Liderii europeni, optimiști după discuțiile cu Trump înaintea întâlnirii cu Putin – Există speranță că ar putea fi pace în Ucraina – SUA caută un loc pentru o întâlnire trilaterală
Politik
,
13 august 2025 20:00
Cu doar două zile înainte de summit-ul Trump-Putin din Alaska, liderii europeni au participat la o conferință video cu președintele SUA, Donald Trump, și vicepreședintele JD Vance, într-o încercare de a influența direcția negocierilor privind războiul din Ucraina. Inițiativa i-a aparținut cancelarului german Friedrich Merz, care l-a avut alături la Berlin pe președintele ucrainean Volodimir ...
20:00
20:00
17:20
17:20

Olesea Stamate a anunțat miercuri, 13 august, printr-un mesaj pe Facebook, că a fost înregistrată oficial de Comisia Electorală Centrală în calitate de candidat independent la funcția de deputat. „Am ajuns până la această etapă împreună și, cu ajutorul și sprijinul vostru, merg cu încredere mai departe. Multe lucruri au părut imposibile, până în momentul ...
17:20
17:20

Echipa CFM a evaluat progresul lucrărilor de la Cantemir. Este vorba de reabilitarea platformei de transbordare, modernizarea clădirilor și instalațiilor, îmbunătățirea căilor de acces, montarea iluminatului, a liniilor de comunicații și a sistemelor de supraveghere video, instalarea cântarelor electronice și alte intervenții conexe. Proiectul presupune refacerea unui tronson de 1,8 kilometri de cale ferată pe ...
15:10
15:10

Primarul Ion Ceban a declarat într-o conferințî de presă că a demarat acțiunile pentru procedura de contestare și suspendare a deciziei privind interdicția de intrare în România și spațiul Schengen. Avocații edilului spun că până în acest moment, „nu se cunoaște autoritatea care a emis această decizie, temeiurile legale, motivația concretă". Ion Ceban a declarat ...
14:40
14:40

Comisia Electorală Centrală propune ca la alegerile parlamentare din 28 septembrie să fie deschise câte două secții de votare în Federația Rusă, Ucraina și Israel. Motivul invocat de instituție este asigurarea securității funcționarilor electorali și a echipamentului necesar procesului de vot, transmite IPN. Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, susține că trimiterea personalului electoral în zone aflate ...
14:40
14:40

Astăzi, 13 august, începe sesiunea de admitere suplimentară la instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Candidații care nu au participat la concursul de admitere sau nu s-au regăsit pe listele din sesiunea de bază pot depune online dosarele pe platforma www.eadmitere.gov.md, în perioada 13-15 august, anunţă Ministerul Educaţiei. Rezultatele intermediare ale sesiunii suplimentare vor ...
14:40
14:40

Guvernul Turciei a decis eliminarea sistemului all-inclusive din hoteluri, urmând să fie înlocuit cu meniuri „a la carte", parte a unui plan mai amplu de combatere a risipei alimentare, informează sabah.com.tr și antena3.ro. Datele Fundației pentru Prevenirea Risipei arată că în Turcia se irosesc anual aproximativ 23 de milioane de tone de alimente, iar 35% ...
14:40
14:40

Preşedintele ucrainean Vladimir Zelenski este aşteptat miercuri la Berlin pentru a se alătura cancelarului german Friedrich Merz într-o videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump, potrivit The Kyiv Independent. Mai mulţi lideri europeni vor discuta miercuri cu liderul SUA Donald Trump, prin videoconferinţă, pentru a încerca să îl convingă să apere interesele Ucrainei cu ocazia întâlnirii ...
14:10
14:10

Ministrul Justiției din Moldova, Veronica Mihailov-Moraru a oferit câteva detalii privind procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc după decizia autorităților judiciare din Grecia. Ministrul spune că autoritățile din Moldova urmează să fie informate despre acțiunile ulterioare. Conform Convenției Europene cu privire la extradare, odată ce o persoană a fost reținută și este dată în ...
13:50
13:50

