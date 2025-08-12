VIDEO// Fadei Nagacevschi a părăsit partidul lui Ion Chicu și revine la profesia de avocat
Sinteza, 12 august 2025 20:40
Vicepreședintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Fadei Nagacevschi, a părăsit formațiunea, invocând nemulțumiri legate de modul în care a fost întocmită lista de candidați a Blocului Alternativa, din care PDCM face parte. Anunțul a fost făcut de liderul partidului, Ion Chicu. Potrivit acestuia, decizia lui Nagacevschi a fost determinată de dezacordul față de criteriul […]
Partidul ”Moldova Mare” acuză guvernarea că ar fi transformat funcția publică într-un instrument politic # Sinteza
Partidul Moldova Mare acuză partidul aflat la guvernare că ar fi transformat funcția publică într-un instrument politic, folosit exclusiv pentru promovarea intereselor proprii. În cadrul unei emisiuni TV, avocatul și membrul formațiunii, Igor Hlopețchi, a declarat că această practică reprezintă o trădare directă a cetățenilor. „Atunci când un funcționar de stat începe să acționeze în […]
VIDEO// Ion Ceban despre solicitarea Poliției de a nu autoriza protestele lui Șor: ”Este ca și cum Primăria ar solicita poliției să danseze la Teatrul de Operă și Balet” # Sinteza
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a reacționat la solicitarea Poliției Naționale de a nu admite desfășurarea acțiunii planificate de Ilan Șor în Capitală. „Primăria și Primarul General nu au treabă cu autorizarea evenimentelor politice. Despre asta poliția cunoaște. Este ca și cum Primăria ar solicita poliției să danseze la Teatrul de Operă și […]
Comisia Electorală Centrală a recepționat, pe parcursul zilei de astăzi, 12 august 2025, o cerere de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea unui bloc electoral. Cererea de înregistrare a listei de 59 de candidați a fost depusă de către Blocul Electoral „ÎMPREUNĂ”. Conform procedurii, CEC a stabilit ordinea […]
Valeriu Pașa despre judecătorul găsit împușcat sub un pod din Chișinău: ”S-a sinucis pentru că i-a fost luat dreptul de a mai lua mită” # Sinteza
Valeriu Pașa, membru al Consiliului Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării, trecut recent în subordinea președintei Maia Sandu, a comentat decesul ex-judecătorului CA Centru Mihail Diaconu, găsit mort sub un pod din capitală, transmite Timpul. „Un judecător a fost găsit mort sub podul căii ferate. Datele prealabile arată că s-a sinucis. Fost judecător […]
Domnica Manole îi răspunde lui Ion Sturza: ”Solicităm prudență în exprimări pentru a nu induce societatea în eroare” # Sinteza
Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, a transmis un comunicat oficial în care subliniază că instituția pe care o conduce este independentă și nu aparține niciunui partid politic. Declarația vine în contextul afirmațiilor făcute recent de fostul premier Ion Sturza, considerat apropiat al actualei guvernări, care a spus public că „Curtea Constituțională este a noastră”, făcând […]
Vlad Filat acuză PAS de manipulare: ”„Record” fals la angajări, în timp ce mii de moldoveni își pierd locul de muncă” # Sinteza
Liderul PLDM, Vlad Filat, critică dur Guvernul PAS pentru anunțul privind „cel mai mare număr de persoane plasate pe piața muncii din ultimii 11 ani”, calificând declarația drept „o nouă minciună marca PAS” și „un exercițiu de manipulare”. Potrivit lui Filat, cifrele prezentate de guvern sunt scoase din context și ascund realitatea sumbră de pe […]
Un copil de 4 ani din R. Moldova a murit din cauza unui șoc termic după ce a rămas blocat într-un automobil lăsat sub soare. Tragedia s-a produs la Olmedo, în nord-vestul insulei italiene Sardinia, transmite timpul.md. Potrivit presei apenine, familia băiatului a venit în Italia în vacanță. Săptămâna trecută, profitând de neatenția părinților, copilul […]
DOC// Primăria Chișinău, somată să refuze protestul finanțat de liderul organizației criminale Ilan Șor: ”Asta va însemna complicitate” # Sinteza
Inspectoratul Național de Investigații a transmis o solicitare oficială primarului municipiului Chișinău de a nu autoriza protestul planificat de Ilan Șor, recunoscut drept lider al unei organizații criminale. Potrivit oamenilor legii, evenimentul este organizat și finanțat prin plata directă a participanților, ceea ce îl transformă într-un demers ilegal ce încalcă legislația și normele de ordine […]
VIDEO// Fostul premier Ion Sturza: „Patriotismul înseamnă să vii acasă să mănânci mămăligă, nu numai sushi” # Sinteza
