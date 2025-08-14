Supraalimentarea la copii: cum deosebești pofta bună de un semn de tulburare alimentară
Odoras, 14 august 2025 01:30
Supraalimentarea la copii: cum deosebești pofta bună de un semn de tulburare alimentară
01:30
10:40
10:10
09:30
09:20
09:20
01:20
Ce băuturi sunt cele mai bune pentru copii în zilele caniculare? Sfaturi de la un medic pediatru În zilele toride de vară, organismul copilului are nevoie de o atenție specială pentru a se hidrata corect. Consumul adecvat de lichide previne insolația, deshidratarea și menține starea generală de bine. Ce băuturi sunt recomandate copiilor și ce ar trebui evitat? Aflăm împreună cu un medic pediatru. Apă simplă, aliatul nr. 1 Cel mai important și mai bun lichid pentru copil în zilele fierbinți este...
01:10
Pot ciupercile înlocui carnea? Beneficii, riscuri și sfaturi pentru o alimentație echilibrată # Odoras
Pot ciupercile înlocui carnea? Beneficii, riscuri și sfaturi pentru o alimentație echilibrată Pot ciupercile să înlocuiască carnea și sunt ele benefice? Ciupercile sunt un aliment cu reputație controversată. Unele persoane le folosesc zilnic ca alternativă la carne, altele le evită de teama intoxicațiilor. Iată ce spune știința despre beneficiile și riscurile lor. Botanic, ciupercile nu sunt nici legume, nici plante – fac parte dintr-un regn separat. Din punct de vedere nutritiv, însă, se apropi...
00:40
Menopauza fără secrete: 7 adevăruri pe care fiecare femeie trebuie să le știe 7 lucruri esențiale despre menopauză pe care trebuie să le știe fiecare femeie Menopauza este o etapă firească din viața unei femei, dar poate aduce schimbări fizice și emoționale semnificative. Înțelegerea procesului și pregătirea din timp te pot ajuta să treci prin această perioadă cu mai mult confort și echilibru. 1. Menopauza nu începe brusc De obicei, menopauza se instalează treptat, după vârsta de 40 de ani, când...
00:30
Bolile tăcute la bebeluși – Simptome ascunse și diagnostic rapid Bebelușii nu își pot exprima durerea, iar unele afecțiuni pot evolua fără simptome evidente. Aceste boli tăcute pot fi depistate doar prin atenția părinților și controale medicale periodice. Mai jos găsești un tabel și descrieri detaliate pentru cele mai frecvente afecțiuni ascunse la bebeluși. Displazia de șold la bebeluși Displazia de șold este o afecțiune ortopedică în care articulația șoldului nu se dezvoltă corect. Netratată,...
00:20
Horoscop 11 august 2025 – Zodia care cucerește prin comunicare perfectă Introducere: Ziua de 11 august 2025 vine cu o energie a clarității și a reconectării. Comunicarea se îmbunătățește vizibil, iar multe dintre tensiunile recente se pot risipi. Totuși, adevărul adus la suprafață poate fi uneori incomod. Iată ce spun astrele pentru fiecare zodie. Comunicarea cu cei dragi și cu cei din jur revine la normal. Mesajele tale vor fi înțelese corect, dar asta nu garantează că ceea ce vei auzi îți va f...
9 august 2025
16:40
Casa de sănătate din Riviera Nistrului - Sanatoriul STRUGURAȘ Când vine vorba de vacanță ne gândim, aproape automat, la odihnă. Și vizualizăm cu toții o călătorie în altă țară, ceva exotic, la munte sau la mare. Suntem ferm convinși, că acolo ne așteaptă fericirea, răsplata pentru zilele muncite în timpul anului. Apoi înțelegem că asemenea destinații implică lungi călătorii, escale, disconfort din cauza aeroportului aglomerat sau a aflării îndelungate în mașină. Dacă mai avem noroc și de canicul...
7 august 2025
00:30
Născut în 2024, conceput în 1994: cea mai lungă conservare de embrion finalizată cu succes Un miracol al științei: copil născut dintr-un embrion conceput în 1994 Într-un eveniment care a uimit chiar și pe cei mai experimentați specialiști în reproducere asistată, în statul Oregon, SUA, a venit pe lume un copil conceput în anii '90. Brittny Hammer a dat naștere, în martie 2024, unui băiețel provenit dintr-un embrion creat în 1994 și păstrat într-o bancă de crioconservare timp de aproape trei dece...
00:30
Cum să dezinfectezi corect jucăriile pentru baie ale copilului De ce este important să dezinfectezi jucăriile pentru baie Scăldatul celor mici este o activitate adorată, iar jucăriile speciale pentru baie fac parte din ritual. Însă acestea pot deveni adevărate surse de bacterii și mucegai, mai ales dacă nu sunt curățate corespunzător. Iată cum să le igienizezi corect și eficient, pentru a-ți proteja copilul. Pericolul ascuns din jucăriile aparent curate Doar pentru că jucăria arată curată nu îns...