Oligarhul fugar, Vladimir Plahotniuc a publicat primul mesaj audio după decizia justiției din Grecia de a-l extrăda în Republica Moldova. Plahotniuc spune că a decis să revină la Chișinău pentru a se prezinta deschis în fața justiției moldovenești pentru a combate toate acuzațiile care i-au fost înaintate. Nai mult oligarhul sugerează că vrea să revină ...
13:50
13:50

Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Bălți – construcția străzii Dovator – a ajuns la etapa principală de implementare. Proiectul, cu o lungime de aproape doi kilometri, va fluidiza traficul și va deschide oportunități pentru dezvoltarea întregului cartier, inclusiv zona Canalului de Canotaj, centrul orașului și „BAM". Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, ...
13:10
13:10

Judecătorii din Atena au acceptat cererea lui Vladimir Plahotniuc de extrădare în Republica Moldova.
20:30
20:30

Vicepreședintele PDCM Fadei Nagacevschi a părăsit formațiunea din cauza nemulțumirilor legate de modul în care a fost făcută lista candidaților Blocului Alternativa, din care face parte și PDCM. Despre aceasta a anunțat liderul formațiunii, Ion Chicu. „Da, au fost nemulțumiri, sunt și vreau să vă spun că aceste nemulțumiri, în cazul unor colegi, s-au materializat ...
20:00
20:00

Duminică, 17 august, Parlamentul se va reuni într-o sesiune specială în cadrul căreia va avea loc ceremonia de depunere a Jurământului de către judecătorii Curții Constituționale. În acest sens, vineri va fi convocat Biroul Permanent al Parlamentului, anuță Șefil legislativului Igor Grosu Judecătorii Curții Constituționale sunt numiți pentru un mandat de șase ani, sunt independenți ...
20:00
20:00

Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, a reacționat la declarația fostului premier Ion Sturza, care a afirmat că „Curtea Constituțională e a noastră", referindu-se la un posibil scenariu, după alegerile parlamentare, când Maia Sandu ar putea ...
20:00
20:00

Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, CUB a anunțat ca priorități naționale reforma administrativ-teritorială și autonomia financiară reală a autorităților locale, criticând actualul sistem ca fiind ineficient și de tip sovietic. „Tratatele europene sunt întemeiate pe respectul pentru autonomia locală. Moldova nu poate amâna la nesfârșit această reformă crucială, blocată de guvernele anterioare și mimată ...
20:00
20:00

Inspectoratul Național de Investigații a cerut, marți, primarului Ion Ceban să nu autorizeze protestul organizat de Ilan Șor în municipiul Chișinău. Potrivit instituției, acțiunea este finanțată prin plata directă a participanților și reprezintă un demers ilegal care încalcă legislația și ordinea publică. În comunicatul instituției se menționează că această acțiune „reprezintă o etapă deliberată în ...
20:00
20:00

Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din arest la domiciliu și se află sub control judiciar, fără drept de a părăsi Chișinăul. Creangă, acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului, urmează să fie audiat în instanță pe 14 august, au confirmat pentru Teleradio-Moldova avocatul acestuia și procurorul ...
16:50
16:50

Marți, 12 august, în cadrul unei ședințe cu conducătorii întreprinderilor municipale, primarul de Bălți ales din partea Partidului Nostru, Alexandr Petkov, a anunțat că Curtea de Apel a emis o decizie definitivă în favoarea orașului. Este vorba despre cauza în care acesta era acuzat de depășirea atribuțiilor de serviciu, după ce a refuzat să dea ...
16:50
16:50

Angajații vor putea primi tichete de masă în format electronic, inclusiv pentru orele prestate în turele de noapte, potrivit unei legi publicate astăzi în Monitorul Oficial. Actul normativ prevede că salariații care lucrează în schimburi mixte, de zi și de noapte, vor beneficia de tichete de masă pentru munca de noapte. De asemenea, este stabilit ...
16:50
16:50

Trei promoții de preșcolari au pășit pragurile școlii, de la deschiderea, acum doi ani, a grădiniței nr. 45 din Brăila, comuna Băcioi, construită din temelie cu fondurile alocate de Primăria Chișinău. În august 2023, în satul Brăila, și-a deschis ușile grădinița modernă, dotată cu mobilier confortabil, materiale didactice și alte resurse educaționale necesare pentru creșterea ...
16:20
16:20

