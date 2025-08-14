Tinerii din industrii strategice, sprijin financiar de 3.000 de lei pe lună la prima angajare
TV Nord, 14 august 2025 14:50
Guvernul Republicii Moldova a lansat Programul Național de acordare a indemnizației la prima angajare, destinat tinerilor angajați la primul loc de muncă în domenii de importanță strategică. Programul, lansat în prezența premierului Dorin Recean, prevede acordarea unui adaos de 3.000 de lei la salariul lunar, timp de un an. Potrivit șefului Executivului, 380 de întreprinderi
• • •
Acum 5 minute
15:00
Viteza excesivă continuă să fie una dintre principalele cauze ale accidentelor grave în Republica Moldova. În ultimele două luni, 482 de șoferi au rămas fără dreptul de a conduce pentru o perioadă determinată, după ce au depășit limita legală de viteză. Autoritățile amintesc că suspendarea permisului este temporară, dar pierderea unei vieți este definitivă.
Acum 15 minute
14:50
Tinerii din industrii strategice, sprijin financiar de 3.000 de lei pe lună la prima angajare # TV Nord
Guvernul Republicii Moldova a lansat Programul Național de acordare a indemnizației la prima angajare, destinat tinerilor angajați la primul loc de muncă în domenii de importanță strategică. Programul, lansat în prezența premierului Dorin Recean, prevede acordarea unui adaos de 3.000 de lei la salariul lunar, timp de un an. Potrivit șefului Executivului, 380 de întreprinderi
Acum o oră
14:20
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova avertizează cetățenii aflați în Spania sau care urmează să călătorească în această țară cu privire la un val de căldură extrem, care afectează întreaga peninsulă, inclusiv Insulele Canare. Potrivit Agenției de Stat de Meteorologie a Spaniei (AEMET), canicula va persista până la 18 august 2025. Temperaturile foarte ridicate, lipsa
Acum 2 ore
14:00
Ministerul Sănătății anunță o schimbare importantă în abordarea tratamentului pacienților oncologici. Începând de astăzi, chimioterapia va putea fi efectuată nu doar la Institutul Oncologic din Chișinău, ci și în spitalele raionale și la Spitalul Clinic din Bălți. Măsura are scopul de a aduce tratamentul mai aproape de pacienți, reducând costurile și disconfortul deplasărilor lungi. Procedurile
13:30
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi s-a întâlnit cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, aflat la finalul mandatului său de patru ani. Cei doi oficiali au trecut în revistă principalele momente care au marcat relațiile Republicii Moldova – Uniunea Europeană între 2021 și 2025, printre care: obținerea statutului de
13:10
La Grinăuți, altarul s-a transformat în tribună politică. În fața enoriașilor, un preot invitat de către Arhiepiscopul de Drochia și Soroca a vorbit mai bine de două ore, strecurând critici la adresa conducerii țării și mesaje cu tentă politică, deși legea interzice astfel de practici în lăcașurile de cult. Scandalul, care mocnește de luni bune,
Acum 4 ore
12:50
/FOTO/ Corjeuți a găzduit a doua ediție a Festivalului de Muzică Populară „Gheorghe Banariuc” # TV Nord
Pe 10 august 2025, Casa de Cultură „Gheorghe Banariuc" din satul Corjeuți a devenit centrul tradițiilor și al cântecului popular, găzduind cea de-a doua ediție a Festivalului de Muzică Populară dedicat maestrului Gheorghe Banariuc. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Primăriei Corjeuți și a reunit artiști consacrați, ansambluri folclorice, dansatori, formații de muzică populară și
12:40
Un accident rutier s-a produs aseară pe strada Decebal din municipiul Bălți, implicând un motociclist și pasagerul său. Potrivit purtătoarei de cuvânt a IMSP Spitalul Clinic Bălți, ambii au primit îngrijirile medicale necesare și au fost externați pentru tratament ambulator. Poliția investighează cazul și urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.
