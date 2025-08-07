Horoscop 7 august 2025: Află ce te așteaptă azi – Zodii cu tensiuni financiare și revelații personale

00:10

Perna la bebeluși: De ce este periculoasă și când poate fi folosită în siguranță De ce perna NU este recomandată pentru bebeluși și când poate fi introdusă în siguranță Mulți părinți, din dorința de a oferi confort, aleg să pună perna în patul bebelușului încă din primele luni. Pe piață se găsesc perne speciale „pentru nou-născuți”, promovate cu promisiuni atractive precum susținerea gâtului sau corectarea formei capului. Însă, ce spun specialiștii? Are nevoie un nou-născut de perna? Nu. Recoman...