Majorarea cotei standard a TVA din România, de la 19% la 21%, ar putea genera un efect direct asupra prețurilor din Republica Moldova, prin ceea ce economiștii numesc „inflație importată". Rata anuală a inflației a crescut puternic în luna iulie, la 7,84%. Față de luna iunie, inflația a sărit cu 2,7%. În România se simte ...
16:20
16:20

Statul Republicii Moldova scoate la vânzare 480.000 de acțiuni nou-emise ale companiei de asigurări „MOLDASIG" S.A., reprezentând 80% din capitalul social, evaluate la 138,81 milioane de lei. Pachetul va fi licitat cu strigare pe piața reglementată în perioada 25–26 august 2025, cu scopul atragerii unui investitor strategic și obținerii unui preț avantajos pentru stat, anunță ...
16:20
16:20

În preajma platoului central din orașul Fălești a fost inaugurat un complex modern de leagăne, proiect realizat cu sprijinul Consiliului orășenesc. Primarul Alexandr Severin, ales din partea Partidului Nostru, a declarat că acest spațiu este destinat tuturor celor care vor să retrăiască emoțiile frumoase din copilărie și să petreacă momente plăcute alături de cei dragi. ...
16:20
16:20

Fostul premier Ion Sturza, susţinător al președintelui Maia Sandu, a afirmat în cadrul unui podcast că șeful statului nu va accepta formarea unui Guvern „cu minimă simpatie pro-rusă", chiar dacă alegerile parlamentare din 28 septembrie se vor desfășura democratic. „Curtea Constituțională e a noastră", a spus Sturza, referindu-se la instituția care, conform legii, trebuie să ...
16:20
16:20

Blocul „Alternativa" prezentat astăzi, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, Planul de digitalizare și dezvoltare a economiei Moldovei până în 2030. Proiectul presupune obiective clare pentru digitalizarea completă a serviciilor publice, modernizarea infrastructurii și susținerea mediului de afaceri inovativ. Primarul Capitalei și unul dintre lideri Blocului, Ion Ceban, a precizat că în prezent ...
13:10
13:10

Peste 10 000 de dosare au fost înregistrate în primul tur al concursului de admitere în cele 35 de colegii și 13 centre de excelență din țară, desfășurat în perioada 21 iulie – 10 august 2025. Înscrierea candidaților a avut loc exclusiv prin modulul e-Admitere din cadrul Sistemului informațional de management în educație pentru învățământul ...
13:10
13:10

Potrivit datelor prezentate de Logos Press, Republica Moldova s-a clasat în iulie 2025 pe locul șase în topul celor mai mari importatori de produse fabricate în Ucraina, cu achiziții în valoare totală de 100,3 milioane de dolari. În total, Ucraina a exportat luna trecută bunuri în valoare de peste 3,3 miliarde de dolari, în creștere ...
12:00
12:00

