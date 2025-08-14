Curtea Constituțională își încheie mandatul: blocarea creditului de 200 de milioane de euro din Rusia, dizolvarea Parlamentului și aviz pentru aderarea la UE
Moldova1, 14 august 2025 14:40
Declararea neconstituționalității acordului de împrumut cu Federația Rusă, dizolvarea Parlamentului și interzicerea Partidului „Șor” se numără printre cele mai importante decizii ale Curții Constituționale în ultimii șase ani, punctate de membrii săi la final de mandat. Pe plan extern, instituția a coordonat excluderea Rusiei și Belarusului din Conferința Curților Constituționale Europene, în perioada în care a exercitat, în premieră pentru Republica Moldova, președinția acesteia. Realizările au fost prezentate joi, 14 august, în bilanțul de final de mandat al actualilor judecători.
• • •
Acum 5 minute
14:50
Șoferii și operatorii de transport, din nou în stradă: „Toate cheltuielile sunt pe spatele nostru”. Reacția ANTA # Moldova1
Operatorii și șoferii de curse interne au protestat din nou în fața Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), fiind al treilea protest organizat de la începutul lunii iulie. Manifestanții au anunțat că oferă autorităților o săptămână pentru a se autosesiza în privința revendicărilor lor, urmând să decidă ulterior ce noi acțiuni vor întreprinde. Autoritățile susțin că sunt deschise unui dialog transparent, dar insistă că tarifele nu pot fi ajustate înainte de îmbunătățirea serviciilor.
Acum 15 minute
14:40
Acum 30 minute
14:30
Tratamentele chimioterapeutice, disponibile acum în spitalele raionale și cel de la Bălți # Moldova1
Pacienții cu afecțiuni oncologice vor putea beneficia, începând de joi, 14 august, de tratamentele chimioterapeutice fără a mai fi nevoiți să călătorească la Chișinău. Aceste proceduri vor fi efectuate direct în spitalele raionale și la Spitalul Clinic Bălți, a anunțat ministra Sănătății, Ala Nemerenco.
14:30
Alertă de călătorie în Regatul Spaniei: cetățenii moldoveni, îndemnați să se abțină de la deplasări # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova care planifică să călătorească sau să tranziteze Spania sunt sfătuiți să amâne deplasările, din cauza condițiilor meteorologice severe care afectează întreaga țară. Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova a emis o alertă de călătorie în Spania.
Acum o oră
14:20
Vicepremierul Mihai Popșoi, în contextul alegerilor parlamentare: „Va deveni din ce în ce mai greu să distingem minciuna de adevăr și propaganda de realitate” # Moldova1
R. Moldova devine tot mai puternică și capabilă să facă față atacurilor hibride și ingerințelor Federației Ruse, inclusiv în contextul apropierii alegerilor parlamentare, însă persistă vulnerabilități precum prezența trupelor străine în regiunea transnistreană, a declarat, într-un interviu pentru Agenția „Moldpres”, vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe.
Acum 2 ore
13:50
13:10
Aplicația WhatsApp acuză autoritățile ruse de încălcarea dreptului oamenilor la comunicare sigură # Moldova1
Compania a publicat o declarație oficială după ce autoritățile ruse au început să restricționeze funcționarea aplicațiilor WhatsApp și Telegram pentru locuitorii țării.
13:00
13:00
ELECTORALA 2025 // Maximum patru blocuri electorale, la parlamentarele din 28 septembrie: Perioada în care puteau fi depuse cereri la CEC s-a încheiat # Moldova1
Cinci blocuri electorale, constituite în total de 15 partide politice, au solicitat Comisiei Electorale Centrale (CEC), până pe 13 august, înregistrarea pentru a putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Unui bloc electoral i-a fost respinsă cererea, iar celelalte patru ar putea figura în buletinele de vot la scrutinul din toamnă.
Acum 4 ore
12:50
Vicepremierul Mihai Popșoi, în contextul alegerilor parlamentare: Cetățenii R. Moldova trebuie să rămână vigilenți în fața propagandei rusești # Moldova1
R.Moldova devine tot mai puternică și capabilă să facă față atacurilor hibride și ingerințelor Federației Ruse, inclusiv în contextul apropierii alegerilor parlamentare, însă persistă vulnerabilități precum prezența trupelor străine în regiunea transnistreană, a declarat, într-un interviu recent pentru Agenția informațională de stat, vicepremierul, ministru al Afacerilor Externe Mihai Popșoi.
12:40
12:20
ELECTORALA 2025 // CEC: Ultima zi în care moldovenii din zece state se pot înregistra pentru votul prin corespondență # Moldova1
Cetățenii R. Moldova, care se vor afla pe 28 septembrie curent, în ziua alegerilor parlamentare, pe teritoriul a zece state, au posibilitatea să voteze din timp, prin corespondență.
12:20
ELECTORALA 2025 // Un candidat independent renunță: A restituit la CEC listele de subscripție fără a solicita înregistrarea în cursa electorală # Moldova1
Unul dintre candidații independenți, care intenționa să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a renunțat.
12:00
11:50
Atac cu drone ucrainene la Volgograd: incendiu la una dintre cele mai mari rafinării de petrol din sudul Rusiei # Moldova1
Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din sudul Rusiei a luat foc după un atac cu drone ucrainene, în noaptea de 14 august. Dronele au atacat masiv regiunea Volgograd, a anunțat guvernatorul regiunii, Andrei Bocearov, potrivit The Moscow Times.
