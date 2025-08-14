Schimbări în medicina din țară: Tratamentul chimioterapeutic va fi făcut și în cadrul spitalelor raionale și Spitalului Clinic Bălți. Anunțul ministrului Sănătății
ProTV.md, 14 august 2025 14:50
Schimbări în medicina din țară: Tratamentul chimioterapeutic va fi făcut și în cadrul spitalelor raionale și Spitalului Clinic Bălți. Anunțul ministrului Sănătății
Acum 5 minute
15:00
Un funcționar public din capitală - reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 1700 de euro în schimbul angajării unei persoane într-o instituție de drept
Acum 10 minute
14:50
Schimbări în medicina din țară: Tratamentul chimioterapeutic va fi făcut și în cadrul spitalelor raionale și Spitalului Clinic Bălți. Anunțul ministrului Sănătății
Acum 30 minute
14:30
Zelenski, Trump și liderii europeni au discutat despre organizarea unui summit trilateral cu Putin. Ce locații sunt luate în calcul
14:30
MAE a emis o alertă de călătorie în Spania: Un val de căldură afectează întreaga peninsulă, inclusiv Insulele Canare
14:30
Accident grav la Leova cu patru mașini implicate. Imagini, publicate pe internet - VIDEO
Acum o oră
14:10
Scandal între Melania Trump și fiul lui Joe Biden. Prima doamnă amenință că va cere daune de un miliard de dolari
14:00
Acum 2 ore
13:40
Trump și Putin se vor întâlni mai întâi fără consilieri, apoi vor ține o conferință de presă comună. Kremlinul anunță detaliile summitului din Alaska: A fost stabilită și ora
13:40
Trump, dispus să ofere garanţii de securitate pentru Ucraina. NATO rămâne în afara discuţiilor
13:30
Carburanții, mai ieftini. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:30
Trump și Putin se vor întâlni mai întâi fără consilieri, apoi vor ține o conferință de presă comună. Kremlinul este cel care anunță detaliile summitului din Alaska
13:00
Trei tineri, printre care doi copii, reținuți după ce au fost prinși că vând droguri. Ce spune poliția
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 14.08.2025
Acum 4 ore
12:40
O întrebare în ajunul întâlnirii care ar putea schimba totul în privința războiului Rusia-Ucraina: Dar dacă Donald Trump are dreptate
12:30
Când va fi convocat Parlamentul în sesiune specială la solicitarea lui Igor Grosu
12:10
Doi copii se află la terapie intensivă. Ce spun medicii de la Institutul Mamei și Copilului unde sunt internați cei trei copii în urma tragicului accident de la Cahul
11:50
IGSU avertizează: Pericol Excepțional de incendiu și cod galben de caniculă. Cu ce recomandări vin salvatorii
11:30
Transportatorii au ieșit din nou la protest. De această dată, aceștia au parcat microbuzele în fața Agenției Națională Transport Auto. Ce solicitări au - FOTO/VIDEO
11:20
Omor la beție. Un bărbat, plasat în arest, după ce și-a omorât amicul de pahar, la Bălți
11:00
Primarul localității Frumușica, reținut pentru ca ar fi comis un omor acum 7 ani, a candidat la alegerile locale din 2024 din partea PAS. Reacția partidului de guvernământ
Acum 6 ore
10:50
Primarul localității Frumușica, reținut pentru ca ar fi comis un omor acum 7 ani. Alte trei persoane, încătușate. Poliția vine cu detalii despre cum s-a întâmplat totul
10:50
PG vine cu noi detalii despre cazul primarului din Frumușica, suspectat pentru comiterea unui omor: „Ar fi exploatat prin muncă, amenințat și bătut mai multe persoane”
10:40
Primarul localității Frumușica din partea PAS - suspectat pentru comiterea unui omor. Patru persoane - reținute. Detaliile poliției și reacția partidului de guvernământ
10:30
