă, în raioane concurența a scăzut.
Carlos Alcaraz zburdă la turneul de tenis de la Cincinnati: spaniolul se pregătește asiduu de US Open # Moldova1
Spaniolul Carlos Alcaraz s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Cincinnati. Într-o partidă din optimi, ibericul a dispus cu 6:1, 6:4 de italianul Lurca Nardi. Într-o partidă ce a început cu mai mult de o oră întârziere din cauza ploii, cel alintat „Carlitos” și-a pavat drumul spre sferturile de finală cu un start fulminant. În doar șapte minute, ibericul făcuse deja break pe serviciul lui Nardi și ajunsese la 3:0.
Șoferii și operatorii de transport, din nou în stradă: „Toate cheltuielile sunt pe spatele nostru”. Reacția ANTA # Moldova1
Operatorii și șoferii de curse interne au protestat din nou în fața Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), fiind al treilea protest organizat de la începutul lunii iulie. Manifestanții au anunțat că oferă autorităților o săptămână pentru a se autosesiza în privința revendicărilor lor, urmând să decidă ulterior ce noi acțiuni vor întreprinde. Autoritățile susțin că sunt deschise unui dialog transparent, dar insistă că tarifele nu pot fi ajustate înainte de îmbunătățirea serviciilor.
Curtea Constituțională își încheie mandatul: blocarea creditului de 200 de milioane de euro din Rusia, dizolvarea Parlamentului și aviz pentru aderarea la UE # Moldova1
Declararea neconstituționalității acordului de împrumut cu Federația Rusă, dizolvarea Parlamentului și interzicerea Partidului „Șor” se numără printre cele mai importante decizii ale Curții Constituționale în ultimii șase ani, punctate de membrii săi la final de mandat. Pe plan extern, instituția a coordonat excluderea Rusiei și Belarusului din Conferința Curților Constituționale Europene, în perioada în care a exercitat, în premieră pentru Republica Moldova, președinția acesteia. Realizările au fost prezentate joi, 14 august, în bilanțul de final de mandat al actualilor judecători.
Tratamentele chimioterapeutice, disponibile acum în spitalele raionale și cel de la Bălți # Moldova1
Pacienții cu afecțiuni oncologice vor putea beneficia, începând de joi, 14 august, de tratamentele chimioterapeutice fără a mai fi nevoiți să călătorească la Chișinău. Aceste proceduri vor fi efectuate direct în spitalele raionale și la Spitalul Clinic Bălți, a anunțat ministra Sănătății, Ala Nemerenco.
Alertă de călătorie în Regatul Spaniei: cetățenii moldoveni, îndemnați să se abțină de la deplasări # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova care planifică să călătorească sau să tranziteze Spania sunt sfătuiți să amâne deplasările, din cauza condițiilor meteorologice severe care afectează întreaga țară. Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova a emis o alertă de călătorie în Spania.
Vicepremierul Mihai Popșoi, în contextul alegerilor parlamentare: „Va deveni din ce în ce mai greu să distingem minciuna de adevăr și propaganda de realitate” # Moldova1
R. Moldova devine tot mai puternică și capabilă să facă față atacurilor hibride și ingerințelor Federației Ruse, inclusiv în contextul apropierii alegerilor parlamentare, însă persistă vulnerabilități precum prezența trupelor străine în regiunea transnistreană, a declarat, într-un interviu pentru Agenția „Moldpres”, vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe.
Începând de astăzi, pacienții cu afecțiuni oncologice vor putea beneficia de tratamentele chimioterapeutice fără a mai fi nevoiți să călătorească la Chișinău. Aceste proceduri vor fi desfășurate direct în spitalele raionale și la Spitalul Clinic Bălți, a anunțat ministra Sănătății, Ala Nemerenco.
Aplicația WhatsApp acuză autoritățile ruse de încălcarea dreptului oamenilor la comunicare sigură # Moldova1
Compania a publicat o declarație oficială după ce autoritățile ruse au început să restricționeze funcționarea aplicațiilor WhatsApp și Telegram pentru locuitorii țării.
ELECTORALA 2025 // Maximum patru blocuri electorale, la parlamentarele din 28 septembrie: Perioada în care puteau fi depuse cereri la CEC s-a încheiat # Moldova1
Cinci blocuri electorale, constituite în total de 15 partide politice, au solicitat Comisiei Electorale Centrale (CEC), până pe 13 august, înregistrarea pentru a putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Unui bloc electoral i-a fost respinsă cererea, iar celelalte patru ar putea figura în buletinele de vot la scrutinul din toamnă.
