Primul trimestru de sarcină: provocări reale și cum să le faci față
Odoras, 8 august 2025 00:30
Este sigur să bei ceai în timpul sarcinii? Ce recomandă medicii Consumul excesiv de cofeină în timpul sarcinii poate afecta negativ sănătatea mamei și a copilului. Deși asociem adesea cofeina cu cafeaua, aceasta se regăsește și în ceai. Iată cum pot bea gravidele ceai fără riscuri și ce alternative sigure există. În timpul sarcinii, organismul funcționează pentru două persoane, iar lichidele joacă un rol esențial. Volumul de sânge crește pentru a menține echilibrul hidric și pentru a susține dez...
02:00
Hiperhidroza la adolescenți: cauze, diferențe și soluții eficiente Hiperhidroza la adolescenți: când transpirația devine o problemă Adolescența este o perioadă de schimbări hormonale intense, care afectează toate sistemele organismului — inclusiv glandele sudoripare. Transpirația crescută este destul de frecventă în această etapă. Totuși, atunci când secreția de transpirație devine excesivă și nu are legătură cu efortul fizic sau temperaturile ridicate, poate fi vorba despre hiperhidroză — o afe...
01:50
De ce este benefic ca cei mici să se joace pe calculator: adevărul surprinzător Adevărul surprinzător: De ce este benefic ca cei mici să se joace pe calculator Se vorbește adesea despre pericolele jocurilor pe calculator pentru copii. Cu toate acestea, specialiștii subliniază și beneficiile lor, care sunt la fel de numeroase. Într-o lume digitalizată, jocurile îi ajută pe cei mici să învețe utilizarea calculatorului într-un mod captivant, dar și să-și dezvolte inteligența, atenția, creativitatea...
01:30
Horoscop 5 august 2025: Previziuni pentru fiecare zodie Ziua de 5 august aduce momente de reflecție, învățare și echilibru interior pentru toate zodiile. Unele semne vor fi chemate să ofere sprijin, altele să-și reevalueze alegerile sau să învețe din greșeli. Iată ce spun astrele pentru fiecare nativ: Horoscop Berbec – 5 august 2025 Ai parte de o zi care îți aduce sprijinul de care aveai nevoie pentru a-ți pune în practică planurile la care lucrezi de mai mult timp. Bine ar fi să evaluezi corect...
01:30
Ce semnalează schimbarea mirosului corpului: de la diabet la afecțiuni hepatice Mirosul corporal este influențat de numeroși factori — de la schimbări hormonale la infecții sau tulburări metabolice. Transpirația în sine este inodoră, dar capătă miros în contact cu bacteriile pielii sau din cauza compușilor excretați prin piele în anumite condiții medicale. Două tipuri de glande sudoripare Glandele eccrine: răspândite pe întreg corpul, mai ales pe palme, tălpi și frunte. Produc un lichid apos car...
12:10
Cum poate anemia să contribuie la obezitatea infantilă Ce legătură există între anemie și obezitatea la copii? Atunci când auzim cuvântul „anemie”, ne gândim imediat la un copil palid, slăbit și lipsit de energie — piele și oase, cum se spune. Și totuși, anemia și obezitatea pot fi legate în mod surprinzător. Iată cum. Ce este anemia? Anemia este o afecțiune caracterizată printr-un nivel scăzut de hemoglobină sau de globule roșii în sânge. Hemoglobina este o moleculă formată din proteine (globin...
11:50
Pepenele verde: beneficii pentru inimă, piele și prevenirea cancerului Beneficiile uimitoare ale pepenelui verde pentru sănătate Pepenele verde este o alegere excelentă în sezonul cald: hidratează, energizează și contribuie la refacerea organismului după efort. Mai mult decât atât, studiile recente sugerează că are și proprietăți antiinflamatorii și chiar anticancerigene. Apă și nutrienți esențiali Format în proporție de 90% din apă, pepenele verde este ideal pentru menținerea echilibrului hidri...