Primarul din Frumușica - suspectat pentru comiterea unui omor acum 7 ani. Patru persoane - reținute. Detaliile poliției și reacția PAS
10:20
Un primar din Florești - suspectat pentru comiterea unui omor acum 7 ani. Patru persoane - reținute. Detaliile poliției și reacția PAS
10:00
PAS a retras sprijinul politic primarului din Frumușica, suspectat pentru comiterea unui omor acum 7 ani
09:50
Alertă meteo. Cod GALBEN de caniculă, emis de meteorologi
09:40
Nebunie în Supercupă! Condusă cu 2-0 în min 85, PSG egalează și învinge Spurs la penalty-uri
09:10
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
Acum 8 ore
08:30
Trump le-a spus clar lui Zelenski și liderilor UE ce obiective are pentru întâlnirea cu Putin. Ce urmărește liderul SUA
08:20
Putin pregătește intens un test cu racheta „invincibilă” Burevestnik, cu propulsie nucleară, în ciuda întâlnirii cu Trump. „Se lucrează la tură maximă”
08:10
Maxime de până la 33 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Curs valutar BNM pentru 14 august. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 24 ore
23:00
Cinci condiții puse pe masa lui Trump, pentru un acord de pace, de către aliații europeni ai Ucrainei. Într-un mesaj ferm, Merz indică ce „nu intră în discuție”
23:00
Șeful forțelor speciale Ahmat susține că trupe de elită ale Kievului vor ataca Rusia, înainte de summitul Trump-Putin
22:50
Zelenski, Trump și liderii europeni au discutat astăzi despre organizarea unui summit trilateral cu Putin. Ce locații sunt luate în calcul
22:50
5 condiții puse pe masa lui Trump, pentru un acord de pace, de către aliații europeni ai Ucrainei. Într-un mesaj ferm, Merz indică ce „nu intră în discuție”
22:40
Percheziții la arhitectul din cadrul primăriei Comrat. A fost reținut de CNA pentru trafic de influență și corupere pasivă - VIDEO
22:40
Poliția anunță blocarea a 100 de conturi TikTok care răspândeau dezinformare cu impact asupra securității naționale; alte 300 urmează să fie închise - VIDEO
22:30
Atenție, moldoveni din străinătate: mâine se încheie înregistrarea pentru votul prin corespondență - VIDEO
22:30
Judocanii din Moldova au cucerit un sac de medalii la Campionatul Balcanic de până la 21 de ani - VIDEO
22:30
Paris Saint-Germain și Tottenham Hotspur se vor bate în această seară pentru primul trofeu al sezonului - VIDEO
22:20
Cutremur la campioana Europei, PSG. Unul dintre cei mai buni portari ai lumii, Gianluigi Donarumma, părăsește echipa - VIDEO
22:20
Tenismenul Carlos Alcaraz este jucătorul cu cele mai multe victorii în acest an, ibericul ajungând la 50 de meciuri câștigate, după ce s-a calificat în optimi la Masters-ul din Cincinnati - VIDEO
22:10
Fenerbahce versus Benfica Lisabona se anunță a fi bătălia cap de afiș din ultima rundă preliminară a Ligii Campionilor - VIDEO
22:10
Jucătoarea de numai 20 de ani, Ella Seidel, trăiește un vis la Cincinnati. Nemțoaica a salvat două mingi de meci și s-a calificat pentru prima dată în optimile unui Masters - VIDEO
22:00
Pokrovsk, noul epicentru al războiului: Ucraina aruncă rezerve în luptă pentru a opri înaintarea forțelor ruse spre Kramatorsk - VIDEO
22:00
Ucraina, deschisă la negocieri, dar nu cedează teritorii: orice discuție de pace va porni de la linia actuală a frontului, anunță liderii europeni - VIDEO
22:00
Armand Duplantis face din nou spectacol. Suedezul a doborât pentru a 13-a oară recordul mondial la săritura cu prăjina - VIDEO
21:50
Copiii soților care au decedat în urma teribilului accident de la Cahul - în stare extrem de gravă. Șoferul din celălalt automobil, reținut de poliție - VIDEO