00:30
Primul trimestru de sarcină: provocări reale și cum să le faci față Sarcina este o perioadă minunată, dar nu întotdeauna ușoară. Primul trimestru poate fi deosebit de dificil pentru multe femei, aducând simptome neprevăzute și schimbări fizice majore. Iată la ce te poți aștepta și cum poți gestiona eficient această etapă delicată. „Sunt epuizată!” Oboseala este una dintre cele mai frecvente plângeri în primul trimestru. Hormonul progesteron, care crește rapid în această perioadă, are efect sedat...
00:20
Horoscop 8 august 2025 – Ce rezervă astrele pentru fiecare zodie Ziua de 8 august 2025 vine cu provocări subtile și revelații importante pentru toate zodiile. Este o perioadă în care introspecția, echilibrul interior și comunicarea cu cei dragi joacă un rol esențial. Fiecare semn zodiacal este invitat să reflecteze, să se tempereze sau să își canalizeze energia către ceea ce contează cu adevărat. Iată ce îți rezervă astrele! Horoscop Berbec – 8 august 2025 Tentația de a controla totul poate fi p...
00:20
Miomă uterină: când e nevoie de tratament și când e suficientă monitorizarea Mioma uterină: ce este, cum se tratează și când este necesară intervenția Până la 80% dintre femei pot dezvolta miomă uterină până la vârsta menopauzei. Această afecțiune benignă nu necesită întotdeauna tratament, dar în unele cazuri, poate afecta calitatea vieții și necesită intervenție. Un medic ginecolog explică ce tipuri de miomă există, când este nevoie de tratament și ce opțiuni sunt disponibile. Ce este mioma ute...
7 august 2025
12:40
Semnele care anunță apropierea nașterii: când să te pregătești pentru maternitate Pe măsură ce sarcina se apropie de final, fiecare femeie așteaptă cu emoție momentul nașterii. Deși medicul poate estima o dată aproximativă, organismul are propriul său mod de a transmite că bebelușul este pe drum. Aceste semnale, numite prevestitori ai nașterii, apar cu puțin timp înainte de declanșarea travaliului și indică faptul că trupul se pregătește pentru marele eveniment. Ce sunt prevestitorii nașterii? P...
12:40
Cum trăiești cu un soț infantil și ce poți face pentru a-l ajuta să se maturizeze Un bărbat infantil, adică psihologic imatur, nu este o raritate. Când un astfel de bărbat este căsătorit, comportamentul său poate deveni o adevărată provocare pentru partenera sa. Infatilismul nu este doar o fază sau o simplă perioadă dificilă – este o formă de imaturitate profundă, care influențează toate aspectele vieții de adult. Ce este infatilismul Infatilismul este o formă de imaturitate psihologică, caracte...
12:40
Somnul separat în cuplu: semn de despărțire sau soluția pentru un mariaj fericit? Subiectul somnului separat între soți stârnește adesea controverse: unii cred că e începutul destrămării relației, alții spun că este salvarea intimității. Adevărul, spun psihologii, e undeva la mijloc. De ce aleg unele cupluri să doarmă separat Motivele pot fi variate, de la factori fiziologici până la cauze emoționale sau externe. Iată câteva dintre cele mai frecvente: Factori fiziologici: Ritmul diferit de somn:...
12:30
Horoscop 7 august 2025: Află ce te așteaptă azi – Zodii cu tensiuni financiare și revelații personale # Odoras
Horoscop 7 august 2025: Află ce te așteaptă azi – Zodii cu tensiuni financiare și revelații personale Ziua de 7 august aduce provocări pentru multe zodii – de la tensiuni în familie și până la riscuri financiare sau reevaluări personale. Este un moment potrivit pentru introspecție și decizii înțelepte. Descoperă mai jos previziunile complete pentru fiecare semn zodiacal. Horoscop Berbec Ai în față o imagine a vieții tale care nu te mulțumește. Este important să ai răbdare și să reconstruiești pa...
12:30
Este sigur să zbori cu avionul în timpul sarcinii? Ghid complet pentru viitoarele mame Sezonul vacanțelor aduce cu el dorința de a călători, inclusiv pentru viitoarele mame. Dar cât de sigur este să zbori cu avionul în timpul sarcinii? Pot exista riscuri pentru făt sau chiar pericol de naștere prematură? Am discutat cu medicul ginecolog Elvira Rastorgueva pentru a afla răspunsurile. Sarcina nu este o boală, dar... În general, o sarcină normală nu este o contraindicație pentru zbor. Conform Coleg...
