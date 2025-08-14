Transportatorii au ieșit din nou la protest. De această dată, aceștia au parcat microbuzele în fața Agenției Națională Transport Auto. Ce solicitări au - FOTO/VIDEO

ProTV.md, 14 august 2025 11:30

Transportatorii au ieșit din nou la protest. De această dată, aceștia au parcat microbuzele în fața Agenției Națională Transport Auto. Ce solicitări au - FOTO/VIDEO

Acum 15 minute
11:30
Acum 30 minute
11:20
Omor la beție. Un bărbat, plasat în arest, după ce și-a omorât amicul de pahar, la Bălți ProTV.md
Acum o oră
11:00
Primarul localității Frumușica, reținut pentru ca ar fi comis un omor acum 7 ani, a candidat la alegerile locale din 2024 din partea PAS. Reacția partidului de guvernământ ProTV.md
10:50
Primarul localității Frumușica, reținut pentru ca ar fi comis un omor acum 7 ani. Alte trei persoane, încătușate. Poliția vine cu detalii despre cum s-a întâmplat totul ProTV.md
10:50
PG vine cu noi detalii despre cazul primarului din Frumușica, suspectat pentru comiterea unui omor: „Ar fi exploatat prin muncă, amenințat și bătut mai multe persoane” ProTV.md
Acum 2 ore
10:40
Primarul localității Frumușica din partea PAS - suspectat pentru comiterea unui omor. Patru persoane - reținute. Detaliile poliției și reacția partidului de guvernământ ProTV.md
10:30
Primarul din Frumușica - suspectat pentru comiterea unui omor acum 7 ani. Patru persoane - reținute. Detaliile poliției și reacția PAS ProTV.md
10:20
Un primar din Florești - suspectat pentru comiterea unui omor acum 7 ani. Patru persoane - reținute. Detaliile poliției și reacția PAS ProTV.md
10:00
PAS a retras sprijinul politic primarului din Frumușica, suspectat pentru comiterea unui omor acum 7 ani ProTV.md
09:50
Alertă meteo. Cod GALBEN de caniculă, emis de meteorologi ProTV.md
Acum 4 ore
09:40
Nebunie în Supercupă! Condusă cu 2-0 în min 85, PSG egalează și învinge Spurs la penalty-uri ProTV.md
09:10
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin ProTV.md
08:30
Trump le-a spus clar lui Zelenski și liderilor UE ce obiective are pentru întâlnirea cu Putin. Ce urmărește liderul SUA ProTV.md
08:20
Putin pregătește intens un test cu racheta „invincibilă” Burevestnik, cu propulsie nucleară, în ciuda întâlnirii cu Trump. „Se lucrează la tură maximă” ProTV.md
08:10
Maxime de până la 33 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
08:10
Curs valutar BNM pentru 14 august. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Acum 12 ore
23:00
Cinci condiții puse pe masa lui Trump, pentru un acord de pace, de către aliații europeni ai Ucrainei. Într-un mesaj ferm, Merz indică ce „nu intră în discuție” ProTV.md
23:00
Șeful forțelor speciale Ahmat susține că trupe de elită ale Kievului vor ataca Rusia, înainte de summitul Trump-Putin ProTV.md
22:50
Zelenski, Trump și liderii europeni au discutat astăzi despre organizarea unui summit trilateral cu Putin. Ce locații sunt luate în calcul ProTV.md
22:50
5 condiții puse pe masa lui Trump, pentru un acord de pace, de către aliații europeni ai Ucrainei. Într-un mesaj ferm, Merz indică ce „nu intră în discuție” ProTV.md
Acum 24 ore
22:40
Percheziții la arhitectul din cadrul primăriei Comrat. A fost reținut de CNA pentru trafic de influență și corupere pasivă - VIDEO ProTV.md
22:40
Poliția anunță blocarea a 100 de conturi TikTok care răspândeau dezinformare cu impact asupra securității naționale; alte 300 urmează să fie închise - VIDEO ProTV.md
22:30
Atenție, moldoveni din străinătate: mâine se încheie înregistrarea pentru votul prin corespondență - VIDEO ProTV.md
22:30
Judocanii din Moldova au cucerit un sac de medalii la Campionatul Balcanic de până la 21 de ani - VIDEO ProTV.md
22:30
Paris Saint-Germain și Tottenham Hotspur se vor bate în această seară pentru primul trofeu al sezonului - VIDEO ProTV.md
