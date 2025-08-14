IGSU avertizează: Pericol Excepțional de incendiu și cod galben de caniculă. Cu ce recomandări vin salvatorii
ProTV.md, 14 august 2025 11:50
11:50
IGSU avertizează: Pericol Excepțional de incendiu și cod galben de caniculă. Cu ce recomandări vin salvatorii
11:30
Transportatorii au ieșit din nou la protest. De această dată, aceștia au parcat microbuzele în fața Agenției Națională Transport Auto. Ce solicitări au - FOTO/VIDEO
11:20
11:00
Primarul localității Frumușica, reținut pentru ca ar fi comis un omor acum 7 ani, a candidat la alegerile locale din 2024 din partea PAS. Reacția partidului de guvernământ
10:50
Primarul localității Frumușica, reținut pentru ca ar fi comis un omor acum 7 ani. Alte trei persoane, încătușate. Poliția vine cu detalii despre cum s-a întâmplat totul
PG vine cu noi detalii despre cazul primarului din Frumușica, suspectat pentru comiterea unui omor: „Ar fi exploatat prin muncă, amenințat și bătut mai multe persoane”
10:40
Primarul localității Frumușica din partea PAS - suspectat pentru comiterea unui omor. Patru persoane - reținute. Detaliile poliției și reacția partidului de guvernământ
Primarul din Frumușica - suspectat pentru comiterea unui omor acum 7 ani. Patru persoane - reținute. Detaliile poliției și reacția PAS
Un primar din Florești - suspectat pentru comiterea unui omor acum 7 ani. Patru persoane - reținute. Detaliile poliției și reacția PAS
PAS a retras sprijinul politic primarului din Frumușica, suspectat pentru comiterea unui omor acum 7 ani
09:50
Alertă meteo. Cod GALBEN de caniculă, emis de meteorologi
Nebunie în Supercupă! Condusă cu 2-0 în min 85, PSG egalează și învinge Spurs la penalty-uri
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
08:30
Trump le-a spus clar lui Zelenski și liderilor UE ce obiective are pentru întâlnirea cu Putin. Ce urmărește liderul SUA
Putin pregătește intens un test cu racheta „invincibilă” Burevestnik, cu propulsie nucleară, în ciuda întâlnirii cu Trump. „Se lucrează la tură maximă”
Maxime de până la 33 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Curs valutar BNM pentru 14 august. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
23:00
Cinci condiții puse pe masa lui Trump, pentru un acord de pace, de către aliații europeni ai Ucrainei. Într-un mesaj ferm, Merz indică ce „nu intră în discuție”
Șeful forțelor speciale Ahmat susține că trupe de elită ale Kievului vor ataca Rusia, înainte de summitul Trump-Putin
22:50
Zelenski, Trump și liderii europeni au discutat astăzi despre organizarea unui summit trilateral cu Putin. Ce locații sunt luate în calcul
5 condiții puse pe masa lui Trump, pentru un acord de pace, de către aliații europeni ai Ucrainei. Într-un mesaj ferm, Merz indică ce „nu intră în discuție”
Percheziții la arhitectul din cadrul primăriei Comrat. A fost reținut de CNA pentru trafic de influență și corupere pasivă - VIDEO
Poliția anunță blocarea a 100 de conturi TikTok care răspândeau dezinformare cu impact asupra securității naționale; alte 300 urmează să fie închise - VIDEO
Atenție, moldoveni din străinătate: mâine se încheie înregistrarea pentru votul prin corespondență - VIDEO
Judocanii din Moldova au cucerit un sac de medalii la Campionatul Balcanic de până la 21 de ani - VIDEO
Paris Saint-Germain și Tottenham Hotspur se vor bate în această seară pentru primul trofeu al sezonului - VIDEO
Cutremur la campioana Europei, PSG. Unul dintre cei mai buni portari ai lumii, Gianluigi Donarumma, părăsește echipa - VIDEO
Tenismenul Carlos Alcaraz este jucătorul cu cele mai multe victorii în acest an, ibericul ajungând la 50 de meciuri câștigate, după ce s-a calificat în optimi la Masters-ul din Cincinnati - VIDEO
Fenerbahce versus Benfica Lisabona se anunță a fi bătălia cap de afiș din ultima rundă preliminară a Ligii Campionilor - VIDEO
Jucătoarea de numai 20 de ani, Ella Seidel, trăiește un vis la Cincinnati. Nemțoaica a salvat două mingi de meci și s-a calificat pentru prima dată în optimile unui Masters - VIDEO
Pokrovsk, noul epicentru al războiului: Ucraina aruncă rezerve în luptă pentru a opri înaintarea forțelor ruse spre Kramatorsk - VIDEO
Ucraina, deschisă la negocieri, dar nu cedează teritorii: orice discuție de pace va porni de la linia actuală a frontului, anunță liderii europeni - VIDEO
Armand Duplantis face din nou spectacol. Suedezul a doborât pentru a 13-a oară recordul mondial la săritura cu prăjina - VIDEO
Copiii soților care au decedat în urma teribilului accident de la Cahul - în stare extrem de gravă. Șoferul din celălalt automobil, reținut de poliție - VIDEO
Olesea Stamate și Blocul „Unirea Națiunii”, înregistrați oficial în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie - VIDEO
George Simion a declarat că Republica Moldova este un stat artificial și pledează pentru reunirea cu România
În timp ce Kremlinul cere recunoașterea internațională a Crimeei și Donbasului, oamenii din teritoriile ocupate nu au nici măcar apă potabilă - VIDEO
Avocatul lui Plahotniuc spune că extrădarea poate avea loc săptămâna viitoare, dar sunt semnale că autoritățile ar putea amâna intenționat: „Avem bănuieli rezonabile” - VIDEO
Relansarea PDMM, mesajele lui Plahotniuc și o posibilă candidatură: analiștii vorbesc despre o strategie electorală mascată și riscantă - VIDEO
Zi decisivă pentru alianțele politice: astăzi este ultima zi în care blocurile electorale își pot depune actele pentru alegerile parlamentare din toamnă - VIDEO
Casa Albă, nevoită să accepte o locație militară pentru summitul Trump–Putin, din cauza sezonului turistic - VIDEO
Canicula face ravagii în sudul Europei: incendii de pădure, evacuări și victime omenești în Grecia și Spania - VIDEO
IGP a stabilit sursa apelurilor de amenințare la adresa judecătorilor și procurorilor: o parte din numerele folosite pentru intimidare provin din afara țării - VIDEO
Analiștii avertizează: Dacă Plahotniuc nu va fi extrădat până la alegeri, acesta va încerca să influențeze formarea unei guvernări care să-l protejeze - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 13.08.2025
Zelenski: „I-am spus lui Trump că Putin blufează”. Liderul ucrainean rămâne ferm în privința principalei cerințe a Moscovei
LIVE TEXT. Zelenski a participat de la Berlin la consultările între liderii europeni și Trump, înaintea summitului din Alaska: „Tot ce privește Ucraina trebuie discutat cu Ucraina”. Ce spune Macron
Nemulțumit de relatările despre summitul cu Putin, Trump se răfuiește cu presa: „Citează în mod constant ratați concediați”
Olesea Stamate și Blocul „Unirea Națiunii”, înregistrați oficial în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
Protestul anunțat de Ilan Șor nu va avea loc în PMAN: spațiul, rezervat pentru un eveniment oficial al Guvernului