Fostul premier al Republicii Moldova, Ion Sturza, a vorbit recent despre ce înseamnă pentru el patriotismul. Întrebat în cadrul unui interviu ce înseamnă pentru el patriotismul, acesta a menționat că patriotismul e atunci când vii acasă din când în când și mănânci mămăligă, nu numai sushi. De asemenea acesta a subliniat că el des visează […]
Metodele folosite pentru a transfera bani destinați coruperii alegătorilor în Republica Moldova devin tot mai greu de depistat, avertizează șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu. Acesta a explicat, în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1, că autoritățile se confruntă cu un sistem complex de conversii valutare și aplicații ascunse, imposibil de blocat prin mijloacele […]
VIDEO// Ion Sturza, ex-premier: „Maia Sandu nu va accepta niciodată un guvern pro-rus chiar dacă ales în mod democratic” # Sinteza
„Să spunem sincer, la moment, Maia Sandu, în calitate de preşedinte, om cu viziuni şi caracter nu va accepta niciodată un Guvern la Chişinău pro-rus sau cu o minimă simpatie faţă de Rusia. Nu va face alianţe, nu va accepta un prim-ministru, chiar dacă va fi un vot democratic, vom avea o situaţie de conflict […]
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a anunțat o alocare de aproape 40 de milioane de lei în 2025, fonduri destinate salvării și sprijinirii persoanelor victime ale violenței. Resursele provin atât din bugetul public, cât și de la partenerii de dezvoltare, ceea ce reflectă un angajament real față de combaterea violenței și reconstruirea încrederii în sprijinul […]
VIDEO// Urmașul lui Plahotniuc: ”Integrarea europeană a Moldovei este ireversibilă, dar necesită reforme autentice și profunde” # Sinteza
Republica Moldova se află pe un parcurs european fără întoarcere, însă pentru ca acest proces să devină o realitate palpabilă este nevoie de reforme autentice și de o conducere responsabilă, susține Vladimir Cebotari, unul dintre fondatorii Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM). „Cifrele nu mint: 1,5 milioane de cetățeni, adică 50% din populație, dețin pașapoarte […]
PAS acuză o campanie coordonată de Rusia și gruparea Șor pentru influențarea alegerilor: ”Mai mulți oameni sunt amenințați cu moartea” # Sinteza
Partidul Acțiune și Solidaritate susține că, în ultimele zile, mai multe persoane au fost contactate telefonic și amenințate cu moartea, apelurile afișând pe ecran numărul de telefon al formațiunii. Potrivit PAS, ar fi vorba despre „o nouă sperietoare a Rusiei” menită să creeze confuzie, neîncredere și presiune asupra instituțiilor statului. Reprezentanții partidului au declarat că […]
Bilanțul primului Târg Online de Cariere pentru Diasporă. Peste 1500 participanți în două zile # Sinteza
Peste 1500 de participanți activi din peste 10 țări, 100 de angajatori și peste 250 de aplicări la funcțiile vacante afișate pe platformă – acesta este bilanțul primului Târg Online de Cariere pentru Diasporă, desfășurat pe 8 și 9 august 2025, informează MOLDPRES. Participanții au provenit în special din Marea Britanie, Italia, Germania, România, Franța, […]
Republica Moldova marchează Ziua Internațională a Tineretului. Dan Perciun: „Felicitări tuturor celor care, prin ceea ce fac, dau energie, valoare și direcție acestei țări” # Sinteza
Republica Moldova marchează astăzi, 12 august, Ziua Internațională a Tineretului. Cu această ocazie, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a transmis un mesaj de felicitare „tuturor celor care, prin ceea ce fac, dau energie, valoare și direcție acestei țări”, menționând că, în ultimii ani, autoritățile și-au propus să transforme domeniul tineretului și să ofere oportunități […]
O străină de 45 de ani a încercat să iasă din țară, prin Aeroportul Internațional Chișinău, având 30 de mii de euro asupra sa # Sinteza
O nerezidentă a încercat să iasă din țară având asupra sa suma de 30 000 de euro, fără a declara mijloacele financiare autorității vamale, transmite alerta.md. Cazul a fost înregistrat de funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional Chișinău în comun cu angajații IGPF, în rezultatul verificărilor de specialitate efectuate asupra călătorilor ce aveau drept destinație capitala […]
Mai sunt 2 zile în care alegătorii se pot înregistra pentru a vota prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # Sinteza
Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, se vor afla pe teritoriul unuia dintre statele: Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelande mai au 2 zile pentru a se înregistra pentru a vota prin corespondență. […]