11:40
Oamenii de știință pot prezice obezitatea încă din copilărie, folosind scoruri genetice Oamenii de știință pot prezice riscul de obezitate încă din copilărie O echipă internațională de cercetători a dezvoltat un sistem inovator bazat pe scoruri poligenice, care poate estima cu o acuratețe ridicată riscul unei persoane de a dezvolta obezitate — încă din primii ani de viață. Predicția începe din copilărie Analizând datele genetice ale 5 milioane de persoane din diferite grupuri etnice, oamenii de...
11:30
De ce revine frecvent infecția cu candida și ce soluții recomandă medicii 75% dintre femei se confruntă cel puțin o dată în viață cu infecția vaginală cauzată de Candida. Mai îngrijorător este că, în cazul a 10% dintre ele, boala capătă formă recidivantă — cu minimum patru episoade pe an. Ginecologul Kristina Prișvina explică motivele recidivelor și ce soluții pot funcționa. Ce provoacă candidoza Infecția este provocată de ciupercile din genul Candida, prezente în mod normal în organism. Când ec...
10:40
Horoscop 4 august 2025 – Zodia Rac în formă, Berbecul trebuie să-și controleze impulsurile Ziua de 4 august 2025 aduce o dinamică emoțională intensă pentru majoritatea zodiilor. Comunicarea, exprimarea sinceră și toleranța sunt teme-cheie ale zilei. Deși adevărul e important, forma în care este transmis poate face diferența între apropiere și conflict. Horoscop Berbec Fii atent la modul în care îți exprimi sinceritatea. Chiar dacă ai dreptate, cuvintele dure pot răni mai mult decât intenționezi....
02:00
5 mituri despre slăbit care îți sabotează eforturile Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 890 de milioane de adulți din întreaga lume suferă de obezitate. Deși avem acces la tot mai multe informații, numeroase mituri legate de slăbit persistă și pot face mai mult rău decât bine. Iată cinci dintre cele mai frecvente neînțelegeri despre pierderea în greutate, demontate de cercetări științifice. 1. Trebuie doar să mănânci mai puțin și să faci mai mult sport La prima vedere, pare...
01:50
O mamă a născut 4 copii în aceeași zi, dar în ani diferiți – o coincidență incredibilă O femeie în vârstă de 26 de ani din Statele Unite, Nauwja Drake, a devenit mamă pentru a patra oară pe 7 iulie, exact în aceeași zi în care s-au născut și ceilalți trei copii ai săi. Nașterile au fost complet naturale și neprogramate, relatează Daily Mail. Toți copiii s-au născut pe 7 iulie, dar în ani diferiți Cel mai recent membru al familiei, un băiețel pe nume Kailova, s-a alăturat fraților săi — Kevan, Na...
01:50
Beneficiile surprinzătoare ale înghețatei: cum îți influențează creierul Mulți consideră înghețata doar o sursă de calorii goale. Totuși, consumată cu moderație, poate aduce beneficii surprinzătoare pentru sănătate. Află cum influențează creierul, starea de spirit și chiar sistemul imunitar. Surse rapide de calciu și energie Baza clasică a înghețatei o reprezintă produsele lactate — lapte, frișcă, grăsimi lactate și zahăr. Datorită acestor ingrediente, ea conține: calciu, esențial pentru sănătat...
01:50
Vitamina E: Beneficii, Surse Naturale și Riscuri Ascunse Vitamina E este recunoscută pentru efectele sale antioxidante, protejând celulele de îmbătrânire și susținând sănătatea pielii și a sistemului imunitar. Totuși, consumul excesiv sub formă de suplimente poate avea efecte adverse grave. Iată ce trebuie să știi despre acest nutrient esențial. Ce este vitamina E și cum funcționează Vitamina E reprezintă un grup de compuși liposolubili cu efect antioxidant. Din cele opt forme existente (patru t...
