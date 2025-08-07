Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 07 August 2025

16:10

ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de hotărâre Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 29.07.2025, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (cerințe aferente transferurilor de credit și cu privire la aprobarea entității de audit)”. Elaborarea proiectului derivă din necesitatea: alinierii prevederilor Regulamentului cu privire la transferul de credit, debitarea directă și atribuirea codurilor IBAN nr. 108/2023 la prevederile Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.8/2025 „Cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (cerințele privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri), în concret - completarea listei elementelor ordinului de plată cu identificatorul entității juridice (LEI); alinierii terminologiei Regulamentului cu privire la transferul de credit, debitarea directă și atribuirea codurilor IBAN nr. 108/2023 la prevederile Legii privind serviciile de plată și moneda electronică nr. 114/2012, în concret noțiunile de transfer de credit și transfer de credit transfrontalier; actualizării cerințelor de raportare, asigurându-se conformitatea cu standardele actuale ale pieței; optimizării cerințelor față de procesul de aprobare a entității de audit. Prevederile din proiectul hotărârii se vor aplica prestatorilor de servicii de plată. Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate, până la data de 12.08.2025, la adresa electronică: supraveghere.psp@bnm.md sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Proiectul hotărârii și nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei, www.bnm.md, și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău. Limba Română