Acum 6 ore
10:30
Omor mușamalizat în Florești: primar, medic legist și alți doi suspecți, reținuți după 7 ani # TV Nord
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și procurorii investighează un caz de omor comis în 2018, în raionul Florești. Rudele victimei au depus plângere abia recent, oferind detalii care au dus la reținerea a patru persoane. Potrivit anchetei, victima ar fi fost exploatată prin muncă la o fermă ce aparținea primarului localității, aflat în funcție
10:20
Procuratura Bălți a finalizat urmărirea penală și a înaintat în instanță cauza unui bărbat de 34 de ani, acuzat de omor intenționat cu deosebită cruzime, conform art. 145 alin. (2) lit. j) din Codul penal. Potrivit anchetei, pe 8 iunie 2025, la domiciliul inculpatului din municipiul Bălți, acesta a consumat băuturi alcoolice împreună cu victima,
09:50
Creștinii ortodocși de stil vechi au început astăzi, 14 august, Postul Adormirii Maicii Domnului, care durează două săptămâni, până la 28 august, când este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului. Considerat unul dintre cele mai importante posturi din an, acesta este mai scurt decât cel al Paștelui sau al Crăciunului, dar mai aspru decât Postul Nașterii Domnului
09:50
PSG a reușit o performanță istorică la Stadio Friuli din Udine, Italia, unde a cucerit Supercupa Europei 2025 în fața celor de la Tottenham Hotspur, după ce au fost conduși până în minutul '85 cu 2-0. Tottenham a deschis scorul prin Micky van de Ven în minutul '39, avantajul a fost dublat prin Cristian Romero
09:40
Creștinii ortodocși de stil vechi au început astăzi, 14 august, Postul Adormirii Maicii Domnului, care durează două săptămâni, până la 28 august, când este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului. Considerat unul dintre cele mai importante posturi din an, acesta este mai scurt decât cel al Paștelui sau al Crăciunului, dar mai aspru decât Postul Nașterii Domnului […] Acest articol Credincioșii ortodocși intră în Postul Sfintei Marii. Reguli, tradiții și dezlegări a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Dacă ești cetățean al Republicii Moldova și locuiești temporar în străinătate, ai doar câteva ore să te asiguri că vei putea vota la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că 14 august 2025 este ultima zi pentru a te înregistra la votul prin corespondență. Această opțiune este disponibilă pentru cetățenii
09:10
/VIDEO/ Seniorii Universității de Vârsta a 3-a din Fălești devin mai digitalizați. Au primit telefoane mobile și instruiri în tehnologie # TV Nord
În cadrul proiectului „Universitatea Vârstei a Treia – mai aproape de Tine", 66 de seniori au făcut un pas important spre digitalizare. Ei au primit telefoane mobile performante și au început sesiuni de instruire menite să-i ajute să folosească tehnologia pentru a comunica mai ușor, a se informa și a participa activ la viața comunității.
Acum 24 ore
16:30
/VIDEO/ Ziua Internațională a Stângacilor – povestea Cristinei, fata care a învățat să scrie cu două mâini # TV Nord
Pe 13 august, întreaga lume marchează Ziua Internațională a Stângacilor. Printre ei, se află și Cristina Jitaru – specialistă în lucru cu tinerii din Bălți – care își amintește o poveste din copilărie pe care a ținut-o mult timp doar pentru ea. Avea patru sau cinci ani când părinții au decis că e timpul să
16:20
/INFOGRAFIC/ Șase războaie care zguduie lumea în 2025 – Ucraina, Gaza, Sudan, Myanmar, Somalia, Libia # TV Nord
De la tranșeele înghețate din Ucraina, la orașele ruinate din Gaza și câmpiile arse din Sudan, planeta pare prinsă într-un cerc vicios al războaielor fără sfârșit. Vă prezentăm șase conflicte majore care zguduie lumea. 1. Invazia rusă din Ucraina continuă Deja de trei ani Ucraina este cuprinsă de flăcări după ce Federația Rusă a atacat-o
15:20
Râul Răut curățat la Florești. 10 kilometri de albie readuși la cursul natural pentru a proteja localnicii # TV Nord
În raionul Florești au început lucrările de curățare a râului Răut în zona satului Băhrinești, o acțiune așteptată de zeci de ani de locuitorii din Băhrinești, Mărculești, Lunga și Prajila. Comunitățile din zonă au trăit, după fiecare ploaie puternică, cu teama inundațiilor care amenințau gospodăriile și terenurile agricole. Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, aflat la fața
