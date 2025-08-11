Băuturi recomandate copiilor în zilele caniculare

01:40

De ce să nu îți compari copilul cu alți copii și cum să eviți această capcană psihologică Compararea vine natural, dar cu un cost emoțional Știi acel moment în care vecina îți povestește cum copilul ei a început să meargă la 9 luni, iar al tău încă se joacă liniștit pe covor? Sau când o prietenă îți spune mândră că fiica ei citește deja la 4 ani? Inevitabil, apare întrebarea: „Fac eu suficient pentru dezvoltarea copilului meu?” Comparatul vine natural, dar nu este întotdeauna benefic. De fapt, p...