Noul
12:00
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi spune că printre proiectele de lege pe care formațiunea sa le pregătește pentru noul Parlament se numără și cel privind meniul unic în toate școlile din țară. Politicianul a menționat că meniul unic trebuie să fie pentru toți elevii din țară, fără discriminare „ Meniu unic înseamnă că, dacă joi ... Renato Usatîi – Partidul Nostru va introduce un meniu unic de alimentare în școli – Toți elevii din țară vor avea aceeași mâncare de calitate The post Renato Usatîi – Partidul Nostru va introduce un meniu unic de alimentare în școli – Toți elevii din țară vor avea aceeași mâncare de calitate appeared first on Politik.
12:00
Şefii de stat şi de guvern din Uniunea Europeană, cu excepţia Ungariei, spun într-o declaraţie comună că ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul. „Negocieri semnificative pot avea loc numai în contextul unui armistiţiu sau al reducerii ostilităţilor”, au declarat liderii europeni, adăugând că „împărtășim convingerea că o soluție diplomatică trebuie să protejeze ... Liderii UE, fǎrǎ Ungaria, au semnat o declarație privind Ucraina – Documentul este în disonanță cu planurile lui Trump privind „schimbul de teritorii” The post Liderii UE, fǎrǎ Ungaria, au semnat o declarație privind Ucraina – Documentul este în disonanță cu planurile lui Trump privind „schimbul de teritorii” appeared first on Politik.
12:00
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării va funcționa în subordinea directă a Președinției. Decretul prezidențial de promulgare a legii care reglementează noul statut al instituției a fost publicat în Monitorul Oficial, marţi, 12 august. Amintim că Parlamentul a aprobat în data de 10 iulie, proiectul de lege prin care Centrul este trecut în ... Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării a trecut în subordinea Președinției – Șeful statului a promulgat legea The post Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării a trecut în subordinea Președinției – Șeful statului a promulgat legea appeared first on Politik.
12:00
Judecătorul Curții de Apel Centru, Mihail Diaconu, a fost găsit mort în această dimineață, în jurul orei 07:30, pe strada Feredeului din Chișinău, sub pod, în apropierea căii ferate, scrie Pulsmedia.md Potrivit sursei, acesta ar fi decedat în urma unei împușcături în cap. Lângă corpul neînsuflețit a fost depistată o armă de model necunoscut. Informațiile ... Judecătorul Mihail Diaconu, care nu a promovat vettingul, s-ar fi sinucis – Poliția confirmă, magistratul a fost găsit mort sub un pod din Chișinău The post Judecătorul Mihail Diaconu, care nu a promovat vettingul, s-ar fi sinucis – Poliția confirmă, magistratul a fost găsit mort sub un pod din Chișinău appeared first on Politik.
22:10
UE acordă Ucrainei 1,5 miliarde de euro, bani proveniți din înghețarea activelor rusești, Un procent de 95% din această sumă va fi alocată de UE rabursării împrumuturilor Ucrainei. Este vorba despre suma de peste 1,5 miliarde de euro, potrivit departamentului de presă al Comisiei Europene, citat de Ukrainska Pravda. Cea de-a treia tranșă a veniturilor ... UE acordă Ucrainei 1,5 miliarde de euro, bani proveniți din înghețarea activelor rusești The post UE acordă Ucrainei 1,5 miliarde de euro, bani proveniți din înghețarea activelor rusești appeared first on Politik.
21:30
Președintele Maia Sandu a avut o întrevedere cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz, căruia i-a urat succes în exercitarea mandatului în țara noastră. În cadrul discuțiilor, șeful statului a salutat progresele în direcția reconcilierii în Caucazul de Sud, mediate de președintele american Donald Trump, și a subliniat ... Președintele Sandu, întâlnire cu noul însărcinat cu afaceri al SUA – A fost subliniată importanța unei păci juste în Ucraina The post Președintele Sandu, întâlnire cu noul însărcinat cu afaceri al SUA – A fost subliniată importanța unei păci juste în Ucraina appeared first on Politik.
21:30
Astăzi, Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au depus la Comisia Electorală Centrală cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 2025. Lista include 107 de reprezentanți ai tuturor partidelor membre ale blocului, profesioniști din diverse domenii, oameni cu experiență, ... Blocul Electoral Patriotic a depus lista candidaților la parlamentarele din toamnă – Surse – Vladimir Voronin e pe locul 50 The post Blocul Electoral Patriotic a depus lista candidaților la parlamentarele din toamnă – Surse – Vladimir Voronin e pe locul 50 appeared first on Politik.
21:30
