Schimbări în medicina din țară: Tratamentul chimioterapeutic va fi făcut și în cadrul spitalelor raionale și Spitalului Clinic Bălți. Anunțul ministrului Sănătății

ProTV.md, 14 august 2025 14:50

Schimbări în medicina din țară: Tratamentul chimioterapeutic va fi făcut și în cadrul spitalelor raionale și Spitalului Clinic Bălți. Anunțul ministrului Sănătății

Acum 5 minute
15:00
Un funcționar public din capitală - reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 1700 de euro în schimbul angajării unei persoane într-o instituție de drept ProTV.md
Acum 10 minute
14:50
Schimbări în medicina din țară: Tratamentul chimioterapeutic va fi făcut și în cadrul spitalelor raionale și Spitalului Clinic Bălți. Anunțul ministrului Sănătății ProTV.md
Acum 30 minute
14:30
Zelenski, Trump și liderii europeni au discutat despre organizarea unui summit trilateral cu Putin. Ce locații sunt luate în calcul ProTV.md
14:30
MAE a emis o alertă de călătorie în Spania: Un val de căldură afectează întreaga peninsulă, inclusiv Insulele Canare ProTV.md
14:30
Accident grav la Leova cu patru mașini implicate. Imagini, publicate pe internet - VIDEO ProTV.md
Acum o oră
14:10
Scandal între Melania Trump și fiul lui Joe Biden. Prima doamnă amenință că va cere daune de un miliard de dolari ProTV.md
14:00
Inima camuflată a Moldovei - Rise.md ProTV.md
Acum 2 ore
13:40
Trump și Putin se vor întâlni mai întâi fără consilieri, apoi vor ține o conferință de presă comună. Kremlinul anunță detaliile summitului din Alaska: A fost stabilită și ora ProTV.md
13:40
Trump, dispus să ofere garanţii de securitate pentru Ucraina. NATO rămâne în afara discuţiilor ProTV.md
13:30
Carburanții, mai ieftini. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
13:30
Trump și Putin se vor întâlni mai întâi fără consilieri, apoi vor ține o conferință de presă comună. Kremlinul este cel care anunță detaliile summitului din Alaska ProTV.md
13:00
Trei tineri, printre care doi copii, reținuți după ce au fost prinși că vând droguri. Ce spune poliția ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 14.08.2025 ProTV.md
Acum 4 ore
12:40
O întrebare în ajunul întâlnirii care ar putea schimba totul în privința războiului Rusia-Ucraina: Dar dacă Donald Trump are dreptate ProTV.md
12:30
Când va fi convocat Parlamentul în sesiune specială la solicitarea lui Igor Grosu ProTV.md
12:10
Doi copii se află la terapie intensivă. Ce spun medicii de la Institutul Mamei și Copilului unde sunt internați cei trei copii în urma tragicului accident de la Cahul ProTV.md
11:50
IGSU avertizează: Pericol Excepțional de incendiu și cod galben de caniculă. Cu ce recomandări vin salvatorii ProTV.md
11:30
Transportatorii au ieșit din nou la protest. De această dată, aceștia au parcat microbuzele în fața Agenției Națională Transport Auto. Ce solicitări au - FOTO/VIDEO ProTV.md
11:20
Omor la beție. Un bărbat, plasat în arest, după ce și-a omorât amicul de pahar, la Bălți ProTV.md
11:00
Primarul localității Frumușica, reținut pentru ca ar fi comis un omor acum 7 ani, a candidat la alegerile locale din 2024 din partea PAS. Reacția partidului de guvernământ ProTV.md
Acum 6 ore
10:50
Primarul localității Frumușica, reținut pentru ca ar fi comis un omor acum 7 ani. Alte trei persoane, încătușate. Poliția vine cu detalii despre cum s-a întâmplat totul ProTV.md
10:50
PG vine cu noi detalii despre cazul primarului din Frumușica, suspectat pentru comiterea unui omor: „Ar fi exploatat prin muncă, amenințat și bătut mai multe persoane” ProTV.md
10:40
Primarul localității Frumușica din partea PAS - suspectat pentru comiterea unui omor. Patru persoane - reținute. Detaliile poliției și reacția partidului de guvernământ ProTV.md
10:30