01:50
Un singur pahar de vin poate fi periculos în sarcină, avertizează medicul Un singur pahar de vin poate fi periculos în sarcină, avertizează medicul Consumul de alcool în timpul sarcinii rămâne un subiect sensibil, dar foarte important. Medicul ginecolog și specialist în infertilitate, dr. Tatiana Andreevskaia, atrage atenția că nu există o doză „sigură” de alcool atunci când vine vorba despre sănătatea fătului. Alcoolul trebuie evitat complet în sarcină Potrivit specialistului, multe femei încă...
01:40
Horoscop 1 august 2025 – Adevăruri incomode, decizii amânate și neînțelegeri tensionate pentru multe zodii
Horoscop 1 august 2025 – Adevăruri incomode, decizii amânate și neînțelegeri tensionate pentru multe zodii Ziua de 1 august vine cu provocări neașteptate pentru multe dintre zodii. Dorințele devin mai puternice, comunicarea se complică, iar sprijinul celorlalți pare să lipsească fix atunci când ai mai mare nevoie de el. Află ce spun astrele pentru fiecare zodie în parte. Horoscop Berbec – 1 august 2025 Dorințele tale capătă o intensitate neobișnuită, ceea ce poate complica multe aspecte ale vieț...
01:40
Amorțirea mâinilor: când este un semn banal și când poate ascunde o problemă gravă De ce amorțesc mâinile: semnal de alarmă sau simptom banal? Amorțirea mâinilor nu este niciodată întâmplătoare. Deși poate părea un simptom banal, în spatele acestuia pot sta afecțiuni neurologice, probleme metabolice sau chiar urgențe medicale. Un neurolog explică de ce apare acest fenomen și când este nevoie de investigații precum RMN. Cauza frecventă: afectarea nervilor periferici Cel mai adesea, amorțirea mâin...
01:40
Ce să nu mănânci dimineața pe stomacul gol: alimente de evitat la micul dejun Modul în care începi ziua poate influența starea ta de bine pe termen lung. Anumite alimente și băuturi consumate pe stomacul gol pot irita mucoasa gastrică, pot cauza balonare și pot afecta digestia. De ce este important ce mănânci dimineața Un mic dejun prea acid, gras sau dulce poate declanșa simptome neplăcute precum arsuri gastrice, greață sau disconfort abdominal. Persoanele cu gastrită, reflux gastroesofagian sa...
01:20
Este sigur să porți tocuri în timpul sarcinii? Răspunsul medicilor Este sigur să porți tocuri în timpul sarcinii? Alegerea stilului sau un risc pentru sănătate Vrei să rămâi elegantă și feminină chiar și în timpul sarcinii? Este perfect normal! Totuși, atunci când vine vorba de purtat tocuri, lucrurile nu sunt atât de simple. Decizia de a purta sau nu pantofi cu toc în această perioadă specială trebuie luată cu grijă, având în vedere sănătatea ta și a bebelușului. Când tocurile devin periculoase...
01:10
De ce este periculos să obligi copilul să mănânce tot: avertismentul endocrinologilor Obiceiul de a obliga copiii să mănânce tot din farfurie poate părea inofensiv, dar are efecte negative majore asupra sănătății și comportamentului alimentar pe termen lung. Avertismentul vine din partea specialiștilor în endocrinologie pediatrică, care explică de ce astfel de practici trebuie evitate. O practică comună, dar periculoasă Frază ca „până nu termini tot, nu te ridici de la masă” sunt încă des întâln...
01:00
Horoscop 31 iulie 2025: Zodii în căutarea echilibrului interior și a noilor începuturi Ultima zi din iulie vine cu revelații profunde, transformări interioare și începuturi promițătoare pentru toate zodiile. Unele semne vor fi chemate să își redefinească relațiile, altele vor simți impulsul de a-și redescoperi echilibrul interior. Indiferent de zodie, ziua de azi poate fi o rampă de lansare spre o versiune mai conștientă și asumată a ta. Horoscop Berbec – 31 iulie 2025 Atenția ta se mută spre fa...