Poliția a reacționat după ce Ilan Șor a chemat cetățenii la o acțiune de protest nelimitată în Piața Marii Adunări Naționale, promițând plăți participanților. „Șor, conducătorul organizației criminale, vrea să implice cetățenii în activități ilegale și care incită la violență. Șor stă ascuns și vrea să pună sub răspundere alți oameni care să-i îndeplinească ilegalitățile”, ... Poliția califică apelul lui Șor, la proteste în centrul Chișinăului, drept îndemnuri criminale și îndeamnă cetățenii să nu cadă în plasa unor promisiuni ilegale The post Poliția califică apelul lui Șor, la proteste în centrul Chișinăului, drept îndemnuri criminale și îndeamnă cetățenii să nu cadă în plasa unor promisiuni ilegale appeared first on Politik.
21:30
Ministerul Justiției a înaintat astăzi, 11 august, la Curtea de Apel Centru o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului „RENAȘTERE”, Partidului „ȘANSĂ”, Partidului „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidului „VICTORIE”. Solicitarea vine ca urmare a unei sesizări primite la 21 iulie din partea Comisiei Electorale Centrale (CEC) și are ca ... Ministerul Justiției vrea dizolvarea a patru formațiuni politice succesoare ale Partidului „Șor” – Curtea de Apel Centru va decide The post Ministerul Justiției vrea dizolvarea a patru formațiuni politice succesoare ale Partidului „Șor” – Curtea de Apel Centru va decide appeared first on Politik.
21:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că Termoelectrica desfășoară în prezent lucrări de mentenanță și modernizare pe șapte șantiere din municipiul Chișinău, parte a programului investițional al companiei, cu scopul reducerii pierderilor de agent termic și îmbunătățirii calității serviciilor. „Sistemul centralizat de încălzire, în special în cogenerare, este cel mai eficient. Termoelectrica a instalat încă ... Pierderile de agent termic la Termoelectrica în scădere – Planurile companiei privind modernizarea capacităților de producție The post Pierderile de agent termic la Termoelectrica în scădere – Planurile companiei privind modernizarea capacităților de producție appeared first on Politik.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Liderul Partidului Nostru , Renato Usatîi spune că odată ajunsă în Parlament formațiunea sa va insista pe implementarea cât mai rapidă a sistemului de vot electronic. El a exemplificat pe cazul Elveției, unde cetățenii acestei țări, organizează zeci de referendumuri pe diverese probleme sociale politice sau economice. „ Acest sistem le va da tuturor cetățenilor ... Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru – Vom introduce votul electronic, singura soluție ca fiecare cetățean, oriunde s-ar afla, să poată vota la alegeri și referendumuri The post Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru – Vom introduce votul electronic, singura soluție ca fiecare cetățean, oriunde s-ar afla, să poată vota la alegeri și referendumuri appeared first on Politik.
16:10
Ministrul Finanțelor SUA, Scott Bessent, a declarat că taxele vamale aplicate importurilor ar putea fi reduse dacă dezechilibrul comercial al țării se va îmbunătăți. relatează RBC-Ucraina, citînd un interviu acordat de acesta pentru Nikkei. El a explicat că, odată cu revenirea producției în Statele Unite, necesarul de importuri va scădea, restabilind astfel echilibrul comercial și ... Washingtonul ar putea reduce taxele la importuri dacă dezechilibrul comercial al SUA se va îmbunătăți The post Washingtonul ar putea reduce taxele la importuri dacă dezechilibrul comercial al SUA se va îmbunătăți appeared first on Politik.
16:00
Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui țării, deputaților, miniștrilor și altor demnitari. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia. ”Elaborăm un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie pentru demnitari. Ne-am convins de necesitatea unui asemenea proiect, în special, după ... Renato Usatîi: Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică pentru președinte, premier, deputați și miniștri The post Renato Usatîi: Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică pentru președinte, premier, deputați și miniștri appeared first on Politik.
15:20
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), în cooperare cu autoritățile naționale competente, a demarat o investigație privind un incident de securitate cibernetică atribuit unui actor străin, vizând infrastructura guvernamentală a Republicii Moldova, potrivit unui comunicat al instituției. Potrivit STISC, în cadrul anchetei vor fi examinate acțiunile unor angajați suspectați de complicitate la tentativele de ... Angajați ai STISC bănuiți de complicitate la un atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale The post Angajați ai STISC bănuiți de complicitate la un atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale appeared first on Politik.
