Percheziții la arhitectul din cadrul primăriei Comrat. A fost reținut de CNA pentru trafic de influență și corupere pasivă - VIDEO
ProTV.md, 13 august 2025 22:40
Percheziții la arhitectul din cadrul primăriei Comrat. A fost reținut de CNA pentru trafic de influență și corupere pasivă - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 15 minute
23:00
Cinci condiții puse pe masa lui Trump, pentru un acord de pace, de către aliații europeni ai Ucrainei. Într-un mesaj ferm, Merz indică ce „nu intră în discuție” # ProTV.md
Cinci condiții puse pe masa lui Trump, pentru un acord de pace, de către aliații europeni ai Ucrainei. Într-un mesaj ferm, Merz indică ce „nu intră în discuție”
23:00
Șeful forțelor speciale Ahmat susține că trupe de elită ale Kievului vor ataca Rusia, înainte de summitul Trump-Putin # ProTV.md
Șeful forțelor speciale Ahmat susține că trupe de elită ale Kievului vor ataca Rusia, înainte de summitul Trump-Putin
Acum 30 minute
22:50
Zelenski, Trump și liderii europeni au discutat astăzi despre organizarea unui summit trilateral cu Putin. Ce locații sunt luate în calcul # ProTV.md
Zelenski, Trump și liderii europeni au discutat astăzi despre organizarea unui summit trilateral cu Putin. Ce locații sunt luate în calcul
22:50
5 condiții puse pe masa lui Trump, pentru un acord de pace, de către aliații europeni ai Ucrainei. Într-un mesaj ferm, Merz indică ce „nu intră în discuție” # ProTV.md
5 condiții puse pe masa lui Trump, pentru un acord de pace, de către aliații europeni ai Ucrainei. Într-un mesaj ferm, Merz indică ce „nu intră în discuție”
Acum o oră
22:40
Percheziții la arhitectul din cadrul primăriei Comrat. A fost reținut de CNA pentru trafic de influență și corupere pasivă - VIDEO # ProTV.md
Percheziții la arhitectul din cadrul primăriei Comrat. A fost reținut de CNA pentru trafic de influență și corupere pasivă - VIDEO
22:40
Poliția anunță blocarea a 100 de conturi TikTok care răspândeau dezinformare cu impact asupra securității naționale; alte 300 urmează să fie închise - VIDEO # ProTV.md
Poliția anunță blocarea a 100 de conturi TikTok care răspândeau dezinformare cu impact asupra securității naționale; alte 300 urmează să fie închise - VIDEO
22:30
Atenție, moldoveni din străinătate: mâine se încheie înregistrarea pentru votul prin corespondență - VIDEO # ProTV.md
Atenție, moldoveni din străinătate: mâine se încheie înregistrarea pentru votul prin corespondență - VIDEO
22:30
Judocanii din Moldova au cucerit un sac de medalii la Campionatul Balcanic de până la 21 de ani - VIDEO # ProTV.md
Judocanii din Moldova au cucerit un sac de medalii la Campionatul Balcanic de până la 21 de ani - VIDEO
22:30
Paris Saint-Germain și Tottenham Hotspur se vor bate în această seară pentru primul trofeu al sezonului - VIDEO # ProTV.md
Paris Saint-Germain și Tottenham Hotspur se vor bate în această seară pentru primul trofeu al sezonului - VIDEO
22:20
Cutremur la campioana Europei, PSG. Unul dintre cei mai buni portari ai lumii, Gianluigi Donarumma, părăsește echipa - VIDEO # ProTV.md
Cutremur la campioana Europei, PSG. Unul dintre cei mai buni portari ai lumii, Gianluigi Donarumma, părăsește echipa - VIDEO
22:20
Tenismenul Carlos Alcaraz este jucătorul cu cele mai multe victorii în acest an, ibericul ajungând la 50 de meciuri câștigate, după ce s-a calificat în optimi la Masters-ul din Cincinnati - VIDEO # ProTV.md
Tenismenul Carlos Alcaraz este jucătorul cu cele mai multe victorii în acest an, ibericul ajungând la 50 de meciuri câștigate, după ce s-a calificat în optimi la Masters-ul din Cincinnati - VIDEO