Ieri
14:50
„Cum să comanzi online un copil ucrainean”. Sute de orfani, expuși într-un catalog rusesc „ca produse într-o piață” # TV Nord
Autoritățile de ocupație susținute de Rusia în regiunea ucraineană Luhansk au lansat un „catalog" online cu sute de copii ucraineni deportați, prezentați pentru adopție sau plasament. Baza de date permite filtrarea minorilor după vârstă, sex, trăsături fizice și chiar caracteristici de personalitate, precum „ascultător", „calm" sau „politicos și respectuos cu adulții", potrivit digi24.ro. Organizația Save
14:10
/VIDEO/Glodeni și Botoșani își unesc forțele pentru a face față dezastrelor – proiect transfrontalier de peste 1,6 milioane de euro # TV Nord
Ce-ar fi dacă, în fața unui cutremur, unei inundații sau altui dezastru, autoritățile de pe ambele maluri ale Prutului ar acționa ca o singură echipă? De acum, acest scenariu devine realitate. La Glodeni a fost lansat proiectul „Reziliență integrată: abordarea în comun a provocărilor și soluțiilor privind situațiile de urgență" – o inițiativă finanțată de
13:20
Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat în Moldova: Decizia de ultimă oră luată în Grecia # TV Nord
Oligarhul Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat în Republica Moldova. Cel puțin asta a hotărât astăzi Curtea de Apel de la Atena, acolo unde se află și echipa TV8.MD. Totuși, toate bunurile rămân deocamdată în Grecia. Menționăm că hotărârea finală privind extrădarea o va lua Ministerul grec al Justiției. Ședința de astăzi de la
11:50
Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale (ACETI) a desfășurat programul de formare dedicat specialiștilor în măsurarea intensității digitale a IMM-urilor din Republica Moldova. Sesiunile de instruire au avut loc între 29 iulie și 6 august, în cadrul proiectului „Digital Maturity in Innovative Regions", finanțat de Guvernul Elveției și Helvetas Moldova, prin Proiectul OPTIM,
11:40
Patru membri activi ai grupărilor criminale „KITAЕȚ" și „MAKENA" au fost reținuți de ofițerii Direcției investigații criminale și de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii PCCOCS. Operațiunea a fost sprijinită de mascații BPDS „Fulger" și de angajații Direcției informații privind Pasagerii a IGPF și IP Călărași. Reținerile au avut
10:50
CNAM: Studenții din străinătate beneficiază de asigurare medicală gratuită pe durata vacanței în Moldova # TV Nord
În plină vacanță de vară, mulți elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi care studiază peste hotare s-au întors acasă. Cu această ocazie, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) le reamintește că beneficiază de asigurare medicală gratuită, acoperită de Guvernul Republicii Moldova, și îi îndeamnă să-și actualizeze statutul de persoană asigurată. Pentru activarea acestui drept, este
09:30
Întreprinderea Municipală „Regia Apă-Canal Bălți" anunță că, din cauza lucrărilor de înlocuire a rețelelor municipale de alimentare cu apă de pe strada N. Iorga, furnizarea apei potabile va fi sistată temporar. Potrivit comunicatului, întreruperea va avea loc în perioada 13 august 2025, ora 08:00 – 14 august 2025, ora 20:00, timp în care toți consumatorii
09:20
Curtea de Apel din Atena examinează astăzi, pentru prima dată, solicitarea de extrădare a fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc. Procedura are loc la trei săptămâni după ce procurorii din Republica Moldova au anunțat că au expediat cererea către autoritățile elene. Totuși, potrivit Chișinăului, această etapă nu este decisivă, verdictul final urmând să fie emis de
12 august 2025
19:10
Poliția investighează circumstanțele unui grav accident rutier produs, în această seară, în satul Burlăceni din raionul Cahul. Potrivit primelor informații, coliziunea a avut loc din cauza vitezei excesive, între un Mercedes, înmatriculat în alt stat, și un Volkswagen. În urma impactului, cele cinci persoane aflate în Volkswagen au rămas blocate în interiorul mașinii. Echipaje ale
17:50
/VIDEO/ Tomberoane noi pentru un sat mai curat. Vărvăreuca – spre un viitor fără gunoaie pe stradă # TV Nord