11:40
„Avem nevoie de infuzie de tineri”: programul care sprijină cu 3.000 de lei lunar angajații din domenii strategice, lansat oficial # Moldova1
Tinerii din Republica Moldova care se angajează pentru prima dată în șapte domenii strategice vor beneficia, timp de 12 luni, de o indemnizație lunară neimpozabilă în valoare de 3.000 de lei, prin intermediul unui program național lansat joi, 14 august, de către autorități. Această măsură de sprijin urmărește atragerea forței de muncă tinere în sectoare-cheie ale economiei.
11:30
11:20
Cetățenii R. Moldova pot fi interziși în SUA, dacă depășesc perioada autorizată de ședere pe teritoriul american # Moldova1
Depășirea termenului legal de ședere pe teritoriul Statelor Unite ale Americii (SUA) poate atrage sancțiuni drastice, inclusiv interdicția permanentă de intrare pe teritoriul american, avertizează Ambasada SUA de la Chișinău.
11:10
Omor comis la ferma unui primar, ascuns timp de șapte ani: Patru persoane, inclusiv alesul local și un medic legist, reținuți la Florești # Moldova1
Crimă la ferma unui primar, mușamalizată timp de șapte ani. Oamenii legii anunță reținerea a patru persoane, inclusiv a alesului local și a unui medic legist, care ar fi implicați în omorul unui bărbat ucis în bătaie în anul 2018. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) anunță că i-a retras sprijinul politic primarului satului Frumușica din raionul Florești, Victor Boicu.
11:10
11:00
Acum 6 ore
10:50
10:40
10:00
SFS: Aproape 130 de persoane, prinse că ofereau locuințe cu chirie, fără să plătească impozite la stat # Moldova1
Impozitele achitate la stat de către persoanele fizice care oferă locuințe cu chirie cresc în mod constant. Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat (SFS), încasările au ajuns la 52,4 milioane de lei în perioada ianuarie - iulie 2025, cu 28,1% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.
10:00
Violențe în Serbia între susținătorii președintelui Vučić și protestatarii anti-guvernamentali: zeci de răniți # Moldova1
Protestele anti-guvernamentale din Serbia, aflate în desfășurare de nouă luni, au escaladat miercuri seara în confruntări violente între susținătorii Partidului Progresist Sârb (SNS) și manifestanți, în mai multe orașe, inclusiv Novi Sad și Belgrad, scrie Reuters.
09:20
09:10
Acum 8 ore
08:50
08:50
08:40
08:20
Campania de caritate „Vreau și eu să învăț”: organizatorii pregătesc ghiozdane și rechizite școlare pentru sute de copii # Moldova1
Fiecare dintre noi are posibilitatea să ajute un copil să se pregătească pentru școală. Asociația „Concordia” a lansat campania „Vreau și eu să învăț”. ONG-ul își propune să asigure 750 de copii cu ghiozdane și rechizite.
07:50
07:30
A început Postul Adormirii Maicii Domnului, una dintre cele mai importante perioade de post din an # Moldova1
Creștinii ortodocși din Republica Moldova au intrat astăzi, 14 august, în Postul Adormirii Maicii Domnului, care va dura până pe 28 august. Este una dintre cele patru mari perioade de post din calendarul ortodox și precede sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, prăznuită pe stil vechi la finalul lunii.
07:20
Corespondență Dan Alexe // Summitul Trump-Putin din 15 august: de ce întâlnirea va fi glacială, iar UE exclusă # Moldova1
Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni în Alaska pe 15 august, o premieră din 2019. „Merg în Rusia vineri.” Scăparea lui Donald Trump în timpul conferinței sale de presă de la Casa Albă de luni, 11 august, nu este lipsită de semnificația sa prevestitoare de nimic bun. Președintele american se va întâlni într-adevăr cu Vladimir Putin pe 15 august, însă în Alaska, adică în Statele Unite. Aceasta este prima întâlnire dintre cei doi din 2019 încoace, din timpul primului mandat al lui Donald Trump, și prima vizită a președintelui rus în Statele Unite din 2007 – când a fost la sediul Națiunilor Unite din New York.
Acum 24 ore
00:50
13 august 2025
22:30
21:40
21:10
20:50
20:50
20:40
20:30
19:30
18:50
18:30
18:20
18:00
17:50
17:50
Sute de locuri bugetare la Pedagogie, rămase libere: Începe sesiunea suplimentară de admitere la universitățile din R. Moldova # Moldova1
Sesiunea suplimentară de admitere la instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova a început marți, 13 august, pentru candidații care nu au participat sau nu au fost admiși în sesiunea de bază. Dosarele pot fi depuse online, pe eadmitere.gov.md, până pe 15 august.
17:20
Prioritate pentru instituțiile statului: Eveniment organizat de Guvern în PMAN, nu protestul anunțat de Șor # Moldova1
Protestul anunțat de Ilan Șor pentru 16 august nu va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale, spațiul fiind rezervat pentru un eveniment oficial organizat de Guvern, în cadrul Zilelor Diasporei. Potrivit Legii privind întrunirile, instituțiile publice au prioritate în utilizarea locațiilor publice pentru acțiuni oficiale, iar autoritățile locale au informat organizatorii altor manifestații că în această perioadă piața centrală va găzdui activități dedicate sărbătorilor naționale.