Băncile internaționale din Rusia obțin încă profituri notabile, în ciuda sancțiunilor internaționale # Sinteza
Băncile internaționale din Rusia obțin încă profituri notabile, în ciuda sancțiunilor internaționale. Un câștig semnificativ a înregistrat filiala rusă a grupului austriac Raiffeisen Bank International (RBI), cu un profit net de aproximativ 1,05 miliarde de dolari, în primul semestru. Paradoxal, profitul este în creştere cu 17,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit standardelor contabile […]
Cetățenii pot solicita informații privind traversarea frontierei de stat de către persoane și mijloace de transport. Cum funcționează serviciul E-TRAVERSARE # Sinteza
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că cetățenii pot solicita informații detaliate privind traversarea frontierei de stat de către persoane și mijloace de transport, accesibile printr-o procedură simplă și rapidă. Aceste informații sunt esențiale pentru diverse scopuri administrative sau legale și pot fi obținute conform reglementărilor legale în vigoare. Cum funcționează serviciul E-TRAVERSARE: Informații […]
Primarul General al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat o inițiativă prin care toți copiii din familiile plecate peste hotare să poată participa la taberele de vară organizate la nivel național și municipal, fără criterii discriminatorii, transmite libertv.md. „Republica Moldova, inclusiv Capitala, își poate permite să ofere această oportunitate tuturor copiilor, asigurând un acces egal, pe […]
Guvernul Albaniei vrea să interzică banii cash. Premierul susține că e o măsură pentru combaterea spălării banilor # Sinteza
Albania, țara în care jumătate din populație nu are un cont bancar, vrea să renunțe la numerar. Premierul albanez, Edi Rama, promovează intens planul de a limita tranzacțiile cu bani numerar, până în anul 2030. Populația respinge această inițiativă, iar proiectul guvernamental de a interzice ”cash-ul” până la sfârșitul deceniului este puțin probabil, notează Politico. Interzicerea numerarului, […]
Peste 48 de ore de luptă continuă cu flăcările. Pompierii moldoveni, eroi pe frontul incendiilor din Grecia # Sinteza
Pompierii din Republica Moldova, detașați în Grecia continuă să intervină zi și noapte, pentru stingerea incendiilor forestiere care afectează grav mai multe regiuni ale țării. Misiunile desfășurate zilnic de pompierii moldoveni în Republica Elenă devin tot mai complexe și se extind pe perioade îndelungate, în contextul în care condițiile meteo favorizează răspândirea rapidă a […]
Conform unei imagini găsite în versiunea beta 6 a viitorului sistem de operare iOS 26, o funcție responsabilă cu traducerile în timp real va fi adăugată curând căștilor AirPods. Mai exact, în această imagine (pe care o puteți admira un pic mai jos) sunt reprezentate căștile AirPods Pro 2 cu cuvântul “Hello” afișat în mai […]
Fostul premier, Vlad Filat, lansează un avertisment dur despre situația economică din Republica Moldova, susținând că guvernarea PAS a adus țara în cea mai gravă criză din ultimele două decenii. Inflația a explodat, ajungând aproape la 77%, iar prețurile s-au dublat față de nivelul din 2020, lovind puternic pensionarii și persoanele cu venituri mici. Creșterile […]
Începând cu 2 septembrie 2025, Departamentul de Stat va actualiza categoriile de solicitanți care pot fi eligibili pentru o derogare de la interviul pentru viză neimigrantă. Toți solicitanții de viză neimigrantă, inclusiv solicitanții cu vârsta sub 14 ani și peste 79 de ani, vor necesita, în general, un interviu personal cu un funcționar consular, cu […]
În ultimii ani, lentilele de contact au devenit tot mai populare — nu doar ca alternativă la ochelari, ci și ca accesoriu de stil. Fie că le porți pentru vedere sau pur și simplu pentru a-ți schimba look-ul, este important să cunoști adevărul din spatele celor mai frecvente mituri care circulă despre ele. Multe persoane […]
Trump l-a atacat pe Zelenski înaintea întâlnirii cu Putin și l-a avertizat: „Vor avea loc niște schimburi de teritorii” # Sinteza
„Îi voi spune lui Vladimir Putin: Trebuie să pui capăt acestui război, trebuie să-l oprești”. Asta a declarat, duminică, Donald Trump, dar a adăugat că „nu depinde de el” încheierea unui acord între Rusia și Ucraina, transmite timpul.md. Președintele american n-a ezitat să-l atace din nou pe Volodimir Zelenski, dar spune că va discuta cu […]