22:20
Cutremur la campioana Europei, PSG. Unul dintre cei mai buni portari ai lumii, Gianluigi Donarumma, părăsește echipa - VIDEO ProTV.md
22:20
Tenismenul Carlos Alcaraz este jucătorul cu cele mai multe victorii în acest an, ibericul ajungând la 50 de meciuri câștigate, după ce s-a calificat în optimi la Masters-ul din Cincinnati - VIDEO ProTV.md
22:10
Fenerbahce versus Benfica Lisabona se anunță a fi bătălia cap de afiș din ultima rundă preliminară a Ligii Campionilor - VIDEO ProTV.md
22:10
Jucătoarea de numai 20 de ani, Ella Seidel, trăiește un vis la Cincinnati. Nemțoaica a salvat două mingi de meci și s-a calificat pentru prima dată în optimile unui Masters - VIDEO ProTV.md
22:00
Pokrovsk, noul epicentru al războiului: Ucraina aruncă rezerve în luptă pentru a opri înaintarea forțelor ruse spre Kramatorsk - VIDEO ProTV.md
22:00
Ucraina, deschisă la negocieri, dar nu cedează teritorii: orice discuție de pace va porni de la linia actuală a frontului, anunță liderii europeni - VIDEO ProTV.md
22:00
Armand Duplantis face din nou spectacol. Suedezul a doborât pentru a 13-a oară recordul mondial la săritura cu prăjina - VIDEO ProTV.md
21:50
Copiii soților care au decedat în urma teribilului accident de la Cahul - în stare extrem de gravă. Șoferul din celălalt automobil, reținut de poliție - VIDEO ProTV.md
21:40
Olesea Stamate și Blocul „Unirea Națiunii”, înregistrați oficial în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie - VIDEO ProTV.md
21:40
George Simion a declarat că Republica Moldova este un stat artificial și pledează pentru reunirea cu România ProTV.md
21:40
În timp ce Kremlinul cere recunoașterea internațională a Crimeei și Donbasului, oamenii din teritoriile ocupate nu au nici măcar apă potabilă - VIDEO ProTV.md
21:30
Avocatul lui Plahotniuc spune că extrădarea poate avea loc săptămâna viitoare, dar sunt semnale că autoritățile ar putea amâna intenționat: „Avem bănuieli rezonabile” - VIDEO ProTV.md
21:20
Relansarea PDMM, mesajele lui Plahotniuc și o posibilă candidatură: analiștii vorbesc despre o strategie electorală mascată și riscantă - VIDEO ProTV.md
21:20
Zi decisivă pentru alianțele politice: astăzi este ultima zi în care blocurile electorale își pot depune actele pentru alegerile parlamentare din toamnă - VIDEO ProTV.md
20:50
Casa Albă, nevoită să accepte o locație militară pentru summitul Trump–Putin, din cauza sezonului turistic - VIDEO ProTV.md
20:40
Canicula face ravagii în sudul Europei: incendii de pădure, evacuări și victime omenești în Grecia și Spania - VIDEO ProTV.md
20:20
IGP a stabilit sursa apelurilor de amenințare la adresa judecătorilor și procurorilor: o parte din numerele folosite pentru intimidare provin din afara țării - VIDEO ProTV.md
20:10
Analiștii avertizează: Dacă Plahotniuc nu va fi extrădat până la alegeri, acesta va încerca să influențeze formarea unei guvernări care să-l protejeze - VIDEO ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 13.08.2025 ProTV.md
18:40
Zelenski: „I-am spus lui Trump că Putin blufează”. Liderul ucrainean rămâne ferm în privința principalei cerințe a Moscovei ProTV.md
18:20
LIVE TEXT. Zelenski a participat de la Berlin la consultările între liderii europeni și Trump, înaintea summitului din Alaska: „Tot ce privește Ucraina trebuie discutat cu Ucraina”. Ce spune Macron ProTV.md
18:20
Nemulțumit de relatările despre summitul cu Putin, Trump se răfuiește cu presa: „Citează în mod constant ratați concediați” ProTV.md
18:00
Olesea Stamate și Blocul „Unirea Națiunii”, înregistrați oficial în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie ProTV.md
17:50
Protestul anunțat de Ilan Șor nu va avea loc în PMAN: spațiul, rezervat pentru un eveniment oficial al Guvernului ProTV.md
17:30
Atenție, moldoveni din străinătate: mâine se încheie înregistrarea pentru votul prin corespondență ProTV.md