Fără trei jucători importanți, Milsami Orhei forțează calificarea în play-off-ul Ligii Conferințelor UEFA # Moldova1
Momentul adevărului pentru Milsami Orhei. „Vulturii roșii” forțează calificarea în play-off-ul Ligii Conferințelor. Campioana Republicii Moldova a câștigat cu 3:2 prima manșă cu FC Virtus din San Marino, însă la Serravalle antrenorul Igor Picușciac nu se va putea baza pe căpitanul Radu Gînsari care este accidentat, în timp ce Andrei Cobeț și ghanezul Frederick Takyi sunt suspendați.
ELECTORALA 2025 // CEC: Ultima zi în care moldovenii din zece state se pot înregistra pentru votul prin corespondență # Moldova1
Cetățenii R. Moldova, care se vor afla pe 28 septembrie curent, în ziua alegerilor parlamentare, pe teritoriul a zece state, au posibilitatea să voteze din timp, prin corespondență.
ELECTORALA 2025 // Un candidat independent renunță: A restituit la CEC listele de subscripție fără a solicita înregistrarea în cursa electorală # Moldova1
Unul dintre candidații independenți, care intenționa să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a renunțat.
Atac cu drone ucrainene la Volgograd: incendiu la una dintre cele mai mari rafinării de petrol din sudul Rusiei # Moldova1
Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din sudul Rusiei a luat foc după un atac cu drone ucrainene, în noaptea de 14 august. Dronele au atacat masiv regiunea Volgograd, a anunțat guvernatorul regiunii, Andrei Bocearov, potrivit The Moscow Times.
„Avem nevoie de infuzie de tineri”: programul care sprijină cu 3.000 de lei lunar angajații din domenii strategice, lansat oficial # Moldova1
Tinerii din Republica Moldova care se angajează pentru prima dată în șapte domenii strategice vor beneficia, timp de 12 luni, de o indemnizație lunară neimpozabilă în valoare de 3.000 de lei, prin intermediul unui program național lansat joi, 14 august, de către autorități. Această măsură de sprijin urmărește atragerea forței de muncă tinere în sectoare-cheie ale economiei.
Internațional moldovean Sergiu Perciun i-a convins pe șefii lui FC Torino. Compatriotul nostru și-a prelungit contractul cu clubul italian până în 2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Perciun a debutat la prima echipă a „taurilor” pe 23 aprilie, într-un meci cu Udinese Calcio. În total, el a jucat 5 partide pentru FC Torino în sezonul trecut.
Un candidat independent renunță: A restituit la CEC listele de subscripție fără a solicita înregistrarea în cursa electorală # Moldova1
Unul dintre candidații independenți, care intenționa să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a renunțat.
SFS: Aproape 130 de persoane, prinse că ofereau locuințe cu chirie, fără să plătească impozite la stat # Moldova1
Impozitele achitate la stat de către persoanele fizice care oferă locuințe cu chirie cresc în mod constant. Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat (SFS), încasările au ajuns la 52,4 milioane de lei în perioada ianuarie - iulie 2025, cu 28,1% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.
Violențe în Serbia între susținătorii președintelui Vučić și protestatarii anti-guvernamentali: zeci de răniți # Moldova1
Protestele anti-guvernamentale din Serbia, aflate în desfășurare de nouă luni, au escaladat miercuri seara în confruntări violente între susținătorii Partidului Progresist Sârb (SNS) și manifestanți, în mai multe orașe, inclusiv Novi Sad și Belgrad, scrie Reuters.
CEC: Ultima zi în care moldovenii din zece state se pot înregistra pentru votul prin corespondență # Moldova1
Cetățenii R. Moldova, care se vor afla pe 28 septembrie curent, în ziua alegerilor parlamentare, pe teritoriul a zece state, au posibilitatea să voteze din timp, prin corespondență.
Prorectorul UTM, despre pericolul deepfake: atacatorii au nevoie doar de trei secunde dintr-un video pentru a vă clona vocea # Moldova1
Înregistrări video sau audio, care arată și sună ca și cum ar fi reale, însă nu au existat și au fost create cu ajutorul inteligenței artificiale (deepfake – n.r.) pot fi întâlnite tot mai des în mediul online. Tehnologia este folosită pe larg de escroci, mai ales pentru apeluri telefonice sau mesaje vocale, imitând voci reale, prin intermediul cărora atacatorii cer informații sensibile, cum ar fi date de card sau sume de bani.
Campania de caritate „Vreau și eu să învăț”: organizatorii pregătesc ghiozdane și rechizite școlare pentru sute de copii # Moldova1
Fiecare dintre noi are posibilitatea să ajute un copil să se pregătească pentru școală. Asociația „Concordia” a lansat campania „Vreau și eu să învăț”. ONG-ul își propune să asigure 750 de copii cu ghiozdane și rechizite.
Președintele american Donald Trump le-a transmis liderilor europeni și ucraineni că Statele Unite sunt dispuse să ofere garanții de securitate pentru Ucraina – însă doar cu anumite condiții, relatează Politico.