17:50
Festivalul Mamelor pentru prima dată în orașul Ialoveni Pe data de 18 iulie, Showroom-ul Optiplaza din Ialoveni a fost gazda Festivalului Mamelor, organizat de revista Odoraș. A fost primul eveniment din orașul Ialoveni. În cadrul acestuia au participat peste 20 de mămici împreună cu copilașii care au avut ocazia să facă consultații oculare gratuite. De asemenea, mamele au avut ocazia să interacționeze cu medici și cu specialiști din companiile farmaceutice și cosmetice din țară. Cea care a desc...
13:50
Dacă ai ajuns în etapa în care copilul tău vrea „și el trotinetă”, știi deja: nu e o decizie chiar simplă. Sunt zeci de modele, culori, mărimi, tipuri de roți… și, la un moment dat, toate par la fel. Dar adevărul e că o trotinetă bine aleasă poate deveni cea mai iubită „jucărie”, dar și un instrument serios pentru mișcare, echilibru și încredere. Hai să vedem împreună cum alegem corect trotineta pentru copii, fără stres. Mulți părinți se întreabă: „De la ce vârstă poate merge copilul cu trotinet...
01:20
Ouăle nu cresc colesterolul rău: Ce au descoperit cercetătorii despre consumul de ouă și riscul
Ouăle nu cresc colesterolul rău: Ce au descoperit cercetătorii despre consumul de ouă și riscul Ouăle nu sunt vinovate pentru creșterea colesterolului și nu reprezintă un risc pentru bolile cardiovasculare. La această concluzie au ajuns cercetătorii de la Universitatea din Australia de Sud, într-un studiu publicat în prestigiosul American Journal of Clinical Nutrition. Autorii studiului au respins ideea populară conform căreia ouăle ar crește nivelul de lipoproteine cu densitate joasă (LDL), cun...
01:20
Ce să NU mănânci pe caniculă: sfaturile nutriționiștilor și ce alimente hidratează Ce se întâmplă cu organismul în timpul zilelor toride Când temperatura aerului trece de +30 °C, corpul activează mecanisme de protecție împotriva supraîncălzirii: vasele de sânge se dilată, iar transpirația crește. Acest proces ajută la reglarea temperaturii interne, dar poate fi afectat dacă organismul pierde prea multă apă sau electroliți. Chiar și o deshidratare ușoară (0,5–1 litru sub necesarul zilnic) poate c...
00:50
Vaccinul împotriva cancerului la sân: când ar putea fi gata și cum funcționează Vaccinul revoluționar împotriva cancerului la sân este rezultatul unei colaborări între compania Anixa Biosciences și Cleveland Clinic. Acesta vizează proteina alfa-lactalbumină, care apare în mod normal doar în perioada alăptării, dar este prezentă și în cancerul mamar triplu negativ – una dintre cele mai agresive forme ale bolii. Tipul triplu negativ de cancer mamar este notoriu pentru rezistența la tratamente și r...
00:50
Produse alimentare perisabile la temperaturi ridicate: ce riscuri ascund și ce spune experimentul ANSA
Produse alimentare perisabile la temperaturi ridicate: ce riscuri ascund și ce spune experimentul ANSA Alimentele perisabile, un risc major la temperaturi caniculare: concluziile experimentului ANSA Pericolul din coșul de picnic În sezonul estival, picnicurile și călătoriile lungi cu mașina sunt activități preferate de mulți moldoveni. Însă păstrarea necorespunzătoare a alimentelor, chiar și pentru câteva ore, poate transforma produsele aparent sigure în pericole pentru sănătate. Pentru a demons...