Transport ilicit de mărfuri depistat de Serviciul Vamal la Giurgiulești. Bunurile au fost confiscate # Sinteza
Recent, ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, au documentat două cazuri de transport ilicit de mărfuri, în urma misiunilor de control desfășurate în regiunea de sud a țării. Cazurile au fost documentate după ce, în sat. Giurgiulești, r-nul Cahul, au fost stopate și supuse controlului două microbuze de model Mercedes Sprinter. În urma verificărilor, în […]
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării trece de astăzi în subordinea Președinției. Decretul prezidențial cu privire la promulgarea legii care reglementează activitatea Centrului a fost publicat în Monitorul Oficial, transmite timpul.md. Noul cadru legislativ vizează consolidarea luptei împotriva dezinformării și informării publicului prin educație și creșterea rezilienței societale. Astfel, centrul va avea rolul […]
La Centrul de Instruire al Serviciului Vamal s-a desfășurat cursul „Comunicarea în echipă: între profesionalism și presiune” # Sinteza
La sfârșitul săptămânii trecute, la Centrul de Instruire al Serviciului Vamal s-a desfășurat cursul „Comunicarea în echipă: între profesionalism și presiune”, prezentat de Natalia Efros, expertă în comunicare. La instruire au participat 16 funcționari vamali din cadrul Aparatului Central și al Birourilor vamale. Programul a abordat, în mod aplicat, profesionalismul în comunicare (atitudine, mesaj, ton […]
Un moldovean și un bulgar au fost arestați preventiv după ce au încercat să introducă ilegal în România cinci migranți ascunși într-un microbuz # Sinteza
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat, în urma verificării unui microbuz, cinci cetățeni străini care intenționau să treacă ilegal frontiera. Cei doi șoferi ai microbuzului, un cetățean moldovean și un cetățean bulgar, au […]
Anglia trece printr-o criză acută de apă. Apel urgent la populație pentru consum responsabil # Sinteza
Deficitul de apă din Anglia este unul „de importanță națională”, țara înregistrând cele mai secetoase prime șase luni ale anului după 1976, a anunțat marți Agenția britanică de mediu (EA), transmite marți AFP. Secetă extremă în Anglia Cinci regiuni din Anglia sunt afectate de secetă, potrivit EA, acestea confruntându-se cu diminuarea rezervelor de apă și […]
52 de grupuri parlamentare de prietenie cu alte țări au activat în Parlamentul de legislatura a XI-a # Sinteza
52 de grupuri parlamentare de prietenie cu alte țări au activat în Parlamentul de legislatura a XI-a. Cel mai numeros dintre ele este cel cu România, care reunește 63 de parlamentari, mai mult de jumătate din numărul total de deputați. În premieră, în Parlamentul de legislatura a XI-a, a fost creat grupul de prietenie a […]
Consultații profilactice și screening pulmonar gratuit în raionul Hâncești. Programul echipelor mobile CNAM pentru 11–13 august # Sinteza
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Astfel, săptămâna curentă, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în mai multe instituții din raionul Hâncești, și anume: – pe 11 august – […]
Serviciul Fiscal de Stat anunță încasări de aproape 1 miliard lei la Bugetul public național în prima săptămână din august 2025 # Sinteza
În perioada săptămânii precedente, 04 august – 08 august 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 982,9 milioane lei.În detrimentul activităților de control, autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În […]
Rata anuală a inflaţiei a urcat puternic în iulie, la 7,8%, de la 5,7% în iunie, după ce prețurile la energie electrică au fost liberalizate începând cu data de 1 iulie, ceea ce a dus la o scumpire a electricității de 63%. Astfel, a fost înregistrată o inflație lunară de 2,68%, în iulie 2025 față de iunie […]
Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, se vor afla pe teritoriul unuia dintre statele: Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelande mai au 2 zile pentru a se înregistra pentru a vota prin corespondență, […]
Andrei Năstase, primul candidat independent înregistrat oficial pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Sinteza
Comisia Electorală Centrală (CEC) a validat oficial candidatura lui Andrei Năstase la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, acesta devenind primul candidat independent înregistrat în cursa electorală, transmite libertv.md. Potrivit unui comunicat de presă, Năstase a obținut această înregistrare după ce a colectat de câteva ori mai multe semnături decât minimul cerut de lege, ceea […]