Locuitorii satului Vărvăreuca, raionul Florești, vor beneficia de peste o mie de tomberoane pentru colectarea deșeurilor, în urma unui proiect câștigat de primăria locală în valoare de un milion de lei. Oamenii din sat susțin inițiativa și spun că aceasta va contribui la un mediu mai curat. „Este o inițiativ
17:30
/VIDEO/ De la pagini tipărite la ecrane digitale. Cum își caută bibliotecile din Bălți locul în secolul XXI # TV Nord
Într-o epocă în care smartphone-ul înlocuiește și cartea, și biblioteca, sălile tradiționale de lectură sunt tot mai goale. Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți demonstrează că, chiar și în era digitală, bibliotecile au o misiune proprie — și sunt pregătite să se adapteze pentru a rămâne necesare. VERONICA BARBAROS, bibliotecară: „Din […] Acest articol /VIDEO/ De la pagini tipărite la ecrane digitale. Cum își caută bibliotecile din Bălți locul în secolul XXI a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) anunță lansarea turului II al admiterii pentru anul universitar 2025, oferind o nouă șansă candidaților să-și asigure un loc la studii. Depunerea dosarelor pentru sesiunea suplimentară se va desfășura atât fizic, cât și online, în perioada 13–15 august 2025, pe platforma națională eadmitere.gov.md Instituția propune programe de […] Acest articol USARB dă startul turului II de admitere pentru anul universitar 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
/VOX POP/ Alegerile parlamentare din 28 septembrie. Oamenii din Briceni așteaptă schimbări și un trai mai bun # TV Nord
Alegătorii din Briceni privesc scrutinul electoral din 28 septembrie cu încredere și curaj, în timp ce alții se declară dezamăgiți și sceptici. „Eu cred că totul va fi bine, nu văd nici o frică, pentru că ce poate fi? Totul va fi stabil, totul va fi bine, nu văd rostul să ne temem de ceva, […] Acest articol /VOX POP/ Alegerile parlamentare din 28 septembrie. Oamenii din Briceni așteaptă schimbări și un trai mai bun a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Primăria municipiului Bălți a anunțat trecerea în neființă a lui Vasile Iovv (n. 26 decembrie 1942, Corjova, Dubăsari), care a condus executivul orășenesc Bălți în perioada 1976–1980. Cariera sa a cuprins funcții importante în domeniul industrial, administrativ și politic: inginer și director al combinatului de producere a zahărului și alcoolului etilic din Bălți, inspector al […] Acest articol A murit din viață Vasile Iovv, fost președinte al executivului orășenesc Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Sesiunea suplimentară a examenelor de absolvire a gimnaziului – peste 4.700 de elevi înscriși # TV Nord
În perioada 12–15 august 2025 se desfășoară examenele naționale de absolvire a gimnaziului, sesiunea suplimentară, la care s-au înscris peste 4.700 de elevi din întreaga țară. Pentru organizarea acestora, în 34 de raioane și municipii au fost instituite Centre Raionale/Municipale de Examene. Astăzi a avut loc prima probă – Istoria românilor și universală – la […] Acest articol Sesiunea suplimentară a examenelor de absolvire a gimnaziului – peste 4.700 de elevi înscriși a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanță cauza privind un tânăr de 26 de ani, acuzat de omorul bunicii sale de 82 de ani, faptă încadrată la art. 145 alin. (2) lit. e¹) din Codul penal – omor intenționat asupra unui membru de familie. Potrivit probelor, pe 22 iunie […] Acest articol Tânăr din Fălești, trimis în judecată pentru omorul bunicii sale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
Un fost judecător al Curții de Apel Chișinău a fost găsit mort sub podul căii ferate. Potrivit informațiilor confirmate de către Valeriu Pașa, membru al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, datele preliminare arată că acesta s-ar fi sinucis. Potrivit lui Pașa, magistratul decedat a fost implicat în evenimentele din noaptea de 7 […] Acest articol Judecător găsit mort sub un pod din Chișinău– datele preliminare indică sinucidere a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Liderii Uniunii Europene au transmis un mesaj comun prin care își exprimă sprijinul pentru eforturile președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de a asigura o pace justă, durabilă și o securitate stabilă pentru țara vecină. Potrivit declarației, o pace durabilă trebuie să respecte dreptul internațional, […] Acest articol Liderii europeni: Negocierile pentru pace nu se pot face fără Ucraina a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Ministerul Justiției cere dizolvarea a patru partide, acuzate că ar continua activitatea Partidului „Șor” # TV Nord