00:40
Horoscop 30 iulie 2025 – Lecții de echilibru între emoții, bani și relații Ziua de 30 iulie 2025 aduce influențe astrologice complexe, care ne provoacă să ne echilibrăm mai bine dorințele interioare cu realitățile exterioare. Horoscopul zilei evidențiază nevoia de diplomație, adaptare, gestionare a stresului și claritate emoțională. Fie că ești în căutarea armoniei în familie, a succesului profesional sau a liniștii interioare, pozițiile astrale de astăzi îți pot oferi ghidarea necesară. Află ce...
10:20
Cum scapi rapid de mirosul neplăcut din pantofi – metode sigure și eficiente Scapă de mirosul neplăcut din încălțăminte: soluții testate și eficiente Mirosul urât din pantofi este o problemă comună, mai ales în sezonul cald sau după activitate fizică intensă. Cauza principală o reprezintă bacteriile care se dezvoltă într-un mediu umed și cald. Află ce poți face pentru a elimina mirosul și cum să previi reapariția lui. De ce apare mirosul neplăcut în pantofi? Transpirația picioarelor creează un m...
10:20
Fruit Peel Nails – Manichiura fructată din Coreea care îți va însenina vara Stilul coreean de manichiură continuă să inspire și să inoveze, iar în această vară, trendul fruit peel nails – sau „unghii cu aspect de coajă de fruct” – face senzație în social media. Este o manichiură hiperrealistă, care imită perfect textura cojii de fructe, de la piersici suculente până la mango exotic. Ce sunt „fruit peel nails”? Noul design poartă numele de fruit peel sau fruit skin, și constă în redarea realistă...
10:20
Cum să gestionezi incontinența urinară în sarcină: cauze, prevenție și soluții Incontinența urinară în sarcină: cauze, riscuri și soluții eficiente Sarcina este o perioadă de mari transformări fizice pentru corpul unei femei. Deși multe dintre aceste schimbări sunt normale, unele pot provoca un disconfort semnificativ. Un exemplu des întâlnit este incontinența urinară – o problemă despre care se vorbește rar, dar care afectează un număr mare de gravide. Studiile arată că peste 52% dintre femeile...
10:20
Nu toate produsele cosmetice sunt prietenoase cu soarele: 8 ingrediente care pot dăuna pielii vara
Nu toate produsele cosmetice sunt prietenoase cu soarele: 8 ingrediente care pot dăuna pielii vara Frumusețea la limită: 8 ingrediente periculoase sub razele soarelui Produsele cosmetice cu ingrediente active promit minuni — mai puține riduri, un ten uniform, o textură netedă. Dar aceste beneficii vin cu un preț: sensibilitatea crescută a pielii la soare. Expunerea la razele UVA și UVB poate provoca iritații, inflamații, uscăciune sau chiar pete pigmentare dacă nu ești atent(ă) la ce aplici pe t...
10:10
Horoscop 29 iulie 2025: Berbecii găsesc soluții neașteptate, iar Fecioarele comunică eficient
Horoscop 29 iulie 2025: Berbecii găsesc soluții neașteptate, iar Fecioarele comunică eficient Berbec Ai ocazia de a aborda diferit anumite probleme pentru care nu ai găsit soluții până acum. Este momentul ideal să îți concentrezi atenția asupra sănătății, o prioritate vitală, care merită resursele necesare pentru a fi îmbunătățită. Taur Cei dragi au nevoie de tine, iar empatia ta naturală poate face diferența. Gesturile firești, pline de omenie, pot aduce multă alinare celor din jur. Gemeni Deși...
00:20
Cum să ții colesterolul sub control: sfaturi de la medic și reguli simple pentru o inimă sănătoasă
Cum să ții colesterolul sub control: sfaturi de la medic și reguli simple pentru o inimă sănătoasă Colesterolul este vital pentru organism. Participă la formarea membranelor celulare, sinteza hormonilor și metabolismul vitaminei D. Totuși, un nivel crescut al colesterolului în sânge poate deveni periculos pentru sănătate. Sursele colesterolului Circa 80% din colesterol este produs de ficat, iar restul provine din alimente de origine animală – carne, lactate și ouă. Tipurile de colesterol Coleste...