Un tânăr de 26 de ani riscă detenție pe viață după ce și-a omorât bunica de 82 de ani cu ciocanul # Sinteza
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, cauza penală în privința unui tânăr în vârstă de 26 de ani, învinuit de omorul bunicii sale în vârstă de 82 de ani, transmite libertv.md. Potrivit probatoriului administrat, la 22 iunie 2025, aproximativ la ora 19:00, în apartamentul comun din orașul Fălești, […]
Maia Sandu s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz # Sinteza
Maia Sandu, a avut o întrevedere cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz, căruia i-a urat succes în exercitarea mandatului său în țara noastră, transmite libertv.md. Șefa statului a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de Statele Unite Republicii Moldova în ultimii 30 de ani, inclusiv în domeniul energetic, […]
Un bărbat a fost găsit mort cu o plagă provocată de o armă de foc în regiunea capului. Descoperirea macabră a avut loc în această dimineață, în jurul orei 07:30, pe strada Feredeului 4, sub pod, în preajmă căii ferate, susțin sursele PulsMedia.MD. Cadavrul a fost depistat de către un trecător care imediat a alertat […]
„Moldova Mare” avertizează: „Țara își pierde activele strategice și riscă să devină o piață de desfacere pentru corporațiile internaționale” # Sinteza
Partidul „Moldova Mare” susține că Republica Moldova își pierde treptat cele mai importante active economice, ceea ce ar transforma țara într-o piață de desfacere pentru corporațiile internaționale și ar adânci sărăcia populației. Într-un comunicat, formațiunea face o paralelă cu viața la sat, afirmând că „atunci când o familie își pierde capra sau vaca, trece din […]
Partidul Republican „Inima Moldovei” acuză poliția de noi abuzuri. Victor Topal, membru CNP, fruntaș al formațiunii politice, într-o postare video pe rețelele de socializare, a declarat că Poliția a reținut-o pe activista partidului, Anna „pentru jumătate de oră, fără apă, fără mâncare”, fiind vorba despre fiica Irinei Vlah, liderul partidului, transmite libertv.md. „Am reușit eliberarea […]
Dumitru Diacov cheamă la unitate partidele social-democrate provenite din PDM înainte de alegerile parlamentare # Sinteza
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Dumitru Diacov, a lansat un apel către foștii săi colegi din PDM, dar și către alte partide de orientare social-democrată, să se unească și să formeze un bloc electoral înaintea alegerilor parlamentare din toamnă, scrie telegraph.md Într-un mesaj postat pe Facebook, Diacov a subliniat că mai multe partide […]
VIDEO// Andrei Năstase acuză guvernarea că ignoră valul de crime: „Maia Sandu trebuie să convoace de urgență Consiliul Superior de Securitate” # Sinteza
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Andrei Năstase, fost ministru al Afacerilor Interne, a lansat un apel public către președintele Maia Sandu să convoace de urgență Consiliul Superior de Securitate (CSS) pentru a discuta despre „starea criminalității în Republica Moldova”, scrie telegraph.md „Chem pe această cale președintele Republicii Moldova să convoace de urgență […]
Ministerul Justiției solicită constatarea a patru partide drept succesoare ale Partidului „Șor” și dizolvarea acestora # Sinteza
Ministerul Justiției a depus azi, 11 august, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului „RENAȘTERE”, Partidului „ȘANSĂ”, Partidului „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidului „VICTORIE”. Urmare a sesizării primite la 21 iulie de la Comisia Electorală Centrală (CEC), Ministerul Justiției solicită constatarea celor patru partide […]
Poliția avertizează: ”Gruparea Șor recrutează cetățeni pentru proteste ilegale contra plată” # Sinteza
Oamenii legii au anunțat că au documentat încercări de a implica cetățenii în acțiuni de stradă neautorizate, prin oferirea de recompense materiale. Potrivit Poliției, aceste acțiuni fac parte din strategia unei grupări infracționale care urmărește destabilizarea ordinii publice. „Oamenii legii nu vor permite organizarea de proteste ilegale ce au scopul de a provoca dezordini și […]
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 791,16 milioane lei în perioada 4 – 10 august 2025 # Sinteza
În perioada 4 – 10 august 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 791,16 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 23,6 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,6%. Totodată, în perioada 4 – 10 august 2025, […]