Acum 2 ore
22:10
Fenerbahce versus Benfica Lisabona se anunță a fi bătălia cap de afiș din ultima rundă preliminară a Ligii Campionilor - VIDEO # ProTV.md
Fenerbahce versus Benfica Lisabona se anunță a fi bătălia cap de afiș din ultima rundă preliminară a Ligii Campionilor - VIDEO
22:10
Jucătoarea de numai 20 de ani, Ella Seidel, trăiește un vis la Cincinnati. Nemțoaica a salvat două mingi de meci și s-a calificat pentru prima dată în optimile unui Masters - VIDEO # ProTV.md
Jucătoarea de numai 20 de ani, Ella Seidel, trăiește un vis la Cincinnati. Nemțoaica a salvat două mingi de meci și s-a calificat pentru prima dată în optimile unui Masters - VIDEO
22:00
Pokrovsk, noul epicentru al războiului: Ucraina aruncă rezerve în luptă pentru a opri înaintarea forțelor ruse spre Kramatorsk - VIDEO # ProTV.md
Pokrovsk, noul epicentru al războiului: Ucraina aruncă rezerve în luptă pentru a opri înaintarea forțelor ruse spre Kramatorsk - VIDEO
22:00
Ucraina, deschisă la negocieri, dar nu cedează teritorii: orice discuție de pace va porni de la linia actuală a frontului, anunță liderii europeni - VIDEO # ProTV.md
Ucraina, deschisă la negocieri, dar nu cedează teritorii: orice discuție de pace va porni de la linia actuală a frontului, anunță liderii europeni - VIDEO
22:00
Armand Duplantis face din nou spectacol. Suedezul a doborât pentru a 13-a oară recordul mondial la săritura cu prăjina - VIDEO # ProTV.md
Armand Duplantis face din nou spectacol. Suedezul a doborât pentru a 13-a oară recordul mondial la săritura cu prăjina - VIDEO
21:50
Copiii soților care au decedat în urma teribilului accident de la Cahul - în stare extrem de gravă. Șoferul din celălalt automobil, reținut de poliție - VIDEO # ProTV.md
Copiii soților care au decedat în urma teribilului accident de la Cahul - în stare extrem de gravă. Șoferul din celălalt automobil, reținut de poliție - VIDEO
21:40
Olesea Stamate și Blocul „Unirea Națiunii”, înregistrați oficial în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie - VIDEO # ProTV.md
Olesea Stamate și Blocul „Unirea Națiunii”, înregistrați oficial în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie - VIDEO
21:40
George Simion a declarat că Republica Moldova este un stat artificial și pledează pentru reunirea cu România # ProTV.md
George Simion a declarat că Republica Moldova este un stat artificial și pledează pentru reunirea cu România
21:40
În timp ce Kremlinul cere recunoașterea internațională a Crimeei și Donbasului, oamenii din teritoriile ocupate nu au nici măcar apă potabilă - VIDEO # ProTV.md
În timp ce Kremlinul cere recunoașterea internațională a Crimeei și Donbasului, oamenii din teritoriile ocupate nu au nici măcar apă potabilă - VIDEO
21:30
Avocatul lui Plahotniuc spune că extrădarea poate avea loc săptămâna viitoare, dar sunt semnale că autoritățile ar putea amâna intenționat: „Avem bănuieli rezonabile” - VIDEO # ProTV.md
Avocatul lui Plahotniuc spune că extrădarea poate avea loc săptămâna viitoare, dar sunt semnale că autoritățile ar putea amâna intenționat: „Avem bănuieli rezonabile” - VIDEO
21:20
Relansarea PDMM, mesajele lui Plahotniuc și o posibilă candidatură: analiștii vorbesc despre o strategie electorală mascată și riscantă - VIDEO # ProTV.md
Relansarea PDMM, mesajele lui Plahotniuc și o posibilă candidatură: analiștii vorbesc despre o strategie electorală mascată și riscantă - VIDEO
21:20