Ministerul Justiției a depus astăzi, pe 11 august, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului „Renaștere”, Partidului „Șansă”, Partidului „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidului „Victorie”. Solicitarea vine în urma unei sesizări primite pe 21 iulie de la Comisia Electorală Centrală (CEC), prin care se […] Acest articol Ministerul Justiției cere dizolvarea a patru partide, acuzate că ar continua activitatea Partidului „Șor” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11 august 2025
17:50
/VIDEO/ Fotbaliștii din Bălți își pregătesc mingile pentru Polonia. Tinerii sportivi aspiră la cupă # TV Nord
„Mai repede Damian, mai larg, mai larg, cine se deschide? Luca. Mai larg jucăm, da. Schimbă și deschide-te.” Pe terenul de antrenament al Școlii Sportive Specializate de Fotbal din Bălți, strigătele antrenorului și zgomotul mingii lovite se împletesc într-un ritm intens. Emoțiile cresc cu fiecare pas, pentru că în mai puțin de două săptămâni, tinerii […] Acest articol /VIDEO/ Fotbaliștii din Bălți își pregătesc mingile pentru Polonia. Tinerii sportivi aspiră la cupă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:30
Poliția Republicii Moldova avertizează că gruparea condusă de Ilan Șor încearcă să implice cetățenii în activități ilegale și acțiuni care pot degenera în violență. Liderul organizației criminale, aflat în afara țării, ar promite sume mari de bani celor care participă la proteste și exprimă opinii care nu le aparțin. Oamenii legii atrag atenția că participarea […] Acest articol Poliția avertizează: gruparea Șor recrutează ilegal participanți la proteste a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
Complicitate la finanțarea ilegală a PP ALDE: persoana a fost trimisă în judecată după recunoașterea vinovăției # TV Nord
Procuratura Anticorupție a trimis în judecată un nou dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice, după ce un inculpat a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției în data de 8 august 2025. Cazul a fost inițiat în 2023 și este legat de finanțarea Partidului Politic „ALDE” din surse interzise de lege, în proporții mari. […] Acest articol Complicitate la finanțarea ilegală a PP ALDE: persoana a fost trimisă în judecată după recunoașterea vinovăției a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
/VIDEO/ Fast-food sau mâncare sănătoasă? Ce aleg locuitorii orașului Bălți, dar și ce spun medicii # TV Nord
Fast-food sau mâncare gătită acasă. Bălțenii au păreri împărțite despe consumul mâncării stradale sau nesănătoase. Unii recunosc că tentația fast-food-ului este mare și nu ezită să-l savureze periodic, considerându-l o plăcere culinară rapidă și gustoasă. Alții, însă, evită acest tip de mâncare din motive ce țin de sănătate, preferând rețetele tradiționale gătite acasă sau opțiunile […] Acest articol /VIDEO/ Fast-food sau mâncare sănătoasă? Ce aleg locuitorii orașului Bălți, dar și ce spun medicii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
Pompierii din Republica Moldova, detașați în Grecia în cadrul misiunii de Pre-poziționare a Uniunii Europene, continuă să intervină zi și noapte pentru lichidarea incendiilor forestiere care afectează grav mai multe regiuni ale țării. În ultimele 48 de ore, 22 de pompieri moldoveni au acționat cot la cot cu peste 150 de pompieri greci pentru stingerea […] Acest articol /FOTO/ Pompierii moldoveni, 48 de ore fără oprire în lupta cu incendiile din Grecia a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