15:10
Blocul „Alternativa” a depus la CEC lista candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie Cei patru lideri ai formațiunii politice – Ion Ceban, Ion Chicu, Mark Tkaciuk și Alexandr Stoianoglo – susțin o conferință de presă, imediat după depunerea documentelor necesare la CEC. The post LIVE: Declarații pentru presă – Blocul „Alternativa” a depus la CEC lista candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie appeared first on Politik.
14:50
Treizeci de clădiri publice din întreaga țară – 14 spitale raionale și 16 instituții de învățământ, în special cămine studențești – vor fi complet modernizate pentru a deveni mai confortabile și mai eficiente energetic. Proiectul ”INSPIREE” este implementat de Guvernul Republicii Moldova prin Ministerul Energiei și UCIPE, cu sprijinul Agenției Franceze pentru Dezvoltare (credit de ... Mai multe spitale și instituții de învățământ din Moldova vor fi renovate pentru a deveni mai eficiente energetic The post Mai multe spitale și instituții de învățământ din Moldova vor fi renovate pentru a deveni mai eficiente energetic appeared first on Politik.
14:50
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a denunțat abuzurile comise de poliție după protestul din fața sediului Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, din 22 iulie 2025. Într-un comunicat emis astăzi, APOTA informează că mai multe echipaje ale Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au fost amplasate pe bulevardul Ștefan cel Mare și ... Transportatorii invocă abuzuri ale poliției după protestul din fața Delegației UE și sesizează CNA The post Transportatorii invocă abuzuri ale poliției după protestul din fața Delegației UE și sesizează CNA appeared first on Politik.
14:50
Condamnatul Ilan Șor, vrea să ocupe PMAN începând de sâmbătă. Fugarul care se află în Rusia a anunțat deschis că va oferi câte 3 000 de dolari pe lună celor care își vor instala corturi în centrul capitalei începând de sâmbătă, 16 august, pentru a organiza acțiuni de nesupunere în masă. Prin intermediul unui video ... Șor îndeamă cetățenii la proteste nelimitate – Fugarul a anunțat că va oferi câte 3 000 de dolari pe lună celor care își vor instala corturi în centrul capitalei The post Șor îndeamă cetățenii la proteste nelimitate – Fugarul a anunțat că va oferi câte 3 000 de dolari pe lună celor care își vor instala corturi în centrul capitalei appeared first on Politik.
14:50
În perioada 23 iunie – 8 august 2025, au fost depuse 351 de cereri, pentru acordarea plăților crescătorilor de ovine și caprine, în creștere cu 16% față de 2023. Suma totală a subvențiilor solicitate depășește 52 milioane lei, cu 21% mai mult decât anul trecut, a anunțat directoarea adjunctă a AIPA, Diana Coșalîc în cadrul ... Subvenții pentru crescătorii de oi și capre – AIPA oferă fermierilor 52 milioane lei The post Subvenții pentru crescătorii de oi și capre – AIPA oferă fermierilor 52 milioane lei appeared first on Politik.
13:10
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă ferm recentele declarații ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora la alegerile din Republica Moldova s-ar pregăti falsificarea votului prin intermediul diasporei. Instituția califică afirmațiile drept „o nouă ingerință neacceptabilă în afacerile interne ale Republicii Moldova”, transmite MOLDPRES. Potrivit MAE, astfel de declarații „fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să ... MAE de la Chișinău condamnă declarațiile oficialilor ruși ce vizează o posibilă fraudare a votului în diaspora: „R. Moldova respinge orice tentativă externă de subminare a proceselor electorale” The post MAE de la Chișinău condamnă declarațiile oficialilor ruși ce vizează o posibilă fraudare a votului în diaspora: „R. Moldova respinge orice tentativă externă de subminare a proceselor electorale” appeared first on Politik.
13:10
În luna iulie 2025, 321 de unități de consum au fost deconectate de la rețeaua de gaze naturale din cauza neachitării facturilor, a anunțat SA „Moldovagaz”. Datoriile acestora însumează circa 699,1 mii de lei. Pe lângă aceste cazuri, 112 consumatori s-au ales cu condiția plății preventive pentru reconectare, după ce în trecut le-a fost sistată ... Mai mulți consumatori deconectați de Moldovagaz din cauza neachitării facturilor – Au acumulat datorii de 700 de mii de lei The post Mai mulți consumatori deconectați de Moldovagaz din cauza neachitării facturilor – Au acumulat datorii de 700 de mii de lei appeared first on Politik.