Zi decisivă pentru alianțele politice: astăzi este ultima zi în care blocurile electorale își pot depune actele pentru alegerile parlamentare din toamnă - VIDEO # ProTV.md
Zi decisivă pentru alianțele politice: astăzi este ultima zi în care blocurile electorale își pot depune actele pentru alegerile parlamentare din toamnă - VIDEO
Acum 4 ore
20:50
Casa Albă, nevoită să accepte o locație militară pentru summitul Trump–Putin, din cauza sezonului turistic - VIDEO # ProTV.md
Casa Albă, nevoită să accepte o locație militară pentru summitul Trump–Putin, din cauza sezonului turistic - VIDEO
20:40
Canicula face ravagii în sudul Europei: incendii de pădure, evacuări și victime omenești în Grecia și Spania - VIDEO # ProTV.md
Canicula face ravagii în sudul Europei: incendii de pădure, evacuări și victime omenești în Grecia și Spania - VIDEO
20:20
IGP a stabilit sursa apelurilor de amenințare la adresa judecătorilor și procurorilor: o parte din numerele folosite pentru intimidare provin din afara țării - VIDEO # ProTV.md
IGP a stabilit sursa apelurilor de amenințare la adresa judecătorilor și procurorilor: o parte din numerele folosite pentru intimidare provin din afara țării - VIDEO
20:10
Analiștii avertizează: Dacă Plahotniuc nu va fi extrădat până la alegeri, acesta va încerca să influențeze formarea unei guvernări care să-l protejeze - VIDEO # ProTV.md
Analiștii avertizează: Dacă Plahotniuc nu va fi extrădat până la alegeri, acesta va încerca să influențeze formarea unei guvernări care să-l protejeze - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 13.08.2025
Acum 6 ore
18:40
Zelenski: „I-am spus lui Trump că Putin blufează”. Liderul ucrainean rămâne ferm în privința principalei cerințe a Moscovei # ProTV.md
Zelenski: „I-am spus lui Trump că Putin blufează”. Liderul ucrainean rămâne ferm în privința principalei cerințe a Moscovei
18:20
LIVE TEXT. Zelenski a participat de la Berlin la consultările între liderii europeni și Trump, înaintea summitului din Alaska: „Tot ce privește Ucraina trebuie discutat cu Ucraina”. Ce spune Macron # ProTV.md
LIVE TEXT. Zelenski a participat de la Berlin la consultările între liderii europeni și Trump, înaintea summitului din Alaska: „Tot ce privește Ucraina trebuie discutat cu Ucraina”. Ce spune Macron
18:20
Nemulțumit de relatările despre summitul cu Putin, Trump se răfuiește cu presa: „Citează în mod constant ratați concediați” # ProTV.md
Nemulțumit de relatările despre summitul cu Putin, Trump se răfuiește cu presa: „Citează în mod constant ratați concediați”
18:00
Olesea Stamate și Blocul „Unirea Națiunii”, înregistrați oficial în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # ProTV.md
Olesea Stamate și Blocul „Unirea Națiunii”, înregistrați oficial în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
17:50
Protestul anunțat de Ilan Șor nu va avea loc în PMAN: spațiul, rezervat pentru un eveniment oficial al Guvernului # ProTV.md
Protestul anunțat de Ilan Șor nu va avea loc în PMAN: spațiul, rezervat pentru un eveniment oficial al Guvernului
17:30
Atenție, moldoveni din străinătate: mâine se încheie înregistrarea pentru votul prin corespondență # ProTV.md
Atenție, moldoveni din străinătate: mâine se încheie înregistrarea pentru votul prin corespondență
17:20
Uniunea Centristă din Moldova a depus lista de candidați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # ProTV.md
Uniunea Centristă din Moldova a depus lista de candidați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
Acum 8 ore
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Iuliana Maranciuc - 13.08.2025
17:00