În seara zilei de 10 august 2025, un incident grav a avut loc în localitatea Costești, raionul Ialoveni, unde piesele unui carusel pe lanțuri destinat copiilor s-au defectat, provocând prăbușirea acestuia. La ora 21:46, a fost solicitată intervenția serviciului de urgență pentru mai mulți minori răniți. Prima echipă PAMU Costești a ajuns la fața locului […] Acest articol Șapte copii răniți după prăbușirea unui carusel în Costești, Ialoveni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:00
Republica Moldova își trece în palmares o nouă performanță remarcabilă la nivel mondial. Sportivul Artiom Livadari a cucerit medalia de aur la Jocurile Mondiale 2025, desfășurate la Chengdu, China, între 6 și 10 august. Competiția a reunit cei mai buni opt sportivi din lume, calificați în urma rezultatelor din sezonul 2024–2025. Livadari, deja cunoscut pentru […] Acest articol /FOTO/ Aur pentru Moldova la Jocurile Mondiale 2025: Artiom Livadari, campion în Muaythai a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:50
Plahotniuc, ședința CSS și pretinsa cenzură pe rețelele sociale: principalele narațiuni de dezinformare pe Telegram # TV Nord
Cel puțin 5 canale de Telegram cunoscute pentru răspândirea dezinformărilor și a conținutului prorus în Republica Moldova au fost identificate ca având același centru de control, care le furnizează periodic texte, iar postări identice sunt plasate simultan. O asemenea practică, caracteristică fabricilor de troli, a fost fixată în timpul monitorizării a 59 de canale de […] Acest articol Plahotniuc, ședința CSS și pretinsa cenzură pe rețelele sociale: principalele narațiuni de dezinformare pe Telegram a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Procuratura Cahul anunță arestarea preventivă, pe un termen de 30 de zile, a unui minor de 17 ani, învinuit de omorul cu deosebită cruzime al unui copil de 15 ani. Potrivit probelor preliminare, victima a fost găsită la 7 august 2025, în extravilanul satului Andrușul de Sus, raionul Cahul, prezentând multiple leziuni provocate cu un […] Acest articol Minor de 17 ani, arestat pentru omorul cu cruzime al unui alt adolescent, la Cahul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:00
/DOC/ Peste 83.000.000 de lei pentru proteste în doar 9 zile: Detalii din sentința pe 414 pagini a Evgheniei Guțul # TV Nord
Partidul Șor, declarat între timp neconstituțional, a cheltuit cel puțin 146 de milioane de lei în anul 2022 pentru proteste plătite, salarii, chirii și transport – bani proveniți din surse interzise de lege. Potrivit sentinței de condamnare a Evgheniei Guțul și Svetlanei Popan, care conține 414 pagini, doar manifestațiile organizate între 24 iulie – 16 […] Acest articol /DOC/ Peste 83.000.000 de lei pentru proteste în doar 9 zile: Detalii din sentința pe 414 pagini a Evgheniei Guțul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Chișinău – Procuratura municipiului a anunțat condamnarea unui bărbat de 34 de ani, originar din Orhei, pentru răpirea unui mijloc de transport fără scop de însușire și furt. Fapta a avut loc în noaptea de 31 mai 2025, când inculpatul, lucrând la o spălătorie auto, a decis să plece cu un BMW Seria 5 ce […] Acest articol Angajatul unei spălătorii auto din Chișinău, condamnat pentru furt și răpirea unui BMW a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
În această dimineață, în jurul orei 08:30, pe traseul R-15 Bălți–Glodeni, în apropiere de localitatea Sadovoe, s-a produs un grav accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Potrivit datelor preliminare, o tânără de 19 ani, aflată la volanul unui automobil de marca Peugeot, nu s-ar fi asigurat corespunzător și a lovit o femeie de 71 […] Acest articol /FOTO/ Accident mortal lângă Sadovoe. Femeie lovită de o tânără șoferiță a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
În perioada iulie 2024 – iunie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a aplicat măsuri de conformare față de 31 de contribuabili din domeniul asistenței stomatologice, realizând 71 de vizite fiscale pentru verificarea datelor generale și observarea directă a activității. Monitorizarea a arătat că cifra de afaceri a scăzut cu 11% față de perioada similară […] Acest articol Stomatologii, sub lupă: venituri în jos, taxe în sus a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