6 august 2025
14:40
Este o invitație care a prins viață la Festivalul „Aroma bucatelor locale”, desfășurat pe 3 august la Holercani. Mulți însă nu au reușit să ajungă la eveniment, dar vestea bună este că experiența continuă! În orice zi, la Holercani, poți descoperi gustul autentic de Cherdea* – acea delicatesă locală care intrigă și încântă. Un colț de poveste pe malul Nistrului, Holercani este locul perfect pentru un weekend cu familia: aer curat, peisaje spectaculoase, gastronomie locală și ospitalitate autenti...
02:00
8 motive să mănânci un banan chiar acum: sănătate pentru inimă, digestie și zahăr controlat # Odoras
8 motive să mănânci un banan chiar acum: sănătate pentru inimă, digestie și zahăr controlat De ce să mănânci un banan chiar azi? 8 beneficii esențiale pentru sănătate Gustoase, accesibile și nutritive — bananele sunt un fruct pe cât de simplu, pe atât de valoros. Sunt bogate în potasiu, antioxidanți, fibre și energie naturală. Iată de ce merită să devină o parte constantă din alimentația ta. 1. Sprijină digestia Un banan mediu (aproximativ 150 g) conține 4,5 g de fibre, care contribuie la senzaț...
02:00
Cum să previi și să tratezi constipația în sarcină: cauze, riscuri și soluții sigure Constipația în sarcină: de ce apare și cum o tratăm eficient Jumătate dintre femeile însărcinate se confruntă cu constipația. Deși, în majoritatea cazurilor, nu este periculoasă, această problemă poate deveni complicată dacă este ignorată. Află mai jos care sunt cauzele constipației în timpul sarcinii, cum se manifestă, ce riscuri presupune și ce măsuri poți lua pentru a-i face față. Cauzele constipației în timp...
01:50
Rulouri de dovlecei cu brânză și roșii – Rețetă simplă, rapidă și delicioasă pentru vară Aperitiv lejer și rafinat în doar 15 minute Dacă ai nevoie de o idee rapidă și gustoasă pentru o gustare de vară sau un aperitiv festiv, aceste rulouri de dovlecei cu brânză și roșii sunt alegerea perfectă. Se prepară simplu, arată spectaculos pe platou și aduc un plus de prospețime datorită aromelor mediteraneene. Dovleceii rumeniți rămân suculenți, brânza oferă o cremozitate ușor sărată, iar roșiile cherry...
01:40
De ce să nu îți compari copilul cu alți copii și cum să eviți această capcană psihologică Compararea vine natural, dar cu un cost emoțional Știi acel moment în care vecina îți povestește cum copilul ei a început să meargă la 9 luni, iar al tău încă se joacă liniștit pe covor? Sau când o prietenă îți spune mândră că fiica ei citește deja la 4 ani? Inevitabil, apare întrebarea: „Fac eu suficient pentru dezvoltarea copilului meu?” Comparatul vine natural, dar nu este întotdeauna benefic. De fapt, p...
01:30
Horoscop 6 august 2025: Înțelepciune, calm și cumpătare în fața provocărilor zilei Ziua de 6 august 2025 aduce provocări pentru toate zodiile, dar și oportunități de autocunoaștere și echilibru interior. Unele semne sunt chemate la calm, altele la introspecție sau la înțelepciune în comunicare. Astrele îți arată cum să navighezi prin tensiunile cotidiene fără să-ți pierzi liniștea. Berbec Este o zi de test pentru înțelepciunea ta. Modul în care vei gestiona situațiile neplăcute îți va arăta cât...
5 august 2025
02:00
Este sigur să bei ceai în timpul sarcinii? Ce recomandă medicii Consumul excesiv de cofeină în timpul sarcinii poate afecta negativ sănătatea mamei și a copilului. Deși asociem adesea cofeina cu cafeaua, aceasta se regăsește și în ceai. Iată cum pot bea gravidele ceai fără riscuri și ce alternative sigure există. În timpul sarcinii, organismul funcționează pentru două persoane, iar lichidele joacă un rol esențial. Volumul de sânge crește pentru a menține echilibrul hidric și pentru a susține dez...
02:00
Hiperhidroza la adolescenți: cauze, diferențe și soluții eficiente Hiperhidroza la adolescenți: când transpirația devine o problemă Adolescența este o perioadă de schimbări hormonale intense, care afectează toate sistemele organismului — inclusiv glandele sudoripare. Transpirația crescută este destul de frecventă în această etapă. Totuși, atunci când secreția de transpirație devine excesivă și nu are legătură cu efortul fizic sau temperaturile ridicate, poate fi vorba despre hiperhidroză — o afe...
