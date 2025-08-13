Conturile financiare ale Republicii Moldova trimestrul I 2025 (date experimentale)

11:40

Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Expert-Grup, dă startul celei de-a VI-a ediții a Taberei de educație financiară. Evenimentul se va desfășura online în perioada 4–7 august 2025, reunind în prima zi 230 de tineri din întreaga țară, entuziasmați să trăiască o experiență de învățare utilă și captivantă în lumea finanțelor, pentru un viitor mai sigur și prosper.