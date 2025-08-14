Tinerii din industrii strategice, sprijin financiar de 3.000 de lei pe lună la prima angajare

09:20

Curtea de Apel din Atena examinează astăzi, pentru prima dată, solicitarea de extrădare a fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc. Procedura are loc la trei săptămâni după ce procurorii din Republica Moldova au anunțat că au expediat cererea către autoritățile elene. Totuși, potrivit Chișinăului, această etapă nu este decisivă, verdictul final urmând să fie emis de […] Acest articol La Atena începe astăzi prima ședință privind cererea de extrădare a lui Vlad Plahotniuc a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.