01:50
De ce este benefic ca cei mici să se joace pe calculator: adevărul surprinzător Adevărul surprinzător: De ce este benefic ca cei mici să se joace pe calculator Se vorbește adesea despre pericolele jocurilor pe calculator pentru copii. Cu toate acestea, specialiștii subliniază și beneficiile lor, care sunt la fel de numeroase. Într-o lume digitalizată, jocurile îi ajută pe cei mici să învețe utilizarea calculatorului într-un mod captivant, dar și să-și dezvolte inteligența, atenția, creativitatea...
01:30
Horoscop 5 august 2025: Previziuni pentru fiecare zodie Ziua de 5 august aduce momente de reflecție, învățare și echilibru interior pentru toate zodiile. Unele semne vor fi chemate să ofere sprijin, altele să-și reevalueze alegerile sau să învețe din greșeli. Iată ce spun astrele pentru fiecare nativ: Horoscop Berbec – 5 august 2025 Ai parte de o zi care îți aduce sprijinul de care aveai nevoie pentru a-ți pune în practică planurile la care lucrezi de mai mult timp. Bine ar fi să evaluezi corect...
01:30
Ce semnalează schimbarea mirosului corpului: de la diabet la afecțiuni hepatice Mirosul corporal este influențat de numeroși factori — de la schimbări hormonale la infecții sau tulburări metabolice. Transpirația în sine este inodoră, dar capătă miros în contact cu bacteriile pielii sau din cauza compușilor excretați prin piele în anumite condiții medicale. Două tipuri de glande sudoripare Glandele eccrine: răspândite pe întreg corpul, mai ales pe palme, tălpi și frunte. Produc un lichid apos car...
4 august 2025
12:10
Cum poate anemia să contribuie la obezitatea infantilă Ce legătură există între anemie și obezitatea la copii? Atunci când auzim cuvântul „anemie”, ne gândim imediat la un copil palid, slăbit și lipsit de energie — piele și oase, cum se spune. Și totuși, anemia și obezitatea pot fi legate în mod surprinzător. Iată cum. Ce este anemia? Anemia este o afecțiune caracterizată printr-un nivel scăzut de hemoglobină sau de globule roșii în sânge. Hemoglobina este o moleculă formată din proteine (globin...
11:50
Pepenele verde: beneficii pentru inimă, piele și prevenirea cancerului Beneficiile uimitoare ale pepenelui verde pentru sănătate Pepenele verde este o alegere excelentă în sezonul cald: hidratează, energizează și contribuie la refacerea organismului după efort. Mai mult decât atât, studiile recente sugerează că are și proprietăți antiinflamatorii și chiar anticancerigene. Apă și nutrienți esențiali Format în proporție de 90% din apă, pepenele verde este ideal pentru menținerea echilibrului hidri...
11:40
Oamenii de știință pot prezice obezitatea încă din copilărie, folosind scoruri genetice Oamenii de știință pot prezice riscul de obezitate încă din copilărie O echipă internațională de cercetători a dezvoltat un sistem inovator bazat pe scoruri poligenice, care poate estima cu o acuratețe ridicată riscul unei persoane de a dezvolta obezitate — încă din primii ani de viață. Predicția începe din copilărie Analizând datele genetice ale 5 milioane de persoane din diferite grupuri etnice, oamenii de...
11:30
De ce revine frecvent infecția cu candida și ce soluții recomandă medicii 75% dintre femei se confruntă cel puțin o dată în viață cu infecția vaginală cauzată de Candida. Mai îngrijorător este că, în cazul a 10% dintre ele, boala capătă formă recidivantă — cu minimum patru episoade pe an. Ginecologul Kristina Prișvina explică motivele recidivelor și ce soluții pot funcționa. Ce provoacă candidoza Infecția este provocată de ciupercile din genul Candida, prezente în mod normal în organism. Când ec...
10:40
Horoscop 4 august 2025 – Zodia Rac în formă, Berbecul trebuie să-și controleze impulsurile Ziua de 4 august 2025 aduce o dinamică emoțională intensă pentru majoritatea zodiilor. Comunicarea, exprimarea sinceră și toleranța sunt teme-cheie ale zilei. Deși adevărul e important, forma în care este transmis poate face diferența între apropiere și conflict. Horoscop Berbec Fii atent la modul în care îți exprimi sinceritatea. Chiar dacă ai dreptate, cuvintele dure pot răni mai mult decât intenționezi....
1 august 2025
02:00
5 mituri despre slăbit care îți sabotează eforturile Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 890 de milioane de adulți din întreaga lume suferă de obezitate. Deși avem acces la tot mai multe informații, numeroase mituri legate de slăbit persistă și pot face mai mult rău decât bine. Iată cinci dintre cele mai frecvente neînțelegeri despre pierderea în greutate, demontate de cercetări științifice. 1. Trebuie doar să mănânci mai puțin și să faci mai mult sport La prima vedere, pare...
