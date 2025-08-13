Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.176/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind efectul de levier şi modificarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

BNM.md, 13 august 2025 19:50

Acum 15 minute
19:50
Acum 30 minute
19:40
19:40
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 177/2025 pentru modificarea Regulamentului cu privire la expunerile mari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 109/2019 BNM.md
în vigoare 06.11.2025
Acum 2 ore
19:00
Indicele prețului bunurilor imobile rezidențiale (RPPI), trimestrul II 2025 BNM.md
Datele aferente trimestrului II 2025 sugerează o continuare a tendinței de creștere a indicelui, deși într-un ritm mai moderat.
18:20
Conturile financiare ale Republicii Moldova trimestrul I 2025 (date experimentale) BNM.md
Conform datelor preliminare, necesarul net de finanțare al economiei naționale, în trimestrul I 2025, a constituit -18 326 milioane lei, fiind în creștere cu 8 813 milioane lei comparativ cu valoarea indicatorului dat înregistrată în trimestrul I 2024.
Acum 4 ore
17:40
Bilanțurile sectoriale ale Republicii Moldova, la situația din 31 martie 2025 (date provizorii) BNM.md
Valoarea financiară netă (VFN) a economiei naționale la 31.03.2025 a constituit -100,0 mld. lei, fiind în descreștere comparativ cu valoarea de -91,1 mld. lei înregistrată la 31.12.2024.
Acum 12 ore
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 13 August 2025 BNM.md
Ieri
12:30
Regulament privind supravegherea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr.162/2025 BNM.md
nr. 162
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 12 August 2025 BNM.md
09:50
Regulamentul privind supravegherea unităților de schimb valutar, aprobat prin HCE al BNM nr.163/2025 BNM.md
nr. 163 din 17 iulie 2025
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind cerințele pentru identificarea şi verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 281/2024” (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor – 22.08.2025) BNM.md
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 11 August 2025 BNM.md
8 august 2025
15:40
BNM și Autoritatea de Supraveghere Financiară din România își consolidează relațiile de cooperare BNM.md
BNM și Autoritatea de Supraveghere Financiară din România au încheiat astăzi, 8 august 2025, un acord de cooperare bilaterală pentru consolidarea capacităților în domeniul licențierii, reglementării și supravegherii societăților de asigurare din Republica Moldova.
11:20
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 08 August 2025 BNM.md
09:30
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 01 August 2025 BNM.md
08:30
Comunicat cu privire la stabilirea ratei amortizorului anticiclic, iulie 2025 BNM.md
Prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) nr.168 din 24.07.2025 se stabilește rata amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova în mărime de 0,5% din cuantumul expunerii la risc.
7 august 2025
15:30
Informație privind evoluția activelor oficiale de rezervă în luna iulie 2025 BNM.md
La 31 iulie 2025, activele oficiale de rezervă au constituit 5 043,52 mil. euro, în descreștere cu 26,72 mil. euro în comparație cu 30 iunie 2025, când acestea au însumat 5 070,24 mil. euro.
12:00
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 31 Iulie 2025 BNM.md
12:00
Decizia de politică monetară, 07.08.2025 BNM.md
Prin această decizie BNM urmărește menținerea pe termen mediu a inflației în limitele intervalului de variație de ±1,5 puncte procentuale de la ținta de 5,0 la sută, considerat nivelul optim pentru creșterea și dezvoltarea economică a Republicii Moldova.
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 07 August 2025 BNM.md
10:20
Ratele de dobândă la instrumentele de reglementare monetară ale BNM, 07 August 2025 BNM.md
6 august 2025
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 06 August 2025 BNM.md
5 august 2025
11:40
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 05 August 2025 BNM.md
4 august 2025
11:40
Anca Dragu: „Educația financiară transformă resursele în oportunități” BNM.md
Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Expert-Grup, dă startul celei de-a VI-a ediții a Taberei de educație financiară. Evenimentul se va desfășura online în perioada 4–7 august 2025, reunind în prima zi 230 de tineri din întreaga țară, entuziasmați să trăiască o experiență de învățare utilă și captivantă în lumea finanțelor, pentru un viitor mai sigur și prosper.
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 04 August 2025 BNM.md
1 august 2025
14:30
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
13:50
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 25 Iulie 2025 BNM.md
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 01 August 2025 BNM.md
11:00
Operaţiunile BNM pe piaţă monetară, Iulie 2025 BNM.md
11:00
Activitatea băncilor licențiate pe piața monetară, Iulie 2025 BNM.md
10:10
Ratele medii ponderate ale dobânzii la VMS (piața primară), Iulie 2025 BNM.md
10:10
Facilităţile permanente acordate băncilor de către BNM, Iulie 2025 BNM.md
31 iulie 2025
14:50
Lista codurilor categoriei comerciantului (MCC) BNM.md
Codurile MCC (Merchant Category Codes) sunt utilizate în sistemul instant al SAPI (sistemul automatizat de plăți interne) pentru a clasifica diversele tipuri de afaceri și servicii comerciale.
12:10
Video// MIA Plăți Instant, creată de Banca Națională a Moldovei, devine disponibilă pentru 120 de servicii publice BNM.md
Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, marchează astăzi un moment de referință în parcursul digital al țării: lansarea oficială a P2G (Person to Government), în cadrul sistemului MIA Plăți Instant. 
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 31 Iulie 2025 BNM.md
11:00
Video LIVE// Evenimentul aniversar dedicat unui an de la lansarea funcționalității MIA pentru Afaceri (plăți P2B – Person to Business) BNM.md
Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, prezintă evenimentul public dedicat împlinirii unui an de MIA Plăți Instant pentru mediul de afaceri, precum și extinderii acestui sistem de plăți către serviciile publice.
30 iulie 2025
11:40
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 30 Iulie 2025 BNM.md
29 iulie 2025
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 29 Iulie 2025 BNM.md
28 iulie 2025
19:00
Numărul și valoarea tranzacțiilor efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronice cu acces la distanță (IPAD), BNM.md
19:00
Numărul utilizatorilor înregistrați în instrumentele de plată electronice cu acces la distanță (IPAD), BNM.md
19:00
Informație privind activitatea cu carduri de plată a prestatorilor de servicii de plată din Republica Moldova (per prestator), Trimestrul 2 2025 BNM.md
11:30
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 28 Iulie 2025 BNM.md
25 iulie 2025
01:50
Indicatorii de bază privind activitatea Asociațiilor de Economii și Împrumut, BNM.md
25 iulie 2025
23:30
Date generale, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
19:50
Expunerea la riscul de lichiditate, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
19:40
Indicatorii de bază privind activitatea Asociațiilor de Economii și Împrumut, BNM.md
19:30
Situația de profit și pierdere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
19:30
Notă informativă privind elementele contabile extrabilanțiere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
18:50
Clasificarea împrumururilor acordate și a dobînzilor aferente pentru constituirea provizioanelor, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
18:00
Situația modificărilor capitalului propriu, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