Primarul din Frumușica - suspectat pentru comiterea unui omor acum 7 ani. Patru persoane - reținute. Detaliile poliției și reacția PAS ProTV.md
10:20
Un primar din Florești - suspectat pentru comiterea unui omor acum 7 ani. Patru persoane - reținute. Detaliile poliției și reacția PAS ProTV.md
10:00
PAS a retras sprijinul politic primarului din Frumușica, suspectat pentru comiterea unui omor acum 7 ani ProTV.md
09:50
Alertă meteo. Cod GALBEN de caniculă, emis de meteorologi ProTV.md
09:40
Nebunie în Supercupă! Condusă cu 2-0 în min 85, PSG egalează și învinge Spurs la penalty-uri ProTV.md
09:10
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin ProTV.md
Acum 8 ore
08:30
Trump le-a spus clar lui Zelenski și liderilor UE ce obiective are pentru întâlnirea cu Putin. Ce urmărește liderul SUA ProTV.md
08:20
Putin pregătește intens un test cu racheta „invincibilă” Burevestnik, cu propulsie nucleară, în ciuda întâlnirii cu Trump. „Se lucrează la tură maximă” ProTV.md
08:10
Maxime de până la 33 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
08:10
Curs valutar BNM pentru 14 august. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Acum 24 ore
23:00
Cinci condiții puse pe masa lui Trump, pentru un acord de pace, de către aliații europeni ai Ucrainei. Într-un mesaj ferm, Merz indică ce „nu intră în discuție” ProTV.md
23:00
Șeful forțelor speciale Ahmat susține că trupe de elită ale Kievului vor ataca Rusia, înainte de summitul Trump-Putin ProTV.md
22:50
Zelenski, Trump și liderii europeni au discutat astăzi despre organizarea unui summit trilateral cu Putin. Ce locații sunt luate în calcul ProTV.md
22:50
5 condiții puse pe masa lui Trump, pentru un acord de pace, de către aliații europeni ai Ucrainei. Într-un mesaj ferm, Merz indică ce „nu intră în discuție” ProTV.md
22:40
Percheziții la arhitectul din cadrul primăriei Comrat. A fost reținut de CNA pentru trafic de influență și corupere pasivă - VIDEO ProTV.md
22:40
Poliția anunță blocarea a 100 de conturi TikTok care răspândeau dezinformare cu impact asupra securității naționale; alte 300 urmează să fie închise - VIDEO ProTV.md
22:30
Atenție, moldoveni din străinătate: mâine se încheie înregistrarea pentru votul prin corespondență - VIDEO ProTV.md
22:30
Judocanii din Moldova au cucerit un sac de medalii la Campionatul Balcanic de până la 21 de ani - VIDEO ProTV.md
22:30
Paris Saint-Germain și Tottenham Hotspur se vor bate în această seară pentru primul trofeu al sezonului - VIDEO ProTV.md
22:20
Cutremur la campioana Europei, PSG. Unul dintre cei mai buni portari ai lumii, Gianluigi Donarumma, părăsește echipa - VIDEO ProTV.md
22:20
Tenismenul Carlos Alcaraz este jucătorul cu cele mai multe victorii în acest an, ibericul ajungând la 50 de meciuri câștigate, după ce s-a calificat în optimi la Masters-ul din Cincinnati - VIDEO ProTV.md
22:10
Fenerbahce versus Benfica Lisabona se anunță a fi bătălia cap de afiș din ultima rundă preliminară a Ligii Campionilor - VIDEO ProTV.md
22:10
Jucătoarea de numai 20 de ani, Ella Seidel, trăiește un vis la Cincinnati. Nemțoaica a salvat două mingi de meci și s-a calificat pentru prima dată în optimile unui Masters - VIDEO ProTV.md
22:00
Pokrovsk, noul epicentru al războiului: Ucraina aruncă rezerve în luptă pentru a opri înaintarea forțelor ruse spre Kramatorsk - VIDEO ProTV.md
22:00
Ucraina, deschisă la negocieri, dar nu cedează teritorii: orice discuție de pace va porni de la linia actuală a frontului, anunță liderii europeni - VIDEO ProTV.md
22:00
Armand Duplantis face din nou spectacol. Suedezul a doborât pentru a 13-a oară recordul mondial la săritura cu prăjina - VIDEO ProTV.md
21:50
Copiii soților care au decedat în urma teribilului accident de la Cahul - în stare extrem de gravă. Șoferul din celălalt automobil, reținut de poliție - VIDEO ProTV.md