Plahotniuc, mai aproape de a fi extrădat: Curtea din Atena spune „da”, dar decizia finală aparține Ministerului Justiției elen # ProTV.md
Plahotniuc, mai aproape de a fi extrădat: Curtea din Atena spune „da”, dar decizia finală aparține Ministerului Justiției elen
16:50
O companie aeriană lansează o nouă rută din Chișinău către Polonia. Acestea vor avea loc de două ori pe săptămână # ProTV.md
O companie aeriană lansează o nouă rută din Chișinău către Polonia. Acestea vor avea loc de două ori pe săptămână
16:30
Armata rusă continuă avansul în estul Ucrainei. Soldații lui Putin ar fi cucerit încă două localități într-un sector strategic # ProTV.md
Armata rusă continuă avansul în estul Ucrainei. Soldații lui Putin ar fi cucerit încă două localități într-un sector strategic
16:20
Un nou „monstru al lui Frankenstein” apare pe frontul din Ucraina: turelă de tanc T-72B montată pe șasiu de obuzier Msta-S. Cum s-a ajuns la acest proiect și la ce va fi folosit hibridul? # ProTV.md
Un nou „monstru al lui Frankenstein” apare pe frontul din Ucraina: turelă de tanc T-72B montată pe șasiu de obuzier Msta-S. Cum s-a ajuns la acest proiect și la ce va fi folosit hibridul?
15:30
Un bărbat din Șipoteni - cercetat penal pentru circulația ilegală a drogurilor. Ce au găsit polițiștii la domiciliul acestuia - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat din Șipoteni - cercetat penal pentru circulația ilegală a drogurilor. Ce au găsit polițiștii la domiciliul acestuia - VIDEO
15:20
Mesaj de la Casa Albă, înainte de întâlnirea lui Volodimir Zelenski cu liderii UE. Ce le-a transmis Donald Trump participanților # ProTV.md
Mesaj de la Casa Albă, înainte de întâlnirea lui Volodimir Zelenski cu liderii UE. Ce le-a transmis Donald Trump participanților
Acum 12 ore
14:50
Rusia afirmă că cererile sale rămân neschimbate, înainte de summitul din Alaska: Vladimir Putin le-a spus clar în 2024 # ProTV.md
Rusia afirmă că cererile sale rămân neschimbate, înainte de summitul din Alaska: Vladimir Putin le-a spus clar în 2024
14:30
La ce ne putem aștepta de la întâlnirea Trump-Putin
14:10
Noi detalii despre Cupola de Aur a lui Trump, sistemul de apărare antirachetă de 175 de miliarde de dolari. Cum va funcționa # ProTV.md
Noi detalii despre Cupola de Aur a lui Trump, sistemul de apărare antirachetă de 175 de miliarde de dolari. Cum va funcționa
14:00
Armata ucraineană anunță un eșec al trupelor ruse într-un punct-cheie înainte de discuția lui Volodimir Zelenski cu Donald Trump # ProTV.md
Armata ucraineană anunță un eșec al trupelor ruse într-un punct-cheie înainte de discuția lui Volodimir Zelenski cu Donald Trump
14:00
O femeie a ajuns la spital, după ce a fost lovită de o mașină pe o stradă din capitală. Ce spune poliția # ProTV.md
O femeie a ajuns la spital, după ce a fost lovită de o mașină pe o stradă din capitală. Ce spune poliția
14:00
Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB, acuză un fost șef KGB înainte de întâlnirea din Alaska # ProTV.md
Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB, acuză un fost șef KGB înainte de întâlnirea din Alaska
13:50
Carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:30
Mesaj AUDIO de la Plahotniuc, după decizia Curții de Apel din Atena: „Vreau să reconfirm că, într-adevăr, am intenția fermă să revin în Republica Moldova” - VIDEO # ProTV.md
Mesaj AUDIO de la Plahotniuc, după decizia Curții de Apel din Atena: „Vreau să reconfirm că, într-adevăr, am intenția fermă să revin în Republica Moldova” - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.