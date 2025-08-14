Aplicația WhatsApp acuză autoritățile ruse de încălcarea dreptului oamenilor la comunicare sigură

07:20

Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni în Alaska pe 15 august, o premieră din 2019. „Merg în Rusia vineri.” Scăparea lui Donald Trump în timpul conferinței sale de presă de la Casa Albă de luni, 11 august, nu este lipsită de semnificația sa prevestitoare de nimic bun. Președintele american se va întâlni într-adevăr cu Vladimir Putin pe 15 august, însă în Alaska, adică în Statele Unite. Aceasta este prima întâlnire dintre cei doi din 2019 încoace, din timpul primului mandat al lui Donald Trump, și prima vizită a președintelui rus în Statele Unite din 2007 – când a fost la sediul Națiunilor Unite din New York.